من درر السلف...الحلقة رقم 355

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الثمرات المستفادة والدرر ...
ومنها ...
عن قيس بن أَبي حازم عن مرداس الأَسلمي قال : سمعت رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول / يَذْهَبُ الْصَّالِحُونَ أَسْلَافًا ..
وَيُقْبَضُ الْصَّالِحُونَ أَسْلَافًا الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ..
حَتَّى تَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الْتَّمْرِ وَالْشَّعِيْرِ ..
لاَ يُبَالِي الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ شَيْئًا . ..
رواه البخاريّ في الصحيح ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
ولذلك تجد الناس يَتَردُّون : كل عام عن العام الذي قبله ..
يذهب الصالحون الأول فالأول : فيما سبق ..
تجد الناس يتهجدون : في الليل ..
يصومون : في النهار ..
يتصدقون : من أقواتهم ..
يؤثرون على أنفسهم : في اليوم ..
تجد الناس تغيروا : من سنة إلى أخرى إلى أردى من قبل ..
سهروا في الليل على : غير طاعة الله ..
ونوم في النهار أو لهو أو بيع وشراء يشتمل : على الغش والكذب والخيانة والعياذ بالله ..
فالناس : إلى أردأ ..
لكن مع ذلك : في الناس خير لا شك ..
يوجد أناس ولله الحمد : على دين الله مستقيمين على ما يبدو ..
لكن العبرة : بالعموم والشمول ..
ثم قال /
ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان : من الحثالة التي كحثالة الشعير أو التمر ..
وأن يحرص : على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا ..
فإنهم إن أصيبوا بالعذاب : فإنه يبعث كل إنسان على نيته . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 635 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وقفة مع حديث : ( فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ ) متفق عليه .. .
قال / مهما وُصِفت المرأة للإنسان : فلن يدرك الأمر على حقيقته ..
كما أن الإنسان : قد يستملح ما لا يستملحه غيره ..
ولهذا كان من حكمة الشارع : أن أباح للإنسان أن ينظر ..
واعلم أنه كُلما كثُرت الشروط : قلّ الوجود كما قال العلماء ..
والتكلُّف في هذا : قد يجعل الفتيات عانسات ..
وأهمُّ شيء : راحة النفس ..
فقد يرتاح الإنسان إلى زوجة قد تكون بالجمال ليست بذاك : لكن يجعل الله في قلبه مودَّة لها ..
وتتلاءم : الطّباع ..
وتكون حياتهم : سعيدةً ..
وكم من امرأة جميلة : أتعبت زوجها إتعاباً عظيماً ..
وصارت : تتدلّل عليه ..
وتقول : أحضر لي كذا وأحضر لي كذا وهو لجمالها مشغوفاً عليها ؛ يستسلم لها ويتعب ..
وكم من إنسان عنده زوجة : أقرّ الله عينه بها واستراح . ..
أنظره / التعليق على صحيح البخاري ج 11 ورقة / 216 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الذنوب أكبر الموانع : لنزول الغيث ..
ونزع البركة : من الأرض والثمار والحبوب ..
كيف تطمعون في حصول ما تحبون : وأنتم مصرون على الذنوب والجنايات ؟؟؟
كيف ترجون حصول الغيث : وأنتم مقيمون على الغش والخيانات ؟؟؟
وقد برئ صلى الله عليه وسلم من أهل الكذب والغش : في كل المعاملات ..
أما سمعتم أن بخس المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم : أهلك الله به أهل مدين بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة !!!
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 89 - 90 ...
ومن الثمرات المستفادة والدرر ...
ومنها ...
عن قيس بن أَبي حازم عن مرداس الأَسلمي قال : سمعت رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول / يَذْهَبُ الْصَّالِحُونَ أَسْلَافًا ..
وَيُقْبَضُ الْصَّالِحُونَ أَسْلَافًا الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ..
حَتَّى تَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الْتَّمْرِ وَالْشَّعِيْرِ ..
لاَ يُبَالِي الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ شَيْئًا . ..
رواه البخاريّ في الصحيح ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
ولذلك تجد الناس يَتَردُّون : كل عام عن العام الذي قبله ..
يذهب الصالحون الأول فالأول : فيما سبق ..
تجد الناس يتهجدون : في الليل ..
يصومون : في النهار ..
يتصدقون : من أقواتهم ..
يؤثرون على أنفسهم : في اليوم ..
تجد الناس تغيروا : من سنة إلى أخرى إلى أردى من قبل ..
سهروا في الليل على : غير طاعة الله ..
ونوم في النهار أو لهو أو بيع وشراء يشتمل : على الغش والكذب والخيانة والعياذ بالله ..
فالناس : إلى أردأ ..
لكن مع ذلك : في الناس خير لا شك ..
يوجد أناس ولله الحمد : على دين الله مستقيمين على ما يبدو ..
لكن العبرة : بالعموم والشمول ..
ثم قال /
ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان : من الحثالة التي كحثالة الشعير أو التمر ..
وأن يحرص : على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا ..
فإنهم إن أصيبوا بالعذاب : فإنه يبعث كل إنسان على نيته . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 635 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وقفة مع حديث : ( فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ ) متفق عليه .. .
قال / مهما وُصِفت المرأة للإنسان : فلن يدرك الأمر على حقيقته ..
كما أن الإنسان : قد يستملح ما لا يستملحه غيره ..
ولهذا كان من حكمة الشارع : أن أباح للإنسان أن ينظر ..
واعلم أنه كُلما كثُرت الشروط : قلّ الوجود كما قال العلماء ..
والتكلُّف في هذا : قد يجعل الفتيات عانسات ..
وأهمُّ شيء : راحة النفس ..
فقد يرتاح الإنسان إلى زوجة قد تكون بالجمال ليست بذاك : لكن يجعل الله في قلبه مودَّة لها ..
وتتلاءم : الطّباع ..
وتكون حياتهم : سعيدةً ..
وكم من امرأة جميلة : أتعبت زوجها إتعاباً عظيماً ..
وصارت : تتدلّل عليه ..
وتقول : أحضر لي كذا وأحضر لي كذا وهو لجمالها مشغوفاً عليها ؛ يستسلم لها ويتعب ..
وكم من إنسان عنده زوجة : أقرّ الله عينه بها واستراح . ..
أنظره / التعليق على صحيح البخاري ج 11 ورقة / 216 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الذنوب أكبر الموانع : لنزول الغيث ..
ونزع البركة : من الأرض والثمار والحبوب ..
كيف تطمعون في حصول ما تحبون : وأنتم مصرون على الذنوب والجنايات ؟؟؟
كيف ترجون حصول الغيث : وأنتم مقيمون على الغش والخيانات ؟؟؟
وقد برئ صلى الله عليه وسلم من أهل الكذب والغش : في كل المعاملات ..
أما سمعتم أن بخس المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم : أهلك الله به أهل مدين بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة !!!
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 89 - 90 ...