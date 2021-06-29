من درر السلف....الحلقة رقم 369

الحمد لله ...ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات ربّ البرية /كان التَّصوُّف والفقر : في مَواطِنِ القلوب ..فصار : في ظواهِرِ الثِّيابِ ..كان خِرقةً : فصار حِرفةً . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 756 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ يتحدث عن سورة الناس وسورة الفلق /وهذه السورة ( سورة الناس ) : مشتملة على الإستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ..وهو الشر : الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة ..فسورة الفلق : تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد ؛ وهو شر من خارجٍ ..وسورة الناس : تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه ؛ وهو شر من داخلٍ ..فالشر الأول : لا يدخل تحت التكليف ؛ ولا يطلب منه الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه ..والشر الثاني في سورة الناس : يدخل تحت التكليف ؛ ويتعلق به النهيّ ..فهذا : شر المعائب ..والأول : شر المصائب ..والشر كله يرجع : إلى العيوب والمصائب ..ولا : ثالث لهما ..فسورة الفلق : تتضمن الإستعاذة من شر المصيبات ..وسورة الناس : تتضمن الإستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 250 ...ومنها ...وقال أيضاً يخاطب عشّاق الدنيا وزينتها /لو كشفت لك الدنيا ما تحت نقابها : لرأيت المعشوقة عجوزاً ؛ وما ترضى إلاّ بقتل عشاقها . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 231 ...ومنها ...وقال أيضاً /لو ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﺻﻲ أﻥَّ ﻟﺬﺓ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﺬﺓِ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔِ ﻭﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﺃﺿﻌﺎﻓًﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ : ﻟﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢَ ﻣِﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺬﺓِ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ . ..أنظره / الروح ورقة / 248 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات ربّ /الناسُ عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام :ظالم : يأخذ فوق حقّه ..ومقتصدٌ : يأخذ بقدرِ حقِّه ..ومحسنٌ : يعفو ويترك حقَّه . ..أنظره / جامع المسائل ج 01 ورقة / 169 ...