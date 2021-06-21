من درر السلف...الحلقة رقم 362

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,296
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ الدُرر والفَوائِدِ والعِبَرِ ...

🥀🥀 مِنها ...
و قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ عليهِ في قَولهِ /
﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ . ..
فَالسَّعِيدُ : يَسْتَغْفِرُ مِنْ المعائب وَيَصْبِرُ عَلَى الْمَصَائِبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ ..
وَالشَّقِيُّ : يَجْزَعُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَيَحْتَجُّ بِالْقَدَرِ عَلَى المعائب ..
وَإِلَّا : فَآدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَابَ مِنْ الذَّنْبِ ..
وَقَدْ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ : وَهَدَاهُ ..
وَمُوسَى أَجَلُّ قَدْرًا مِنْ أَنْ يَلُومَ أَحَدًا عَلَى ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ : فَضْلًا عَنْ آدَمَ وَهُوَ أَيْضًا قَدْ تَابَ مِمَّا فَعَلَ حَيْثُ قَالَ : ﴿ رَبِّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّا هُدْنَا إلَيْكَ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾ ..
وَمُوسَى وَآدَمُ أَعْلَمُ بِاَللَّهِ مِنْ أَنْ يَظُنَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا : أَنَّ الْقَدَرَ عُذْرٌ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ ..
وَقَدْ عَلِمَا مَا حَلَّ : بإبليس وَغَيْرِ إبْلِيسَ ..
وَآدَمُ نَفْسُهُ : قَدْ أُخْرِجَ مِنْ الْجَنَّةِ وَطَفِقَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 454 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط : أفضل ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب ..
بل الإعتبار : بالعاقبة ..
وأيهما كان أتقى لله في عاقبته : كان أفضل ..
فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهــاجرين والأنصار الذين آمـنــوا بالله ورسوله بعد كـفرهم هم : أفضل ممن ولد على الإســلام من أولادهم وغير أولادهم . ..
🥀 أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 300 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وكثير ما يقرن الناس بين الرياء والعُجب ..
فالرياء من باب الإشراك : بالخلق ..
والعُجب من باب الإشراك : بالنفس ..
وهذا حال : المستكبر ..
فالمرائي لا يحقق قوله : إياك نعبـد ..
والمعجب لا يحقـق قوله : إياك نستعين ..
فمن حقـق قوله / ( إياك نعبد ) : خرج عـن الرياء ..
ومن حقق قوله / ( وإياك نستعين ) : خرج عن الإعجاب . ..
🥀 أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 277 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال علاَّمة الجزائر الشيخ عبد الحميد ابنْ بَاديس عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالعباد إذًا على أربعة أقسام /
01 / مؤمن آخذ بالأسباب الدنيوية : فهذا سعيد في الدنيا والآخرة ..
02 / ودهري تارك لها : فهذا شقي فيهما ..
03 / ومؤمن تارك للأسباب : فهذا شقي في الدنيا وينجو بعد المؤاخذة على الترك في الآخرة ..
04 / ودهري آخذ بالأسباب الدنيوية : فهذا سعيد في الدنيا ويكون في الآخرة من الهالكين ..
فلا يُفْتَننَّ المسلمون بعد علم هذا ما يرونه من حالهم وحال من لا يدين دينهم : فإنه لم يكن تأخرهم لإيمانهم ؛ بل بترك الأخذ بالأسباب الذي هو سبب تأخرنا من ضعف إيمانهم ؛ ولم يتقدم غيرهم بعدم إيمانهم ..
بل بأخذهم بأسباب التقدم في الحياة ؛ وقد علموا أنهم مضت عليهم أحقاب وهم من أهل القسم الأول بإيمانهم وأعمالهم ؛ وما صاروا من أهل القسم الثالث إلاّ لما ضعف إيمانهم وساءت أعمالهم وكثر إهمالهم ..
فلا لوم إذًا إلاّ : عليهم في كل ما يصيبهم ؛ وربك يقضي بالحق : وهو الفتاح العليم . ..
🥀 أنظره : مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ورقة / 51 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top