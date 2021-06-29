من درر السلف....الحلقة رقم 369

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات ربّ البرية /
كان التَّصوُّف والفقر : في مَواطِنِ القلوب ..
فصار : في ظواهِرِ الثِّيابِ ..
كان خِرقةً : فصار حِرفةً . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 756 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ يتحدث عن سورة الناس وسورة الفلق /
وهذه السورة ( سورة الناس ) : مشتملة على الإستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ..
وهو الشر : الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة ..
فسورة الفلق : تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد ؛ وهو شر من خارجٍ ..
وسورة الناس : تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه ؛ وهو شر من داخلٍ ..
فالشر الأول : لا يدخل تحت التكليف ؛ ولا يطلب منه الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه ..
والشر الثاني في سورة الناس : يدخل تحت التكليف ؛ ويتعلق به النهيّ ..
فهذا : شر المعائب ..
والأول : شر المصائب ..
والشر كله يرجع : إلى العيوب والمصائب ..
ولا : ثالث لهما ..
فسورة الفلق : تتضمن الإستعاذة من شر المصيبات ..
وسورة الناس : تتضمن الإستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 250 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً يخاطب عشّاق الدنيا وزينتها /
لو كشفت لك الدنيا ما تحت نقابها : لرأيت المعشوقة عجوزاً ؛ وما ترضى إلاّ بقتل عشاقها . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 231 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
لو ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﺻﻲ أﻥَّ ﻟﺬﺓ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﺬﺓِ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔِ ﻭﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﺃﺿﻌﺎﻓًﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ : ﻟﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢَ ﻣِﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺬﺓِ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ . ..
🥀 أنظره / الروح ورقة / 248 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات ربّ /
الناسُ عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام :
ظالم : يأخذ فوق حقّه ..
ومقتصدٌ : يأخذ بقدرِ حقِّه ..
ومحسنٌ : يعفو ويترك حقَّه . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 01 ورقة / 169 ... 🌾🌾🌾
 
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