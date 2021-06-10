أفضل كريم للتجاعيد العميقة وشد الوجه

ف

فاديا خطاب

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 ماي 2021
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
22
محل الإقامة
الاردن
الجنس
أنثى
أفضل كريم مضاد للتجاعيد
هناك العديد من الكريمات المستخدمة للتغلب على تجاعيد الوجه التي تظهر عند عدد كبير من النساء على وجه الخصوص ، لذالك سوف نقدم لكي أفضل كريم مضاد للتجاعيد هو:

L’Oréal Paris Revitalift Cica Cream
CTCPROA3600523595020-1 (1).jpg

أفضل كريم للتجاعيد العميقة
هذا النوع مناسب جدًا للبشرة الحساسة ، حيث يتخلص من التجاعيد بأمان بفضل تركيبته الفريدة بدون أي عطر ، على الريتينول الذي يعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي والإيلاستين ،

بالإضافة إلى وجود بعض الأعشاب الصينية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تغذية البشرة وملء الخطوط التي تظهر وتجعل البشرة تبدو أصغر سنًا.

Algenist Genius Sleeping Collagen
Algenist_GeniusSC2-1024x1024.jpg

أفضل كريم للتجاعيد العميقة
يُصنف على أنه أفضل كريم مضاد للتجاعيد ، لما له من تأثير قوي وسريع في التغلب على الخطوط العميقة والبسيطة التي تظهر على البشرة ، ليعطي لمسة ناعمة للبشرة.

يحتوي على عدة مكونات مهمة تساعد على تحسين خلايا الجلد ، من أهمها: السيراميك وحمض الجليكوليك ، بالإضافة إلى الكولاجين النباتي.

كريم التجاعيد العميقة
هناك بعض الكريمات المفيدة جدًا في التخلص من مشكلة التجاعيد التي تسبب الشيخوخة ، أو التي تعطي البشرة مظهرًا أصغر سناً ، وأفضل كريم مضاد للتجاعيد هو :

كريم الليل RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night

15-1-1024x1024.jpg
أفضل كريم للتجاعيد العميقة
وقد أوصى به أشهر الأطباء كعلاج فريد وفعال يساعد في التخلص من التجاعيد العميقة ، حيث يحتوي على أفضل الفيتامينات لعلاج وترطيب للبشرة مثل: حمض الهيالورونيك والريتينول ، بالإضافة إلى السيليكون الذي يساهم في تماسك البشرة.

أظهرت الدراسات أن تأثير الكريم يظهر بعد شهر من الاستعمال ، ويوقف ظهور التجاعيد مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من الاستخدام ، فهو خالي من الزيوت ، ويمنع انسداد المسام ، وبالتالي فهو أفضل كريم مضاد للتجاعيد.

PROX BY OLAY
41l22YvUZL._AC_SY780_.jpg

أفضل كريم للتجاعيد العميقة
تركيبته الخفيفة الخالية من الزيوت تقضي على الشيخوخة والتجاعيد العميقة ، حيث يتغلغل في الطبقات العميقة من الجلد ، مما يساعد على منع ظهور التجاعيد مرة اخرى ، يتكون من المكونات التالية: pro-برو ريتينول، والأحماض الأمينية، وفيتامين B ،ممايساعد أيضاً على إزالة تصبغات الوجه

تابعو آخر فيديوهاتنا لتتعلمو كل جديد بمجال التجميل
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top