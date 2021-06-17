من درر السلف....الحلقة رقم 358

الحَمْدُ لله ...ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...مِنها ...قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /النَّفْسُ الْبَخِيلَةُ الْفَاجِرَةُ : قَدْ دَسَّهَا صَاحِبُهَا فِي بَدَنِهِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ ..ولهذاَ وَقْتَ الْمَوْتِ : تُنْزَعُ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا يُنْزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ ..وَالنَّفْسُ الْبَرَّةُ التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ الَّتِي قَدْ زَكَّاهَا صَاحِبُهَا : فَارْتَفَعَتْ وَاتَّسَعَتْ وَمَجَّدَتْ وَنَبُلَتْ ؛ فَوَقْتَ الْمَوْتِ تَخْرُجُ مِنْ الْبَدَنِ تَسِيلُ كَالْقَطْرَةِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ؛ وَكَالشَّعْرَةِ مِنْ الْعَجِينِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 630 ...ومنها ...وقال أيضاً /﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ الْآيَةَ ..فَبَيَّنَ أَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تَحْصُلُ : بِتَرْكِ الْفَاحِشَةِ ..وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ الْآيَةَ ..وَذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ السَّيِّئَاتِ : هُوَ مِنْ أَعْمَالِ النَّفْسِ ..فَإِنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ السَّيِّئَاتِ : مَذْمُومَةٌ وَمَكْرُوهٌ فِعْلُهَا ..وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ إذَا دَعَتْهُ إلَيْهَا إنْ كَانَ : مُصَدِّقًا لِكِتَابِ رَبِّهِ ..مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ : عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..وَلِهَذَا التَّصْدِيقِ وَالْإِيمَانِ وَالْكَرَاهَةِ وَجِهَادِ النَّفْس : أَعْمَالٌ تَعْمَلُهَا النَّفْسُ الْمُزَكَّاةُ ؛ فَتَزْكُو بِذَلِكَ أَيْضًا ..بِخِلَافِ مَا إذَا عَمِلَتْ السَّيِّئَاتِ : فَإِنَّهَا تَتَدَنَّسُ وَتَنْدَسُّ وَتَنْقَمِعُ كَالزَّرْعِ إذَا نَبَتَ مَعَهُ الدَّغَلُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 630 - 631 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالُوا فِي : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ ..تَطَهَّرَ : مِنْ الشِّرْكِ ..وَمِنْ الْمَعْصِيَةِ : بِالتَّوْبَةِ ..وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَطَاءٍ وقتادة : صَدَقَةُ الْفِطْرِ ..وَلَمْ يُرِيدُوا أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْ : إلَّا هِيَ ..بَلْ مَقْصُودُهُمْ أَنَّ مَنْ أَعْطَى صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَصَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ : فَقَدْ تَنَاوَلَتْهُ وَمَا بَعْدَهَا ..وَلِهَذَا كَانَ يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ كُلَّمَا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ خَرَجَ بِصَدَقَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ : إلَّا بَصَلًا ..قَالَ الْحَسَنُ / ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ : زَاكِيًا ..وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَص : زَكَاةُ الْأُمُورِ كُلِّهَا ..وَقَالَ الزَّجَّاجُ : تَزَكَّى بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..وَمَعْنَى الزَّاكِي : النَّامِي الْكَثِيرُ ..وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس : لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..وَقَالَ مُجَاهِدٌ / لَا يُزَكُّونَ أَعْمَالَهُمْ أَيْ : لَيْسَتْ زَاكِيَةً ..وَقِيلَ : لَا يُطَهِّرُونَهَا بِالْإِخْلَاص ..كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَاَللَّهُ أَعْلَم - أَهْلَ الرِّيَاءِ فَإِنَّهُ شِرْكٌ ..وَعَنْ الْحَسَنِ : لَا يُؤْمِنُونَ بِالزَّكَاةِ وَلَا يُقِرُّونَ بِهَا ..وَعَنْ الضَّحَّاكِ : لَا يَتَصَدَّقُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي الطَّاعَةِ ..وَعَنْ ابْنِ السَّائِبِ : لَا يُعْطُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ..قَالَ : كَانُوا يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَلَا يُزَكُّونَ ..وَ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْآيَةَ / تَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَتَزَكَّى بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّوْحِيدِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَقَوْلِهِ : ﴿ هَلْ لَكَ إلَى أَنْ تَزَكَّى ﴾ ..وَقَوْلُهُ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 632 - 633 ...