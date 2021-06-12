من درر السلف...الحلقة رقم 354

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر السَنِيّة والفوائد الجليّة ...
ومنها ...
قال القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
كَانَ مُوسَى مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : غَضَبًا ..
لَكِنَّهُ : كَانَ سَرِيعَ الْفَيْئَةِ ؛ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ..
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ / سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ :
كَانَ مُوسَى إذَا غَضِبَ : طَلَعَ الدُّخَانُ مِنْ قَلَنْسُوَتِهِ ..
وَرَفَعَ شَعْرُ بَدَنِهِ : جُبَّتَهُ ..
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَضَبَ : جَمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ فِي الْقَلْبِ ..
وَلِأَجْلِهِ / أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَضِبَ : أَنْ يَضْطَجِعَ ..
فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ غَضَبُهُ : فَلْيَغْتَسِلْ ؛ فَيُخْمِدُهَا اضْطِجَاعُهُ ؛ وَيُطْفِئُهَا اغْتِسَالُهُ .. .
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ /
أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَ : صَكَّهُ صَكَّةً فَفَقَأَ فِيهَا عَيْنَهُ ..
فَرَجَعَ إلَى رَبِّهِ فَقَالَ / أَرْسَلْتنِي إلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ..
فَقَالَ / ارْجِعْ إلَيْهِ فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ ..
قَالَ / أَيْ رَبِّ ؛ ثُمَّ مَاذَا ؟؟؟
قَالَ / الْمَوْتُ ..
قَالَ / فَالْآنَ .. . الْحَدِيثَ ..
وَهَذَا كُلُّهُ : مِنْ غَضَبِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ..
أنظره / أحْكَام القرآن ج 02 ورقة / 324 - 325 ...
ومنها ...
قال الإمام المُعَلمِيُّ عليه رَحَمَات الله /
فإن أضر الناس على الإسلام والمسلمين : هم المحامون الإستسلاميون ..
يطعن الأعداء في عقيدة من العقائد الإسلام أو حكم من أحكامه ونحو ذلك : فلا يكون عند أولئك المحامين من الإيمان واليقين والعلم الراسخ بالدين ..
والإستحقاق : لعون الله وتأييده ما يثبتهم على الحق ويهديهم إلى دفع الشبهة ..
فيلجأون : إلى الإستسلام بنظام ..
ونظام المتقدمين : التحريف ..
ونظام المتوسطين زعم أن النصوص النقلية : لا تفيد اليقين ..
والمطلوب في أصول الدين : اليقين ..
فعزلوا كتاب الله وسنة رسوله : عن أصول الدين ..
ونظام بعض العصريين : التشذيب ..
وأبو رية يحاول إستعمال الأنظمة الثلاثة ويوغل في الثالث على أن أولئك الذين سميتهم محامين ؛ كثيراً ما يكونون هم الخصوم ..
والباطل : جشع ..
وقد قال الله تبارك وتعالى : { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن } . ..
أنظره / الأنوار الكاشفة ورقة / 25 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد العُكْبَريّ المعروف بابن بَطَّة العكبريّ عليه رَحَمَات الله /
سَمِعْتُ جَعْفَرًا الْقَافْلَائِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ الْمَرُّوذِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُسْلِمٍ الزَّاهِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ وَقَدْ ذَكَرَ يَوْمًا الْمُخَالِفِينَ وَأَهْلَ الْبِدَعِ فَقَالَ :
قَلِيلُ التَّقْوَى : يَهْزِمُ الْعَسَاكِرَ وَالْجُيُوشَ . ..
أنظره / الإبانة الكبرى ج 02 ورقة / 541 رقم الفقرة / 680 ...
ومنها ...
قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن /
الدنيا إذا زالت : يُعوض الله عنها ؛ لأن الرزق بيد الله ..
لكن الدين إذا زال : ما الذي يعوضه ؟؟؟
أنظره / شرح رسالةالدلائل ورقة / 80 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من فوائد الأمراض : أنها تنذرك بالرحيل من هذه الدنيا ..
وأنك : لن تبقى فيها مُنعماً وسالماً ..
فهي : تذكرك بالموت ..
لأجل : أن تستعد له . ..
أنظره / شرح منظومة الآداب الشرعية ورقة / 293 ...
