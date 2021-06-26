من درر السلف...الحلقة رقم 367

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والمسائل والقلائدِ ...
منها ...
قال الإمام ابنْ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
فلا يزنُ العبد إيمانه ومحبته لله : بمثل ميزان الصلاة ..
فإنها : الميزان العادل الذى وزنه غير عائل . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 308 ...
ومنها ...
وقال عليه رَحَمَات الله عليه /
والنفس قد تكون تارةً : أمارة ..
وتارةً : لوامة ..
وتارةً : مطمئنة ..
بل فى اليومِ الواحدِ والساعةِ الواحدةِ : يحصل منها هذا وهذا ..
والحكم : للغالب عليها من أحوالها ..
فكونها مطمئنة : وصف مدح لها ..
وكونها أمارةٌ بالسوءِ : وصف ذم لها ..
وكونها لوامةٌ : ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه ..
والمقصود / ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه ؛ وله : علاجان ..
محاسبتها ..
ومخالفتها . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 78 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
التَّوَكُّلُ : نِصْفُ الدِّينِ ..
وَالنِّصْفُ الثَّانِي : الْإِنَابَةُ ..
فَإِنَّ الدِّينَ : إسْتِعَانَةٌ وَعِبَادَةٌ ..
فَالتَّوَكُّلُ : هُوَ الإسْتِعَانَةُ ..
وَالْإِنَابَةُ : هِيَ الْعِبَادَةُ ..
أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 113 - 114 ...
ومنها ...
وقال أيضا ً /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / نَزَلَ الْقُرْآنُ : لِيُعْمَلَ بِهِ ..
تِلَاوَتَهُ : عَمَلًا ..
وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ ..
وَالْعَامِلُونَ : بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ..
وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ : فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ . ..
أنظره : الزاد ج 01 ورقة / 327 ...
ومنها ...
قال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
السبابة : من اﻷصابع هي التي تلي اﻹبهام ..
وكانت في الجاهلية تدعى : بالسبابة ..
ﻷنهم كانوا : يسبون بها ..
فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الإسم فَسَمَوها : المُشيرة ..
ﻷنهم كانوا : يشيرون بها إلى الله في التوحيد ..
و تسمى أيضا : بالسبّاحة ..
ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفـه في الجاهلية : فَغَلَبَت . ..
أنظره : الجامع ﻷحكام القرآن ج 02 ورقة / 15 ...
ومن الفوائد والمسائل والقلائدِ ...
منها ...
قال الإمام ابنْ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
فلا يزنُ العبد إيمانه ومحبته لله : بمثل ميزان الصلاة ..
فإنها : الميزان العادل الذى وزنه غير عائل . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 308 ...
ومنها ...
وقال عليه رَحَمَات الله عليه /
والنفس قد تكون تارةً : أمارة ..
وتارةً : لوامة ..
وتارةً : مطمئنة ..
بل فى اليومِ الواحدِ والساعةِ الواحدةِ : يحصل منها هذا وهذا ..
والحكم : للغالب عليها من أحوالها ..
فكونها مطمئنة : وصف مدح لها ..
وكونها أمارةٌ بالسوءِ : وصف ذم لها ..
وكونها لوامةٌ : ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه ..
والمقصود / ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه ؛ وله : علاجان ..
محاسبتها ..
ومخالفتها . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 78 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
التَّوَكُّلُ : نِصْفُ الدِّينِ ..
وَالنِّصْفُ الثَّانِي : الْإِنَابَةُ ..
فَإِنَّ الدِّينَ : إسْتِعَانَةٌ وَعِبَادَةٌ ..
فَالتَّوَكُّلُ : هُوَ الإسْتِعَانَةُ ..
وَالْإِنَابَةُ : هِيَ الْعِبَادَةُ ..
أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 113 - 114 ...
ومنها ...
وقال أيضا ً /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / نَزَلَ الْقُرْآنُ : لِيُعْمَلَ بِهِ ..
تِلَاوَتَهُ : عَمَلًا ..
وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ ..
وَالْعَامِلُونَ : بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ..
وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ : فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ . ..
أنظره : الزاد ج 01 ورقة / 327 ...
ومنها ...
قال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
السبابة : من اﻷصابع هي التي تلي اﻹبهام ..
وكانت في الجاهلية تدعى : بالسبابة ..
ﻷنهم كانوا : يسبون بها ..
فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الإسم فَسَمَوها : المُشيرة ..
ﻷنهم كانوا : يشيرون بها إلى الله في التوحيد ..
و تسمى أيضا : بالسبّاحة ..
ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفـه في الجاهلية : فَغَلَبَت . ..
أنظره : الجامع ﻷحكام القرآن ج 02 ورقة / 15 ...