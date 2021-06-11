من درر السلف...الحلقة رقم 353

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..ومنها ...قال العلاّمة حماد الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله/هذا العصر أطلق عليه عصر : ظهور العورات ..فلا تكاد امرأة في الخارج : إلاّ وهي منكشفة ومتبرجة . ..أنظره / المجموع ج 02 ورقة / 703 ...ومنها ...وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله /( وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ ... ) ..قال / وَدَلَّتِ الْآيَةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ التَّارِيخَ يَكُونُ بِاللَّيَالِي دُونَ الْأَيَّامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( ثَلاثِينَ لَيْلَةً ) ..لِأَنَّ اللَّيَالِيَ : أَوَائِلُ الشُّهُورِ ..وَبِهَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله عنهم : تخبر عن الْأَيَّامِ ..حَتَّى رُوِيَ عَنْهَا ( أي / الصحابة ) أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : صُمْنَا خَمْسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..وَالْعَجَمُ : تُخَالِفُ فِي ذَلِكَ ؛ فَتَحْسِبُ بِالْأَيَّامِ ..لِأَنَّ مُعَوَّلَهَا : عَلَى الشَّمْسِ ..( قال )ابْنُ الْعَرَبِيِّ / وَحِسَابُ الشَّمْسِ : لِلْمَنَافِعِ ..وَحِسَابُ الْقَمَرِ : لِلْمَنَاسِكِ ..وَلِهَذَا قَالَ : ( وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً ) ..فَيُقَالُ / أَرَّخْتُ : تاريخاً ..وورخت : توريخاً ؛ لغتان . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 276 - 277 ...ومنها ...وقال أيضاً /رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً .. .قُلْتُ / وَهَذَا أَيْضًا أَصْلٌ لِإِعْذَارِ الْحُكَّامِ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ..وَكَانَ هَذَا لُطْفًا بِالْخَلْقِ : وَلِيَنْفُذَ الْقِيَامُ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ ..يُقَالُ / أَعْذَرَ فِي الْأَمْرِ : أَيْ بَالَغَ فِيهِ ..أَيْ : أَعْذَرَ غَايَةَ الْإِعْذَارِ الَّذِي لَا إِعْذَارَ بَعْدَهُ ..وَأَكْبَرُ الْإِعْذَارِ إِلَى بَنِي آدَمَ : بَعْثَةُ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ لِتَتِمَّ حُجَّتُهُ عَلَيْهِمْ ..( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) ..وَقَالَ / ( وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ ) قِيلَ : هُمُ الرُّسُلُ ..( قال ) ابْنُ عَبَّاس : هُوَ الشَّيْبُ ..فَإِنَّهُ يَأْتِي : فِي سِنِّ الإكْتِهَالِ ..فَهُوَ عَلَامَةٌ : لِمُفَارَقَةِ سِنِّ الصِّبَا ..وَجَعَلَ السِّتِّينَ : غَايَةَ الْإِعْذَارِ ..لِأَنَّ السِّتِّينَ : قَرِيبٌ مِنْ مُعْتَرَكِ الْعِبَادِ ..وَهُوَ : سِنُّ الْإِنَابَةِ وَالْخُشُوعِ ؛ وَالإسْتِسْلَامِ لِلَّهِ ..وَتَرَقُّبِ الْمَنِيَّةِ : وَلِقَاءِ اللَّهِ ..فَفِيهِ : إِعْذَارٌ بَعْدَ إِعْذَارٍ .. .أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 276 ...ومنها ...وقال أيضاً /أَنَّ ضَرْبَ الْأَجَلِ لِلْمُوَاعَدَةِ : سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ..وَمَعْنًى قديمٌ : أَسَّسَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَضَايَا ..وَحَكَمَ بِهِ : لِلْأُمَمِ ..وَعَرَّفَهُمْ بِهِ مَقَادِيرَ : التَّأَنِّي فِي الْأَعْمَالِ ..وَأَوَّلُ أَجَلٍ ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْأَيَّامُ السِّتَّةُ الَّتِي خَلَقَ فِيهَا جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ ..( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ ) . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 275 ...