من درر السلف...الحلقة رقم 368

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر ومسائل الأثرِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وقال بعض السلف / ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل فى هم وغم : حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه أو كما قال .. .
فالصلاة : قرة عيون المحبين ؛ وسرور أرواحهم ..
ولذة : قلوبهم ..
وبهجة : نفوسهم ..
يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال : همها حتى يقضيها بسرعة ..
فَلَهُمْ فيها : شأْن ..
وللنفَّارين : شأْن ..
يشكون إلى الله : سوءَ صنيعهم بها إذا ائتموا بهم ..
كما يشكوا الغافل [ وللنقارين شأن يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا ائتموا بهم كما يشكوا ] المعرض : تطويل إمامه ..
فسبحان من فاضل : بين النفوس ؛ وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 807 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ومن هداية الحمار الذي هو من أبْلَدِ الحيوان أن الرجل يسير به ويأتي به منزلهُ من البعدِ في ليلةٍ مظلمةٍ : فيعرف المنزل ..
فإذا خلى : جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير .. .
🥀 أنظره / شفاء العليل ورقة / 74 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ..
فَأَمَرَ : بِالْأَكْلِ وَالشُّكْرِ ..
فَمَنْ حَرَّمَ الطَّيِّبَاتِ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ : فَهُوَ مَذْمُومٌ مُبْتَدِعٌ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ / ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ..
وَمَنْ أَكَلَهَا بِدُونِ الشُّكْرِ الْوَاجِبِ فِيهَا : فَهُوَ مَذْمُومٌ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ أَيْ : شُكْرِ النَّعِيمِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 32 ورقة / 212 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
( قال تعالى ) : ﴿ إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ الْآيَةَ ..
وَمَنْ طَلَبَ مِنْ الْفُقَرَاءِ الدُّعَاءَ أَوْ الثَّنَاءَ : خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ..
فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد / مَنْ أَسْدَى إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا : فَكَافِئُوهُ ..
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ : فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .. .
وَلِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرْسَلَتْ إلَى قَوْمٍ بِهَدِيَّةِ تَقُولُ لِلرَّسُول : إسْمَعْ مَا دَعَوْا بِهِ لَنَا حَتَّى نَدْعُوَ لَهُمْ بِمِثْلِ مَا دَعَوْا وَيَبْقَى أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 111 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
كَمَا يَتَنَاوَلُ غَضَّ الْبَصَرِ عَنْ عَوْرَةِ الْغَيْرِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمَاتِ : فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْغَضَّ عَنْ بُيُوتِ النَاس ..
فَبيتُ الرَّجُلِ : يَسْتُرُ بَدَنَهُ كَمَا تَسْتُرُهُ ثِيَابُهُ ..
وَقَدْ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ غَضَّ الْبَصَرِ وَحِفْظَ الْفَرْجِ : بَعْدَ آيَةِ الِإسْتِئْذَانِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْبُيُوتَ : سُتْرَةٌ كَالثِّيَابِ الَّتِي عَلَى الْبَدَنِ ؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ اللِّبَاسَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ ..
فَكُلٌّ مِنْهُمَا / وِقَايَةٌ مِنْ الْأَذَى الَّذِي يَكُونُ سَمُومًا مُؤْذِيًا : كَالْحَرِّ وَالشَّمْسِ وَالْبَرْدِ ؛ وَمَا يَكُونُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ النَّظَرِ بِالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 15 ورقة / 379 ... 🌾🌾🌾
 
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