من درر السلف...الحلقة رقم 368

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر ومسائل الأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وقال بعض السلف / ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل فى هم وغم : حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه أو كما قال .. .
فالصلاة : قرة عيون المحبين ؛ وسرور أرواحهم ..
ولذة : قلوبهم ..
وبهجة : نفوسهم ..
يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال : همها حتى يقضيها بسرعة ..
فَلَهُمْ فيها : شأْن ..
وللنفَّارين : شأْن ..
يشكون إلى الله : سوءَ صنيعهم بها إذا ائتموا بهم ..
كما يشكوا الغافل [ وللنقارين شأن يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا ائتموا بهم كما يشكوا ] المعرض : تطويل إمامه ..
فسبحان من فاضل : بين النفوس ؛ وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 807 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن هداية الحمار الذي هو من أبْلَدِ الحيوان أن الرجل يسير به ويأتي به منزلهُ من البعدِ في ليلةٍ مظلمةٍ : فيعرف المنزل ..
فإذا خلى : جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير .. .
أنظره / شفاء العليل ورقة / 74 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ..
فَأَمَرَ : بِالْأَكْلِ وَالشُّكْرِ ..
فَمَنْ حَرَّمَ الطَّيِّبَاتِ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ : فَهُوَ مَذْمُومٌ مُبْتَدِعٌ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ / ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ..
وَمَنْ أَكَلَهَا بِدُونِ الشُّكْرِ الْوَاجِبِ فِيهَا : فَهُوَ مَذْمُومٌ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ أَيْ : شُكْرِ النَّعِيمِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 32 ورقة / 212 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
( قال تعالى ) : ﴿ إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ الْآيَةَ ..
وَمَنْ طَلَبَ مِنْ الْفُقَرَاءِ الدُّعَاءَ أَوْ الثَّنَاءَ : خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ..
فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد / مَنْ أَسْدَى إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا : فَكَافِئُوهُ ..
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ : فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .. .
وَلِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرْسَلَتْ إلَى قَوْمٍ بِهَدِيَّةِ تَقُولُ لِلرَّسُول : إسْمَعْ مَا دَعَوْا بِهِ لَنَا حَتَّى نَدْعُوَ لَهُمْ بِمِثْلِ مَا دَعَوْا وَيَبْقَى أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 111 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كَمَا يَتَنَاوَلُ غَضَّ الْبَصَرِ عَنْ عَوْرَةِ الْغَيْرِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمَاتِ : فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْغَضَّ عَنْ بُيُوتِ النَاس ..
فَبيتُ الرَّجُلِ : يَسْتُرُ بَدَنَهُ كَمَا تَسْتُرُهُ ثِيَابُهُ ..
وَقَدْ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ غَضَّ الْبَصَرِ وَحِفْظَ الْفَرْجِ : بَعْدَ آيَةِ الِإسْتِئْذَانِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْبُيُوتَ : سُتْرَةٌ كَالثِّيَابِ الَّتِي عَلَى الْبَدَنِ ؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ اللِّبَاسَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ ..
فَكُلٌّ مِنْهُمَا / وِقَايَةٌ مِنْ الْأَذَى الَّذِي يَكُونُ سَمُومًا مُؤْذِيًا : كَالْحَرِّ وَالشَّمْسِ وَالْبَرْدِ ؛ وَمَا يَكُونُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ النَّظَرِ بِالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 15 ورقة / 379 ...
ومن الدرر ومسائل الأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وقال بعض السلف / ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل فى هم وغم : حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه أو كما قال .. .
فالصلاة : قرة عيون المحبين ؛ وسرور أرواحهم ..
ولذة : قلوبهم ..
وبهجة : نفوسهم ..
يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال : همها حتى يقضيها بسرعة ..
فَلَهُمْ فيها : شأْن ..
وللنفَّارين : شأْن ..
يشكون إلى الله : سوءَ صنيعهم بها إذا ائتموا بهم ..
كما يشكوا الغافل [ وللنقارين شأن يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا ائتموا بهم كما يشكوا ] المعرض : تطويل إمامه ..
فسبحان من فاضل : بين النفوس ؛ وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 807 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن هداية الحمار الذي هو من أبْلَدِ الحيوان أن الرجل يسير به ويأتي به منزلهُ من البعدِ في ليلةٍ مظلمةٍ : فيعرف المنزل ..
فإذا خلى : جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير .. .
أنظره / شفاء العليل ورقة / 74 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ..
فَأَمَرَ : بِالْأَكْلِ وَالشُّكْرِ ..
فَمَنْ حَرَّمَ الطَّيِّبَاتِ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ : فَهُوَ مَذْمُومٌ مُبْتَدِعٌ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ / ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ..
وَمَنْ أَكَلَهَا بِدُونِ الشُّكْرِ الْوَاجِبِ فِيهَا : فَهُوَ مَذْمُومٌ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ أَيْ : شُكْرِ النَّعِيمِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 32 ورقة / 212 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
( قال تعالى ) : ﴿ إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ الْآيَةَ ..
وَمَنْ طَلَبَ مِنْ الْفُقَرَاءِ الدُّعَاءَ أَوْ الثَّنَاءَ : خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ..
فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد / مَنْ أَسْدَى إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا : فَكَافِئُوهُ ..
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ : فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .. .
وَلِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرْسَلَتْ إلَى قَوْمٍ بِهَدِيَّةِ تَقُولُ لِلرَّسُول : إسْمَعْ مَا دَعَوْا بِهِ لَنَا حَتَّى نَدْعُوَ لَهُمْ بِمِثْلِ مَا دَعَوْا وَيَبْقَى أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 111 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كَمَا يَتَنَاوَلُ غَضَّ الْبَصَرِ عَنْ عَوْرَةِ الْغَيْرِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمَاتِ : فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْغَضَّ عَنْ بُيُوتِ النَاس ..
فَبيتُ الرَّجُلِ : يَسْتُرُ بَدَنَهُ كَمَا تَسْتُرُهُ ثِيَابُهُ ..
وَقَدْ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ غَضَّ الْبَصَرِ وَحِفْظَ الْفَرْجِ : بَعْدَ آيَةِ الِإسْتِئْذَانِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْبُيُوتَ : سُتْرَةٌ كَالثِّيَابِ الَّتِي عَلَى الْبَدَنِ ؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ اللِّبَاسَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ ..
فَكُلٌّ مِنْهُمَا / وِقَايَةٌ مِنْ الْأَذَى الَّذِي يَكُونُ سَمُومًا مُؤْذِيًا : كَالْحَرِّ وَالشَّمْسِ وَالْبَرْدِ ؛ وَمَا يَكُونُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ النَّظَرِ بِالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 15 ورقة / 379 ...