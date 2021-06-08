رنيم حمدي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 ماي 2021
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- المملكة العربية السعودية
- الجنس
- أنثى
البكاء رمز على صعوبات الحياة
وثقل الهموم والمشقات التي نوجهها ...
فكل منا يصل لحائط مسدود دون حلول
فيلجأ للبكاء للتنفيس ..
أما تفسير البكاء في الحلم
فيأتي على الشكل التالي ...
البكاء فرج وبداية حل للأزمات المستعصية
وبادرة خير للحالم ...
أما إذا كان صراخ ونواح
فتفسيره لا يختلف كثيراً عن الواقع
أي أن الحالم سيوجه المزيد من المصاعب والمشاكل ....
وثقل الهموم والمشقات التي نوجهها ...
فكل منا يصل لحائط مسدود دون حلول
فيلجأ للبكاء للتنفيس ..
أما تفسير البكاء في الحلم
فيأتي على الشكل التالي ...
البكاء فرج وبداية حل للأزمات المستعصية
وبادرة خير للحالم ...
أما إذا كان صراخ ونواح
فتفسيره لا يختلف كثيراً عن الواقع
أي أن الحالم سيوجه المزيد من المصاعب والمشاكل ....