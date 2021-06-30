وصفة عجينة العشر دقايق للبيتزا

سمية حسن
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مقادير عجينة العشر دقايق للبيتزا المعمولة بالبيت:
2 و 1/2 كوب (300 جرام) دقيق لجميع الأغراض غير مبيض
1 ملعقة صغيرة سكر حبيبات
1/2 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة (أو خميرة فورية SAF)
3/4 ملعقة صغيرة ملح كوشير
7 أونصات من الماء الدافئ (105 درجة فهرنهايت - 115 درجة فهرنهايت)
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
2 ملاعق كبيرة سميد أو دقيق لجميع الأغراض لقشر البيتزا (مقسم)
اعرفي طريقة عمل البيتزا بالتونة باستخدامها
صلصة البيتزا:
1 كوب طماطم سان مارزانو (أو البرقوق الإيطالي) المهروسة أو المهروسة
2-3 فص ثوم طازج ، مفروم بضغطة ثوم
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر ممتاز ، بالإضافة إلى المزيد للرذاذ
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا
2-3 رشات كبيرة ملح كوشير
الأغطية:
2-3 ملاعق كبيرة جبن بارميجيانو ريجيانو مبشور ناعم ، بالإضافة إلى المزيد للتقديم
7 أونصات من جبنة الموزاريلا الطازجة ، مقطعة إلى مكعبات 1/2 بوصة (* يفضل جبن الموزاريلا الطازجة غير المعبأة في الماء)
5-6 أوراق ريحان كبيرة طازجة بالإضافة إلى المزيد للتزيين
رقائق الفلفل الأحمر المجفف (اختياري)
تعليمات
تحضير عجينة البيتزا: في وعاء متوسط ، اخفقي الدقيق متعدد الاستخدامات مع السكر والخميرة والملح. أضيفي الماء الدافئ وزيت الزيتون وقلبي الخليط بملعقة خشبية حتى تتماسك العجينة. سيبدو أشعثًا وجافًا ، لكن لا تقلق.
اكشطي العجينة على سطح منضدة مرشوش عليها طحين جيدًا واعجن العجينة لمدة ثلاث دقائق. يجب أن يجتمع بسرعة ويبدأ في الالتصاق. نثر العجين بالدقيق حسب الحاجة (أحيانًا سأضطر إلى القيام بذلك مرتين إلى ثلاث مرات ، اعتمادًا على مستويات الرطوبة) - يجب أن يكون لزجًا قليلاً ، لكن لا يجب أن يلتصق بسطح المنضدة. بعد ثلاث دقائق ، يجب أن تكون العجينة ناعمة ومرنة قليلاً ولزج. ادهني وعاء خلط كبير بزيت الزيتون وضعي العجينة في الوعاء.
قم بتغطية الوعاء بمنشفة مطبخ (أو غلاف بلاستيكي) واترك العجين يرتفع في منطقة دافئة وجافة في مطبخك لمدة ساعتين أو حتى يتضاعف حجم العجينة. إذا كان مطبخك شديد البرودة ، فإن إحدى النصائح الرائعة التي أفعلها طوال الوقت هي تسخين كوب قياس كبير مقاوم للحرارة في الميكروويف لمدة 2-3 دقائق. هذا يخلق بيئة دافئة لطيفة وسأقوم على الفور بإزالة الكوب ووضع الوعاء مع العجين في الميكروويف حتى يرتفع. [إذا كنت تستعد مسبقًا ، فراجع قسم الملاحظات للحصول على تعليمات التجميد.]
سخن الفرن والبيتزا الصلب أو الحجر: ضع فولاذ البيتزا (أو الحجر) على الرف المركزي (أو الثلث العلوي) من الفرن ، وقم بتسخين الفرن وحجر البيتزا مسبقًا إلى 550 درجة فهرنهايت (لمدة ساعة واحدة على الأقل). إذا لم يرتفع فرنك إلى 550 درجة أو كنت تستخدم حجرًا رقيقًا ورقيقًا ، أوصي بتسخينه إلى 500 درجة فهرنهايت كحد أقصى.
أثناء التسخين المسبق للفرن ، قم بتجميع المكونات. في وعاء صغير ، اخلطي الطماطم المهروسة مع الثوم المفروم وزيت الزيتون البكر الممتاز والفلفل والملح. ضعي جانباً وعاءً صغيرًا آخر مع مكعبات جبنة الموزاريلا (ربتي على الجبن بمنشفة ورقية لإزالة أي رطوبة زائدة). توضع أوراق الريحان جانباً وجبنة بارميجيانو ريجيانو المبشورة لسهولة الإمساك بها.
افصل العجينة إلى جزأين متساويين الحجم. سوف ينكمش قليلاً ، لكن هذا جيد. توضع العجينة على طبق كبير أو سطح منضدة مطحونة ، وتغطى برفق بغلاف بلاستيكي ، وتترك العجين يرتاح لمدة 5 إلى 10 دقائق.
