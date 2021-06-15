من درر السلف...الحلقة رقم 356

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,169
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الثمرات المستفادة والدرر الجذّابة ...

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الإمام عبد الرحمٰن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ } ..
من لزم هذا الصراط : قبل الله منه اليسير من العمل ..
وغفر له : الكثير من الزلل ..
وجعل له من كل هم : فرجاَ ..
ومن كل ضيق : مخرجاَ ..
ومن كل بلاء : عافية ..
ورزقه : من حيث لا يحتسب ..
ومر على جسر جهنم : كلمح البصر ..
وهدي : إلى الطيب من القول ..
وهدي : إلى صراط الحميد ..
وإذا تبوأ أهل الجنة منازلهم قالوا مغتبطين بهذه الهداية ومثنين على ربهم بالتوفيق بها : { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } . ..
🥀 أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ج 01 ورقة / 154 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وقد دعا النبيّ ﷺ : بأربع كلمات تجمع للعبد خيري الدين والدنيا ..
اللهم إني أسألك : الهدى ..
والتقى ..
والعفاف ..
والغنى .. .
فالهداية التامة هي الهداية : للعلم النافع ..
والعمل : الصالح ..
وهو : الهدى ودين الحق ..
فمن عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه : فقد هدي إلى صراط مستقيم ..
ومن قام بحقوق الله وحقوق عباده : فهو المهتدي إلى جنات النعيم .. .
🥀 أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ج 01 ورقة / 154 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام محمد جمال الدين ابن محمد سعيد ابن قاسم الحلاق القاسميّ عليه رَحَمَات الله /
قَوله تَعَالَى : ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) ..
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ يعني : الخلق والخالق ..
فالشفع بمعنى : جميع الخلق للازدواج فيه كما في قوله تعالى / ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) ..
قال مجاهد / كل خلق الله : شفع ..
السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان والسعادة والشقاوة والهدى والضلالة والليل والنهار ..
وَالْوَتْرِ : هو الله تعالى ؛ لأنه من أسمائه ..
وهو بمعنى : الواحد الأحد ..
فأقسم الله : بذاته وخلقه ..
وقيل المعنى بالشفع والوتر : جميع الموجودات من الذوات والمعاني ؛ لأنها لا تخلو من شفع ووتر . ..
🥀 أنظره / محاسن التأويل ج 09 ورقة / 465 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
سئل شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقوله : من رأى الهلال ؟؟؟
وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال ؟؟؟
الجـــواب / نعم يقول : الله أكبر ..
اللهم أَهِلَهُ علينا باليُمن والإيمان ..
والسلامة والإسلام ..
والتوفيق لما تحبه وترضاه ..
ربي وربك الله ؛ هلال خير ورشد ..
فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما مقال قليل ..
وظاهر الحديث أنه : لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال ..
أما من سمع به ولم يره : فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك . ..
🥀 أنظره / مجمـوع فتاوى ابن عثيمين ج 19 ورقة / 38 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن قال إن النصراني أو اليهودي أخ لي : فهو مثلهم ..
يكون : مرتداً عن الإسلام ..
لأن هؤلاء : ليسوا إخوة لنا ..
الأخوة تكون : بين المؤمنين بعضهم لبعض : ( إنما المؤمنون إخوة ) ..
أما هؤلاء فليسوا إخوة لنا . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع ج 14 ورقة / 450 ... 🌾🌾🌾
 
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