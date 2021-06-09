من درر السلف....الحلقة رقم 351

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..
ومنها ...
( حجاب الجهل وحجاب الستر )
قال العلاّمة ابن باديس الصنهاجيّ عليه رَحَمَات الله )
إذا أردتم إصلاحها الحقيقي : فارفَعوا حجاب الجَهل عن عَقلها قبل أن ترفعوُا حجاب السِّترِ عن وَجهها ..
فإن حجاب الجهل : هو الذي أخرَّها ..
وأمَّا حجابُ السِّتر : فإنه ما ضرَّها في زمان تَقَدُّمها ..
فقد بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة وبنات بجاية : مكانًا عليًّا في العلم وهُنَّ مُتَحجِّباتٌ ..
فليت شِعري ما الذي يَدعوكُم اليوم : إلى الكلام في كَشفِ الوُجوه قبلَ كلِّ شيء !!! ..
ويُضيفُ قائلاً /
فعلينَا أن نُعلِّمها كلَّ : ما تحتاجُ إليه للقيام بوَظيفَتها ..
ونُربِّيها : على الأخلاق النِّسوية التي تَكون بها الـمرأة امرأةً ..
لا نصفَ : رجلٍ ونِصفَ امرأةٍ ..
فالتي تَلدُ لنا رجُلاً يطيرُ : خيرٌ من التي تَطيرُ بنفسهَا . ..
أنظره / مجلة الشهاب الصادرة في الجزء / 10 ج / 05 بتاريخ / جمادى الثانية 1348 هجري الموافق / نوفمبر 1929 ميلادي ...
ومنها ...
( فائدة جليلة ) ..
عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً رضي الله عنهما / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا : سبحان الله ..
والحمد لله ..
ولا إله إلا الله ..
والله أكبر ..
فمن قال سبحان الله : كتبت له عشرون حسنة ..
وحطت عنه : عشرون سيئة ..
ومن قال : الله أكبر مثل ذلك ..
ومن قال : لا إله إلا الله مثل ذلك ..
ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه : كتبت له ثلاثون حسنة ..
وحطّ عنه : ثلاثون خطيئة .. .
رواه أحمد والحاكم والضياء وصححه الألبانيّ عليه رَحَمَات الله ..
أنظره / صحيح الجامع الصغير برقم / 1718 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربِّ عليه /
يُحكى أن بعض أصحاب الْمَاشِيَة كَانَ يشُوب اللَّبن ويبيعه على أنه : خَالصٌ ..
فأرسل الله عَلَيْهِ سيلاً : فَذهب بالغنمِ ..
فَجعل : يعجب ..
فأتى فِي مَنَامه فَقيل لَهُ : أتعجب من أخذ السَّيْل غنمك ؟؟؟
إنه تلْكَ القطرات الَّتِي شبت بهَا اللبن ؛ إجْتمعت وَصَارَت : سيلاً ..
فقسْ على هَذِه الْحِكَايَة مَا ترَاهُ فِي نَفسك وَفِي غَيْرك تعلم حِينَئِذٍ : أنّ الله قَائِمٌ بِالْقِسْطِ ..
وأنه قَائِم على : كل نفسٍ بِمَا كسبت ..
وأنه لَا يظلم : مِثْقَال ذرة . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ورقة / 253 ...
ومنها ...
قال الإمام سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الغرباءُ هم : أهلُ الإستقامةِ ..
الذين يُصلحون : عندِ فسادِ الناسِ . ..
أنظره / فتاوى نورٌ على الدّربِ ج 01 ورقة / 14 ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..
ومنها ...
( حجاب الجهل وحجاب الستر )
قال العلاّمة ابن باديس الصنهاجيّ عليه رَحَمَات الله )
إذا أردتم إصلاحها الحقيقي : فارفَعوا حجاب الجَهل عن عَقلها قبل أن ترفعوُا حجاب السِّترِ عن وَجهها ..
فإن حجاب الجهل : هو الذي أخرَّها ..
وأمَّا حجابُ السِّتر : فإنه ما ضرَّها في زمان تَقَدُّمها ..
فقد بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة وبنات بجاية : مكانًا عليًّا في العلم وهُنَّ مُتَحجِّباتٌ ..
فليت شِعري ما الذي يَدعوكُم اليوم : إلى الكلام في كَشفِ الوُجوه قبلَ كلِّ شيء !!! ..
ويُضيفُ قائلاً /
فعلينَا أن نُعلِّمها كلَّ : ما تحتاجُ إليه للقيام بوَظيفَتها ..
ونُربِّيها : على الأخلاق النِّسوية التي تَكون بها الـمرأة امرأةً ..
لا نصفَ : رجلٍ ونِصفَ امرأةٍ ..
فالتي تَلدُ لنا رجُلاً يطيرُ : خيرٌ من التي تَطيرُ بنفسهَا . ..
أنظره / مجلة الشهاب الصادرة في الجزء / 10 ج / 05 بتاريخ / جمادى الثانية 1348 هجري الموافق / نوفمبر 1929 ميلادي ...
ومنها ...
( فائدة جليلة ) ..
عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً رضي الله عنهما / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا : سبحان الله ..
والحمد لله ..
ولا إله إلا الله ..
والله أكبر ..
فمن قال سبحان الله : كتبت له عشرون حسنة ..
وحطت عنه : عشرون سيئة ..
ومن قال : الله أكبر مثل ذلك ..
ومن قال : لا إله إلا الله مثل ذلك ..
ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه : كتبت له ثلاثون حسنة ..
وحطّ عنه : ثلاثون خطيئة .. .
رواه أحمد والحاكم والضياء وصححه الألبانيّ عليه رَحَمَات الله ..
أنظره / صحيح الجامع الصغير برقم / 1718 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربِّ عليه /
يُحكى أن بعض أصحاب الْمَاشِيَة كَانَ يشُوب اللَّبن ويبيعه على أنه : خَالصٌ ..
فأرسل الله عَلَيْهِ سيلاً : فَذهب بالغنمِ ..
فَجعل : يعجب ..
فأتى فِي مَنَامه فَقيل لَهُ : أتعجب من أخذ السَّيْل غنمك ؟؟؟
إنه تلْكَ القطرات الَّتِي شبت بهَا اللبن ؛ إجْتمعت وَصَارَت : سيلاً ..
فقسْ على هَذِه الْحِكَايَة مَا ترَاهُ فِي نَفسك وَفِي غَيْرك تعلم حِينَئِذٍ : أنّ الله قَائِمٌ بِالْقِسْطِ ..
وأنه قَائِم على : كل نفسٍ بِمَا كسبت ..
وأنه لَا يظلم : مِثْقَال ذرة . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ورقة / 253 ...
ومنها ...
قال الإمام سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الغرباءُ هم : أهلُ الإستقامةِ ..
الذين يُصلحون : عندِ فسادِ الناسِ . ..
أنظره / فتاوى نورٌ على الدّربِ ج 01 ورقة / 14 ...