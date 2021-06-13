من درر السلف...الحلقة رقم 355

الحمد لله ...ومن الثمرات المستفادة والدرر ...ومنها ...عن قيس بن أَبي حازم عن مرداس الأَسلمي قال : سمعت رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول / يَذْهَبُ الْصَّالِحُونَ أَسْلَافًا ..وَيُقْبَضُ الْصَّالِحُونَ أَسْلَافًا الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ..حَتَّى تَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الْتَّمْرِ وَالْشَّعِيْرِ ..لاَ يُبَالِي الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ شَيْئًا . ..رواه البخاريّ في الصحيح ...‏قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /ولذلك تجد الناس يَتَردُّون : كل عام عن العام الذي قبله ..يذهب الصالحون الأول فالأول : فيما سبق ..تجد الناس يتهجدون : في الليل ..يصومون : في النهار ..يتصدقون : من أقواتهم ..يؤثرون على أنفسهم : في اليوم ..تجد الناس تغيروا : من سنة إلى أخرى إلى أردى من قبل ..سهروا في الليل على : غير طاعة الله ..ونوم في النهار أو لهو أو بيع وشراء يشتمل : على الغش والكذب والخيانة والعياذ بالله ..فالناس : إلى أردأ ..لكن مع ذلك : في الناس خير لا شك ..يوجد أناس ولله الحمد : على دين الله مستقيمين على ما يبدو ..لكن العبرة : بالعموم والشمول ..ثم قال /ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان : من الحثالة التي كحثالة الشعير أو التمر ..وأن يحرص : على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا ..فإنهم إن أصيبوا بالعذاب : فإنه يبعث كل إنسان على نيته . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 635 ...ومنها ...وقال أيضاً /وقفة مع حديث : ( فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ ) متفق عليه .. .قال / مهما وُصِفت المرأة للإنسان : فلن يدرك الأمر على حقيقته ..كما أن الإنسان : قد يستملح ما لا يستملحه غيره ..ولهذا كان من حكمة الشارع : أن أباح للإنسان أن ينظر ..واعلم أنه كُلما كثُرت الشروط : قلّ الوجود كما قال العلماء ..والتكلُّف في هذا : قد يجعل الفتيات عانسات ..وأهمُّ شيء : راحة النفس ..فقد يرتاح الإنسان إلى زوجة قد تكون بالجمال ليست بذاك : لكن يجعل الله في قلبه مودَّة لها ..وتتلاءم : الطّباع ..وتكون حياتهم : سعيدةً ..وكم من امرأة جميلة : أتعبت زوجها إتعاباً عظيماً ..وصارت : تتدلّل عليه ..وتقول : أحضر لي كذا وأحضر لي كذا وهو لجمالها مشغوفاً عليها ؛ يستسلم لها ويتعب ..وكم من إنسان عنده زوجة : أقرّ الله عينه بها واستراح . ..أنظره / التعليق على صحيح البخاري ج 11 ورقة / 216 ...ومنها ...و قال العلاّمة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /الذنوب أكبر الموانع : لنزول الغيث ..ونزع البركة : من الأرض والثمار والحبوب ..كيف تطمعون في حصول ما تحبون : وأنتم مصرون على الذنوب والجنايات ؟؟؟كيف ترجون حصول الغيث : وأنتم مقيمون على الغش والخيانات ؟؟؟وقد برئ صلى الله عليه وسلم من أهل الكذب والغش : في كل المعاملات ..أما سمعتم أن بخس المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم : أهلك الله به أهل مدين بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة !!!أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 89 - 90 ...