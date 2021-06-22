من درر السلف..الحلقة رقم 363

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 15,343
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدررِ والمسائلِ و الأثرِ ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإيمان إذا وقر في القلب : حمل الإنسان على العمل ..
لكن العمل الظاهر : قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه ..
فعلينا أن نعتني : بقلوبنا وأعمالها ..
وعقائدها واتجاهاتها وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع ..
والحقد والبغضاء ..
وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه . ..
أنظره / تفسير العثيمين جزء عم ورقة / 150 ...
ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً /
على المؤمن أن يرضى بالله تعالى : رباً ..
ومن تمام رضاه بالربوبية : أن يؤمنَ بقضاءِ اللهِ وقدرهِ ..
ويعلم أنه : لا فرق في هذا بين الأعمال التي يعملها وبين الأرزاق التي يسعى لها وبين الآجال التي يدافعها ..
الكل بابه : سواء ..
والكل : مكتوب ..
والكل : مقدر ..
وكل إنسانٍ : ميسر لما خلق له ..
أسال الله عز وجل أن يجعلنا ممن ييسرون لعمل أهل السعادة ..
وأن يكتب لنا الصلاح في الدنيا والآخرة .. والحمد لله رب العالمين ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . ..
أنظره / رسالة في القضاء والقدر ورقة / 29 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
عباد الله : لو سألتم أي واحد ما هي أمنيتك ؟؟؟
لقال أمنيتي : أن أعيش سعيداً ..
وأموت : حميداً ..
وأبعث : آمناً ..
وهذه الأمنية تتحقق يقيناً : لكل من عمل صالحاً وهو مؤمن ؛ وما أيسر ذلك لمن يسره الله له . ..
أنظره / الضياء اللامع ورقة / 180 ...
ومنها ...
قال الإمام مالك بن أنس عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا تكثر الشخوص ( أي : الخروج ) من بيتك : إلاّ لأمر لا بد منه ..
ولا تجلس في مجلس : لا تستفيد منه علمًا . ..
أنظره / ترتيب المدارك ج 02 ورقة / 63 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
فَطلب الْعلم : من أفضل الْحَسَنَات ..
والحسنات : يذْهبن السَّيِّئَات ..
فجدير أن يكون طلب الْعلم إبْتِغَاء وَجه الله : يكفر ماضي من السَّيِّئَات ..
فقد دلّت النُّصُوص أنّ اتِّبَاع السَّيئَة الْحَسَنَة : تمحوها ..
فَكيف بِمَا هُوَ من أفضل الْحَسَنَات وأجل الطَّاعَات . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 77 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ تَعَالَى : ( وَمثل الَّذين كفرُوا كَمثل الَّذِي ينعق بمالا يسمع إلاّ دُعَاء ونداء صم بكم عمى فهم لَا يعْقلُونَ ) ..
قال / وَسَوَاء كَانَ الْمَعْنى : وَمثل دَاعِي الَّذين كفرُوا كَمثل الَّذِي ينعق بِمَا لَا يسمع من الدَّوَابّ إِلَّا اصواتاً مُجَرّدَة ..
أو كَانَ الْمَعْنى : وَمثل الَّذين كفرُوا حِين ينادون كَمثل دَوَاب الَّذِي ينعق بهَا فَلَا تسمع إلاّ صَوت الدُّعَاء والنداء ..
فالقولان : متلازمان ..
بل هما : وَاحِد وَإِن كَانَ التَّقْدِير الثَّانِي أقْربْ إِلَى اللَّفْظ وأبلغ فِي الْمَعْنى ..
فعلى التَّقْدِيرَيْنِ : لم يحصل لَهُم من الدعْوَة إِلَّا الصَّوْت الْحَاصِل للأنعام ..
فَهَؤُلَاءِ لم يحصل لَهُم حَقِيقَة : الإنسانية الَّتِي يُمَيّز بهَا صَاحبهَا عَن سَائِر الْحَيَوَان ..
والسمع يُرَاد بِهِ : إدراك الصَّوْت ..
وَيُرَاد بِهِ : فهم الْمَعْنى ..
