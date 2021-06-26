من درر السلف...الحلقة رقم 367

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والمسائل والقلائدِ ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام ابنْ قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
فلا يزنُ العبد إيمانه ومحبته لله : بمثل ميزان الصلاة ..
فإنها : الميزان العادل الذى وزنه غير عائل . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 308 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال عليه رَحَمَات الله عليه /
والنفس قد تكون تارةً : أمارة ..
وتارةً : لوامة ..
وتارةً : مطمئنة ..
بل فى اليومِ الواحدِ والساعةِ الواحدةِ : يحصل منها هذا وهذا ..
والحكم : للغالب عليها من أحوالها ..
فكونها مطمئنة : وصف مدح لها ..
وكونها أمارةٌ بالسوءِ : وصف ذم لها ..
وكونها لوامةٌ : ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه ..
والمقصود / ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه ؛ وله : علاجان ..
محاسبتها ..
ومخالفتها . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 78 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
التَّوَكُّلُ : نِصْفُ الدِّينِ ..
وَالنِّصْفُ الثَّانِي : الْإِنَابَةُ ..
فَإِنَّ الدِّينَ : إسْتِعَانَةٌ وَعِبَادَةٌ ..
فَالتَّوَكُّلُ : هُوَ الإسْتِعَانَةُ ..
وَالْإِنَابَةُ : هِيَ الْعِبَادَةُ ..
🥀 أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 113 - 114 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضا ً /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / نَزَلَ الْقُرْآنُ : لِيُعْمَلَ بِهِ ..
تِلَاوَتَهُ : عَمَلًا ..
وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ ..
وَالْعَامِلُونَ : بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ..
وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ : فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ . ..
🥀 أنظره : الزاد ج 01 ورقة / 327 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
السبابة : من اﻷصابع هي التي تلي اﻹبهام ..
وكانت في الجاهلية تدعى : بالسبابة ..
ﻷنهم كانوا : يسبون بها ..
فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الإسم فَسَمَوها : المُشيرة ..
ﻷنهم كانوا : يشيرون بها إلى الله في التوحيد ..
و تسمى أيضا : بالسبّاحة ..
ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفـه في الجاهلية : فَغَلَبَت . ..
🥀 أنظره : الجامع ﻷحكام القرآن ج 02 ورقة / 15 ... 🌾🌾🌾
 
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