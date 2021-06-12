من درر السلف...الحلقة رقم 354

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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محل الإقامة
فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِيّة والفوائد الجليّة ...

🥀🥀 ومنها ...
قال القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
كَانَ مُوسَى مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : غَضَبًا ..
لَكِنَّهُ : كَانَ سَرِيعَ الْفَيْئَةِ ؛ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ..
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ / سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ :
كَانَ مُوسَى إذَا غَضِبَ : طَلَعَ الدُّخَانُ مِنْ قَلَنْسُوَتِهِ ..
وَرَفَعَ شَعْرُ بَدَنِهِ : جُبَّتَهُ ..
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَضَبَ : جَمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ فِي الْقَلْبِ ..
وَلِأَجْلِهِ / أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَضِبَ : أَنْ يَضْطَجِعَ ..
فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ غَضَبُهُ : فَلْيَغْتَسِلْ ؛ فَيُخْمِدُهَا اضْطِجَاعُهُ ؛ وَيُطْفِئُهَا اغْتِسَالُهُ .. .
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ /
أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَ : صَكَّهُ صَكَّةً فَفَقَأَ فِيهَا عَيْنَهُ ..
فَرَجَعَ إلَى رَبِّهِ فَقَالَ / أَرْسَلْتنِي إلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ..
فَقَالَ / ارْجِعْ إلَيْهِ فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ ..
قَالَ / أَيْ رَبِّ ؛ ثُمَّ مَاذَا ؟؟؟
قَالَ / الْمَوْتُ ..
قَالَ / فَالْآنَ .. . الْحَدِيثَ ..
وَهَذَا كُلُّهُ : مِنْ غَضَبِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ..
🥀 أنظره / أحْكَام القرآن ج 02 ورقة / 324 - 325 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام المُعَلمِيُّ عليه رَحَمَات الله /
فإن أضر الناس على الإسلام والمسلمين : هم المحامون الإستسلاميون ..
يطعن الأعداء في عقيدة من العقائد الإسلام أو حكم من أحكامه ونحو ذلك : فلا يكون عند أولئك المحامين من الإيمان واليقين والعلم الراسخ بالدين ..
والإستحقاق : لعون الله وتأييده ما يثبتهم على الحق ويهديهم إلى دفع الشبهة ..
فيلجأون : إلى الإستسلام بنظام ..
ونظام المتقدمين : التحريف ..
ونظام المتوسطين زعم أن النصوص النقلية : لا تفيد اليقين ..
والمطلوب في أصول الدين : اليقين ..
فعزلوا كتاب الله وسنة رسوله : عن أصول الدين ..
ونظام بعض العصريين : التشذيب ..
وأبو رية يحاول إستعمال الأنظمة الثلاثة ويوغل في الثالث على أن أولئك الذين سميتهم محامين ؛ كثيراً ما يكونون هم الخصوم ..
والباطل : جشع ..
وقد قال الله تبارك وتعالى : { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن } . ..
🥀 أنظره / الأنوار الكاشفة ورقة / 25 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد العُكْبَريّ المعروف بابن بَطَّة العكبريّ عليه رَحَمَات الله /
سَمِعْتُ جَعْفَرًا الْقَافْلَائِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ الْمَرُّوذِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُسْلِمٍ الزَّاهِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ وَقَدْ ذَكَرَ يَوْمًا الْمُخَالِفِينَ وَأَهْلَ الْبِدَعِ فَقَالَ :
قَلِيلُ التَّقْوَى : يَهْزِمُ الْعَسَاكِرَ وَالْجُيُوشَ . ..
🥀 أنظره / الإبانة الكبرى ج 02 ورقة / 541 رقم الفقرة / 680 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن /
الدنيا إذا زالت : يُعوض الله عنها ؛ لأن الرزق بيد الله ..
لكن الدين إذا زال : ما الذي يعوضه ؟؟؟
🥀 أنظره / شرح رسالةالدلائل ورقة / 80 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
‏من فوائد الأمراض ⁩: أنها تنذرك بالرحيل من هذه الدنيا ..
وأنك : لن تبقى فيها مُنعماً وسالماً ..
فهي : تذكرك بالموت ..
لأجل : أن تستعد له . ..
🥀 أنظره / شرح منظومة الآداب الشرعية ورقة / 293 ... 🌾🌾🌾
 
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