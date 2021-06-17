من درر السلف....الحلقة رقم 359

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...

🥀🥀 مِنها ...
و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /
الزَّكَاةَ : تَسْتَلْزِمُ الطَّهَارَةَ ..
لِأَنَّ مَعْنَاهَا : مَعْنَى الطَّهَارَةِ ..
قَوْلُهُ / ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ : مِنْ الشَّرِّ ..
﴿ وَتُزَكِّيهِمْ ﴾ : بِالْخَيْرِ ..
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالْمَاءِ وَالْبَرَدِ وَالثَّلْجِ ..
كَانَ يَدْعُو بِهِ : فِي الِإسْتِفْتَاحِ وَفِي الِإعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالْغُسْلِ ..
فَهَذِهِ الْأُمُورُ تُوجِبُ : تَبْرِيدَ الْمَغْسُولِ بِهَا ..
وَ الْبَرَدُ يُعْطِي : قُوَّةً وَصَلَابَةً ..
وَمَا يَسُرُّ يُوصَفُ : بِالْبَرَدِ وَقُرَّةِ الْعَين ..
و لِهَذَا كَانَ دَمْعُ السُّرُورِ : بَارِدًا ..
وَدَمْعُ الْحُزْنِ : حَارًّا ..
لِأَنَّ مَا يَسُوءُ النَّفْسَ : يُوجِبُ حُزْنَهَا وَغَمَّهَا ..
وَمَا يَسُرُّهَا : يُوجِبُ فَرَحَهَا وَسُرُورَهَا . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /634 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ .. . إلَخْ ..
وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْإِنْسَانَ أَنْ يَنْهَى النَّفْسَ : عَنْ الْهَوَى ..
وَأَنْ يَخَافَ : مَقَامَ رَبِّهِ ..
فَحَصَلَ لَهُ مِنْ الْإِيمَانِ : مَا يُعِينُهُ عَلَى الْجِهَادِ ..
فَإِذَا غَلَبَ : كَانَ لِضَعْفِ إيمَانِهِ ؛ فَيَكُونُ مُفَرِّطًا بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ ..
بِخِلَافِ الْعَدُوِّ الْكَافِرِ : فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَدَنُهُ أَقْوَى ..
فَالذُّنُوبُ إنَّمَا تَقَعُ : إذَا كَانَتْ النَّفْسُ غَيْرَ مُمْتَثِلَةٍ لِمَا أُمِرَتْ بِهِ ..
وَمَعَ امْتِثَالِ الْمَأْمُورِ : لَا تَفْعَلُ الْمَحْظُورَ ..
فَإِنَّهُمَا : ضِدَّانِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ﴾ الْآيَةَ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ ..
فَعِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلِصُونَ : لَا يُغْوِيهِمْ الشَّيْطَانُ ..
وَ الْغَيُّ : خِلَافُ الرُّشْدِ ؛ وَهُوَ اتِّبَاعُ الْهَوَى ..
فَمَنْ مَالَتْ نَفْسُهُ إلَى مُحَرَّمٍ : فَلْيَأْتِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /636 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد : لَيْسَتْ السِّيَاحَةُ مِنْ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ ؛ وَلَا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّينَ وَلَا الصَّالِحِينَ .. .
وَأَمَّا السِّيَاحَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ ﴾ ..
وَمِنْ قَوْلِهِ : ﴿ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ ..
فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا : هَذِهِ السِّيَاحَةَ الْمُبْتَدَعَةَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَصَفَ النِّسَاءَ اللَّاتِي يَتَزَوَّجُهُنَّ رَسُولُهُ : بِذَلِكَ ..
وَالْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ : لَا يُشْرَعُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي الْبَرَارِي سَائِحَةً ..
بَلْ الْمُرَادُ بِالسِّيَاحَةِ شَيْئَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : الصِّيَامُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /643 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و سُئِلَ أيضاً شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة النُميريّ عَنْ قَوْله تَعَالَى /
﴿ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ ..
وَ : ﴿ عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ ..
وَ : ﴿ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ ..
فَمَا مَعْنَى كُلِّ مَقَامٍ مِنْهَا ؟؟؟
وَأَيُّ مَقَامٍ : أَعْلَى ؟؟؟
فَأَجَابَ /
لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ : مَقَالَاتٌ مَعْرُوفَةٌ ..
مِنْهَا أَنْ يُقَالَ : ﴿ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ مَا عَلِمَهُ بِالسَّمَاعِ وَالْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ ..
وَ : ﴿ عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ مَا شَاهَدَهُ وَعَايَنَهُ بِالْبَصَرِ ..
وَ : ﴿ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ مَا بَاشَرَهُ وَوَجَدَهُ وَذَاقَهُ وَعَرَفَهُ بِالِإعْتِبَارِ ..
فَالْأُولَى : مِثْلُ مَنْ أَخْبَرَ أَنَّ هُنَاكَ عَسَلًا وَصَدَّقَ الْمُخْبِرَ ؛ أَوْ رَأَى آثَارَ الْعَسَلِ فَاسْتَدَلَّ عَلَى وُجُودِهِ ..
وَ الثَّانِي : مِثْلُ مَنْ رَأَى الْعَسَلَ وَشَاهَدَهُ وَعَايَنَهُ ؛ وَهَذَا أَعْلَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَيْسَ الْمُخْبِرُ كَالْمُعَايِنِ .. .
وَ الثَّالِثُ : مِثْلُ مَنْ ذَاقَ الْعَسَلَ وَوَجَدَ طَعْمَهُ وَحَلَاوَتَهُ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا : أَعْلَى مِمَّا قَبْلَهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /645 - 646 ... 🌾🌾🌾
 
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