من درر السلف...الحلقة رقم 357

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الثمرات المستفادة والدرر الجذّابة ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظُ أبو بكرٍ ابنُ أبي شَيْبةَ عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ / عَنْ عَمْرٍو / عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : الْإِيمَانُ هَيُوبٌ .. .
رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ورقة / 19 برقم / 11 ...
( وهذا أثرٌ صحيح ) ..
قال الحافظ مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيبانيّ الجزريّ إبن الأثير عليه رَحَمَات الله /
الْإِيمَانُ هَيُوبٌ / أَيْ : يُهَابُ أهْلُه ..
فَعولٌ بِمَعْنَى : مَفْعُول ..
فالنَّاسُ يَهَابُونَ : أهْلَ الإيِمان ..
لأنَّهم : يَهَابُون اللَّه تَعَالَى ويَخافُونَه ..
وَقِيلَ / هُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى : فاعِل ..
أَيْ : أنَّ المُؤمِنَ يَهَابُ الذُّنُوبَ فيتّقيها ..
يقال / هَابَ الشَّيءَ يَهَابُهُ : إِذَا خَافَهُ ؛ وَإِذَا وَقَّرَهُ وعَظَّمَه . ..
🥀 أنظره / النهاية في غريب الحديث والأثر ج 02 ورقة / 285 - 286 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
و قال العلاّمة عبد الرحمٰن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أما علمتم أن المعاصي : تخرب الديار العامرة ؟؟؟
وتسلب النعم : الباطنة والظاهرة ؟؟؟
فكم لها : من العقوبات والعواقب الوخيمة ؟؟؟
وكم لها : من الآثار والأوصاف الذميمة ؟؟؟
وكم أزالت : من نعمة !!!
وأحلت : من محنة ونقمة !!!
فاتقوا الله عباد الله : واحذروه ..
واعلموا أنكم : لا بدّ أن تلاقوه ؛ فيحاسبكم وينبئكم بما قدمتموه وأخرتموه . ..
🥀 أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 90 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فهو سبحانه يبتلي عباده بالمكاره وحبس الغيث : لعلهم أن يرجعوا إليه ويتوبوا ..
ويلجأوا إليه : ويتضرعوا ويتوبوا ..
فيكون ذلك : كفارة لخطاياهم ..
وداعياً لهم : إلى الإنكسار لمولاهم ..
فإنه لا ملجأ ولا منجى للعباد منه : إلاّ إليه ..
ولا معول لهم في كل الأمور : إلاّ عليه ..
فهو ينعم عليهم : بتقدير بلائه ..
ثم يتفضل : ببسط جوده وعطائه ..
يبتليهم بالمصائب : ليصبروا ..
ثم يبدلها : بالنعم ليحمدوه ويشكروا . ..
🥀 أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 190 - 200 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
كل تعليم لا يقوم على الدين : فهو ساقط منهارٌ ..
وكل سعي لا يُصْلِحُ الأخلاق : فهو سفهٌ وخسارٌ ..
.. إذا ذهب الدين : فبأي شيء تفرح ؟؟؟
وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة : فبأي سلعة تربح ؟؟؟
وإذا اضمحلت الآداب : فمتى تفلح وتنجح ؟؟؟
{ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } . ..
🥀 أنظره / الفواكه الشهية ج 01 ورقة / 209 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
قَـالَ تَعـالى : ﴿ وَأَنَّ هذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبِعوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلِهِ ﴾ ..
ولو أتى الناس من كل طريق ؛ واستفتحوا من كل باب ؛ فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة : إلاّ منْ هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله ؛ موصل إلى الله . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 38 ... 🌾🌾🌾
 
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