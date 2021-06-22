من درر السلف..الحلقة رقم 363

الحمد لله ...ومن الدررِ والمسائلِ و الأثرِ ...ومنها ...قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /الإيمان إذا وقر في القلب : حمل الإنسان على العمل ..لكن العمل الظاهر : قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه ..فعلينا أن نعتني : بقلوبنا وأعمالها ..وعقائدها واتجاهاتها وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع ..والحقد والبغضاء ..وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه . ..أنظره / تفسير العثيمين جزء عم ورقة / 150 ...ومنها ...وقال شيخنا أيضاً /على المؤمن أن يرضى بالله تعالى : رباً ..ومن تمام رضاه بالربوبية : أن يؤمنَ بقضاءِ اللهِ وقدرهِ ..ويعلم أنه : لا فرق في هذا بين الأعمال التي يعملها وبين الأرزاق التي يسعى لها وبين الآجال التي يدافعها ..الكل بابه : سواء ..والكل : مكتوب ..والكل : مقدر ..وكل إنسانٍ : ميسر لما خلق له ..أسال الله عز وجل أن يجعلنا ممن ييسرون لعمل أهل السعادة ..وأن يكتب لنا الصلاح في الدنيا والآخرة .. والحمد لله رب العالمين ..وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . ..أنظره / رسالة في القضاء والقدر ورقة / 29 ...ومنها ...وقال أيضاً /عباد الله : لو سألتم أي واحد ما هي أمنيتك ؟؟؟لقال أمنيتي : أن أعيش سعيداً ..وأموت : حميداً ..وأبعث : آمناً ..وهذه الأمنية تتحقق يقيناً : لكل من عمل صالحاً وهو مؤمن ؛ وما أيسر ذلك لمن يسره الله له . ..أنظره / الضياء اللامع ورقة / 180 ...ومنها ...قال الإمام مالك بن أنس عليه رَحَمَات الله تعالى /لا تكثر الشخوص ( أي : الخروج ) من بيتك : إلاّ لأمر لا بد منه ..ولا تجلس في مجلس : لا تستفيد منه علمًا . ..أنظره / ترتيب المدارك ج 02 ورقة / 63 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /فَطلب الْعلم : من أفضل الْحَسَنَات ..والحسنات : يذْهبن السَّيِّئَات ..فجدير أن يكون طلب الْعلم إبْتِغَاء وَجه الله : يكفر ماضي من السَّيِّئَات ..فقد دلّت النُّصُوص أنّ اتِّبَاع السَّيئَة الْحَسَنَة : تمحوها ..فَكيف بِمَا هُوَ من أفضل الْحَسَنَات وأجل الطَّاعَات . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 77 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ تَعَالَى : ( وَمثل الَّذين كفرُوا كَمثل الَّذِي ينعق بمالا يسمع إلاّ دُعَاء ونداء صم بكم عمى فهم لَا يعْقلُونَ ) ..قال / وَسَوَاء كَانَ الْمَعْنى : وَمثل دَاعِي الَّذين كفرُوا كَمثل الَّذِي ينعق بِمَا لَا يسمع من الدَّوَابّ إِلَّا اصواتاً مُجَرّدَة ..أو كَانَ الْمَعْنى : وَمثل الَّذين كفرُوا حِين ينادون كَمثل دَوَاب الَّذِي ينعق بهَا فَلَا تسمع إلاّ صَوت الدُّعَاء والنداء ..فالقولان : متلازمان ..بل هما : وَاحِد وَإِن كَانَ التَّقْدِير الثَّانِي أقْربْ إِلَى اللَّفْظ وأبلغ فِي الْمَعْنى ..فعلى التَّقْدِيرَيْنِ : لم يحصل لَهُم من الدعْوَة إِلَّا الصَّوْت الْحَاصِل للأنعام ..فَهَؤُلَاءِ لم يحصل لَهُم حَقِيقَة : الإنسانية الَّتِي يُمَيّز بهَا صَاحبهَا عَن سَائِر الْحَيَوَان ..والسمع يُرَاد بِهِ : إدراك الصَّوْت ..وَيُرَاد بِهِ : فهم الْمَعْنى ..وَيُرَاد بِهِ : الْقبُول والاجابة . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 79 ...