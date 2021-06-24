من درر السلف...الحلقة رقم 365

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد من الأثرِ ...
ومنها ...
قال شيخنا الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإنسان إذا وفق للدعاء : فهو حري بالإجابة ..
و إذا وفق للعبادة : فهو حري بالقبول . ..
أنظره / فقه العبادات ورقة / 407 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب : هو الله ..
إذا كان الأمر كذلك : فلماذا تشرك بالله عز وجل ؟؟؟
لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلي الخلق ؟؟؟
ولهذا من تقرب إلي الخلق بما يتقرب به إلي الله : إبتعد عنه ؛ وابتعد عنه الخلق ..
يعني / لا يزيده تقربه إلي الخلق بما يقربه إلي الله : إلاّ بعداً من الله ومن الخلق ..
لأن الله إذا رضي عنك : أرضي عنك الناس ..
وإذا سخط عليك : أسخط عليك الناس ..
نعوذ بالله من سخطه وعقابه ..
... عالج القلب : دائماً ..
كن دائماً في غسيل للقلب : حتى يطهر كما قال الله عز وجل ( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم ) ..
فتطهير القلب : أمر مهم جداً ..
أسال الله أن يطهر قلبي وقلوبكم ؛ وأن يجعلنا له مخلصين ؛؟ولرسوله متبعين . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 63 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كم من كلمة واحدة : صنعت ما تصنعه السيوف الباترة ..
فالواجب : الحذر من الفتن ..
وأن نكون : أمةً متآلفة متحابة ..
يتطلب كل واحد منا : العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 63 ورقة / 05 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وقيل / الإخلاص : إستواء أعمال العبد في الظاهر والباطن ..
والرياء : أن يكون ظاهره خيراً من باطنه ..
وقيل / الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ..
و من تزين للناس بما ليس فيه : سقط من عين الله . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 91 ...
ومنها ...
قال تَعَالَى : ﴿ وَقالَ الرَّسولُ يا رَبِّ إِنَّ قَومِي اتَّخَذوا هذَا القُرآنَ مَهجورًا ﴾ ..
قال الإمام العلاّمة محمد الأمين الشنقيطيّ
عليه رَحَمَات الله /
وَهَذِهِ شَكْوَى : عَظِيمَةٌ ..
وَفِيهَا أَعْظَمُ تَخْوِيفٍ : لِمَنْ هَجَرَ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ؛ فَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْآدَابِ وَالْمَكَارِمِ ..
وَلَمْ يَعْتَقِدْ : مَا فِيهِ مِنَ الْعَقَائِدِ ..
وَيَعْتَبِرْ بِمَا فِيهِ : مِنَ الزَّوَاجِرِ وَالْقَصَصِ وَالْأَمْثَال . ..
أنظره / أضواء البيان ج 06 ورقة / 48 ...
ومن الدرر والفوائد من الأثرِ ...
ومنها ...
قال شيخنا الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإنسان إذا وفق للدعاء : فهو حري بالإجابة ..
و إذا وفق للعبادة : فهو حري بالقبول . ..
أنظره / فقه العبادات ورقة / 407 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب : هو الله ..
إذا كان الأمر كذلك : فلماذا تشرك بالله عز وجل ؟؟؟
لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلي الخلق ؟؟؟
ولهذا من تقرب إلي الخلق بما يتقرب به إلي الله : إبتعد عنه ؛ وابتعد عنه الخلق ..
يعني / لا يزيده تقربه إلي الخلق بما يقربه إلي الله : إلاّ بعداً من الله ومن الخلق ..
لأن الله إذا رضي عنك : أرضي عنك الناس ..
وإذا سخط عليك : أسخط عليك الناس ..
نعوذ بالله من سخطه وعقابه ..
... عالج القلب : دائماً ..
كن دائماً في غسيل للقلب : حتى يطهر كما قال الله عز وجل ( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم ) ..
فتطهير القلب : أمر مهم جداً ..
أسال الله أن يطهر قلبي وقلوبكم ؛ وأن يجعلنا له مخلصين ؛؟ولرسوله متبعين . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 63 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كم من كلمة واحدة : صنعت ما تصنعه السيوف الباترة ..
فالواجب : الحذر من الفتن ..
وأن نكون : أمةً متآلفة متحابة ..
يتطلب كل واحد منا : العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 63 ورقة / 05 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وقيل / الإخلاص : إستواء أعمال العبد في الظاهر والباطن ..
والرياء : أن يكون ظاهره خيراً من باطنه ..
وقيل / الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ..
و من تزين للناس بما ليس فيه : سقط من عين الله . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 91 ...
ومنها ...
قال تَعَالَى : ﴿ وَقالَ الرَّسولُ يا رَبِّ إِنَّ قَومِي اتَّخَذوا هذَا القُرآنَ مَهجورًا ﴾ ..
قال الإمام العلاّمة محمد الأمين الشنقيطيّ
عليه رَحَمَات الله /
وَهَذِهِ شَكْوَى : عَظِيمَةٌ ..
وَفِيهَا أَعْظَمُ تَخْوِيفٍ : لِمَنْ هَجَرَ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ؛ فَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْآدَابِ وَالْمَكَارِمِ ..
وَلَمْ يَعْتَقِدْ : مَا فِيهِ مِنَ الْعَقَائِدِ ..
وَيَعْتَبِرْ بِمَا فِيهِ : مِنَ الزَّوَاجِرِ وَالْقَصَصِ وَالْأَمْثَال . ..
أنظره / أضواء البيان ج 06 ورقة / 48 ...