اعلان مسابقة توظيف للمستخدمين والأعوان المتعاقدين الشبيهين لصالح سكان الجنوب

karimes

karimes

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اعلان مسابقة توظيف للمستخدمين والأعوان المتعاقدين الشبيهين لصالح سكان الجنوب
المديرية العامة للأمن الوطني
تطلق مسابقة توظيف للمستخدمين والأعوان المتعاقدين الشبيهين

تعلن المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادة شعبة الصحة، لفائدة المركز الطبي الاجتماعي بأمن ولاية تندوف، وكذا الأعوان المتعاقدين الشبيهين على أساس الانتقاء، في مختلف الأسلاك والرتب، بعنوان سنة 2021، لصالح سكان الولايات الجنوبية التالية: أدرار، بسكرة، بشار، ورقلة، تندوف، غرداية، برج باجي مختار، بني عباس، عين قزام، تقرت.

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