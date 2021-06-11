من درر السلف...الحلقة رقم 353

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة حماد الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله/
هذا العصر أطلق عليه عصر : ظهور العورات ..
فلا تكاد امرأة في الخارج : إلاّ وهي منكشفة ومتبرجة . ..
🥀 أنظره / المجموع ج 02 ورقة / 703 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله /
( وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ ... ) ..
قال / وَدَلَّتِ الْآيَةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ التَّارِيخَ يَكُونُ بِاللَّيَالِي دُونَ الْأَيَّامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( ثَلاثِينَ لَيْلَةً ) ..
لِأَنَّ اللَّيَالِيَ : أَوَائِلُ الشُّهُورِ ..
وَبِهَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله عنهم : تخبر عن الْأَيَّامِ ..
حَتَّى رُوِيَ عَنْهَا ( أي / الصحابة ) أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : صُمْنَا خَمْسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَالْعَجَمُ : تُخَالِفُ فِي ذَلِكَ ؛ فَتَحْسِبُ بِالْأَيَّامِ ..
لِأَنَّ مُعَوَّلَهَا : عَلَى الشَّمْسِ ..
( قال )ابْنُ الْعَرَبِيِّ / وَحِسَابُ الشَّمْسِ : لِلْمَنَافِعِ ..
وَحِسَابُ الْقَمَرِ : لِلْمَنَاسِكِ ..
وَلِهَذَا قَالَ : ( وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً ) ..
فَيُقَالُ / أَرَّخْتُ : تاريخاً ..
وورخت : توريخاً ؛ لغتان . ..
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 276 - 277 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /
أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً .. .
قُلْتُ / وَهَذَا أَيْضًا أَصْلٌ لِإِعْذَارِ الْحُكَّامِ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ..
وَكَانَ هَذَا لُطْفًا بِالْخَلْقِ : وَلِيَنْفُذَ الْقِيَامُ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ ..
يُقَالُ / أَعْذَرَ فِي الْأَمْرِ : أَيْ بَالَغَ فِيهِ ..
أَيْ : أَعْذَرَ غَايَةَ الْإِعْذَارِ الَّذِي لَا إِعْذَارَ بَعْدَهُ ..
وَأَكْبَرُ الْإِعْذَارِ إِلَى بَنِي آدَمَ : بَعْثَةُ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ لِتَتِمَّ حُجَّتُهُ عَلَيْهِمْ ..
( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) ..
وَقَالَ / ( وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ ) قِيلَ : هُمُ الرُّسُلُ ..
( قال ) ابْنُ عَبَّاس : هُوَ الشَّيْبُ ..
فَإِنَّهُ يَأْتِي : فِي سِنِّ الإكْتِهَالِ ..
فَهُوَ عَلَامَةٌ : لِمُفَارَقَةِ سِنِّ الصِّبَا ..
وَجَعَلَ السِّتِّينَ : غَايَةَ الْإِعْذَارِ ..
لِأَنَّ السِّتِّينَ : قَرِيبٌ مِنْ مُعْتَرَكِ الْعِبَادِ ..
وَهُوَ : سِنُّ الْإِنَابَةِ وَالْخُشُوعِ ؛ وَالإسْتِسْلَامِ لِلَّهِ ..
وَتَرَقُّبِ الْمَنِيَّةِ : وَلِقَاءِ اللَّهِ ..
فَفِيهِ : إِعْذَارٌ بَعْدَ إِعْذَارٍ .. .
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 276 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
أَنَّ ضَرْبَ الْأَجَلِ لِلْمُوَاعَدَةِ : سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ..
وَمَعْنًى قديمٌ : أَسَّسَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَضَايَا ..
وَحَكَمَ بِهِ : لِلْأُمَمِ ..
وَعَرَّفَهُمْ بِهِ مَقَادِيرَ : التَّأَنِّي فِي الْأَعْمَالِ ..
وَأَوَّلُ أَجَلٍ ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْأَيَّامُ السِّتَّةُ الَّتِي خَلَقَ فِيهَا جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ ..
( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ ) . ..
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 275 ... 🌾🌾🌾
 
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