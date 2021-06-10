من درر السلف....الحلقة رقم 352

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب البرية /وَتَأمل حِكْمَة الله عز وَجل فِي حبس الْغَيْث عَن عباده وإبتلائهم بِالْقَحْطِ ..إِذا مَنعو الزَّكَاة ..وحرموا الْمَسَاكِين ..كَيفَ جوزوا على منع مَا للْمَسَاكِين قبلهم من الْقُوت بِمَنْع الله مَادَّة الْقُوت والرزق ..وحبسها عَنْهُم فَقَالَ لَهُم بِلِسَان الْحَال : منعتم الْحق فمُنعتم الْغَيْث ؛ فَهَلاّ استنزلتموه ببذل مَا لله قبلكُمْ ؟؟؟وَتَأمل حِكْمَة الله تَعَالَى فِي صرفه الْهدى والإيمان عَن قُلُوب الَّذين يصرفون النَّاس عَنهُ ..فصدهم عَنهُ : كَمَا صدوا عباده صداً بصد ..ومنعاً : بِمَنْع ..وَتَأمل حكمته تَعَالَى : فِي محق أموال المرابين وتسليط الْمُتْلفَات عَلَيْهَا ..كَمَا فعلوا بأموال النَّاس ومحقوها عَلَيْهِم واتلفوها بالربا : جوزوا إتلافًا بإتلافٍ ..فَقلّ أنْ ترى مُرابياً إِلَّا وآخرته : إلى محق وَقلة وحاجة ..وَتَأمل حكمته تَعَالَى فِي تسليط الْعَدو على الْعباد إِذا جَار قويهم على ضعيفهم وَلم يُؤْخَذ للمظلوم حَقه من ظالمه : كَيفَ يُسَلط عَلَيْهِم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سَوَاء ..وَهَذِه سنة الله تَعَالَى مُنْذُ قَامَت الدُّنْيَا إلى : أنْ تطوى الأرض وَيُعِيدهَا كَمَا بدأها . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ورقة / 253 ...ومنها ...( وصيةٌ نبويةٌ ) ..عَنْ سَعِيدِ بن يَزِيدَ الأَزْدِيِّ رضيَ اللهُ عنْهُ /أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي !!!قَالَ / أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ.. .رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبرانيّ وصححه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله في السلسلة الصحيحة برقم / 741 ..قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /قال ابن جرير / هذا أبلغُ موعظة وأبين دلالة بأوجز إيجاز وأوضح بيان إذْ لا أحدٌ من الفسقةِ إلاّ وهو يستحي من عملِ القبيحِ عن أعينِ أهلِ الصلاحِ وذَوِي الهيئاتِ والفضلِ : أن يراهُ وهو فاعلهُ ..واللهُ مطلعٌ على جميعِ أفعالِ خلقهِ ..فالعبدُ إذا استحى من ربهِ استحياءهُ منْ رجلٍ صالحٍ من قومهِ : تجنب جميعَ المعاصي الظاهرةِ والباطنةِ ..فيا لها من وصيةٍ : ما أبلغها ..وموعظةٍ : ما أجمعها . ..أنظره / فيض القدير ج 03 ورقة / 74 ...ومنها ...و قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /قال الراغب / حق الإنسان إذا هم بقبيح أن : يتصور أحداً من نفسه كأنه يراه ..فالإنسان : يستحي ممن يكبر في نفسه ..ولذلك لا يستحي : من الحيوان ولا من الأطفال ولا من الذين لا يميزون ..ويستحي من العالم : أكثر مما يستحي من الجاهل ..ومن الجماعة : أكثر ما يستحي من الواحد ..والذين يستحي منهم الإنسان ثلاثة /البشر ..ثم نفسه ..ثم الله تعالى ..ومن استحى من الناس ولم يستحي من نفسه : فنفسه عنده أخس من غيره ..ومن استحى منها ولم يستح من الله : فلعدم معرفته بالله . ..أنظره / فيض القدير ج 03 ورقة / 74 ...ومنها ...سُئل شيخنا الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /إذا ذكر الإنسان أذكار النوم ثم قامبعد قليل : ليشرب أو يدخل دورة المياه ..هل يعيد قراءة هذه الأذكار مرة ثانية ؟؟؟قال شيخنا /لا ؛ لا يعيدها ..لكن ينبغي أن يذكر الله حتى يغلبه النوم فينام على ذكر . ..أنظره / سؤال على الهاتف ج 02 ورقة / 605 ...