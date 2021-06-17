من درر السلف....الحلقة رقم 359

الحَمْدُ لله ...ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...مِنها ...و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /الزَّكَاةَ : تَسْتَلْزِمُ الطَّهَارَةَ ..لِأَنَّ مَعْنَاهَا : مَعْنَى الطَّهَارَةِ ..قَوْلُهُ / ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ : مِنْ الشَّرِّ ..﴿ وَتُزَكِّيهِمْ ﴾ : بِالْخَيْرِ ..قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالْمَاءِ وَالْبَرَدِ وَالثَّلْجِ ..كَانَ يَدْعُو بِهِ : فِي الِإسْتِفْتَاحِ وَفِي الِإعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالْغُسْلِ ..فَهَذِهِ الْأُمُورُ تُوجِبُ : تَبْرِيدَ الْمَغْسُولِ بِهَا ..وَ الْبَرَدُ يُعْطِي : قُوَّةً وَصَلَابَةً ..وَمَا يَسُرُّ يُوصَفُ : بِالْبَرَدِ وَقُرَّةِ الْعَين ..و لِهَذَا كَانَ دَمْعُ السُّرُورِ : بَارِدًا ..وَدَمْعُ الْحُزْنِ : حَارًّا ..لِأَنَّ مَا يَسُوءُ النَّفْسَ : يُوجِبُ حُزْنَهَا وَغَمَّهَا ..وَمَا يَسُرُّهَا : يُوجِبُ فَرَحَهَا وَسُرُورَهَا . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /634 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ .. . إلَخْ ..وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْإِنْسَانَ أَنْ يَنْهَى النَّفْسَ : عَنْ الْهَوَى ..وَأَنْ يَخَافَ : مَقَامَ رَبِّهِ ..فَحَصَلَ لَهُ مِنْ الْإِيمَانِ : مَا يُعِينُهُ عَلَى الْجِهَادِ ..فَإِذَا غَلَبَ : كَانَ لِضَعْفِ إيمَانِهِ ؛ فَيَكُونُ مُفَرِّطًا بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ ..بِخِلَافِ الْعَدُوِّ الْكَافِرِ : فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَدَنُهُ أَقْوَى ..فَالذُّنُوبُ إنَّمَا تَقَعُ : إذَا كَانَتْ النَّفْسُ غَيْرَ مُمْتَثِلَةٍ لِمَا أُمِرَتْ بِهِ ..وَمَعَ امْتِثَالِ الْمَأْمُورِ : لَا تَفْعَلُ الْمَحْظُورَ ..فَإِنَّهُمَا : ضِدَّانِ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ﴾ الْآيَةَ ..وَقَالَ : ﴿ إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ ..فَعِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلِصُونَ : لَا يُغْوِيهِمْ الشَّيْطَانُ ..وَ الْغَيُّ : خِلَافُ الرُّشْدِ ؛ وَهُوَ اتِّبَاعُ الْهَوَى ..فَمَنْ مَالَتْ نَفْسُهُ إلَى مُحَرَّمٍ : فَلْيَأْتِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /636 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد : لَيْسَتْ السِّيَاحَةُ مِنْ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ ؛ وَلَا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّينَ وَلَا الصَّالِحِينَ .. .وَأَمَّا السِّيَاحَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ ﴾ ..وَمِنْ قَوْلِهِ : ﴿ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ ..فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا : هَذِهِ السِّيَاحَةَ الْمُبْتَدَعَةَ ..فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَصَفَ النِّسَاءَ اللَّاتِي يَتَزَوَّجُهُنَّ رَسُولُهُ : بِذَلِكَ ..وَالْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ : لَا يُشْرَعُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي الْبَرَارِي سَائِحَةً ..بَلْ الْمُرَادُ بِالسِّيَاحَةِ شَيْئَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : الصِّيَامُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /643 ...ومنها ...و سُئِلَ أيضاً شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة النُميريّ عَنْ قَوْله تَعَالَى /﴿ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ ..وَ : ﴿ عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ ..وَ : ﴿ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ ..فَمَا مَعْنَى كُلِّ مَقَامٍ مِنْهَا ؟؟؟وَأَيُّ مَقَامٍ : أَعْلَى ؟؟؟فَأَجَابَ /لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ : مَقَالَاتٌ مَعْرُوفَةٌ ..مِنْهَا أَنْ يُقَالَ : ﴿ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ مَا عَلِمَهُ بِالسَّمَاعِ وَالْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ ..وَ : ﴿ عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ مَا شَاهَدَهُ وَعَايَنَهُ بِالْبَصَرِ ..وَ : ﴿ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ مَا بَاشَرَهُ وَوَجَدَهُ وَذَاقَهُ وَعَرَفَهُ بِالِإعْتِبَارِ ..فَالْأُولَى : مِثْلُ مَنْ أَخْبَرَ أَنَّ هُنَاكَ عَسَلًا وَصَدَّقَ الْمُخْبِرَ ؛ أَوْ رَأَى آثَارَ الْعَسَلِ فَاسْتَدَلَّ عَلَى وُجُودِهِ ..وَ الثَّانِي : مِثْلُ مَنْ رَأَى الْعَسَلَ وَشَاهَدَهُ وَعَايَنَهُ ؛ وَهَذَا أَعْلَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَيْسَ الْمُخْبِرُ كَالْمُعَايِنِ .. .وَ الثَّالِثُ : مِثْلُ مَنْ ذَاقَ الْعَسَلَ وَوَجَدَ طَعْمَهُ وَحَلَاوَتَهُ ..وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا : أَعْلَى مِمَّا قَبْلَهُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /645 - 646 ...