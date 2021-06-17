من درر السلف....الحلقة رقم 358

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...
مِنها ...
قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /
النَّفْسُ الْبَخِيلَةُ الْفَاجِرَةُ : قَدْ دَسَّهَا صَاحِبُهَا فِي بَدَنِهِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ ..
ولهذاَ وَقْتَ الْمَوْتِ : تُنْزَعُ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا يُنْزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ ..
وَالنَّفْسُ الْبَرَّةُ التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ الَّتِي قَدْ زَكَّاهَا صَاحِبُهَا : فَارْتَفَعَتْ وَاتَّسَعَتْ وَمَجَّدَتْ وَنَبُلَتْ ؛ فَوَقْتَ الْمَوْتِ تَخْرُجُ مِنْ الْبَدَنِ تَسِيلُ كَالْقَطْرَةِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ؛ وَكَالشَّعْرَةِ مِنْ الْعَجِينِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 630 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ الْآيَةَ ..
فَبَيَّنَ أَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تَحْصُلُ : بِتَرْكِ الْفَاحِشَةِ ..
وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ الْآيَةَ ..
وَذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ السَّيِّئَاتِ : هُوَ مِنْ أَعْمَالِ النَّفْسِ ..
فَإِنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ السَّيِّئَاتِ : مَذْمُومَةٌ وَمَكْرُوهٌ فِعْلُهَا ..
وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ إذَا دَعَتْهُ إلَيْهَا إنْ كَانَ : مُصَدِّقًا لِكِتَابِ رَبِّهِ ..
مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ : عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَلِهَذَا التَّصْدِيقِ وَالْإِيمَانِ وَالْكَرَاهَةِ وَجِهَادِ النَّفْس : أَعْمَالٌ تَعْمَلُهَا النَّفْسُ الْمُزَكَّاةُ ؛ فَتَزْكُو بِذَلِكَ أَيْضًا ..
بِخِلَافِ مَا إذَا عَمِلَتْ السَّيِّئَاتِ : فَإِنَّهَا تَتَدَنَّسُ وَتَنْدَسُّ وَتَنْقَمِعُ كَالزَّرْعِ إذَا نَبَتَ مَعَهُ الدَّغَلُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 630 - 631 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالُوا فِي : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ ..
تَطَهَّرَ : مِنْ الشِّرْكِ ..
وَمِنْ الْمَعْصِيَةِ : بِالتَّوْبَةِ ..
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَطَاءٍ وقتادة : صَدَقَةُ الْفِطْرِ ..
وَلَمْ يُرِيدُوا أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْ : إلَّا هِيَ ..
بَلْ مَقْصُودُهُمْ أَنَّ مَنْ أَعْطَى صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَصَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ : فَقَدْ تَنَاوَلَتْهُ وَمَا بَعْدَهَا ..
وَلِهَذَا كَانَ يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ كُلَّمَا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ خَرَجَ بِصَدَقَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ : إلَّا بَصَلًا ..
قَالَ الْحَسَنُ / ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ : زَاكِيًا ..
وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَص : زَكَاةُ الْأُمُورِ كُلِّهَا ..
وَقَالَ الزَّجَّاجُ : تَزَكَّى بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَمَعْنَى الزَّاكِي : النَّامِي الْكَثِيرُ ..
وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس : لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَقَالَ مُجَاهِدٌ / لَا يُزَكُّونَ أَعْمَالَهُمْ أَيْ : لَيْسَتْ زَاكِيَةً ..
وَقِيلَ : لَا يُطَهِّرُونَهَا بِالْإِخْلَاص ..
كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَاَللَّهُ أَعْلَم - أَهْلَ الرِّيَاءِ فَإِنَّهُ شِرْكٌ ..
وَعَنْ الْحَسَنِ : لَا يُؤْمِنُونَ بِالزَّكَاةِ وَلَا يُقِرُّونَ بِهَا ..
وَعَنْ الضَّحَّاكِ : لَا يَتَصَدَّقُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي الطَّاعَةِ ..
وَعَنْ ابْنِ السَّائِبِ : لَا يُعْطُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ..
قَالَ : كَانُوا يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَلَا يُزَكُّونَ ..
وَ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْآيَةَ / تَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَتَزَكَّى بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّوْحِيدِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَقَوْلِهِ : ﴿ هَلْ لَكَ إلَى أَنْ تَزَكَّى ﴾ ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 632 - 633 ...
ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...
مِنها ...
قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /
النَّفْسُ الْبَخِيلَةُ الْفَاجِرَةُ : قَدْ دَسَّهَا صَاحِبُهَا فِي بَدَنِهِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ ..
ولهذاَ وَقْتَ الْمَوْتِ : تُنْزَعُ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا يُنْزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ ..
وَالنَّفْسُ الْبَرَّةُ التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ الَّتِي قَدْ زَكَّاهَا صَاحِبُهَا : فَارْتَفَعَتْ وَاتَّسَعَتْ وَمَجَّدَتْ وَنَبُلَتْ ؛ فَوَقْتَ الْمَوْتِ تَخْرُجُ مِنْ الْبَدَنِ تَسِيلُ كَالْقَطْرَةِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ؛ وَكَالشَّعْرَةِ مِنْ الْعَجِينِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 630 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ الْآيَةَ ..
فَبَيَّنَ أَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تَحْصُلُ : بِتَرْكِ الْفَاحِشَةِ ..
وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ الْآيَةَ ..
وَذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ السَّيِّئَاتِ : هُوَ مِنْ أَعْمَالِ النَّفْسِ ..
فَإِنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ السَّيِّئَاتِ : مَذْمُومَةٌ وَمَكْرُوهٌ فِعْلُهَا ..
وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ إذَا دَعَتْهُ إلَيْهَا إنْ كَانَ : مُصَدِّقًا لِكِتَابِ رَبِّهِ ..
مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ : عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَلِهَذَا التَّصْدِيقِ وَالْإِيمَانِ وَالْكَرَاهَةِ وَجِهَادِ النَّفْس : أَعْمَالٌ تَعْمَلُهَا النَّفْسُ الْمُزَكَّاةُ ؛ فَتَزْكُو بِذَلِكَ أَيْضًا ..
بِخِلَافِ مَا إذَا عَمِلَتْ السَّيِّئَاتِ : فَإِنَّهَا تَتَدَنَّسُ وَتَنْدَسُّ وَتَنْقَمِعُ كَالزَّرْعِ إذَا نَبَتَ مَعَهُ الدَّغَلُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 630 - 631 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالُوا فِي : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ ..
تَطَهَّرَ : مِنْ الشِّرْكِ ..
وَمِنْ الْمَعْصِيَةِ : بِالتَّوْبَةِ ..
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَطَاءٍ وقتادة : صَدَقَةُ الْفِطْرِ ..
وَلَمْ يُرِيدُوا أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْ : إلَّا هِيَ ..
بَلْ مَقْصُودُهُمْ أَنَّ مَنْ أَعْطَى صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَصَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ : فَقَدْ تَنَاوَلَتْهُ وَمَا بَعْدَهَا ..
وَلِهَذَا كَانَ يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ كُلَّمَا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ خَرَجَ بِصَدَقَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ : إلَّا بَصَلًا ..
قَالَ الْحَسَنُ / ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ : زَاكِيًا ..
وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَص : زَكَاةُ الْأُمُورِ كُلِّهَا ..
وَقَالَ الزَّجَّاجُ : تَزَكَّى بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَمَعْنَى الزَّاكِي : النَّامِي الْكَثِيرُ ..
وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس : لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَقَالَ مُجَاهِدٌ / لَا يُزَكُّونَ أَعْمَالَهُمْ أَيْ : لَيْسَتْ زَاكِيَةً ..
وَقِيلَ : لَا يُطَهِّرُونَهَا بِالْإِخْلَاص ..
كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَاَللَّهُ أَعْلَم - أَهْلَ الرِّيَاءِ فَإِنَّهُ شِرْكٌ ..
وَعَنْ الْحَسَنِ : لَا يُؤْمِنُونَ بِالزَّكَاةِ وَلَا يُقِرُّونَ بِهَا ..
وَعَنْ الضَّحَّاكِ : لَا يَتَصَدَّقُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي الطَّاعَةِ ..
وَعَنْ ابْنِ السَّائِبِ : لَا يُعْطُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ..
قَالَ : كَانُوا يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَلَا يُزَكُّونَ ..
وَ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْآيَةَ / تَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَتَزَكَّى بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّوْحِيدِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَقَوْلِهِ : ﴿ هَلْ لَكَ إلَى أَنْ تَزَكَّى ﴾ ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 632 - 633 ...