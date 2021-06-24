من درر السلف...الحلقة رقم 365

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد من الأثرِ ...ومنها ...قال شيخنا الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /الإنسان إذا وفق للدعاء : فهو حري بالإجابة ..و إذا وفق للعبادة : فهو حري بالقبول . ..أنظره / فقه العبادات ورقة / 407 ...ومنها ...وقال أيضاً /فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب : هو الله ..إذا كان الأمر كذلك : فلماذا تشرك بالله عز وجل ؟؟؟لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلي الخلق ؟؟؟ولهذا من تقرب إلي الخلق بما يتقرب به إلي الله : إبتعد عنه ؛ وابتعد عنه الخلق ..يعني / لا يزيده تقربه إلي الخلق بما يقربه إلي الله : إلاّ بعداً من الله ومن الخلق ..لأن الله إذا رضي عنك : أرضي عنك الناس ..وإذا سخط عليك : أسخط عليك الناس ..نعوذ بالله من سخطه وعقابه ..... عالج القلب : دائماً ..كن دائماً في غسيل للقلب : حتى يطهر كما قال الله عز وجل ( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم ) ..فتطهير القلب : أمر مهم جداً ..أسال الله أن يطهر قلبي وقلوبكم ؛ وأن يجعلنا له مخلصين ؛؟ولرسوله متبعين . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 63 ...ومنها ...وقال أيضاً /كم من كلمة واحدة : صنعت ما تصنعه السيوف الباترة ..فالواجب : الحذر من الفتن ..وأن نكون : أمةً متآلفة متحابة ..يتطلب كل واحد منا : العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره . ..أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 63 ورقة / 05 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /وقيل / الإخلاص : إستواء أعمال العبد في الظاهر والباطن ..والرياء : أن يكون ظاهره خيراً من باطنه ..‏وقيل / الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ..‏و من تزين للناس بما ليس فيه : سقط من عين الله . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 91 ...ومنها ...قال تَعَالَى : ﴿ وَقالَ الرَّسولُ يا رَبِّ إِنَّ قَومِي اتَّخَذوا هذَا القُرآنَ مَهجورًا ﴾ ..قال الإمام العلاّمة محمد الأمين الشنقيطيّعليه رَحَمَات الله /وَهَذِهِ شَكْوَى : عَظِيمَةٌ ..وَفِيهَا أَعْظَمُ تَخْوِيفٍ : لِمَنْ هَجَرَ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ؛ فَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْآدَابِ وَالْمَكَارِمِ ..وَلَمْ يَعْتَقِدْ : مَا فِيهِ مِنَ الْعَقَائِدِ ..وَيَعْتَبِرْ بِمَا فِيهِ : مِنَ الزَّوَاجِرِ وَالْقَصَصِ وَالْأَمْثَال . ..أنظره / أضواء البيان ج 06 ورقة / 48 ...