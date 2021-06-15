من درر السلف...الحلقة رقم 357

الحمد لله ...ومن الثمرات المستفادة والدرر الجذّابة ...ومنها ...قال الحافظُ أبو بكرٍ ابنُ أبي شَيْبةَ عليهِ رَحَمَات الله /حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ / عَنْ عَمْرٍو / عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : الْإِيمَانُ هَيُوبٌ .. .رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ورقة / 19 برقم / 11 ...( وهذا أثرٌ صحيح ) ..قال الحافظ مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيبانيّ الجزريّ إبن الأثير عليه رَحَمَات الله /الْإِيمَانُ هَيُوبٌ / أَيْ : يُهَابُ أهْلُه ..فَعولٌ بِمَعْنَى : مَفْعُول ..فالنَّاسُ يَهَابُونَ : أهْلَ الإيِمان ..لأنَّهم : يَهَابُون اللَّه تَعَالَى ويَخافُونَه ..وَقِيلَ / هُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى : فاعِل ..أَيْ : أنَّ المُؤمِنَ يَهَابُ الذُّنُوبَ فيتّقيها ..يقال / هَابَ الشَّيءَ يَهَابُهُ : إِذَا خَافَهُ ؛ وَإِذَا وَقَّرَهُ وعَظَّمَه . ..أنظره / النهاية في غريب الحديث والأثر ج 02 ورقة / 285 - 286 ...منها ...و قال العلاّمة عبد الرحمٰن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /أما علمتم أن المعاصي : تخرب الديار العامرة ؟؟؟وتسلب النعم : الباطنة والظاهرة ؟؟؟فكم لها : من العقوبات والعواقب الوخيمة ؟؟؟وكم لها : من الآثار والأوصاف الذميمة ؟؟؟وكم أزالت : من نعمة !!!وأحلت : من محنة ونقمة !!!فاتقوا الله عباد الله : واحذروه ..واعلموا أنكم : لا بدّ أن تلاقوه ؛ فيحاسبكم وينبئكم بما قدمتموه وأخرتموه . ..أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 90 ...ومنها ...وقال أيضاً /فهو سبحانه يبتلي عباده بالمكاره وحبس الغيث : لعلهم أن يرجعوا إليه ويتوبوا ..ويلجأوا إليه : ويتضرعوا ويتوبوا ..فيكون ذلك : كفارة لخطاياهم ..وداعياً لهم : إلى الإنكسار لمولاهم ..فإنه لا ملجأ ولا منجى للعباد منه : إلاّ إليه ..ولا معول لهم في كل الأمور : إلاّ عليه ..فهو ينعم عليهم : بتقدير بلائه ..ثم يتفضل : ببسط جوده وعطائه ..يبتليهم بالمصائب : ليصبروا ..ثم يبدلها : بالنعم ليحمدوه ويشكروا . ..أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 190 - 200 ...ومنها ...وقال أيضاً /كل تعليم لا يقوم على الدين : فهو ساقط منهارٌ ..وكل سعي لا يُصْلِحُ الأخلاق : فهو سفهٌ وخسارٌ .... إذا ذهب الدين : فبأي شيء تفرح ؟؟؟وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة : فبأي سلعة تربح ؟؟؟وإذا اضمحلت الآداب : فمتى تفلح وتنجح ؟؟؟{ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } . ..أنظره / الفواكه الشهية ج 01 ورقة / 209 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /قَـالَ تَعـالى : ﴿ وَأَنَّ هذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبِعوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلِهِ ﴾ ..ولو أتى الناس من كل طريق ؛ واستفتحوا من كل باب ؛ فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة : إلاّ منْ هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله ؛ موصل إلى الله . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 38 ...