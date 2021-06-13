من درر السلف...الحلقة رقم 355

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الثمرات المستفادة والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
عن قيس بن أَبي حازم عن مرداس الأَسلمي قال : سمعت رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول / يَذْهَبُ الْصَّالِحُونَ أَسْلَافًا ..
وَيُقْبَضُ الْصَّالِحُونَ أَسْلَافًا الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ..
حَتَّى تَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الْتَّمْرِ وَالْشَّعِيْرِ ..
لاَ يُبَالِي الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ شَيْئًا . ..
رواه البخاريّ في الصحيح ...

‏قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
ولذلك تجد الناس يَتَردُّون : كل عام عن العام الذي قبله ..
يذهب الصالحون الأول فالأول : فيما سبق ..
تجد الناس يتهجدون : في الليل ..
يصومون : في النهار ..
يتصدقون : من أقواتهم ..
يؤثرون على أنفسهم : في اليوم ..
تجد الناس تغيروا : من سنة إلى أخرى إلى أردى من قبل ..
سهروا في الليل على : غير طاعة الله ..
ونوم في النهار أو لهو أو بيع وشراء يشتمل : على الغش والكذب والخيانة والعياذ بالله ..
فالناس : إلى أردأ ..
لكن مع ذلك : في الناس خير لا شك ..
يوجد أناس ولله الحمد : على دين الله مستقيمين على ما يبدو ..
لكن العبرة : بالعموم والشمول ..
ثم قال /
ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان : من الحثالة التي كحثالة الشعير أو التمر ..
وأن يحرص : على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا ..
فإنهم إن أصيبوا بالعذاب : فإنه يبعث كل إنسان على نيته . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 635 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وقفة مع حديث : ( فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ ) متفق عليه .. .
قال / مهما وُصِفت المرأة للإنسان : فلن يدرك الأمر على حقيقته ..
كما أن الإنسان : قد يستملح ما لا يستملحه غيره ..
ولهذا كان من حكمة الشارع : أن أباح للإنسان أن ينظر ..
واعلم أنه كُلما كثُرت الشروط : قلّ الوجود كما قال العلماء ..
والتكلُّف في هذا : قد يجعل الفتيات عانسات ..
وأهمُّ شيء : راحة النفس ..
فقد يرتاح الإنسان إلى زوجة قد تكون بالجمال ليست بذاك : لكن يجعل الله في قلبه مودَّة لها ..
وتتلاءم : الطّباع ..
وتكون حياتهم : سعيدةً ..
وكم من امرأة جميلة : أتعبت زوجها إتعاباً عظيماً ..
وصارت : تتدلّل عليه ..
وتقول : أحضر لي كذا وأحضر لي كذا وهو لجمالها مشغوفاً عليها ؛ يستسلم لها ويتعب ..
وكم من إنسان عنده زوجة : أقرّ الله عينه بها واستراح . ..
🥀 أنظره / التعليق على صحيح البخاري ج 11 ورقة / 216 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الذنوب أكبر الموانع : لنزول الغيث ..
ونزع البركة : من الأرض والثمار والحبوب ..
كيف تطمعون في حصول ما تحبون : وأنتم مصرون على الذنوب والجنايات ؟؟؟
كيف ترجون حصول الغيث : وأنتم مقيمون على الغش والخيانات ؟؟؟
وقد برئ صلى الله عليه وسلم من أهل الكذب والغش : في كل المعاملات ..
أما سمعتم أن بخس المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم : أهلك الله به أهل مدين بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة !!!
🥀 أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 89 - 90 ... 🌾🌾🌾
 
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