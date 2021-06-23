من درر السلف...الحلقة رقم 364

الحمد ...ومن الفَوائِدِ والدرر والأثر ...منها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /وَالرَّجُلُ : هُوَ الَّذِي يَخَافُ مَوْتَ قَلْبِهِ لَا مَوْتَ بَدَنِهِ ..إِذْ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْخَلْقِ : يَخَافُونَ مَوْتَ أَبْدَانِهِمْ ..وَلَا يُبَالُونَ : بِمَوْتِ قُلُوبِهِمْ ..وَلَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْحَيَاةِ : إِلَّا الْحَيَاةَ الطَّبِيعِيَّةَ ..وَذَلِكَ : مِنْ مَوْتِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ ..فَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ الطَّبِيعِيَّةَ شَبِيهَةٌ : بِالظِّلِّ الزَّائِلِ ..وَالنَّبَاتِ السَّرِيعِ : الْجَفَافِ ..وَالْمَنَامِ الَّذِي يُخَيَّلُ : كَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ ..فَإِذَا اسْتَيْقَظَ : عَرَفَ أَنَّهُ كَانَ خَيَالًا ..كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ / لَوْ أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا أُوتِيَهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَوْتُ : لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَسُرُّهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ؛ فَإِذَا لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 248 ...ومنها ...وقال أيضاً /قِيلَ / إِنَّ الْمَوْتَ : مَوْتَانِ ..مَوْتٌ : إِرَادِيٌّ ..وَمَوْتٌ : طَبِيعِيٌّ ..فَمَنْ أَمَاتَ نَفْسَهُ مَوْتًا إِرَادِيًّا كَانَ مَوْتُهُ الطَّبِيعِيُّ : حَيَاةً لَهُ ..وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْمَوْتَ الْإِرَادِيَّ : هُوَ قَمْعُ الشَّهَوَاتِ الْمُرْدِيَةِ ؛ وَإِخْمَادُ نِيرَانِهَا الْمُحْرِقَةِ ؛ وَتَسْكِينُ هَوَائِجِهَا الْمُتْلِفَةِ ..فَحِينَئِذٍ يَتَفَرَّغُ الْقَلْبُ وَالرُّوحُ : لِلتَّفَكُّرِ فِيمَا فِيهِ كَمَالُ الْعَبْدِ وَمَعْرِفَتِهِ وَالإشْتِغَالِ بِهِ .. وَيَرَى حِينَئِذٍ أَنَّ إِيثَارَ الظِّلِّ الزَّائِلِ عَنْ قَرِيبٍ عَلَى الْعَيْشِ اللَّذِيذِ الدَّائِمِ : أَخْسَرُ الْخُسْرَانِ ..فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّهَوَاتُ وَافِدَةً وَاللَّذَّاتُ مُؤْثَرَةً وَالْعَوَائِدُ غَالِبَةً وَالطَّبِيعَةُ حَاكِمَةً فَالْقَلْبُ حِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ : أَسِيرًا ذَلِيلًا ..أَوْ : مَهْزُومًا مُخْرَجًا عَنْ وَطَنِهِ وَمُسْتَقَرِّهِ الَّذِي لَا قَرَارَ لَهُ إِلَّا فِيهِ ..أَوْ قَتِيلًا : مَيِّتًا ..وَمَا لِجُرْحٍ بِهِ : إِيلَامٌ ..وَأَحْسَنُ أَحْوَالِهِ / أَنْ يَكُونَ فِي حَرْبٍ يُدَالُ لَهُ فِيهَا مَرَّةً وَيُدَالُ عَلَيْهِ مَرَّةً ؛ فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ مَوْتَهُ الطَّبِيعِيَّ كَانَتْ بَعْدَهُ : حَيَاةُ رُوحِهِ بِتِلْكَ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ ؛ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْأَحْوَالِ الْفَاضِلَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ بِإِمَاتَةِ نَفْسِهِ ..فَتَكُونُ حَيَاتُهُ هَاهُنَا : عَلَى حَسَبِ مَوْتِهِ الْإِرَادِيِّ فِي هَذِهِ الدَّارِ ..وَهَذَا مَوْضِعٌ : لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا أَلِبَّاءُ النَّاسِ وَعُقَلَاؤُهُمْ ..ولَا يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ : إِلَّا أَهْلُ الْهِمَمِ الْعَلِيَّةِ وَالنُّفُوسِ الزَّكِيَّةِ الْأَبِيَّةِ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 248 - 249 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ يكتب بماءِ العينِ /فَأَكْمَلُ النَّاسِ حَيَاةً : أَكْمَلُهُمْ حَيَاءً ..وَنُقْصَانُ حَيَاءِ الْمَرْءِ : مِنْ نُقْصَانِ حَيَاتِهِ ..فَإِنَّ الرُّوحَ إِذَا مَاتَتْ : لَمْ تُحِسَّ بِمَا يُؤْلِمُهَا مِنَ الْقَبَائِحِ ؛ فَلَا تَسْتَحِي مِنْهَا ..فَإِذَا كَانَتْ صَحِيحَةَ الْحَيَاةِ : أَحَسَّتْ بِذَلِكَ ؛ فَاسْتَحْيَتْ مِنْهُ ..وَكَذَلِكَ سَائِرُ : الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ ..وَالصِّفَاتِ الْمَمْدُوحَةِ : تَابِعَةٌ لِقُوَّةِ الْحَيَاةِ ..وَضِدِّهَا : مِنْ نُقْصَانِ الْحَيَاةِ ..وَلِهَذَا كَانَتْ حَيَاةُ الشُّجَاعِ : أَكْمَلَ مِنْ حَيَاةِ الْجَبَانِ ..وَحَيَاةُ السَّخِيِّ : أَكْمَلَ مِنْ حَيَاةِ الْبَخِيلِ ..وَحَيَاةُ الْفَطِنِ الذَّكِيِّ : أَكْمَلَ مِنْ حَيَاةِ الْفَدْمِ الْبَلِيدِ ..وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَكْمَلَ النَّاسِ حَيَاةً حَتَّى إِنَّ قُوَّةَ حَيَاتِهِمْ تَمْنَعُ الْأَرْضَ أَنْ تُبْلِيَ أَجْسَامَهُمْ : كَانُوا أَكْمَلَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَخْلَاقِ ..ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ : مِنْ أَتْبَاعِهِمْ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 03 وَرَقَة / 249 ...