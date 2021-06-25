من درر السلف... الحلقة رقم 366

إلياس
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الحمد لله ...
من الدرر ومسائل الأثر ..
منها ...
قال الإمام الحافظ السخاويّ عليه رَحَمَات الله /
والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : من أبرك الأعمال وأفضلها ؛ وأكثرها نفعًا في الدين والدنيا ..
وغير ذلك من الثواب : المرغب للفطن الحريص على اقتناء ذخائر الأعمال ..
والفوائد الجمّة العميمة التي : لا توجد في غيره من الأعمال ..
ولا تعرف في سواه : من الأفعال والأقوال . ..
أنظره / القول البديع ورقة / 109 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
العبد لا يركن إلى : نفسه ولا يسكن إليها ..
فإن الشر : لا يجيء إلا منها ..
ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه : فإن ذلك من السيئات التي أصابته ..
وهي إنما أصابته : بذنوبه ..
فيرجع إلى الذنوب : فيستغفر منها ..
ويستعيذ بالله : من شر نفسه وسيئات عمله ..
ويسأل الله أن يعينه : على طاعته ..
فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه : كل شر . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 320 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله : هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان ..
وكما دل عليه القرآن ؛ لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم : إن عبادته تكليف ومشقة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 25 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
من قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها : أغضب ربه فلم يستره ..
ومن قصد التستر بها حياءٌ من ربه ومن الناس : منَّ الله عليه بستره إياه . ..
أنظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 488 ...
ومنها ...
قال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ /
قال العلاّمة عبد الرحمٰن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله /
وهذا يشمل : النعم الدينية والدنيوية ..
﴿ فَحَدِّثْ ﴾ أي : أثْنَ على الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة ..
وإلاّ : فحدث بنعم الله على الإطلاق ..
فإن التحدث بنعمة الله : داع لشكرها ..
وموجب لتحبيب القلوب : إلى من أنعم بها ..
فإن القلوب مجبولة : على محبة المحسن . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 928 ...
من الدرر ومسائل الأثر ..
منها ...
قال الإمام الحافظ السخاويّ عليه رَحَمَات الله /
والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : من أبرك الأعمال وأفضلها ؛ وأكثرها نفعًا في الدين والدنيا ..
وغير ذلك من الثواب : المرغب للفطن الحريص على اقتناء ذخائر الأعمال ..
والفوائد الجمّة العميمة التي : لا توجد في غيره من الأعمال ..
ولا تعرف في سواه : من الأفعال والأقوال . ..
أنظره / القول البديع ورقة / 109 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
العبد لا يركن إلى : نفسه ولا يسكن إليها ..
فإن الشر : لا يجيء إلا منها ..
ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه : فإن ذلك من السيئات التي أصابته ..
وهي إنما أصابته : بذنوبه ..
فيرجع إلى الذنوب : فيستغفر منها ..
ويستعيذ بالله : من شر نفسه وسيئات عمله ..
ويسأل الله أن يعينه : على طاعته ..
فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه : كل شر . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 320 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله : هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان ..
وكما دل عليه القرآن ؛ لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم : إن عبادته تكليف ومشقة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 25 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
من قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها : أغضب ربه فلم يستره ..
ومن قصد التستر بها حياءٌ من ربه ومن الناس : منَّ الله عليه بستره إياه . ..
أنظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 488 ...
ومنها ...
قال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ /
قال العلاّمة عبد الرحمٰن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله /
وهذا يشمل : النعم الدينية والدنيوية ..
﴿ فَحَدِّثْ ﴾ أي : أثْنَ على الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة ..
وإلاّ : فحدث بنعم الله على الإطلاق ..
فإن التحدث بنعمة الله : داع لشكرها ..
وموجب لتحبيب القلوب : إلى من أنعم بها ..
فإن القلوب مجبولة : على محبة المحسن . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 928 ...