من درر السلف...الحلقة رقم 365

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد من الأثرِ ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإنسان إذا وفق للدعاء : فهو حري بالإجابة ..
و إذا وفق للعبادة : فهو حري بالقبول . ..
🥀 أنظره / فقه العبادات ورقة / 407 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب : هو الله ..
إذا كان الأمر كذلك : فلماذا تشرك بالله عز وجل ؟؟؟
لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلي الخلق ؟؟؟
ولهذا من تقرب إلي الخلق بما يتقرب به إلي الله : إبتعد عنه ؛ وابتعد عنه الخلق ..
يعني / لا يزيده تقربه إلي الخلق بما يقربه إلي الله : إلاّ بعداً من الله ومن الخلق ..
لأن الله إذا رضي عنك : أرضي عنك الناس ..
وإذا سخط عليك : أسخط عليك الناس ..
نعوذ بالله من سخطه وعقابه ..
... عالج القلب : دائماً ..
كن دائماً في غسيل للقلب : حتى يطهر كما قال الله عز وجل ( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم ) ..
فتطهير القلب : أمر مهم جداً ..
أسال الله أن يطهر قلبي وقلوبكم ؛ وأن يجعلنا له مخلصين ؛؟ولرسوله متبعين . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 63 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
كم من كلمة واحدة : صنعت ما تصنعه السيوف الباترة ..
فالواجب : الحذر من الفتن ..
وأن نكون : أمةً متآلفة متحابة ..
يتطلب كل واحد منا : العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره . ..
🥀أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 63 ورقة / 05 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وقيل / الإخلاص : إستواء أعمال العبد في الظاهر والباطن ..
والرياء : أن يكون ظاهره خيراً من باطنه ..
‏وقيل / الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ..
‏و من تزين للناس بما ليس فيه : سقط من عين الله . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 91 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تَعَالَى : ﴿ وَقالَ الرَّسولُ يا رَبِّ إِنَّ قَومِي اتَّخَذوا هذَا القُرآنَ مَهجورًا ﴾ ..
قال الإمام العلاّمة محمد الأمين الشنقيطيّ
عليه رَحَمَات الله /
وَهَذِهِ شَكْوَى : عَظِيمَةٌ ..
وَفِيهَا أَعْظَمُ تَخْوِيفٍ : لِمَنْ هَجَرَ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ؛ فَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْآدَابِ وَالْمَكَارِمِ ..
وَلَمْ يَعْتَقِدْ : مَا فِيهِ مِنَ الْعَقَائِدِ ..
وَيَعْتَبِرْ بِمَا فِيهِ : مِنَ الزَّوَاجِرِ وَالْقَصَصِ وَالْأَمْثَال . ..
🥀 أنظره / أضواء البيان ج 06 ورقة / 48 ... 🌾🌾🌾
 
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