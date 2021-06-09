من درر السلف....الحلقة رقم 351

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..

🥀🥀 ومنها ...
( حجاب الجهل وحجاب الستر )
قال العلاّمة ابن باديس الصنهاجيّ عليه رَحَمَات الله )
إذا أردتم إصلاحها الحقيقي : فارفَعوا حجاب الجَهل عن عَقلها قبل أن ترفعوُا حجاب السِّترِ عن وَجهها ..
فإن حجاب الجهل : هو الذي أخرَّها ..
وأمَّا حجابُ السِّتر : فإنه ما ضرَّها في زمان تَقَدُّمها ..
فقد بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة وبنات بجاية : مكانًا عليًّا في العلم وهُنَّ مُتَحجِّباتٌ ..
فليت شِعري ما الذي يَدعوكُم اليوم : إلى الكلام في كَشفِ الوُجوه قبلَ كلِّ شيء !!! ..
ويُضيفُ قائلاً /
فعلينَا أن نُعلِّمها كلَّ : ما تحتاجُ إليه للقيام بوَظيفَتها ..
ونُربِّيها : على الأخلاق النِّسوية التي تَكون بها الـمرأة امرأةً ..
لا نصفَ : رجلٍ ونِصفَ امرأةٍ ..
فالتي تَلدُ لنا رجُلاً يطيرُ : خيرٌ من التي تَطيرُ بنفسهَا . ..
🥀 أنظره / مجلة الشهاب الصادرة في الجزء / 10 ج / 05 بتاريخ / جمادى الثانية 1348 هجري الموافق / نوفمبر 1929 ميلادي ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( فائدة جليلة ) ..
عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً رضي الله عنهما / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا : سبحان الله ..
والحمد لله ..
ولا إله إلا الله ..
والله أكبر ..
فمن قال سبحان الله : كتبت له عشرون حسنة ..
وحطت عنه : عشرون سيئة ..
ومن قال : الله أكبر مثل ذلك ..
ومن قال : لا إله إلا الله مثل ذلك ..
ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه : كتبت له ثلاثون حسنة ..
وحطّ عنه : ثلاثون خطيئة .. .
رواه أحمد والحاكم والضياء وصححه الألبانيّ عليه رَحَمَات الله ..
🥀 أنظره / صحيح الجامع الصغير برقم / 1718 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربِّ عليه /
يُحكى أن بعض أصحاب الْمَاشِيَة كَانَ يشُوب اللَّبن ويبيعه على أنه : خَالصٌ ..
فأرسل الله عَلَيْهِ سيلاً : فَذهب بالغنمِ ..
فَجعل : يعجب ..
فأتى فِي مَنَامه فَقيل لَهُ : أتعجب من أخذ السَّيْل غنمك ؟؟؟
إنه تلْكَ القطرات الَّتِي شبت بهَا اللبن ؛ إجْتمعت وَصَارَت : سيلاً ..
فقسْ على هَذِه الْحِكَايَة مَا ترَاهُ فِي نَفسك وَفِي غَيْرك تعلم حِينَئِذٍ : أنّ الله قَائِمٌ بِالْقِسْطِ ..
وأنه قَائِم على : كل نفسٍ بِمَا كسبت ..
وأنه لَا يظلم : مِثْقَال ذرة . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ورقة / 253 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀ومنها ...
قال الإمام سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الغرباءُ هم : أهلُ الإستقامةِ ..
الذين يُصلحون : عندِ فسادِ الناسِ . ..
🥀 أنظره / فتاوى نورٌ على الدّربِ ج 01 ورقة / 14 ... 🌾🌾🌾
 
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