من درر السلف....الحلقة رقم 360

الحَمْدُ لله ...ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...مِنها ...و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /فَالنَّاسُ فِيمَا يَجِدُهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَيَذُوقُونَهُ مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ وَطَعْمُهُ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..الْأُولَى / مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ ..مِثْلُ : مَنْ يُخْبِرُهُ بِهِ شَيْخٌ لَهُ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُبَلِّغُهُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْعَارِفُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ..أَوْ يَجِدُ مِنْ آثَارِ أَحْوَالِهِمْ : مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ..وَ الثَّانِيَةُ / مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ وَعَايَنَهُ ..مِثْلُ : أَنْ يُعَايِنَ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ مَا يَعْرِفُ بِهِ مَوَاجِيدَهُمْ وَأَذْوَاقَهُمْ ؛ وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُشَاهِدْ مَا ذَاقُوهُ وَوَجَدُوهُ وَلَكِنْ شَاهَدَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَكِنْ هُوَ أَبْلَغُ مِنْ الْمُخْبِرِ وَالْمُسْتَدِلِّ بِآثَارِهِمْ ..وَ الثَّالِثَةُ / أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ الذَّوْقِ وَالْوَجْدِ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ سَمِعَهُ ..كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ / لَقَدْ كُنْت فِي حَالٍ أَقُولُ فِيهَا : إنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَال ؟؟؟إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ ..وَقَالَ آخَرُ : إنَّهُ لَيَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ مِنْهَا طَرَبًا ..وَقَالَ الْآخَرُ : لَأَهْلُ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ : أَلَذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهْوِ فِي لَهْوِهِمْ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /646 - 647 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَالنَّاسُ فِيمَا أُخْبِرُوا بِهِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ : عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..إحْدَاهَا / الْعِلْمُ بِذَلِكَ لَمَّا أَخْبَرَتْهُمْ الرُّسُلُ ..وَمَا قَامَ مِنْ الْأَدِلَّةِ : عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ ..الثَّانِيَةُ / إذَا عَايَنُوا مَا وُعِدُوا بِهِ مِنْ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ..وَ الثَّالِثَةُ / إذَا بَاشَرُوا ذَلِكَ ؛ فَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ : الْجَنَّةَ ؛ وَذَاقُوا مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ..وَدَخَلَ أَهْلُ النَّارِ : النَّارَ وَذَاقُوا مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ..فَالنَّاسُ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْقُلُوبِ وَفِيمَا يُوجَدُ خَارِجَ الْقُلُوبِ : عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ ..وَكَذَلِكَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا / فَإِنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِالْعِشْقِ أَوْ النِّكَاحِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَذُقْهُ :؟كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِهِ ..فَإِنْ شَاهَدَهُ وَلَمْ يَذُقْهُ : كَانَ لَهُ مُعَايَنَةٌ لَهُ ..فَإِنْ ذَاقَهُ بِنَفْسِهِ :،كَانَ لَهُ ذَوْقٌ وَخِبْرَةٌ بِهِ ..وَمَنْ لَمْ يَذُقْ الشَّيْءَ : لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ ..فَإِنَّ الْعِبَارَةَ إنَّمَا تُفِيدُ : التَّمْثِيلَ وَالتَّقْرِيبَ ..وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْحَقِيقَةِ فَلَا تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْعِبَارَةِ : إلَّا لِمَنْ يَكُونُ قَدْ ذَاقَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ وَعَرَفَهُ وَخَبَرَهُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /647 - 648 ...ومنها ...وقال أيضًا /وَكَمَا أَنَّ اللَّهَ نَهَى نَبِيَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ حَزَنٌ أَوْ ضِيقٌ مِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ : فَكَذَلِكَ فِي آخِرِهِ ..فَالْمُؤْمِنُ مَنْهِيٌّ : أَنْ يَحْزَنَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَكُونَ فِي ضَيْقٍ مِنْ مَكْرِهِمْ ..وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ إذَا رَأَى الْمُنْكَرَ أَوْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْوَالِ الْإِسْلَامِ : جَزِعَ وَكَلَّ وَنَاحَ كَمَا يَنُوحُ أَهْلُ الْمَصَائِبِ ..وَهُوَ مَنْهِيٌّ : عَنْ هَذَا ..بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ : بِالصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالثَّبَاتِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ ..وَأَنْ يُؤْمِنَ بِاَللَّهِ : مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَاَلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ..وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ : لِلتَّقْوَى ..وَأَنَّ مَا يُصِيبُهُ : فَهُوَ بِذُنُوبِهِ ..فَلْيَصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلْيَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِهِ وَلْيُسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 295 ...ومنها ...وقال أيضاً /ما يسميه كثيرٌ من الناس : زيارة ..هي من جنس : الإشراك بالله ..وعبادة : غيره ..مثل السجود لبعض المقابر التي يقال إنها : من قبور الأنبياء والصالحين وأهل البيت ..أو غيرهم ويسمونها : المشاهد ..أو الإستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته : قريباً من قبره أو بعيداً منه مثل ما يفعل كثيرٌ من الناس ..فهذا كله : من أعظم المحرمات بإجماع المسلمين ..وهو من جنس : الإشراك بالله تعالى ..فإن المسلمين متفقون على أنه : لا يجوز لأحد أن يدعو أحداً ويتوكل عليه ويرغب . ..أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 37 ...