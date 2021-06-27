من درر السلف...الحلقة رقم 368

الحمد لله ...ومن الدرر ومسائل الأثرِ ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /وقال بعض السلف / ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل فى هم وغم : حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه أو كما قال .. .فالصلاة : قرة عيون المحبين ؛ وسرور أرواحهم ..ولذة : قلوبهم ..وبهجة : نفوسهم ..يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال : همها حتى يقضيها بسرعة ..فَلَهُمْ فيها : شأْن ..وللنفَّارين : شأْن ..يشكون إلى الله : سوءَ صنيعهم بها إذا ائتموا بهم ..كما يشكوا الغافل [ وللنقارين شأن يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا ائتموا بهم كما يشكوا ] المعرض : تطويل إمامه ..فسبحان من فاضل : بين النفوس ؛ وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 807 ...ومنها ...وقال أيضاً /ومن هداية الحمار الذي هو من أبْلَدِ الحيوان أن الرجل يسير به ويأتي به منزلهُ من البعدِ في ليلةٍ مظلمةٍ : فيعرف المنزل ..فإذا خلى : جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير .. .أنظره / شفاء العليل ورقة / 74 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ..فَأَمَرَ : بِالْأَكْلِ وَالشُّكْرِ ..فَمَنْ حَرَّمَ الطَّيِّبَاتِ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ : فَهُوَ مَذْمُومٌ مُبْتَدِعٌ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ / ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ..وَمَنْ أَكَلَهَا بِدُونِ الشُّكْرِ الْوَاجِبِ فِيهَا : فَهُوَ مَذْمُومٌ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ أَيْ : شُكْرِ النَّعِيمِ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 32 ورقة / 212 ...ومنها ...وقال أيضاً /( قال تعالى ) : ﴿ إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ الْآيَةَ ..وَمَنْ طَلَبَ مِنْ الْفُقَرَاءِ الدُّعَاءَ أَوْ الثَّنَاءَ : خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ..فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد / مَنْ أَسْدَى إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا : فَكَافِئُوهُ ..فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ : فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .. .وَلِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرْسَلَتْ إلَى قَوْمٍ بِهَدِيَّةِ تَقُولُ لِلرَّسُول : إسْمَعْ مَا دَعَوْا بِهِ لَنَا حَتَّى نَدْعُوَ لَهُمْ بِمِثْلِ مَا دَعَوْا وَيَبْقَى أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 111 ...ومنها ...وقال أيضاً /كَمَا يَتَنَاوَلُ غَضَّ الْبَصَرِ عَنْ عَوْرَةِ الْغَيْرِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمَاتِ : فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْغَضَّ عَنْ بُيُوتِ النَاس ..فَبيتُ الرَّجُلِ : يَسْتُرُ بَدَنَهُ كَمَا تَسْتُرُهُ ثِيَابُهُ ..وَقَدْ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ غَضَّ الْبَصَرِ وَحِفْظَ الْفَرْجِ : بَعْدَ آيَةِ الِإسْتِئْذَانِ ..وَذَلِكَ أَنَّ الْبُيُوتَ : سُتْرَةٌ كَالثِّيَابِ الَّتِي عَلَى الْبَدَنِ ؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ اللِّبَاسَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ ..فَكُلٌّ مِنْهُمَا / وِقَايَةٌ مِنْ الْأَذَى الَّذِي يَكُونُ سَمُومًا مُؤْذِيًا : كَالْحَرِّ وَالشَّمْسِ وَالْبَرْدِ ؛ وَمَا يَكُونُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ النَّظَرِ بِالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 15 ورقة / 379 ...