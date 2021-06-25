من درر السلف... الحلقة رقم 366

الحمد لله ...من الدرر ومسائل الأثر ..منها ...قال الإمام الحافظ السخاويّ عليه رَحَمَات الله /والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : من أبرك الأعمال وأفضلها ؛ وأكثرها نفعًا في الدين والدنيا ..وغير ذلك من الثواب : المرغب للفطن الحريص على اقتناء ذخائر الأعمال ..والفوائد الجمّة العميمة التي : لا توجد في غيره من الأعمال ..ولا تعرف في سواه : من الأفعال والأقوال . ..أنظره / القول البديع ورقة / 109 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /العبد لا يركن إلى : نفسه ولا يسكن إليها ..فإن الشر : لا يجيء إلا منها ..ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه : فإن ذلك من السيئات التي أصابته ..وهي إنما أصابته : بذنوبه ..فيرجع إلى الذنوب : فيستغفر منها ..ويستعيذ بالله : من شر نفسه وسيئات عمله ..ويسأل الله أن يعينه : على طاعته ..فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه : كل شر . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 320 ...ومنها ...وقال أيضاً /الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله : هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان ..وكما دل عليه القرآن ؛ لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم : إن عبادته تكليف ومشقة . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 25 ...ومنها ...قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /من قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها : أغضب ربه فلم يستره ..ومن قصد التستر بها حياءٌ من ربه ومن الناس : منَّ الله عليه بستره إياه . ..أنظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 488 ...ومنها ...قال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ /قال العلاّمة عبد الرحمٰن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله /وهذا يشمل : النعم الدينية والدنيوية ..﴿ فَحَدِّثْ ﴾ أي : أثْنَ على الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة ..وإلاّ : فحدث بنعم الله على الإطلاق ..فإن التحدث بنعمة الله : داع لشكرها ..وموجب لتحبيب القلوب : إلى من أنعم بها ..فإن القلوب مجبولة : على محبة المحسن . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 928 ...