من درر السلف...الحلقة رقم 367

الحمد لله ...ومن الفوائد والمسائل والقلائدِ ...منها ...قال الإمام ابنْ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /فلا يزنُ العبد إيمانه ومحبته لله : بمثل ميزان الصلاة ..فإنها : الميزان العادل الذى وزنه غير عائل . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 308 ...ومنها ...وقال عليه رَحَمَات الله عليه /والنفس قد تكون تارةً : أمارة ..وتارةً : لوامة ..وتارةً : مطمئنة ..بل فى اليومِ الواحدِ والساعةِ الواحدةِ : يحصل منها هذا وهذا ..والحكم : للغالب عليها من أحوالها ..فكونها مطمئنة : وصف مدح لها ..وكونها أمارةٌ بالسوءِ : وصف ذم لها ..وكونها لوامةٌ : ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه ..والمقصود / ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه ؛ وله : علاجان ..محاسبتها ..ومخالفتها . ..أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 78 ...ومنها ...وقال أيضاً /التَّوَكُّلُ : نِصْفُ الدِّينِ ..وَالنِّصْفُ الثَّانِي : الْإِنَابَةُ ..فَإِنَّ الدِّينَ : إسْتِعَانَةٌ وَعِبَادَةٌ ..فَالتَّوَكُّلُ : هُوَ الإسْتِعَانَةُ ..وَالْإِنَابَةُ : هِيَ الْعِبَادَةُ ..أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 113 - 114 ...ومنها ...وقال أيضا ً /قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / نَزَلَ الْقُرْآنُ : لِيُعْمَلَ بِهِ ..تِلَاوَتَهُ : عَمَلًا ..وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ ..وَالْعَامِلُونَ : بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ..وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ : فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ . ..أنظره : الزاد ج 01 ورقة / 327 ...ومنها ...قال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /السبابة : من اﻷصابع هي التي تلي اﻹبهام ..وكانت في الجاهلية تدعى : بالسبابة ..ﻷنهم كانوا : يسبون بها ..فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الإسم فَسَمَوها : المُشيرة ..ﻷنهم كانوا : يشيرون بها إلى الله في التوحيد ..و تسمى أيضا : بالسبّاحة ..ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفـه في الجاهلية : فَغَلَبَت . ..أنظره : الجامع ﻷحكام القرآن ج 02 ورقة / 15 ...