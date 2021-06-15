من درر السلف...الحلقة رقم 356

الحمد لله ...ومن الثمرات المستفادة والدرر الجذّابة ...ومنها ...قال العلاّمة الإمام عبد الرحمٰن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ } ..من لزم هذا الصراط : قبل الله منه اليسير من العمل ..وغفر له : الكثير من الزلل ..وجعل له من كل هم : فرجاَ ..ومن كل ضيق : مخرجاَ ..ومن كل بلاء : عافية ..ورزقه : من حيث لا يحتسب ..ومر على جسر جهنم : كلمح البصر ..وهدي : إلى الطيب من القول ..وهدي : إلى صراط الحميد ..وإذا تبوأ أهل الجنة منازلهم قالوا مغتبطين بهذه الهداية ومثنين على ربهم بالتوفيق بها : { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } . ..أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ج 01 ورقة / 154 ...ومنها ...وقال أيضاً /وقد دعا النبيّ ﷺ : بأربع كلمات تجمع للعبد خيري الدين والدنيا ..اللهم إني أسألك : الهدى ..والتقى ..والعفاف ..والغنى .. .فالهداية التامة هي الهداية : للعلم النافع ..والعمل : الصالح ..وهو : الهدى ودين الحق ..فمن عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه : فقد هدي إلى صراط مستقيم ..ومن قام بحقوق الله وحقوق عباده : فهو المهتدي إلى جنات النعيم .. .أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ج 01 ورقة / 154 ...ومنها ...قال الإمام محمد جمال الدين ابن محمد سعيد ابن قاسم الحلاق القاسميّ عليه رَحَمَات الله /قَوله تَعَالَى : ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) ..وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ يعني : الخلق والخالق ..فالشفع بمعنى : جميع الخلق للازدواج فيه كما في قوله تعالى / ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) ..قال مجاهد / كل خلق الله : شفع ..السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان والسعادة والشقاوة والهدى والضلالة والليل والنهار ..وَالْوَتْرِ : هو الله تعالى ؛ لأنه من أسمائه ..وهو بمعنى : الواحد الأحد ..فأقسم الله : بذاته وخلقه ..وقيل المعنى بالشفع والوتر : جميع الموجودات من الذوات والمعاني ؛ لأنها لا تخلو من شفع ووتر . ..أنظره / محاسن التأويل ج 09 ورقة / 465 ...ومنها ...سئل شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقوله : من رأى الهلال ؟؟؟وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال ؟؟؟الجـــواب / نعم يقول : الله أكبر ..اللهم أَهِلَهُ علينا باليُمن والإيمان ..والسلامة والإسلام ..والتوفيق لما تحبه وترضاه ..ربي وربك الله ؛ هلال خير ورشد ..فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما مقال قليل ..وظاهر الحديث أنه : لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال ..أما من سمع به ولم يره : فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك . ..أنظره / مجمـوع فتاوى ابن عثيمين ج 19 ورقة / 38 ...ومنها ...وقال أيضاً /ومن قال إن النصراني أو اليهودي أخ لي : فهو مثلهم ..يكون : مرتداً عن الإسلام ..لأن هؤلاء : ليسوا إخوة لنا ..الأخوة تكون : بين المؤمنين بعضهم لبعض : ( إنما المؤمنون إخوة ) ..أما هؤلاء فليسوا إخوة لنا . ..أنظره / الشرح الممتع ج 14 ورقة / 450 ...