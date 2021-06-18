من درر السلف....الحلقة رقم 360

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...

🥀🥀 مِنها ...
و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ /
فَالنَّاسُ فِيمَا يَجِدُهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَيَذُوقُونَهُ مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ وَطَعْمُهُ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..
الْأُولَى / مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ ..
مِثْلُ : مَنْ يُخْبِرُهُ بِهِ شَيْخٌ لَهُ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُبَلِّغُهُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْعَارِفُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ..
أَوْ يَجِدُ مِنْ آثَارِ أَحْوَالِهِمْ : مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ..
وَ الثَّانِيَةُ / مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ وَعَايَنَهُ ..
مِثْلُ : أَنْ يُعَايِنَ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ مَا يَعْرِفُ بِهِ مَوَاجِيدَهُمْ وَأَذْوَاقَهُمْ ؛ وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُشَاهِدْ مَا ذَاقُوهُ وَوَجَدُوهُ وَلَكِنْ شَاهَدَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَكِنْ هُوَ أَبْلَغُ مِنْ الْمُخْبِرِ وَالْمُسْتَدِلِّ بِآثَارِهِمْ ..
وَ الثَّالِثَةُ / أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ الذَّوْقِ وَالْوَجْدِ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ سَمِعَهُ ..
كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ / لَقَدْ كُنْت فِي حَالٍ أَقُولُ فِيهَا : إنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَال ؟؟؟
إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ ..
وَقَالَ آخَرُ : إنَّهُ لَيَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ مِنْهَا طَرَبًا ..
وَقَالَ الْآخَرُ : لَأَهْلُ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ : أَلَذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهْوِ فِي لَهْوِهِمْ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /646 - 647 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالنَّاسُ فِيمَا أُخْبِرُوا بِهِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ : عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..
إحْدَاهَا / الْعِلْمُ بِذَلِكَ لَمَّا أَخْبَرَتْهُمْ الرُّسُلُ ..
وَمَا قَامَ مِنْ الْأَدِلَّةِ : عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ ..
الثَّانِيَةُ / إذَا عَايَنُوا مَا وُعِدُوا بِهِ مِنْ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ..
وَ الثَّالِثَةُ / إذَا بَاشَرُوا ذَلِكَ ؛ فَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ : الْجَنَّةَ ؛ وَذَاقُوا مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ..
وَدَخَلَ أَهْلُ النَّارِ : النَّارَ وَذَاقُوا مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ..
فَالنَّاسُ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْقُلُوبِ وَفِيمَا يُوجَدُ خَارِجَ الْقُلُوبِ : عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ ..
وَكَذَلِكَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا / فَإِنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِالْعِشْقِ أَوْ النِّكَاحِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَذُقْهُ :؟كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِهِ ..
فَإِنْ شَاهَدَهُ وَلَمْ يَذُقْهُ : كَانَ لَهُ مُعَايَنَةٌ لَهُ ..
فَإِنْ ذَاقَهُ بِنَفْسِهِ :،كَانَ لَهُ ذَوْقٌ وَخِبْرَةٌ بِهِ ..
وَمَنْ لَمْ يَذُقْ الشَّيْءَ : لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ ..
فَإِنَّ الْعِبَارَةَ إنَّمَا تُفِيدُ : التَّمْثِيلَ وَالتَّقْرِيبَ ..
وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْحَقِيقَةِ فَلَا تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْعِبَارَةِ : إلَّا لِمَنْ يَكُونُ قَدْ ذَاقَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ وَعَرَفَهُ وَخَبَرَهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /647 - 648 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا /
وَكَمَا أَنَّ اللَّهَ نَهَى نَبِيَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ حَزَنٌ أَوْ ضِيقٌ مِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ : فَكَذَلِكَ فِي آخِرِهِ ..
فَالْمُؤْمِنُ مَنْهِيٌّ : أَنْ يَحْزَنَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَكُونَ فِي ضَيْقٍ مِنْ مَكْرِهِمْ ..
وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ إذَا رَأَى الْمُنْكَرَ أَوْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْوَالِ الْإِسْلَامِ : جَزِعَ وَكَلَّ وَنَاحَ كَمَا يَنُوحُ أَهْلُ الْمَصَائِبِ ..
وَهُوَ مَنْهِيٌّ : عَنْ هَذَا ..
بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ : بِالصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالثَّبَاتِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ ..
وَأَنْ يُؤْمِنَ بِاَللَّهِ : مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَاَلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ..
وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ : لِلتَّقْوَى ..
وَأَنَّ مَا يُصِيبُهُ : فَهُوَ بِذُنُوبِهِ ..
فَلْيَصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلْيَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِهِ وَلْيُسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 295 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ما يسميه كثيرٌ من الناس : زيارة ..
هي من جنس : الإشراك بالله ..
وعبادة : غيره ..
مثل السجود لبعض المقابر التي يقال إنها : من قبور الأنبياء والصالحين وأهل البيت ..
أو غيرهم ويسمونها : المشاهد ..
أو الإستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته : قريباً من قبره أو بعيداً منه مثل ما يفعل كثيرٌ من الناس ..
فهذا كله : من أعظم المحرمات بإجماع المسلمين ..
وهو من جنس : الإشراك بالله تعالى ..
فإن المسلمين متفقون على أنه : لا يجوز لأحد أن يدعو أحداً ويتوكل عليه ويرغب . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 03 ورقة / 37 ... 🌾🌾🌾
 
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