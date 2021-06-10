من درر السلف....الحلقة رقم 352

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب البرية /
وَتَأمل حِكْمَة الله عز وَجل فِي حبس الْغَيْث عَن عباده وإبتلائهم بِالْقَحْطِ ..
إِذا مَنعو الزَّكَاة ..
وحرموا الْمَسَاكِين ..
كَيفَ جوزوا على منع مَا للْمَسَاكِين قبلهم من الْقُوت بِمَنْع الله مَادَّة الْقُوت والرزق ..
وحبسها عَنْهُم فَقَالَ لَهُم بِلِسَان الْحَال : منعتم الْحق فمُنعتم الْغَيْث ؛ فَهَلاّ استنزلتموه ببذل مَا لله قبلكُمْ ؟؟؟
وَتَأمل حِكْمَة الله تَعَالَى فِي صرفه الْهدى والإيمان عَن قُلُوب الَّذين يصرفون النَّاس عَنهُ ..
فصدهم عَنهُ : كَمَا صدوا عباده صداً بصد ..
ومنعاً : بِمَنْع ..
وَتَأمل حكمته تَعَالَى : فِي محق أموال المرابين وتسليط الْمُتْلفَات عَلَيْهَا ..
كَمَا فعلوا بأموال النَّاس ومحقوها عَلَيْهِم واتلفوها بالربا : جوزوا إتلافًا بإتلافٍ ..
فَقلّ أنْ ترى مُرابياً إِلَّا وآخرته : إلى محق وَقلة وحاجة ..
وَتَأمل حكمته تَعَالَى فِي تسليط الْعَدو على الْعباد إِذا جَار قويهم على ضعيفهم وَلم يُؤْخَذ للمظلوم حَقه من ظالمه : كَيفَ يُسَلط عَلَيْهِم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سَوَاء ..
وَهَذِه سنة الله تَعَالَى مُنْذُ قَامَت الدُّنْيَا إلى : أنْ تطوى الأرض وَيُعِيدهَا كَمَا بدأها . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ورقة / 253 ...
ومنها ...
( وصيةٌ نبويةٌ ) ..
عَنْ سَعِيدِ بن يَزِيدَ الأَزْدِيِّ رضيَ اللهُ عنْهُ /
أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي !!!
قَالَ / أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ.. .
رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبرانيّ وصححه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله في السلسلة الصحيحة برقم / 741 ..
قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /
قال ابن جرير / هذا أبلغُ موعظة وأبين دلالة بأوجز إيجاز وأوضح بيان إذْ لا أحدٌ من الفسقةِ إلاّ وهو يستحي من عملِ القبيحِ عن أعينِ أهلِ الصلاحِ وذَوِي الهيئاتِ والفضلِ : أن يراهُ وهو فاعلهُ ..
واللهُ مطلعٌ على جميعِ أفعالِ خلقهِ ..
فالعبدُ إذا استحى من ربهِ استحياءهُ منْ رجلٍ صالحٍ من قومهِ : تجنب جميعَ المعاصي الظاهرةِ والباطنةِ ..
فيا لها من وصيةٍ : ما أبلغها ..
وموعظةٍ : ما أجمعها . ..
أنظره / فيض القدير ج 03 ورقة / 74 ...
ومنها ...
و قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /
قال الراغب / حق الإنسان إذا هم بقبيح أن : يتصور أحداً من نفسه كأنه يراه ..
فالإنسان : يستحي ممن يكبر في نفسه ..
ولذلك لا يستحي : من الحيوان ولا من الأطفال ولا من الذين لا يميزون ..
ويستحي من العالم : أكثر مما يستحي من الجاهل ..
ومن الجماعة : أكثر ما يستحي من الواحد ..
والذين يستحي منهم الإنسان ثلاثة /
البشر ..
ثم نفسه ..
ثم الله تعالى ..
ومن استحى من الناس ولم يستحي من نفسه : فنفسه عنده أخس من غيره ..
ومن استحى منها ولم يستح من الله : فلعدم معرفته بالله . ..
أنظره / فيض القدير ج 03 ورقة / 74 ...
ومنها ...
سُئل شيخنا الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذا ذكر الإنسان أذكار النوم ثم قام
بعد قليل : ليشرب أو يدخل دورة المياه ..
هل يعيد قراءة هذه الأذكار مرة ثانية ؟؟؟
قال شيخنا /
لا ؛ لا يعيدها ..
لكن ينبغي أن يذكر الله حتى يغلبه النوم فينام على ذكر . ..
