احصل علي بونص بدون ايداع 140$ من fbs لبدأ التداول

السلام عليكم اليوم سنقوم بشرح بونص مجاني بدون إيداع مقدم من شركة الفوركس fbs وشرح شروط التداول وآلية العمل به , يمكنك مشاهدة الفيديو للشرح الكامل من هنا توفيرا للوقت أو يمكنك استكمال القراءة
للحصول علي البونص إضغط هنا
مامعني بونص بدون إيداع؟
هو بونص تقدمه الشركه للتداول في سوق الفوركس للتجربه والتعرف علي نظام الشركه وهذا ليس معناه انه وهمي او غير حقيقي لا , هو حقيقي وأموال حقيقية ويمكنك سحب الأرباح بعد تحقيق الشروط المطلوبه ولا يلزم الإيداع لسحب الأرباح , وهناك نوع آخر اسمه بونص إيداع 100% ولكن يلزم عليك عمل إيداع كي تحصل عليه , فمثلا إذا قمت بإيداع 100$ ستحصل علي بونص 100$ وحسابك =200$ وهذا البونص ايضا تقدمه شركة fbs ولكن اليوم سنشرح بونص بدون إيداع .
يمكنك الان مع هذا البونص الجديد التداول في سوق الفوركس بدون مخاطره بأموالك وإذا خسرته لن تخسر شيئا من مالك ولن تكون ملزم بإعادته للشركه فهو مجاني
شروط بونص Level Up
-يمكن لأعضاء FBS الحاليين أوالجدد الحصول علي البونص من الصفحة الشخصية
يمكنك الحصول علي البونص Level Up مرة واحدة فقط.
-افتح حساب بونص Level Up في صفحتك الشخصية عبر الويب أو الكمبيوتر.
-قم بتأكيد بريدك الإلكتروني عبر الضغط علي الرساله التي ستصلك علي البريد.
-احصل على 70$ مجانية.
-حمّل تطبيق FBS – Trading Broker علي هاتفك من صفحتك الشخصية لمضاعفة البونص الخاص بك (احصل على 70$ إضافية إذا كنت لاتريد فلا باس ولكن ستحصل علي 70$ فقط).
-اربط حسابك الفيسبوك مع صفحتك الشخصية في الشركه .
- يجب عليك تحقيق ما لا يقل عن 5 لوت لمدة 20 يوم تداول ويكون حسابك نشط شبه يوميا ولايمنك غياب اكثر من 5 أيام خلال العملية ككل ولديك 40 يوم للقيام بذلك.
هذه الإعدادات ستُطبق على حساب بونص Level Up الخاص بك:
- حساب عادي على منصة MT5. في 5 MetaTrader،
-عملة الحساب: دولار أمريكي.
-حجم الأمر 0.01 لوت.
-الرافعة المالية: 1:100 .
-الحد الأقصى لعدد الصفقات المفتوحة في نفس الوقت هو 5 صفقات.
أزواج التداول: أزواج العملات الرئيسية والمعادن.
سواب فري: متاح.
في حالة استيفاء جميع الشروط يمكنك سحب الأرباح يدوياً.
إغلاق الحساب
سيتم إغلاقه تلقائياً إذا لم تحقق الشروط في الوقت المحدد أو عند تحقيق الشروط وسحب الأرباح,بعد مرور 90 يوم من عدم وجود نشاط على حساب البونص سيتم تحويله إلى الأرشيف ولا يمكن استعادته مرة أخري,وبعد إغلاق الحساب لايمكنك إعادة فتح حساب .
تحويل أرباح البونص
يمكنك سحب أو تحويل أرباح البونص يدوياً، أو ستقوم الشركة بتحويله تلقائياً إلى حسابات التداول النشطة الحقيقية الخاصة بك (MT4 و MT5) في اليوم الأربعين من حصولك علي البونص.
لا يمكنك سحب أرباح البونص أكبر من مبلغ البونص نفسه. إذا كان مبلغ البونص 70$، فيمنك سحب أقل أو يساوي 70$. وإذا كان مبلغ البونص 140$، فيمكنك سحب أقل أو يساوي 140$,وانتبه يمكنك سحب الأرباح مرة واحدة فقط اي عند السحب قم بسحب جميع الارباح مرة واحدة لأن الحساب سيغلق بعد السحب مباشرة .
من الشروط أيضا ان تحقق فرق 10 نقاط (100 بيب) بين سعري الفتح والإغلاق لكل صفقة
مثال:
عند شراء زوج مثلا زوجEURJPY بسعر 110،657 وإغلاق الصفقة عند 110.757، يكون الفارق بين سعر الافتتاح والإغلاق 10 نقاط (100 بيب.
فقدان الأهلية أو الاستبعاد
-يحق لـ FBS استبعادك أو غلق حساب البونص والارباح إذا لم تلتزم بالأحكام والشروط، أو عند الاشتباه بأي نشاط احتيالي ولا يمكنك الحصول علي البونص مجددا.
-لايمكنك استخدام طرق القفل/التحوط، الإكسبرتات (EA)، استراتيجية السلم (لا يُسمح بفتح صفقة جديدة في نفس الاتجاه في خلال ساعة بعد إغلاق الصفقة السابقة).
-يسمح لكل عميل/ كمبيوتر/ IP فتح حساب واحد فقط من بونص Level Up. يتم حظر -يحظر استخدام أي برنامج لتغيير عنوان IP. فتح حساب بونص Level Up اخر من نفس الجهاز مستحيل حتى بعد خصم أموال المكافأة.
-لا يمكنك التداول عبر الويب عند استخدام بونص Level Up .
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