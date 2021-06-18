من درر السلف....الحلقة رقم 360

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...
مِنها ...
و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /
فَالنَّاسُ فِيمَا يَجِدُهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَيَذُوقُونَهُ مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ وَطَعْمُهُ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..
الْأُولَى / مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ ..
مِثْلُ : مَنْ يُخْبِرُهُ بِهِ شَيْخٌ لَهُ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُبَلِّغُهُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْعَارِفُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ..
أَوْ يَجِدُ مِنْ آثَارِ أَحْوَالِهِمْ : مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ..
وَ الثَّانِيَةُ / مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ وَعَايَنَهُ ..
مِثْلُ : أَنْ يُعَايِنَ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ مَا يَعْرِفُ بِهِ مَوَاجِيدَهُمْ وَأَذْوَاقَهُمْ ؛ وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُشَاهِدْ مَا ذَاقُوهُ وَوَجَدُوهُ وَلَكِنْ شَاهَدَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَكِنْ هُوَ أَبْلَغُ مِنْ الْمُخْبِرِ وَالْمُسْتَدِلِّ بِآثَارِهِمْ ..
وَ الثَّالِثَةُ / أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ الذَّوْقِ وَالْوَجْدِ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ سَمِعَهُ ..
كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ / لَقَدْ كُنْت فِي حَالٍ أَقُولُ فِيهَا : إنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَال ؟؟؟
إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ ..
وَقَالَ آخَرُ : إنَّهُ لَيَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ مِنْهَا طَرَبًا ..
وَقَالَ الْآخَرُ : لَأَهْلُ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ : أَلَذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهْوِ فِي لَهْوِهِمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /646 - 647 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالنَّاسُ فِيمَا أُخْبِرُوا بِهِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ : عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..
إحْدَاهَا / الْعِلْمُ بِذَلِكَ لَمَّا أَخْبَرَتْهُمْ الرُّسُلُ ..
وَمَا قَامَ مِنْ الْأَدِلَّةِ : عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ ..
الثَّانِيَةُ / إذَا عَايَنُوا مَا وُعِدُوا بِهِ مِنْ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ..
وَ الثَّالِثَةُ / إذَا بَاشَرُوا ذَلِكَ ؛ فَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ : الْجَنَّةَ ؛ وَذَاقُوا مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ..
وَدَخَلَ أَهْلُ النَّارِ : النَّارَ وَذَاقُوا مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ..
فَالنَّاسُ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْقُلُوبِ وَفِيمَا يُوجَدُ خَارِجَ الْقُلُوبِ : عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ ..
وَكَذَلِكَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا / فَإِنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِالْعِشْقِ أَوْ النِّكَاحِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَذُقْهُ :؟كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِهِ ..
فَإِنْ شَاهَدَهُ وَلَمْ يَذُقْهُ : كَانَ لَهُ مُعَايَنَةٌ لَهُ ..
فَإِنْ ذَاقَهُ بِنَفْسِهِ :،كَانَ لَهُ ذَوْقٌ وَخِبْرَةٌ بِهِ ..
وَمَنْ لَمْ يَذُقْ الشَّيْءَ : لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ ..
فَإِنَّ الْعِبَارَةَ إنَّمَا تُفِيدُ : التَّمْثِيلَ وَالتَّقْرِيبَ ..
وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْحَقِيقَةِ فَلَا تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْعِبَارَةِ : إلَّا لِمَنْ يَكُونُ قَدْ ذَاقَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ وَعَرَفَهُ وَخَبَرَهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /647 - 648 ...
ومنها ...
وقال أيضًا /
وَكَمَا أَنَّ اللَّهَ نَهَى نَبِيَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ حَزَنٌ أَوْ ضِيقٌ مِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ : فَكَذَلِكَ فِي آخِرِهِ ..
فَالْمُؤْمِنُ مَنْهِيٌّ : أَنْ يَحْزَنَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَكُونَ فِي ضَيْقٍ مِنْ مَكْرِهِمْ ..
وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ إذَا رَأَى الْمُنْكَرَ أَوْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْوَالِ الْإِسْلَامِ : جَزِعَ وَكَلَّ وَنَاحَ كَمَا يَنُوحُ أَهْلُ الْمَصَائِبِ ..
وَهُوَ مَنْهِيٌّ : عَنْ هَذَا ..
بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ : بِالصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالثَّبَاتِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ ..
وَأَنْ يُؤْمِنَ بِاَللَّهِ : مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَاَلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ..
وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ : لِلتَّقْوَى ..
وَأَنَّ مَا يُصِيبُهُ : فَهُوَ بِذُنُوبِهِ ..
فَلْيَصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلْيَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِهِ وَلْيُسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 295 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ما يسميه كثيرٌ من الناس : زيارة ..
هي من جنس : الإشراك بالله ..
وعبادة : غيره ..
مثل السجود لبعض المقابر التي يقال إنها : من قبور الأنبياء والصالحين وأهل البيت ..
أو غيرهم ويسمونها : المشاهد ..
أو الإستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته : قريباً من قبره أو بعيداً منه مثل ما يفعل كثيرٌ من الناس ..
فهذا كله : من أعظم المحرمات بإجماع المسلمين ..
وهو من جنس : الإشراك بالله تعالى ..
فإن المسلمين متفقون على أنه : لا يجوز لأحد أن يدعو أحداً ويتوكل عليه ويرغب . ..
أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 37 ...
ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...
مِنها ...
و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /
فَالنَّاسُ فِيمَا يَجِدُهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَيَذُوقُونَهُ مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ وَطَعْمُهُ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..
الْأُولَى / مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ ..
مِثْلُ : مَنْ يُخْبِرُهُ بِهِ شَيْخٌ لَهُ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُبَلِّغُهُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْعَارِفُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ..
أَوْ يَجِدُ مِنْ آثَارِ أَحْوَالِهِمْ : مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ..
وَ الثَّانِيَةُ / مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ وَعَايَنَهُ ..
مِثْلُ : أَنْ يُعَايِنَ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ مَا يَعْرِفُ بِهِ مَوَاجِيدَهُمْ وَأَذْوَاقَهُمْ ؛ وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُشَاهِدْ مَا ذَاقُوهُ وَوَجَدُوهُ وَلَكِنْ شَاهَدَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَكِنْ هُوَ أَبْلَغُ مِنْ الْمُخْبِرِ وَالْمُسْتَدِلِّ بِآثَارِهِمْ ..
وَ الثَّالِثَةُ / أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ الذَّوْقِ وَالْوَجْدِ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ سَمِعَهُ ..
كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ / لَقَدْ كُنْت فِي حَالٍ أَقُولُ فِيهَا : إنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَال ؟؟؟
إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ ..
وَقَالَ آخَرُ : إنَّهُ لَيَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ مِنْهَا طَرَبًا ..
وَقَالَ الْآخَرُ : لَأَهْلُ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ : أَلَذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهْوِ فِي لَهْوِهِمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /646 - 647 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالنَّاسُ فِيمَا أُخْبِرُوا بِهِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ : عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..
إحْدَاهَا / الْعِلْمُ بِذَلِكَ لَمَّا أَخْبَرَتْهُمْ الرُّسُلُ ..
وَمَا قَامَ مِنْ الْأَدِلَّةِ : عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ ..
الثَّانِيَةُ / إذَا عَايَنُوا مَا وُعِدُوا بِهِ مِنْ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ..
وَ الثَّالِثَةُ / إذَا بَاشَرُوا ذَلِكَ ؛ فَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ : الْجَنَّةَ ؛ وَذَاقُوا مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ..
وَدَخَلَ أَهْلُ النَّارِ : النَّارَ وَذَاقُوا مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ..
فَالنَّاسُ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْقُلُوبِ وَفِيمَا يُوجَدُ خَارِجَ الْقُلُوبِ : عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ ..
وَكَذَلِكَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا / فَإِنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِالْعِشْقِ أَوْ النِّكَاحِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَذُقْهُ :؟كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِهِ ..
فَإِنْ شَاهَدَهُ وَلَمْ يَذُقْهُ : كَانَ لَهُ مُعَايَنَةٌ لَهُ ..
فَإِنْ ذَاقَهُ بِنَفْسِهِ :،كَانَ لَهُ ذَوْقٌ وَخِبْرَةٌ بِهِ ..
وَمَنْ لَمْ يَذُقْ الشَّيْءَ : لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ ..
فَإِنَّ الْعِبَارَةَ إنَّمَا تُفِيدُ : التَّمْثِيلَ وَالتَّقْرِيبَ ..
وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْحَقِيقَةِ فَلَا تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْعِبَارَةِ : إلَّا لِمَنْ يَكُونُ قَدْ ذَاقَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ وَعَرَفَهُ وَخَبَرَهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /647 - 648 ...
ومنها ...
وقال أيضًا /
وَكَمَا أَنَّ اللَّهَ نَهَى نَبِيَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ حَزَنٌ أَوْ ضِيقٌ مِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ : فَكَذَلِكَ فِي آخِرِهِ ..
فَالْمُؤْمِنُ مَنْهِيٌّ : أَنْ يَحْزَنَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَكُونَ فِي ضَيْقٍ مِنْ مَكْرِهِمْ ..
وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ إذَا رَأَى الْمُنْكَرَ أَوْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْوَالِ الْإِسْلَامِ : جَزِعَ وَكَلَّ وَنَاحَ كَمَا يَنُوحُ أَهْلُ الْمَصَائِبِ ..
وَهُوَ مَنْهِيٌّ : عَنْ هَذَا ..
بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ : بِالصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالثَّبَاتِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ ..
وَأَنْ يُؤْمِنَ بِاَللَّهِ : مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَاَلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ..
وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ : لِلتَّقْوَى ..
وَأَنَّ مَا يُصِيبُهُ : فَهُوَ بِذُنُوبِهِ ..
فَلْيَصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلْيَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِهِ وَلْيُسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 295 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ما يسميه كثيرٌ من الناس : زيارة ..
هي من جنس : الإشراك بالله ..
وعبادة : غيره ..
مثل السجود لبعض المقابر التي يقال إنها : من قبور الأنبياء والصالحين وأهل البيت ..
أو غيرهم ويسمونها : المشاهد ..
أو الإستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته : قريباً من قبره أو بعيداً منه مثل ما يفعل كثيرٌ من الناس ..
فهذا كله : من أعظم المحرمات بإجماع المسلمين ..
وهو من جنس : الإشراك بالله تعالى ..
فإن المسلمين متفقون على أنه : لا يجوز لأحد أن يدعو أحداً ويتوكل عليه ويرغب . ..
أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 37 ...