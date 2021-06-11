من درر السلف...الحلقة رقم 353

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 15,102
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..
ومنها ...
قال العلاّمة حماد الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله/
هذا العصر أطلق عليه عصر : ظهور العورات ..
فلا تكاد امرأة في الخارج : إلاّ وهي منكشفة ومتبرجة . ..
أنظره / المجموع ج 02 ورقة / 703 ...
ومنها ...
وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله /
( وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ ... ) ..
قال / وَدَلَّتِ الْآيَةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ التَّارِيخَ يَكُونُ بِاللَّيَالِي دُونَ الْأَيَّامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( ثَلاثِينَ لَيْلَةً ) ..
لِأَنَّ اللَّيَالِيَ : أَوَائِلُ الشُّهُورِ ..
وَبِهَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله عنهم : تخبر عن الْأَيَّامِ ..
حَتَّى رُوِيَ عَنْهَا ( أي / الصحابة ) أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : صُمْنَا خَمْسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَالْعَجَمُ : تُخَالِفُ فِي ذَلِكَ ؛ فَتَحْسِبُ بِالْأَيَّامِ ..
لِأَنَّ مُعَوَّلَهَا : عَلَى الشَّمْسِ ..
( قال )ابْنُ الْعَرَبِيِّ / وَحِسَابُ الشَّمْسِ : لِلْمَنَافِعِ ..
وَحِسَابُ الْقَمَرِ : لِلْمَنَاسِكِ ..
وَلِهَذَا قَالَ : ( وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً ) ..
فَيُقَالُ / أَرَّخْتُ : تاريخاً ..
وورخت : توريخاً ؛ لغتان . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 276 - 277 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /
أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً .. .
قُلْتُ / وَهَذَا أَيْضًا أَصْلٌ لِإِعْذَارِ الْحُكَّامِ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ..
وَكَانَ هَذَا لُطْفًا بِالْخَلْقِ : وَلِيَنْفُذَ الْقِيَامُ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ ..
يُقَالُ / أَعْذَرَ فِي الْأَمْرِ : أَيْ بَالَغَ فِيهِ ..
أَيْ : أَعْذَرَ غَايَةَ الْإِعْذَارِ الَّذِي لَا إِعْذَارَ بَعْدَهُ ..
وَأَكْبَرُ الْإِعْذَارِ إِلَى بَنِي آدَمَ : بَعْثَةُ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ لِتَتِمَّ حُجَّتُهُ عَلَيْهِمْ ..
( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) ..
وَقَالَ / ( وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ ) قِيلَ : هُمُ الرُّسُلُ ..
( قال ) ابْنُ عَبَّاس : هُوَ الشَّيْبُ ..
فَإِنَّهُ يَأْتِي : فِي سِنِّ الإكْتِهَالِ ..
فَهُوَ عَلَامَةٌ : لِمُفَارَقَةِ سِنِّ الصِّبَا ..
وَجَعَلَ السِّتِّينَ : غَايَةَ الْإِعْذَارِ ..
لِأَنَّ السِّتِّينَ : قَرِيبٌ مِنْ مُعْتَرَكِ الْعِبَادِ ..
وَهُوَ : سِنُّ الْإِنَابَةِ وَالْخُشُوعِ ؛ وَالإسْتِسْلَامِ لِلَّهِ ..
وَتَرَقُّبِ الْمَنِيَّةِ : وَلِقَاءِ اللَّهِ ..
فَفِيهِ : إِعْذَارٌ بَعْدَ إِعْذَارٍ .. .
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 276 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَنَّ ضَرْبَ الْأَجَلِ لِلْمُوَاعَدَةِ : سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ..
وَمَعْنًى قديمٌ : أَسَّسَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَضَايَا ..
وَحَكَمَ بِهِ : لِلْأُمَمِ ..
وَعَرَّفَهُمْ بِهِ مَقَادِيرَ : التَّأَنِّي فِي الْأَعْمَالِ ..
وَأَوَّلُ أَجَلٍ ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْأَيَّامُ السِّتَّةُ الَّتِي خَلَقَ فِيهَا جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ ..
( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ ) . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 275 ...
