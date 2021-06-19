ماذا يحدث في ليلة اكتمال القمر

يكتمل القمر، الليلة، بدرا ويظهر ساطعا بكامل هيئته، يحدث ذلك فى الرابع عشر من كل شهرهجرى.والمعروف فى طريقة التقويم الهجرى أنه يعتمد التقويم الهجرى، فى هذه الحالة تكون بداية الشهر عندما يظهر القمر فى طور الهلال، ومنتصفه عندما يصل البدر، أى الاكتمال، ونهايته عندما يصبح محاقاً، أى يظهر فى السماء مظلماً بالكامل، ومن المفترض أن يكون القمر بدراً فى منتصف دورته حول الأرض، بالضبط فى ليلة اليوم الرابع عشر من الشَهر القمرى، والتى يقَال لها ليلة البدر.