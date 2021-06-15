من درر السلف...الحلقة رقم 357

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الثمرات المستفادة والدرر الجذّابة ...
ومنها ...
قال الحافظُ أبو بكرٍ ابنُ أبي شَيْبةَ عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ / عَنْ عَمْرٍو / عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : الْإِيمَانُ هَيُوبٌ .. .
رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ورقة / 19 برقم / 11 ...
( وهذا أثرٌ صحيح ) ..
قال الحافظ مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيبانيّ الجزريّ إبن الأثير عليه رَحَمَات الله /
الْإِيمَانُ هَيُوبٌ / أَيْ : يُهَابُ أهْلُه ..
فَعولٌ بِمَعْنَى : مَفْعُول ..
فالنَّاسُ يَهَابُونَ : أهْلَ الإيِمان ..
لأنَّهم : يَهَابُون اللَّه تَعَالَى ويَخافُونَه ..
وَقِيلَ / هُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى : فاعِل ..
أَيْ : أنَّ المُؤمِنَ يَهَابُ الذُّنُوبَ فيتّقيها ..
يقال / هَابَ الشَّيءَ يَهَابُهُ : إِذَا خَافَهُ ؛ وَإِذَا وَقَّرَهُ وعَظَّمَه . ..
أنظره / النهاية في غريب الحديث والأثر ج 02 ورقة / 285 - 286 ...
منها ...
و قال العلاّمة عبد الرحمٰن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أما علمتم أن المعاصي : تخرب الديار العامرة ؟؟؟
وتسلب النعم : الباطنة والظاهرة ؟؟؟
فكم لها : من العقوبات والعواقب الوخيمة ؟؟؟
وكم لها : من الآثار والأوصاف الذميمة ؟؟؟
وكم أزالت : من نعمة !!!
وأحلت : من محنة ونقمة !!!
فاتقوا الله عباد الله : واحذروه ..
واعلموا أنكم : لا بدّ أن تلاقوه ؛ فيحاسبكم وينبئكم بما قدمتموه وأخرتموه . ..
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 90 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فهو سبحانه يبتلي عباده بالمكاره وحبس الغيث : لعلهم أن يرجعوا إليه ويتوبوا ..
ويلجأوا إليه : ويتضرعوا ويتوبوا ..
فيكون ذلك : كفارة لخطاياهم ..
وداعياً لهم : إلى الإنكسار لمولاهم ..
فإنه لا ملجأ ولا منجى للعباد منه : إلاّ إليه ..
ولا معول لهم في كل الأمور : إلاّ عليه ..
فهو ينعم عليهم : بتقدير بلائه ..
ثم يتفضل : ببسط جوده وعطائه ..
يبتليهم بالمصائب : ليصبروا ..
ثم يبدلها : بالنعم ليحمدوه ويشكروا . ..
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 190 - 200 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كل تعليم لا يقوم على الدين : فهو ساقط منهارٌ ..
وكل سعي لا يُصْلِحُ الأخلاق : فهو سفهٌ وخسارٌ ..
.. إذا ذهب الدين : فبأي شيء تفرح ؟؟؟
وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة : فبأي سلعة تربح ؟؟؟
وإذا اضمحلت الآداب : فمتى تفلح وتنجح ؟؟؟
{ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } . ..
أنظره / الفواكه الشهية ج 01 ورقة / 209 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
قَـالَ تَعـالى : ﴿ وَأَنَّ هذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبِعوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلِهِ ﴾ ..
ولو أتى الناس من كل طريق ؛ واستفتحوا من كل باب ؛ فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة : إلاّ منْ هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله ؛ موصل إلى الله . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 38 ...
ومن الثمرات المستفادة والدرر الجذّابة ...
ومنها ...
قال الحافظُ أبو بكرٍ ابنُ أبي شَيْبةَ عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ / عَنْ عَمْرٍو / عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : الْإِيمَانُ هَيُوبٌ .. .
رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ورقة / 19 برقم / 11 ...
( وهذا أثرٌ صحيح ) ..
قال الحافظ مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيبانيّ الجزريّ إبن الأثير عليه رَحَمَات الله /
الْإِيمَانُ هَيُوبٌ / أَيْ : يُهَابُ أهْلُه ..
فَعولٌ بِمَعْنَى : مَفْعُول ..
فالنَّاسُ يَهَابُونَ : أهْلَ الإيِمان ..
لأنَّهم : يَهَابُون اللَّه تَعَالَى ويَخافُونَه ..
وَقِيلَ / هُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى : فاعِل ..
أَيْ : أنَّ المُؤمِنَ يَهَابُ الذُّنُوبَ فيتّقيها ..
يقال / هَابَ الشَّيءَ يَهَابُهُ : إِذَا خَافَهُ ؛ وَإِذَا وَقَّرَهُ وعَظَّمَه . ..
أنظره / النهاية في غريب الحديث والأثر ج 02 ورقة / 285 - 286 ...
منها ...
و قال العلاّمة عبد الرحمٰن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أما علمتم أن المعاصي : تخرب الديار العامرة ؟؟؟
وتسلب النعم : الباطنة والظاهرة ؟؟؟
فكم لها : من العقوبات والعواقب الوخيمة ؟؟؟
وكم لها : من الآثار والأوصاف الذميمة ؟؟؟
وكم أزالت : من نعمة !!!
وأحلت : من محنة ونقمة !!!
فاتقوا الله عباد الله : واحذروه ..
واعلموا أنكم : لا بدّ أن تلاقوه ؛ فيحاسبكم وينبئكم بما قدمتموه وأخرتموه . ..
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 90 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فهو سبحانه يبتلي عباده بالمكاره وحبس الغيث : لعلهم أن يرجعوا إليه ويتوبوا ..
ويلجأوا إليه : ويتضرعوا ويتوبوا ..
فيكون ذلك : كفارة لخطاياهم ..
وداعياً لهم : إلى الإنكسار لمولاهم ..
فإنه لا ملجأ ولا منجى للعباد منه : إلاّ إليه ..
ولا معول لهم في كل الأمور : إلاّ عليه ..
فهو ينعم عليهم : بتقدير بلائه ..
ثم يتفضل : ببسط جوده وعطائه ..
يبتليهم بالمصائب : ليصبروا ..
ثم يبدلها : بالنعم ليحمدوه ويشكروا . ..
أنظره / الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ورقة / 190 - 200 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كل تعليم لا يقوم على الدين : فهو ساقط منهارٌ ..
وكل سعي لا يُصْلِحُ الأخلاق : فهو سفهٌ وخسارٌ ..
.. إذا ذهب الدين : فبأي شيء تفرح ؟؟؟
وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة : فبأي سلعة تربح ؟؟؟
وإذا اضمحلت الآداب : فمتى تفلح وتنجح ؟؟؟
{ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } . ..
أنظره / الفواكه الشهية ج 01 ورقة / 209 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
قَـالَ تَعـالى : ﴿ وَأَنَّ هذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبِعوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلِهِ ﴾ ..
ولو أتى الناس من كل طريق ؛ واستفتحوا من كل باب ؛ فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة : إلاّ منْ هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله ؛ موصل إلى الله . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 38 ...