ومن الدرر السَنِيّة والفوائد الجليّة ...
ومنها ...
قال القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
كَانَ مُوسَى مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : غَضَبًا ..
لَكِنَّهُ : كَانَ سَرِيعَ الْفَيْئَةِ ؛ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ..
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ / سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ :
كَانَ مُوسَى إذَا غَضِبَ : طَلَعَ الدُّخَانُ مِنْ قَلَنْسُوَتِهِ ..
وَرَفَعَ شَعْرُ بَدَنِهِ : جُبَّتَهُ ..
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَضَبَ : جَمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ فِي الْقَلْبِ ..
وَلِأَجْلِهِ / أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَضِبَ : أَنْ يَضْطَجِعَ ..
فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ غَضَبُهُ : فَلْيَغْتَسِلْ ؛ فَيُخْمِدُهَا اضْطِجَاعُهُ ؛ وَيُطْفِئُهَا اغْتِسَالُهُ .. .
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ /
أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَ : صَكَّهُ صَكَّةً فَفَقَأَ فِيهَا عَيْنَهُ ..
فَرَجَعَ إلَى رَبِّهِ فَقَالَ / أَرْسَلْتنِي إلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ..
فَقَالَ / ارْجِعْ إلَيْهِ فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ ..
قَالَ / أَيْ رَبِّ ؛ ثُمَّ مَاذَا ؟؟؟
قَالَ / الْمَوْتُ ..
قَالَ / فَالْآنَ .. . الْحَدِيثَ ..
وَهَذَا كُلُّهُ : مِنْ غَضَبِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ..
أنظره / أحْكَام القرآن ج 02 ورقة / 324 - 325 ...
ومنها ...
قال الإمام المُعَلمِيُّ عليه رَحَمَات الله /
فإن أضر الناس على الإسلام والمسلمين : هم المحامون الإستسلاميون ..
يطعن الأعداء في عقيدة من العقائد الإسلام أو حكم من أحكامه ونحو ذلك : فلا يكون عند أولئك المحامين من الإيمان واليقين والعلم الراسخ بالدين ..
والإستحقاق : لعون الله وتأييده ما يثبتهم على الحق ويهديهم إلى دفع الشبهة ..
فيلجأون : إلى الإستسلام بنظام ..
ونظام المتقدمين : التحريف ..
ونظام المتوسطين زعم أن النصوص النقلية : لا تفيد اليقين ..
والمطلوب في أصول الدين : اليقين ..
فعزلوا كتاب الله وسنة رسوله : عن أصول الدين ..
ونظام بعض العصريين : التشذيب ..
وأبو رية يحاول إستعمال الأنظمة الثلاثة ويوغل في الثالث على أن أولئك الذين سميتهم محامين ؛ كثيراً ما يكونون هم الخصوم ..
والباطل : جشع ..
وقد قال الله تبارك وتعالى : { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن } . ..
أنظره / الأنوار الكاشفة ورقة / 25 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد العُكْبَريّ المعروف بابن بَطَّة العكبريّ عليه رَحَمَات الله /
سَمِعْتُ جَعْفَرًا الْقَافْلَائِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ الْمَرُّوذِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُسْلِمٍ الزَّاهِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ وَقَدْ ذَكَرَ يَوْمًا الْمُخَالِفِينَ وَأَهْلَ الْبِدَعِ فَقَالَ :
قَلِيلُ التَّقْوَى : يَهْزِمُ الْعَسَاكِرَ وَالْجُيُوشَ . ..
أنظره / الإبانة الكبرى ج 02 ورقة / 541 رقم الفقرة / 680 ...
ومنها ...
قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن /
الدنيا إذا زالت : يُعوض الله عنها ؛ لأن الرزق بيد الله ..
لكن الدين إذا زال : ما الذي يعوضه ؟؟؟
أنظره / شرح رسالةالدلائل ورقة / 80 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من فوائد الأمراض : أنها تنذرك بالرحيل من هذه الدنيا ..
وأنك : لن تبقى فيها مُنعماً وسالماً ..
فهي : تذكرك بالموت ..
لأجل : أن تستعد له . ..
أنظره / شرح منظومة الآداب الشرعية ورقة / 293 ...