طريقة عمل سلطة كول سلو مثل المطاعم

سمية حسن
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وصفة سلطة كول سلو منزلية جيدة ضرورية في كل مطبخ! إنه طبق جانبي مثالي تتراكم على طبقك إذا كنت تصنع أضلاعًا أو سمكًا ورقائق البطاطس ، وهو مذهل مكدس فوق سندوتشات لحم الخنزير المُسحب بطيئة الطهي المفضلة لدينا! لا تتوقف عند لحم الخنزير المسحوب ، أو ضع الخس على الهامبرغر المفضل لديك أو حتى في شطيرة كلوب!
بينما أقوم أحيانًا بإضافات لإنشاء أطباق جديدة مثل Creamy Apple Slaw ، أحب أيضًا وصفة كول سلو الأساسية تمامًا. لا شيء رائع ، فقط نكهات الكولسلو التقليدية التي نعرفها ونحبها! , اعرفي ايضا طريقة عمل الزيتون الاسود
كيف تصنع كولسلو
تتكون مكونات الكرنب ببساطة من الملفوف والجزر. أستخدم كلاً من الملفوف الأرجواني / الأحمر والملفوف الأخضر في هذه الوصفة لأنها تجعلها جميلة حقًا. إذا كان لديك نوع واحد فقط من الملفوف أو نوع آخر ، فسيكون ذلك جيدًا أيضًا! أستخدم الماندولين لتقطيع الملفوف إلى شرائح رقيقة ولجعل هذا الكرنب محلي الصنع نسيمًا (ناهيك عن أنني أستخدم الماندولين لمليون شيء آخر في المطبخ).
إذا كنت تفضل ، يمكنك شراء الملفوف المقطّع مسبقًا ، مما يجعل وصفة الكرنب هذه سهلة وسريعة. أجد أن تقطيع الملفوف الخاص بي يعطي الكرنب ملمسًا أفضل!
شوت فوق رأس كولسلو مع الصلصة فوقها ، قبل الخلط معًا
ماذا يوجد في صلصة الكولسلو؟
هناك نوعان من الصلصة ، تستخدم وصفة الكرنب هذه المايونيز كأساس لسلطة الكريمة الرائعة (النوع المفضل لدي). يمكنك أيضًا الحصول على صلصة الخل.
لتحضير صلصة الخل ، لن تحتاجي إلى المايونيز ولكنك ستضيفين الخل! إما أن يكون أحدهما لذيذًا وستحتاج إلى التأكد من عدم تخطي بذور الكرفس ، فهي حقًا تضيف الكثير من النكهة إلى هذا الطبق.
طريقة عمل صلصة الكولسلو
وصفة صلصة الكولسلو الكريمية الخاصة بي أدناه (في الوصفة القابلة للطباعة). لتبديل الصلصة بصلصة الخل ، اجمع ما يلي:
صلصة الكولسلو بالخل
(صلصة كريمية أدناه)
3 ملاعق كبيرة خل التفاح
4 ملاعق كبيرة زيت كانولا
3 ملاعق كبيرة سكر أبيض
1/2 ملعقة صغيرة خردل ديجون
1/4 ملعقة صغيرة من بذور الكرفس
ملح وفلفل حسب الرغبة
وعاء من سلطة الكرنب في وعاء به ملعقتان خشبيتان
الى متى سوف يستمر؟
يمكن تحضير تتبيلة هذا الملفوف محلي الصنع قبل 3 أيام من الموعد المحدد وإلقائها مع الكرنب في يوم التقديم. أجد أن تركها في الثلاجة قبل حوالي ساعة من التقديم يسمح للنكهات بالاندماج ويعطي أفضل النتائج!
إذا كان لديك أي بقايا طعام ، فيمكن تبريدها لمدة تصل إلى يومين. بعد ذلك ، قد يصبح سلطة الكرنب رطبًا.
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وصفة كريمة التفاح سلو
مع الجزر على طبق أزرق
4.99 من 177 صوتًا
مراجعة الوصفة
أفضل وصفة كولسلو
وقت التحضير 15 دقيقة
الوقت الإجمالي 15 دقيقة
حصص 6 حصص
المؤلف هولي نيلسون
هذا الملفوف الكريمي هو كلاسيكي سهل. يمكن صنعه في وقت مبكر مما يجعله الجانب المثالي لأي شواء!
مطبعة
دبوس
مكونات
3 أكواب من الكرنب الأخضر ، مبشور ناعماً
2 كوب من الكرنب الأرجواني ، مبشور ناعماً
1 كوب جزر مبشور ناعماً
خلع الملابس
نصف كوب مايونيز / صلصة
1 ملعقة كبيرة خل أبيض
ملعقة كبيرة خل عصير التفاح
2 ملاعق صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة من بذور الكرفس
ملح وفلفل حسب الرغبة
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تعليمات
تُمزج جميع مكونات التتبيل في وعاء.
قلبي مع الملفوف والجزر. ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم لتتمازج النكهات
معلومات التغذية
السعرات الحرارية: 160 ، كربوهيدرات: 7 جم ، بروتين: 1 جم ، دهون: 14 جم ، دهون مشبعة: 2 جم ، كوليسترول: 7 ملجم ، صوديوم: 147 ملجم ، بوتاسيوم: 199 ملجم ، ألياف: 2 جم ، سكر: 4 جم ، فيتامين أ: 3940 وحدة دولية ، فيتامين ج: 30.9 ملجم ، كالسيوم: 37 ملجم ، حديد: 0.6 ملجم
(معلومات التغذية المقدمة هي تقدير وستختلف بناءً على طرق الطهي والعلامات التجارية للمكونات المستخدمة.)