وَيُرَاد بِهِ : الْقبُول والاجابة . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 79 ...
ومن الدررِ والمسائلِ و الأثرِ ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإيمان إذا وقر في القلب : حمل الإنسان على العمل ..
لكن العمل الظاهر : قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه ..
فعلينا أن نعتني : بقلوبنا وأعمالها ..
وعقائدها واتجاهاتها وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع ..
والحقد والبغضاء ..
وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه . ..
أنظره / تفسير العثيمين جزء عم ورقة / 150 ...
ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً /
على المؤمن أن يرضى بالله تعالى : رباً ..
ومن تمام رضاه بالربوبية : أن يؤمنَ بقضاءِ اللهِ وقدرهِ ..
ويعلم أنه : لا فرق في هذا بين الأعمال التي يعملها وبين الأرزاق التي يسعى لها وبين الآجال التي يدافعها ..
الكل بابه : سواء ..
والكل : مكتوب ..
والكل : مقدر ..
وكل إنسانٍ : ميسر لما خلق له ..
أسال الله عز وجل أن يجعلنا ممن ييسرون لعمل أهل السعادة ..
وأن يكتب لنا الصلاح في الدنيا والآخرة .. والحمد لله رب العالمين ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . ..
أنظره / رسالة في القضاء والقدر ورقة / 29 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
عباد الله : لو سألتم أي واحد ما هي أمنيتك ؟؟؟
لقال أمنيتي : أن أعيش سعيداً ..
وأموت : حميداً ..
وأبعث : آمناً ..
وهذه الأمنية تتحقق يقيناً : لكل من عمل صالحاً وهو مؤمن ؛ وما أيسر ذلك لمن يسره الله له . ..
أنظره / الضياء اللامع ورقة / 180 ...
ومنها ...
قال الإمام مالك بن أنس عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا تكثر الشخوص ( أي : الخروج ) من بيتك : إلاّ لأمر لا بد منه ..
ولا تجلس في مجلس : لا تستفيد منه علمًا . ..
أنظره / ترتيب المدارك ج 02 ورقة / 63 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
فَطلب الْعلم : من أفضل الْحَسَنَات ..
والحسنات : يذْهبن السَّيِّئَات ..
فجدير أن يكون طلب الْعلم إبْتِغَاء وَجه الله : يكفر ماضي من السَّيِّئَات ..
فقد دلّت النُّصُوص أنّ اتِّبَاع السَّيئَة الْحَسَنَة : تمحوها ..
فَكيف بِمَا هُوَ من أفضل الْحَسَنَات وأجل الطَّاعَات . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 77 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ تَعَالَى : ( وَمثل الَّذين كفرُوا كَمثل الَّذِي ينعق بمالا يسمع إلاّ دُعَاء ونداء صم بكم عمى فهم لَا يعْقلُونَ ) ..
قال / وَسَوَاء كَانَ الْمَعْنى : وَمثل دَاعِي الَّذين كفرُوا كَمثل الَّذِي ينعق بِمَا لَا يسمع من الدَّوَابّ إِلَّا اصواتاً مُجَرّدَة ..
أو كَانَ الْمَعْنى : وَمثل الَّذين كفرُوا حِين ينادون كَمثل دَوَاب الَّذِي ينعق بهَا فَلَا تسمع إلاّ صَوت الدُّعَاء والنداء ..
فالقولان : متلازمان ..
بل هما : وَاحِد وَإِن كَانَ التَّقْدِير الثَّانِي أقْربْ إِلَى اللَّفْظ وأبلغ فِي الْمَعْنى ..
فعلى التَّقْدِيرَيْنِ : لم يحصل لَهُم من الدعْوَة إِلَّا الصَّوْت الْحَاصِل للأنعام ..
فَهَؤُلَاءِ لم يحصل لَهُم حَقِيقَة : الإنسانية الَّتِي يُمَيّز بهَا صَاحبهَا عَن سَائِر الْحَيَوَان ..
والسمع يُرَاد بِهِ : إدراك الصَّوْت ..
وَيُرَاد بِهِ : فهم الْمَعْنى ..
وَيُرَاد بِهِ : الْقبُول والاجابة . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 79 ...