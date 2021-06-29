من درر السلف....الحلقة رقم 369

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات ربّ البرية /
كان التَّصوُّف والفقر : في مَواطِنِ القلوب ..
فصار : في ظواهِرِ الثِّيابِ ..
كان خِرقةً : فصار حِرفةً . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 756 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ يتحدث عن سورة الناس وسورة الفلق /
وهذه السورة ( سورة الناس ) : مشتملة على الإستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ..
وهو الشر : الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة ..
فسورة الفلق : تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد ؛ وهو شر من خارجٍ ..
وسورة الناس : تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه ؛ وهو شر من داخلٍ ..
فالشر الأول : لا يدخل تحت التكليف ؛ ولا يطلب منه الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه ..
والشر الثاني في سورة الناس : يدخل تحت التكليف ؛ ويتعلق به النهيّ ..
فهذا : شر المعائب ..
والأول : شر المصائب ..
والشر كله يرجع : إلى العيوب والمصائب ..
ولا : ثالث لهما ..
فسورة الفلق : تتضمن الإستعاذة من شر المصيبات ..
وسورة الناس : تتضمن الإستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 250 ...
ومنها ...
وقال أيضاً يخاطب عشّاق الدنيا وزينتها /
لو كشفت لك الدنيا ما تحت نقابها : لرأيت المعشوقة عجوزاً ؛ وما ترضى إلاّ بقتل عشاقها . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 231 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لو ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﺻﻲ أﻥَّ ﻟﺬﺓ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﺬﺓِ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔِ ﻭﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﺃﺿﻌﺎﻓًﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ : ﻟﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢَ ﻣِﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺬﺓِ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ . ..
أنظره / الروح ورقة / 248 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات ربّ /
الناسُ عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام :
ظالم : يأخذ فوق حقّه ..
ومقتصدٌ : يأخذ بقدرِ حقِّه ..
ومحسنٌ : يعفو ويترك حقَّه . ..
أنظره / جامع المسائل ج 01 ورقة / 169 ...
ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات ربّ البرية /
كان التَّصوُّف والفقر : في مَواطِنِ القلوب ..
فصار : في ظواهِرِ الثِّيابِ ..
كان خِرقةً : فصار حِرفةً . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 756 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ يتحدث عن سورة الناس وسورة الفلق /
وهذه السورة ( سورة الناس ) : مشتملة على الإستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ..
وهو الشر : الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة ..
فسورة الفلق : تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد ؛ وهو شر من خارجٍ ..
وسورة الناس : تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه ؛ وهو شر من داخلٍ ..
فالشر الأول : لا يدخل تحت التكليف ؛ ولا يطلب منه الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه ..
والشر الثاني في سورة الناس : يدخل تحت التكليف ؛ ويتعلق به النهيّ ..
فهذا : شر المعائب ..
والأول : شر المصائب ..
والشر كله يرجع : إلى العيوب والمصائب ..
ولا : ثالث لهما ..
فسورة الفلق : تتضمن الإستعاذة من شر المصيبات ..
وسورة الناس : تتضمن الإستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 250 ...
ومنها ...
وقال أيضاً يخاطب عشّاق الدنيا وزينتها /
لو كشفت لك الدنيا ما تحت نقابها : لرأيت المعشوقة عجوزاً ؛ وما ترضى إلاّ بقتل عشاقها . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 231 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لو ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﺻﻲ أﻥَّ ﻟﺬﺓ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﺬﺓِ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔِ ﻭﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﺃﺿﻌﺎﻓًﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ : ﻟﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢَ ﻣِﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺬﺓِ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ . ..
أنظره / الروح ورقة / 248 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات ربّ /
الناسُ عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام :
ظالم : يأخذ فوق حقّه ..
ومقتصدٌ : يأخذ بقدرِ حقِّه ..
ومحسنٌ : يعفو ويترك حقَّه . ..
أنظره / جامع المسائل ج 01 ورقة / 169 ...