من درر السلف...الحلقة رقم 356

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 15,169
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الثمرات المستفادة والدرر الجذّابة ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام عبد الرحمٰن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ } ..
من لزم هذا الصراط : قبل الله منه اليسير من العمل ..
وغفر له : الكثير من الزلل ..
وجعل له من كل هم : فرجاَ ..
ومن كل ضيق : مخرجاَ ..
ومن كل بلاء : عافية ..
ورزقه : من حيث لا يحتسب ..
ومر على جسر جهنم : كلمح البصر ..
وهدي : إلى الطيب من القول ..
وهدي : إلى صراط الحميد ..
وإذا تبوأ أهل الجنة منازلهم قالوا مغتبطين بهذه الهداية ومثنين على ربهم بالتوفيق بها : { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } . ..
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ج 01 ورقة / 154 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وقد دعا النبيّ ﷺ : بأربع كلمات تجمع للعبد خيري الدين والدنيا ..
اللهم إني أسألك : الهدى ..
والتقى ..
والعفاف ..
والغنى .. .
فالهداية التامة هي الهداية : للعلم النافع ..
والعمل : الصالح ..
وهو : الهدى ودين الحق ..
فمن عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه : فقد هدي إلى صراط مستقيم ..
ومن قام بحقوق الله وحقوق عباده : فهو المهتدي إلى جنات النعيم .. .
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ج 01 ورقة / 154 ...
ومنها ...
قال الإمام محمد جمال الدين ابن محمد سعيد ابن قاسم الحلاق القاسميّ عليه رَحَمَات الله /
قَوله تَعَالَى : ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) ..
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ يعني : الخلق والخالق ..
فالشفع بمعنى : جميع الخلق للازدواج فيه كما في قوله تعالى / ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) ..
قال مجاهد / كل خلق الله : شفع ..
السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان والسعادة والشقاوة والهدى والضلالة والليل والنهار ..
وَالْوَتْرِ : هو الله تعالى ؛ لأنه من أسمائه ..
وهو بمعنى : الواحد الأحد ..
فأقسم الله : بذاته وخلقه ..
وقيل المعنى بالشفع والوتر : جميع الموجودات من الذوات والمعاني ؛ لأنها لا تخلو من شفع ووتر . ..
أنظره / محاسن التأويل ج 09 ورقة / 465 ...
ومنها ...
سئل شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقوله : من رأى الهلال ؟؟؟
وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال ؟؟؟
الجـــواب / نعم يقول : الله أكبر ..
اللهم أَهِلَهُ علينا باليُمن والإيمان ..
والسلامة والإسلام ..
والتوفيق لما تحبه وترضاه ..
ربي وربك الله ؛ هلال خير ورشد ..
فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما مقال قليل ..
وظاهر الحديث أنه : لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال ..
أما من سمع به ولم يره : فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك . ..
أنظره / مجمـوع فتاوى ابن عثيمين ج 19 ورقة / 38 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن قال إن النصراني أو اليهودي أخ لي : فهو مثلهم ..
يكون : مرتداً عن الإسلام ..
لأن هؤلاء : ليسوا إخوة لنا ..
الأخوة تكون : بين المؤمنين بعضهم لبعض : ( إنما المؤمنون إخوة ) ..
أما هؤلاء فليسوا إخوة لنا . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 14 ورقة / 450 ...
ومن الثمرات المستفادة والدرر الجذّابة ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام عبد الرحمٰن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ } ..
من لزم هذا الصراط : قبل الله منه اليسير من العمل ..
وغفر له : الكثير من الزلل ..
وجعل له من كل هم : فرجاَ ..
ومن كل ضيق : مخرجاَ ..
ومن كل بلاء : عافية ..
ورزقه : من حيث لا يحتسب ..
ومر على جسر جهنم : كلمح البصر ..
وهدي : إلى الطيب من القول ..
وهدي : إلى صراط الحميد ..
وإذا تبوأ أهل الجنة منازلهم قالوا مغتبطين بهذه الهداية ومثنين على ربهم بالتوفيق بها : { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } . ..
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ج 01 ورقة / 154 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وقد دعا النبيّ ﷺ : بأربع كلمات تجمع للعبد خيري الدين والدنيا ..
اللهم إني أسألك : الهدى ..
والتقى ..
والعفاف ..
والغنى .. .
فالهداية التامة هي الهداية : للعلم النافع ..
والعمل : الصالح ..
وهو : الهدى ودين الحق ..
فمن عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه : فقد هدي إلى صراط مستقيم ..
ومن قام بحقوق الله وحقوق عباده : فهو المهتدي إلى جنات النعيم .. .
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ج 01 ورقة / 154 ...
ومنها ...
قال الإمام محمد جمال الدين ابن محمد سعيد ابن قاسم الحلاق القاسميّ عليه رَحَمَات الله /
قَوله تَعَالَى : ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) ..
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ يعني : الخلق والخالق ..
فالشفع بمعنى : جميع الخلق للازدواج فيه كما في قوله تعالى / ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) ..
قال مجاهد / كل خلق الله : شفع ..
السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان والسعادة والشقاوة والهدى والضلالة والليل والنهار ..
وَالْوَتْرِ : هو الله تعالى ؛ لأنه من أسمائه ..
وهو بمعنى : الواحد الأحد ..
فأقسم الله : بذاته وخلقه ..
وقيل المعنى بالشفع والوتر : جميع الموجودات من الذوات والمعاني ؛ لأنها لا تخلو من شفع ووتر . ..
أنظره / محاسن التأويل ج 09 ورقة / 465 ...
ومنها ...
سئل شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقوله : من رأى الهلال ؟؟؟
وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال ؟؟؟
الجـــواب / نعم يقول : الله أكبر ..
اللهم أَهِلَهُ علينا باليُمن والإيمان ..
والسلامة والإسلام ..
والتوفيق لما تحبه وترضاه ..
ربي وربك الله ؛ هلال خير ورشد ..
فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما مقال قليل ..
وظاهر الحديث أنه : لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال ..
أما من سمع به ولم يره : فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك . ..
أنظره / مجمـوع فتاوى ابن عثيمين ج 19 ورقة / 38 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن قال إن النصراني أو اليهودي أخ لي : فهو مثلهم ..
يكون : مرتداً عن الإسلام ..
لأن هؤلاء : ليسوا إخوة لنا ..
الأخوة تكون : بين المؤمنين بعضهم لبعض : ( إنما المؤمنون إخوة ) ..
أما هؤلاء فليسوا إخوة لنا . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 14 ورقة / 450 ...