أنظره / سؤال على الهاتف ج 02 ورقة / 605 ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب البرية /
وَتَأمل حِكْمَة الله عز وَجل فِي حبس الْغَيْث عَن عباده وإبتلائهم بِالْقَحْطِ ..
إِذا مَنعو الزَّكَاة ..
وحرموا الْمَسَاكِين ..
كَيفَ جوزوا على منع مَا للْمَسَاكِين قبلهم من الْقُوت بِمَنْع الله مَادَّة الْقُوت والرزق ..
وحبسها عَنْهُم فَقَالَ لَهُم بِلِسَان الْحَال : منعتم الْحق فمُنعتم الْغَيْث ؛ فَهَلاّ استنزلتموه ببذل مَا لله قبلكُمْ ؟؟؟
وَتَأمل حِكْمَة الله تَعَالَى فِي صرفه الْهدى والإيمان عَن قُلُوب الَّذين يصرفون النَّاس عَنهُ ..
فصدهم عَنهُ : كَمَا صدوا عباده صداً بصد ..
ومنعاً : بِمَنْع ..
وَتَأمل حكمته تَعَالَى : فِي محق أموال المرابين وتسليط الْمُتْلفَات عَلَيْهَا ..
كَمَا فعلوا بأموال النَّاس ومحقوها عَلَيْهِم واتلفوها بالربا : جوزوا إتلافًا بإتلافٍ ..
فَقلّ أنْ ترى مُرابياً إِلَّا وآخرته : إلى محق وَقلة وحاجة ..
وَتَأمل حكمته تَعَالَى فِي تسليط الْعَدو على الْعباد إِذا جَار قويهم على ضعيفهم وَلم يُؤْخَذ للمظلوم حَقه من ظالمه : كَيفَ يُسَلط عَلَيْهِم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سَوَاء ..
وَهَذِه سنة الله تَعَالَى مُنْذُ قَامَت الدُّنْيَا إلى : أنْ تطوى الأرض وَيُعِيدهَا كَمَا بدأها . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ورقة / 253 ...
ومنها ...
( وصيةٌ نبويةٌ ) ..
عَنْ سَعِيدِ بن يَزِيدَ الأَزْدِيِّ رضيَ اللهُ عنْهُ /
أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي !!!
قَالَ / أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ.. .
رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبرانيّ وصححه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله في السلسلة الصحيحة برقم / 741 ..
قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /
قال ابن جرير / هذا أبلغُ موعظة وأبين دلالة بأوجز إيجاز وأوضح بيان إذْ لا أحدٌ من الفسقةِ إلاّ وهو يستحي من عملِ القبيحِ عن أعينِ أهلِ الصلاحِ وذَوِي الهيئاتِ والفضلِ : أن يراهُ وهو فاعلهُ ..
واللهُ مطلعٌ على جميعِ أفعالِ خلقهِ ..
فالعبدُ إذا استحى من ربهِ استحياءهُ منْ رجلٍ صالحٍ من قومهِ : تجنب جميعَ المعاصي الظاهرةِ والباطنةِ ..
فيا لها من وصيةٍ : ما أبلغها ..
وموعظةٍ : ما أجمعها . ..
أنظره / فيض القدير ج 03 ورقة / 74 ...
ومنها ...
و قال الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /
قال الراغب / حق الإنسان إذا هم بقبيح أن : يتصور أحداً من نفسه كأنه يراه ..
فالإنسان : يستحي ممن يكبر في نفسه ..
ولذلك لا يستحي : من الحيوان ولا من الأطفال ولا من الذين لا يميزون ..
ويستحي من العالم : أكثر مما يستحي من الجاهل ..
ومن الجماعة : أكثر ما يستحي من الواحد ..
والذين يستحي منهم الإنسان ثلاثة /
البشر ..
ثم نفسه ..
ثم الله تعالى ..
ومن استحى من الناس ولم يستحي من نفسه : فنفسه عنده أخس من غيره ..
ومن استحى منها ولم يستح من الله : فلعدم معرفته بالله . ..
أنظره / فيض القدير ج 03 ورقة / 74 ...
ومنها ...
سُئل شيخنا الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذا ذكر الإنسان أذكار النوم ثم قام
بعد قليل : ليشرب أو يدخل دورة المياه ..
هل يعيد قراءة هذه الأذكار مرة ثانية ؟؟؟
قال شيخنا /
لا ؛ لا يعيدها ..
لكن ينبغي أن يذكر الله حتى يغلبه النوم فينام على ذكر . ..
أنظره / سؤال على الهاتف ج 02 ورقة / 605 ...