طريقة الشيش طاووق بالفراخ

سمية حسن
:: عضو منتسِب ::
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يتم تقديم وجبة شيش طاووق بالفراخ بطرق مختلفة حسب المنطقة التي تتناولها.
في لبنان وسوريا ، يوجد شيش طاووق الأكثر شيوعًا والذي يتم تقديمه على شكل شطيرة بيتا مع عجينة ثوم كريمية تسمى التوم (مثل الأيولي أو المايونيز بالثوم) والطماطم.
(اخرج كل شيء واصنع خبز البيتا الخاص بك مع وصفتنا!)
في تركيا ، عادة ما يتم تقديم شيش طاووق مع الأرز والخضروات المشوية او مع طبق من اللحمة الباردة
بغض النظر عن الطريقة التي تخدمها ، فإن شيش طاووق هي وصفة يجب أن تكون على جدول أعمال الشوي الصيفي الخاص بك.
هذه الأسياخ هي طريقة ممتعة للاستمتاع بلعبة الشواء! وطبيعة هذا الطبق تجعله مثالياً للترفيه الصيفي!
مكونات
اللحم
2 رطل من صدور الدجاج ، مقطعة إلى قطع مقاس 1 بوصة
للتتبيلة
1 ليمون ، معصور (حوالي ج)
6 فصوص ثوم مفروم
Pla c لبن زبادي عادي أو زبادي يوناني
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة زعتر مطحون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة معجون طماطم
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
من أجل الأشياش
6-7 أسياخ خشبية ، منقوعة في الماء لمدة 10 دقائق
تعليمات
في وعاء صغير ، اخلطي جميع مكونات التتبيلة معًا.
ضعي الدجاج المكعب في وعاء مسطح وقابل للغلق واسكبي التتبيلة فوق الدجاج. اخلطي الدجاج مع التتبيلة للتأكد من أن جميع القطع مغطاة جيدًا.
غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل ، حتى ليلة وضحاها.
سخني الشواية على حرارة متوسطة 350 فهرنهايت تقريبًا. (يجب أن تكون قادرًا على إمساك يدك بحوالي 3 بوصات من شبكة الطهي لمدة 6-7 ثوانٍ.)
قم بربط قطع الدجاج في الأسياخ المنقوعة مع الضغط على القطع مع بعضها البعض.
تُشوى أسياخ الدجاج لمدة 8-10 دقائق جانبًا ، حتى يصبح الدجاج متماسكًا وذهبيًا.
قدمي الشيش طاووق مع خبز البيتا (احصل على وصفة خبز البيتا هنا) وشرائح الطماطم أو مع الأرز والخضروات المشوية.
في لبنان وسوريا ، يوجد شيش طاووق الأكثر شيوعًا والذي يتم تقديمه على شكل شطيرة بيتا مع عجينة ثوم كريمية تسمى التوم (مثل الأيولي أو المايونيز بالثوم) والطماطم.
(اخرج كل شيء واصنع خبز البيتا الخاص بك مع وصفتنا!)
في تركيا ، عادة ما يتم تقديم شيش طاووق مع الأرز والخضروات المشوية او مع طبق من اللحمة الباردة
بغض النظر عن الطريقة التي تخدمها ، فإن شيش طاووق هي وصفة يجب أن تكون على جدول أعمال الشوي الصيفي الخاص بك.
هذه الأسياخ هي طريقة ممتعة للاستمتاع بلعبة الشواء! وطبيعة هذا الطبق تجعله مثالياً للترفيه الصيفي!
مكونات
اللحم
2 رطل من صدور الدجاج ، مقطعة إلى قطع مقاس 1 بوصة
للتتبيلة
1 ليمون ، معصور (حوالي ج)
6 فصوص ثوم مفروم
Pla c لبن زبادي عادي أو زبادي يوناني
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة زعتر مطحون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة معجون طماطم
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
من أجل الأشياش
6-7 أسياخ خشبية ، منقوعة في الماء لمدة 10 دقائق
تعليمات
في وعاء صغير ، اخلطي جميع مكونات التتبيلة معًا.
ضعي الدجاج المكعب في وعاء مسطح وقابل للغلق واسكبي التتبيلة فوق الدجاج. اخلطي الدجاج مع التتبيلة للتأكد من أن جميع القطع مغطاة جيدًا.
غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل ، حتى ليلة وضحاها.
سخني الشواية على حرارة متوسطة 350 فهرنهايت تقريبًا. (يجب أن تكون قادرًا على إمساك يدك بحوالي 3 بوصات من شبكة الطهي لمدة 6-7 ثوانٍ.)
قم بربط قطع الدجاج في الأسياخ المنقوعة مع الضغط على القطع مع بعضها البعض.
تُشوى أسياخ الدجاج لمدة 8-10 دقائق جانبًا ، حتى يصبح الدجاج متماسكًا وذهبيًا.
قدمي الشيش طاووق مع خبز البيتا (احصل على وصفة خبز البيتا هنا) وشرائح الطماطم أو مع الأرز والخضروات المشوية.