من درر السلف...الحلقة رقم 354

الحمد لله ...ومن الدرر السَنِيّة والفوائد الجليّة ...ومنها ...قال القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /كَانَ مُوسَى مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : غَضَبًا ..لَكِنَّهُ : كَانَ سَرِيعَ الْفَيْئَةِ ؛ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ..قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ / سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ :كَانَ مُوسَى إذَا غَضِبَ : طَلَعَ الدُّخَانُ مِنْ قَلَنْسُوَتِهِ ..وَرَفَعَ شَعْرُ بَدَنِهِ : جُبَّتَهُ ..وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَضَبَ : جَمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ فِي الْقَلْبِ ..وَلِأَجْلِهِ / أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَضِبَ : أَنْ يَضْطَجِعَ ..فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ غَضَبُهُ : فَلْيَغْتَسِلْ ؛ فَيُخْمِدُهَا اضْطِجَاعُهُ ؛ وَيُطْفِئُهَا اغْتِسَالُهُ .. .وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ /أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَ : صَكَّهُ صَكَّةً فَفَقَأَ فِيهَا عَيْنَهُ ..فَرَجَعَ إلَى رَبِّهِ فَقَالَ / أَرْسَلْتنِي إلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ..فَقَالَ / ارْجِعْ إلَيْهِ فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ ..قَالَ / أَيْ رَبِّ ؛ ثُمَّ مَاذَا ؟؟؟قَالَ / الْمَوْتُ ..قَالَ / فَالْآنَ .. . الْحَدِيثَ ..وَهَذَا كُلُّهُ : مِنْ غَضَبِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ..أنظره / أحْكَام القرآن ج 02 ورقة / 324 - 325 ...ومنها ...قال الإمام المُعَلمِيُّ عليه رَحَمَات الله /فإن أضر الناس على الإسلام والمسلمين : هم المحامون الإستسلاميون ..يطعن الأعداء في عقيدة من العقائد الإسلام أو حكم من أحكامه ونحو ذلك : فلا يكون عند أولئك المحامين من الإيمان واليقين والعلم الراسخ بالدين ..والإستحقاق : لعون الله وتأييده ما يثبتهم على الحق ويهديهم إلى دفع الشبهة ..فيلجأون : إلى الإستسلام بنظام ..ونظام المتقدمين : التحريف ..ونظام المتوسطين زعم أن النصوص النقلية : لا تفيد اليقين ..والمطلوب في أصول الدين : اليقين ..فعزلوا كتاب الله وسنة رسوله : عن أصول الدين ..ونظام بعض العصريين : التشذيب ..وأبو رية يحاول إستعمال الأنظمة الثلاثة ويوغل في الثالث على أن أولئك الذين سميتهم محامين ؛ كثيراً ما يكونون هم الخصوم ..والباطل : جشع ..وقد قال الله تبارك وتعالى : { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن } . ..أنظره / الأنوار الكاشفة ورقة / 25 ...ومنها ...قال الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد العُكْبَريّ المعروف بابن بَطَّة العكبريّ عليه رَحَمَات الله /سَمِعْتُ جَعْفَرًا الْقَافْلَائِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ الْمَرُّوذِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُسْلِمٍ الزَّاهِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ وَقَدْ ذَكَرَ يَوْمًا الْمُخَالِفِينَ وَأَهْلَ الْبِدَعِ فَقَالَ :قَلِيلُ التَّقْوَى : يَهْزِمُ الْعَسَاكِرَ وَالْجُيُوشَ . ..أنظره / الإبانة الكبرى ج 02 ورقة / 541 رقم الفقرة / 680 ...ومنها ...قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن /الدنيا إذا زالت : يُعوض الله عنها ؛ لأن الرزق بيد الله ..لكن الدين إذا زال : ما الذي يعوضه ؟؟؟أنظره / شرح رسالةالدلائل ورقة / 80 ...ومنها ...وقال أيضاً /‏من فوائد الأمراض ⁩: أنها تنذرك بالرحيل من هذه الدنيا ..وأنك : لن تبقى فيها مُنعماً وسالماً ..فهي : تذكرك بالموت ..لأجل : أن تستعد له . ..أنظره / شرح منظومة الآداب الشرعية ورقة / 293 ...