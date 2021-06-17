اعلانات توظيف بالعديد من ولايات الوطن

karimes

karimes

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 سبتمبر 2020
المشاركات
200
النقاط
509
العمر
41
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اعلانات توظيف بالعديد من ولايات الوطن :

اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية درارية بالجزائر العاصمة
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالصبحة الشلف
اعلان توظيف بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية لولاية برج بوعريريج
اعلان توظيف بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بلحسين رشيد بولاية برج بوعريريج
عرض عمل بشركة موبيليس mobilis ورقلة
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسفيزف سيدي بلعباس
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالبيرين

 
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