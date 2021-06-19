من درر السلف...الحلقة رقم 361

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...
مِنها ...
و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ في قَولهِ /
﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ . ..
فَالسَّعِيدُ : يَسْتَغْفِرُ مِنْ المعائب وَيَصْبِرُ عَلَى الْمَصَائِبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ ..
وَالشَّقِيُّ : يَجْزَعُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَيَحْتَجُّ بِالْقَدَرِ عَلَى المعائب ..
وَإِلَّا : فَآدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَابَ مِنْ الذَّنْبِ ..
وَقَدْ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ : وَهَدَاهُ ..
وَمُوسَى أَجَلُّ قَدْرًا مِنْ أَنْ يَلُومَ أَحَدًا عَلَى ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ : فَضْلًا عَنْ آدَمَ وَهُوَ أَيْضًا قَدْ تَابَ مِمَّا فَعَلَ حَيْثُ قَالَ : ﴿ رَبِّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّا هُدْنَا إلَيْكَ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾ ..
وَمُوسَى وَآدَمُ أَعْلَمُ بِاَللَّهِ مِنْ أَنْ يَظُنَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا : أَنَّ الْقَدَرَ عُذْرٌ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ ..
وَقَدْ عَلِمَا مَا حَلَّ : بإبليس وَغَيْرِ إبْلِيسَ ..
وَآدَمُ نَفْسُهُ : قَدْ أُخْرِجَ مِنْ الْجَنَّةِ وَطَفِقَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 454 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط : أفضل ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب ..
بل الإعتبار : بالعاقبة ..
وأيهما كان أتقى لله في عاقبته : كان أفضل ..
فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهــاجرين والأنصار الذين آمـنــوا بالله ورسوله بعد كـفرهم هم : أفضل ممن ولد على الإســلام من أولادهم وغير أولادهم . ..
أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 300 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وكثير ما يقرن الناس بين الرياء والعُجب ..
فالرياء من باب الإشراك : بالخلق ..
والعُجب من باب الإشراك : بالنفس ..
وهذا حال : المستكبر ..
فالمرائي لا يحقق قوله : إياك نعبـد ..
والمعجب لا يحقـق قوله : إياك نستعين ..
فمن حقـق قوله / ( إياك نعبد ) : خرج عـن الرياء ..
ومن حقق قوله / ( وإياك نستعين ) : خرج عن الإعجاب . ..
أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 277 ...
ومنها ...
و قال علاَّمة الجزائر الشيخ عبد الحميد ابنْ بَاديس عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالعباد إذًا على أربعة أقسام /
01 / مؤمن آخذ بالأسباب الدنيوية : فهذا سعيد في الدنيا والآخرة ..
02 / ودهري تارك لها : فهذا شقي فيهما ..
03 / ومؤمن تارك للأسباب : فهذا شقي في الدنيا وينجو بعد المؤاخذة على الترك في الآخرة ..
04 / ودهري آخذ بالأسباب الدنيوية : فهذا سعيد في الدنيا ويكون في الآخرة من الهالكين ..
فلا يُفْتَننَّ المسلمون بعد علم هذا ما يرونه من حالهم وحال من لا يدين دينهم : فإنه لم يكن تأخرهم لإيمانهم ؛ بل بترك الأخذ بالأسباب الذي هو سبب تأخرنا من ضعف إيمانهم ؛ ولم يتقدم غيرهم بعدم إيمانهم ..
بل بأخذهم بأسباب التقدم في الحياة ؛ وقد علموا أنهم مضت عليهم أحقاب وهم من أهل القسم الأول بإيمانهم وأعمالهم ؛ وما صاروا من أهل القسم الثالث إلاّ لما ضعف إيمانهم وساءت أعمالهم وكثر إهمالهم ..
فلا لوم إذًا إلاّ : عليهم في كل ما يصيبهم ؛ وربك يقضي بالحق : وهو الفتاح العليم . ..
