من درر السلف...الحلقة رقم 361

الحَمْدُ لله ...ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...مِنها ...و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ في قَولهِ /﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ . ..فَالسَّعِيدُ : يَسْتَغْفِرُ مِنْ المعائب وَيَصْبِرُ عَلَى الْمَصَائِبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ ..وَالشَّقِيُّ : يَجْزَعُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَيَحْتَجُّ بِالْقَدَرِ عَلَى المعائب ..وَإِلَّا : فَآدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَابَ مِنْ الذَّنْبِ ..وَقَدْ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ : وَهَدَاهُ ..وَمُوسَى أَجَلُّ قَدْرًا مِنْ أَنْ يَلُومَ أَحَدًا عَلَى ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ : فَضْلًا عَنْ آدَمَ وَهُوَ أَيْضًا قَدْ تَابَ مِمَّا فَعَلَ حَيْثُ قَالَ : ﴿ رَبِّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ إنَّا هُدْنَا إلَيْكَ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾ ..وَمُوسَى وَآدَمُ أَعْلَمُ بِاَللَّهِ مِنْ أَنْ يَظُنَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا : أَنَّ الْقَدَرَ عُذْرٌ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ ..وَقَدْ عَلِمَا مَا حَلَّ : بإبليس وَغَيْرِ إبْلِيسَ ..وَآدَمُ نَفْسُهُ : قَدْ أُخْرِجَ مِنْ الْجَنَّةِ وَطَفِقَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 454 ...ومنها ...وقال أيضاً /وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط : أفضل ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب ..بل الإعتبار : بالعاقبة ..وأيهما كان أتقى لله في عاقبته : كان أفضل ..فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهــاجرين والأنصار الذين آمـنــوا بالله ورسوله بعد كـفرهم هم : أفضل ممن ولد على الإســلام من أولادهم وغير أولادهم . ..أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 300 ...ومنها ...وقال أيضاً /وكثير ما يقرن الناس بين الرياء والعُجب ..فالرياء من باب الإشراك : بالخلق ..والعُجب من باب الإشراك : بالنفس ..وهذا حال : المستكبر ..فالمرائي لا يحقق قوله : إياك نعبـد ..والمعجب لا يحقـق قوله : إياك نستعين ..فمن حقـق قوله / ( إياك نعبد ) : خرج عـن الرياء ..ومن حقق قوله / ( وإياك نستعين ) : خرج عن الإعجاب . ..أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 277 ...ومنها ...و قال علاَّمة الجزائر الشيخ عبد الحميد ابنْ بَاديس عليه رَحَمَات الله تعالى /فالعباد إذًا على أربعة أقسام /01 / مؤمن آخذ بالأسباب الدنيوية : فهذا سعيد في الدنيا والآخرة ..02 / ودهري تارك لها : فهذا شقي فيهما ..03 / ومؤمن تارك للأسباب : فهذا شقي في الدنيا وينجو بعد المؤاخذة على الترك في الآخرة ..04 / ودهري آخذ بالأسباب الدنيوية : فهذا سعيد في الدنيا ويكون في الآخرة من الهالكين ..فلا يُفْتَننَّ المسلمون بعد علم هذا ما يرونه من حالهم وحال من لا يدين دينهم : فإنه لم يكن تأخرهم لإيمانهم ؛ بل بترك الأخذ بالأسباب الذي هو سبب تأخرنا من ضعف إيمانهم ؛ ولم يتقدم غيرهم بعدم إيمانهم ..بل بأخذهم بأسباب التقدم في الحياة ؛ وقد علموا أنهم مضت عليهم أحقاب وهم من أهل القسم الأول بإيمانهم وأعمالهم ؛ وما صاروا من أهل القسم الثالث إلاّ لما ضعف إيمانهم وساءت أعمالهم وكثر إهمالهم ..فلا لوم إذًا إلاّ : عليهم في كل ما يصيبهم ؛ وربك يقضي بالحق : وهو الفتاح العليم . ..أنظره : مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ورقة / 51 ...