من درر السلف....الحلقة رقم 358

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...

🥀🥀 مِنها ...
قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /
النَّفْسُ الْبَخِيلَةُ الْفَاجِرَةُ : قَدْ دَسَّهَا صَاحِبُهَا فِي بَدَنِهِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ ..
ولهذاَ وَقْتَ الْمَوْتِ : تُنْزَعُ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا يُنْزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ ..
وَالنَّفْسُ الْبَرَّةُ التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ الَّتِي قَدْ زَكَّاهَا صَاحِبُهَا : فَارْتَفَعَتْ وَاتَّسَعَتْ وَمَجَّدَتْ وَنَبُلَتْ ؛ فَوَقْتَ الْمَوْتِ تَخْرُجُ مِنْ الْبَدَنِ تَسِيلُ كَالْقَطْرَةِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ؛ وَكَالشَّعْرَةِ مِنْ الْعَجِينِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 630 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ الْآيَةَ ..
فَبَيَّنَ أَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تَحْصُلُ : بِتَرْكِ الْفَاحِشَةِ ..
وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ الْآيَةَ ..
وَذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ السَّيِّئَاتِ : هُوَ مِنْ أَعْمَالِ النَّفْسِ ..
فَإِنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ السَّيِّئَاتِ : مَذْمُومَةٌ وَمَكْرُوهٌ فِعْلُهَا ..
وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ إذَا دَعَتْهُ إلَيْهَا إنْ كَانَ : مُصَدِّقًا لِكِتَابِ رَبِّهِ ..
مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ : عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَلِهَذَا التَّصْدِيقِ وَالْإِيمَانِ وَالْكَرَاهَةِ وَجِهَادِ النَّفْس : أَعْمَالٌ تَعْمَلُهَا النَّفْسُ الْمُزَكَّاةُ ؛ فَتَزْكُو بِذَلِكَ أَيْضًا ..
بِخِلَافِ مَا إذَا عَمِلَتْ السَّيِّئَاتِ : فَإِنَّهَا تَتَدَنَّسُ وَتَنْدَسُّ وَتَنْقَمِعُ كَالزَّرْعِ إذَا نَبَتَ مَعَهُ الدَّغَلُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 630 - 631 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالُوا فِي : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ ..
تَطَهَّرَ : مِنْ الشِّرْكِ ..
وَمِنْ الْمَعْصِيَةِ : بِالتَّوْبَةِ ..
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَطَاءٍ وقتادة : صَدَقَةُ الْفِطْرِ ..
وَلَمْ يُرِيدُوا أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْ : إلَّا هِيَ ..
بَلْ مَقْصُودُهُمْ أَنَّ مَنْ أَعْطَى صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَصَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ : فَقَدْ تَنَاوَلَتْهُ وَمَا بَعْدَهَا ..
وَلِهَذَا كَانَ يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ كُلَّمَا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ خَرَجَ بِصَدَقَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ : إلَّا بَصَلًا ..
قَالَ الْحَسَنُ / ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ : زَاكِيًا ..
وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَص : زَكَاةُ الْأُمُورِ كُلِّهَا ..
وَقَالَ الزَّجَّاجُ : تَزَكَّى بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَمَعْنَى الزَّاكِي : النَّامِي الْكَثِيرُ ..
وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس : لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَقَالَ مُجَاهِدٌ / لَا يُزَكُّونَ أَعْمَالَهُمْ أَيْ : لَيْسَتْ زَاكِيَةً ..
وَقِيلَ : لَا يُطَهِّرُونَهَا بِالْإِخْلَاص ..
كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَاَللَّهُ أَعْلَم - أَهْلَ الرِّيَاءِ فَإِنَّهُ شِرْكٌ ..
وَعَنْ الْحَسَنِ : لَا يُؤْمِنُونَ بِالزَّكَاةِ وَلَا يُقِرُّونَ بِهَا ..
وَعَنْ الضَّحَّاكِ : لَا يَتَصَدَّقُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي الطَّاعَةِ ..
وَعَنْ ابْنِ السَّائِبِ : لَا يُعْطُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ..
قَالَ : كَانُوا يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَلَا يُزَكُّونَ ..
وَ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْآيَةَ / تَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَتَزَكَّى بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّوْحِيدِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَقَوْلِهِ : ﴿ هَلْ لَكَ إلَى أَنْ تَزَكَّى ﴾ ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 632 - 633 ... 🌾🌾🌾
 
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