أنظره : مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ورقة / 51 ...
ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...
مِنها ...
و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ في قَولهِ /
﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ . ..
فَالسَّعِيدُ : يَسْتَغْفِرُ مِنْ المعائب وَيَصْبِرُ عَلَى الْمَصَائِبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ ..
وَالشَّقِيُّ : يَجْزَعُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَيَحْتَجُّ بِالْقَدَرِ عَلَى المعائب ..
وَإِلَّا : فَآدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَابَ مِنْ الذَّنْبِ ..
وَقَدْ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ : وَهَدَاهُ ..
وَمُوسَى أَجَلُّ قَدْرًا مِنْ أَنْ يَلُومَ أَحَدًا عَلَى ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ : فَضْلًا عَنْ آدَمَ وَهُوَ أَيْضًا قَدْ تَابَ مِمَّا فَعَلَ حَيْثُ قَالَ : ﴿ رَبِّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّا هُدْنَا إلَيْكَ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾ ..
وَمُوسَى وَآدَمُ أَعْلَمُ بِاَللَّهِ مِنْ أَنْ يَظُنَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا : أَنَّ الْقَدَرَ عُذْرٌ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ ..
وَقَدْ عَلِمَا مَا حَلَّ : بإبليس وَغَيْرِ إبْلِيسَ ..
وَآدَمُ نَفْسُهُ : قَدْ أُخْرِجَ مِنْ الْجَنَّةِ وَطَفِقَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 454 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط : أفضل ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب ..
بل الإعتبار : بالعاقبة ..
وأيهما كان أتقى لله في عاقبته : كان أفضل ..
فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهــاجرين والأنصار الذين آمـنــوا بالله ورسوله بعد كـفرهم هم : أفضل ممن ولد على الإســلام من أولادهم وغير أولادهم . ..
أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 300 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وكثير ما يقرن الناس بين الرياء والعُجب ..
فالرياء من باب الإشراك : بالخلق ..
والعُجب من باب الإشراك : بالنفس ..
وهذا حال : المستكبر ..
فالمرائي لا يحقق قوله : إياك نعبـد ..
والمعجب لا يحقـق قوله : إياك نستعين ..
فمن حقـق قوله / ( إياك نعبد ) : خرج عـن الرياء ..
ومن حقق قوله / ( وإياك نستعين ) : خرج عن الإعجاب . ..
أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 277 ...
ومنها ...
و قال علاَّمة الجزائر الشيخ عبد الحميد ابنْ بَاديس عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالعباد إذًا على أربعة أقسام /
01 / مؤمن آخذ بالأسباب الدنيوية : فهذا سعيد في الدنيا والآخرة ..
02 / ودهري تارك لها : فهذا شقي فيهما ..
03 / ومؤمن تارك للأسباب : فهذا شقي في الدنيا وينجو بعد المؤاخذة على الترك في الآخرة ..
04 / ودهري آخذ بالأسباب الدنيوية : فهذا سعيد في الدنيا ويكون في الآخرة من الهالكين ..
فلا يُفْتَننَّ المسلمون بعد علم هذا ما يرونه من حالهم وحال من لا يدين دينهم : فإنه لم يكن تأخرهم لإيمانهم ؛ بل بترك الأخذ بالأسباب الذي هو سبب تأخرنا من ضعف إيمانهم ؛ ولم يتقدم غيرهم بعدم إيمانهم ..
بل بأخذهم بأسباب التقدم في الحياة ؛ وقد علموا أنهم مضت عليهم أحقاب وهم من أهل القسم الأول بإيمانهم وأعمالهم ؛ وما صاروا من أهل القسم الثالث إلاّ لما ضعف إيمانهم وساءت أعمالهم وكثر إهمالهم ..
فلا لوم إذًا إلاّ : عليهم في كل ما يصيبهم ؛ وربك يقضي بالحق : وهو الفتاح العليم . ..
أنظره : مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ورقة / 51 ...