ومن الدرر والفوائد والعبرِ ..
ومنها ...
قال العلاّمة حماد الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله/
هذا العصر أطلق عليه عصر : ظهور العورات ..
فلا تكاد امرأة في الخارج : إلاّ وهي منكشفة ومتبرجة . ..
أنظره / المجموع ج 02 ورقة / 703 ...
ومنها ...
وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله /
( وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ ... ) ..
قال / وَدَلَّتِ الْآيَةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ التَّارِيخَ يَكُونُ بِاللَّيَالِي دُونَ الْأَيَّامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( ثَلاثِينَ لَيْلَةً ) ..
لِأَنَّ اللَّيَالِيَ : أَوَائِلُ الشُّهُورِ ..
وَبِهَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله عنهم : تخبر عن الْأَيَّامِ ..
حَتَّى رُوِيَ عَنْهَا ( أي / الصحابة ) أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : صُمْنَا خَمْسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَالْعَجَمُ : تُخَالِفُ فِي ذَلِكَ ؛ فَتَحْسِبُ بِالْأَيَّامِ ..
لِأَنَّ مُعَوَّلَهَا : عَلَى الشَّمْسِ ..
( قال )ابْنُ الْعَرَبِيِّ / وَحِسَابُ الشَّمْسِ : لِلْمَنَافِعِ ..
وَحِسَابُ الْقَمَرِ : لِلْمَنَاسِكِ ..
وَلِهَذَا قَالَ : ( وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً ) ..
فَيُقَالُ / أَرَّخْتُ : تاريخاً ..
وورخت : توريخاً ؛ لغتان . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 276 - 277 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /
أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً .. .
قُلْتُ / وَهَذَا أَيْضًا أَصْلٌ لِإِعْذَارِ الْحُكَّامِ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ..
وَكَانَ هَذَا لُطْفًا بِالْخَلْقِ : وَلِيَنْفُذَ الْقِيَامُ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ ..
يُقَالُ / أَعْذَرَ فِي الْأَمْرِ : أَيْ بَالَغَ فِيهِ ..
أَيْ : أَعْذَرَ غَايَةَ الْإِعْذَارِ الَّذِي لَا إِعْذَارَ بَعْدَهُ ..
وَأَكْبَرُ الْإِعْذَارِ إِلَى بَنِي آدَمَ : بَعْثَةُ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ لِتَتِمَّ حُجَّتُهُ عَلَيْهِمْ ..
( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) ..
وَقَالَ / ( وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ ) قِيلَ : هُمُ الرُّسُلُ ..
( قال ) ابْنُ عَبَّاس : هُوَ الشَّيْبُ ..
فَإِنَّهُ يَأْتِي : فِي سِنِّ الإكْتِهَالِ ..
فَهُوَ عَلَامَةٌ : لِمُفَارَقَةِ سِنِّ الصِّبَا ..
وَجَعَلَ السِّتِّينَ : غَايَةَ الْإِعْذَارِ ..
لِأَنَّ السِّتِّينَ : قَرِيبٌ مِنْ مُعْتَرَكِ الْعِبَادِ ..
وَهُوَ : سِنُّ الْإِنَابَةِ وَالْخُشُوعِ ؛ وَالإسْتِسْلَامِ لِلَّهِ ..
وَتَرَقُّبِ الْمَنِيَّةِ : وَلِقَاءِ اللَّهِ ..
فَفِيهِ : إِعْذَارٌ بَعْدَ إِعْذَارٍ .. .
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 276 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَنَّ ضَرْبَ الْأَجَلِ لِلْمُوَاعَدَةِ : سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ..
وَمَعْنًى قديمٌ : أَسَّسَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَضَايَا ..
وَحَكَمَ بِهِ : لِلْأُمَمِ ..
وَعَرَّفَهُمْ بِهِ مَقَادِيرَ : التَّأَنِّي فِي الْأَعْمَالِ ..
وَأَوَّلُ أَجَلٍ ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْأَيَّامُ السِّتَّةُ الَّتِي خَلَقَ فِيهَا جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ ..
( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ ) . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ج 07 ورقة / 275 ...