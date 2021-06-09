من درر السلف....الحلقة رقم 351

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..ومنها ...( حجاب الجهل وحجاب الستر )قال العلاّمة ابن باديس الصنهاجيّ عليه رَحَمَات الله )إذا أردتم إصلاحها الحقيقي : فارفَعوا حجاب الجَهل عن عَقلها قبل أن ترفعوُا حجاب السِّترِ عن وَجهها ..فإن حجاب الجهل : هو الذي أخرَّها ..وأمَّا حجابُ السِّتر : فإنه ما ضرَّها في زمان تَقَدُّمها ..فقد بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة وبنات بجاية : مكانًا عليًّا في العلم وهُنَّ مُتَحجِّباتٌ ..فليت شِعري ما الذي يَدعوكُم اليوم : إلى الكلام في كَشفِ الوُجوه قبلَ كلِّ شيء !!! ..ويُضيفُ قائلاً /فعلينَا أن نُعلِّمها كلَّ : ما تحتاجُ إليه للقيام بوَظيفَتها ..ونُربِّيها : على الأخلاق النِّسوية التي تَكون بها الـمرأة امرأةً ..لا نصفَ : رجلٍ ونِصفَ امرأةٍ ..فالتي تَلدُ لنا رجُلاً يطيرُ : خيرٌ من التي تَطيرُ بنفسهَا . ..أنظره / مجلة الشهاب الصادرة في الجزء / 10 ج / 05 بتاريخ / جمادى الثانية 1348 هجري الموافق / نوفمبر 1929 ميلادي ...ومنها ...( فائدة جليلة ) ..عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً رضي الله عنهما / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا : سبحان الله ..والحمد لله ..ولا إله إلا الله ..والله أكبر ..فمن قال سبحان الله : كتبت له عشرون حسنة ..وحطت عنه : عشرون سيئة ..ومن قال : الله أكبر مثل ذلك ..ومن قال : لا إله إلا الله مثل ذلك ..ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه : كتبت له ثلاثون حسنة ..وحطّ عنه : ثلاثون خطيئة .. .رواه أحمد والحاكم والضياء وصححه الألبانيّ عليه رَحَمَات الله ..أنظره / صحيح الجامع الصغير برقم / 1718 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربِّ عليه /يُحكى أن بعض أصحاب الْمَاشِيَة كَانَ يشُوب اللَّبن ويبيعه على أنه : خَالصٌ ..فأرسل الله عَلَيْهِ سيلاً : فَذهب بالغنمِ ..فَجعل : يعجب ..فأتى فِي مَنَامه فَقيل لَهُ : أتعجب من أخذ السَّيْل غنمك ؟؟؟إنه تلْكَ القطرات الَّتِي شبت بهَا اللبن ؛ إجْتمعت وَصَارَت : سيلاً ..فقسْ على هَذِه الْحِكَايَة مَا ترَاهُ فِي نَفسك وَفِي غَيْرك تعلم حِينَئِذٍ : أنّ الله قَائِمٌ بِالْقِسْطِ ..وأنه قَائِم على : كل نفسٍ بِمَا كسبت ..وأنه لَا يظلم : مِثْقَال ذرة . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ورقة / 253 ...ومنها ...قال الإمام سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الغرباءُ هم : أهلُ الإستقامةِ ..الذين يُصلحون : عندِ فسادِ الناسِ . ..أنظره / فتاوى نورٌ على الدّربِ ج 01 ورقة / 14 ...