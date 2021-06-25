من درر السلف... الحلقة رقم 366

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 من الدرر ومسائل الأثر ..

🥀🥀 منها ...
قال الإمام الحافظ السخاويّ عليه رَحَمَات الله /
والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : من أبرك الأعمال وأفضلها ؛ وأكثرها نفعًا في الدين والدنيا ..
وغير ذلك من الثواب : المرغب للفطن الحريص على اقتناء ذخائر الأعمال ..
والفوائد الجمّة العميمة التي : لا توجد في غيره من الأعمال ..
ولا تعرف في سواه : من الأفعال والأقوال . ..
🥀 أنظره / القول البديع ورقة / 109 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
العبد لا يركن إلى : نفسه ولا يسكن إليها ..
فإن الشر : لا يجيء إلا منها ..
ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه : فإن ذلك من السيئات التي أصابته ..
وهي إنما أصابته : بذنوبه ..
فيرجع إلى الذنوب : فيستغفر منها ..
ويستعيذ بالله : من شر نفسه وسيئات عمله ..
ويسأل الله أن يعينه : على طاعته ..
فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه : كل شر . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 320 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله : هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان ..
وكما دل عليه القرآن ؛ لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم : إن عبادته تكليف ومشقة . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 25 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
من قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها : أغضب ربه فلم يستره ..
ومن قصد التستر بها حياءٌ من ربه ومن الناس : منَّ الله عليه بستره إياه . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 488 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ /
قال العلاّمة عبد الرحمٰن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله /
وهذا يشمل : النعم الدينية والدنيوية ..
﴿ فَحَدِّثْ ﴾ أي : أثْنَ على الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة ..
وإلاّ : فحدث بنعم الله على الإطلاق ..
فإن التحدث بنعمة الله : داع لشكرها ..
وموجب لتحبيب القلوب : إلى من أنعم بها ..
فإن القلوب مجبولة : على محبة المحسن . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 928 ... 🌾🌾🌾
 
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