قم بتجميع البيتزا: رش قشر البيتزا (بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام ظهر صينية الخبز - لكن سيكون الأمر أكثر صعوبة!) مع ملعقة كبيرة من السميد. قم بتمديد كرة واحدة من عجينة البيتزا برفق إلى دائرة حوالي 10 بوصات (لا تقلق إذا لم تكن موحدة تمامًا). إذا ارتد العجين للخلف أو كان شديد المرونة ، اتركه يرتاح لمدة خمس دقائق إضافية. يمكن أن تكون حواف العجين أكثر سمكًا قليلاً ، لكن تأكد من أن منتصف العجين رفيع (يجب أن تتمكن من رؤية بعض الضوء من خلاله إذا رفعته). انقل العجينة برفق إلى قشر البيتزا أو صينية الخبز المغطاة بغبار السميد.
رشي العجينة أو ادهنها برفق بزيت الزيتون (ملعقة صغيرة أو نحو ذلك). باستخدام ملعقة كبيرة ، أضيفي ما يقرب من نصف كوب من صلصة الطماطم على عجينة البيتزا ، مع ترك حدود 1/2 بوصة أو 3/4 بوصة من جميع الجوانب. استخدمي ظهر الملعقة لفردها بشكل متساوٍ ورفيع. رش ملعقة كبيرة من جبن بارميجيانو ريجيانو على صلصة البيتزا. أضف نصف مكعبات الموتزاريلا ووزعها بالتساوي على البيتزا بأكملها. باستخدام يديك ، قم بتمزيق بعض أوراق الريحان الكبيرة ورش الريحان فوق البيتزا. في هذه المرحلة ، أقوم أحيانًا بتمديد جوانب العجين قليلاً لجعله أرق. ضع البيتزا برفق من القشر على حجر الخبز الساخن. اخبزيها لمدة 7 إلى 8 دقائق ، أو حتى تصبح القشرة ذهبية اللون والجبن تغلي بالكراميل وتصبح حواف البيتزا ذهبية اللون. قم بإخراج البيتزا بعناية من الفرن مع قشر البيتزا ، وانقلها إلى لوح تقطيع خشبي أو ورق قصدير ، ورش الجزء العلوي بزيت الزيتون ، وبعض جبن بارميجيانو ريجيانو المبشور ، وشيفونيد من الريحان الطازج. قطعيها إلى شرائح وقدميها على الفور و / أو حضري البيتزا الثانية.
2 و 1/2 كوب (300 جرام) دقيق لجميع الأغراض غير مبيض
1 ملعقة صغيرة سكر حبيبات
1/2 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة (أو خميرة فورية SAF)
3/4 ملعقة صغيرة ملح كوشير
7 أونصات من الماء الدافئ (105 درجة فهرنهايت - 115 درجة فهرنهايت)
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
2 ملاعق كبيرة سميد أو دقيق لجميع الأغراض لقشر البيتزا (مقسم)
اعرفي طريقة عمل البيتزا بالتونة باستخدامها
صلصة البيتزا:
1 كوب طماطم سان مارزانو (أو البرقوق الإيطالي) المهروسة أو المهروسة
2-3 فص ثوم طازج ، مفروم بضغطة ثوم
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر ممتاز ، بالإضافة إلى المزيد للرذاذ
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا
2-3 رشات كبيرة ملح كوشير
الأغطية:
2-3 ملاعق كبيرة جبن بارميجيانو ريجيانو مبشور ناعم ، بالإضافة إلى المزيد للتقديم
7 أونصات من جبنة الموزاريلا الطازجة ، مقطعة إلى مكعبات 1/2 بوصة (* يفضل جبن الموزاريلا الطازجة غير المعبأة في الماء)
5-6 أوراق ريحان كبيرة طازجة بالإضافة إلى المزيد للتزيين
رقائق الفلفل الأحمر المجفف (اختياري)
تعليمات
تحضير عجينة البيتزا: في وعاء متوسط ، اخفقي الدقيق متعدد الاستخدامات مع السكر والخميرة والملح. أضيفي الماء الدافئ وزيت الزيتون وقلبي الخليط بملعقة خشبية حتى تتماسك العجينة. سيبدو أشعثًا وجافًا ، لكن لا تقلق.
اكشطي العجينة على سطح منضدة مرشوش عليها طحين جيدًا واعجن العجينة لمدة ثلاث دقائق. يجب أن يجتمع بسرعة ويبدأ في الالتصاق. نثر العجين بالدقيق حسب الحاجة (أحيانًا سأضطر إلى القيام بذلك مرتين إلى ثلاث مرات ، اعتمادًا على مستويات الرطوبة) - يجب أن يكون لزجًا قليلاً ، لكن لا يجب أن يلتصق بسطح المنضدة. بعد ثلاث دقائق ، يجب أن تكون العجينة ناعمة ومرنة قليلاً ولزج. ادهني وعاء خلط كبير بزيت الزيتون وضعي العجينة في الوعاء.
قم بتغطية الوعاء بمنشفة مطبخ (أو غلاف بلاستيكي) واترك العجين يرتفع في منطقة دافئة وجافة في مطبخك لمدة ساعتين أو حتى يتضاعف حجم العجينة. إذا كان مطبخك شديد البرودة ، فإن إحدى النصائح الرائعة التي أفعلها طوال الوقت هي تسخين كوب قياس كبير مقاوم للحرارة في الميكروويف لمدة 2-3 دقائق. هذا يخلق بيئة دافئة لطيفة وسأقوم على الفور بإزالة الكوب ووضع الوعاء مع العجين في الميكروويف حتى يرتفع. [إذا كنت تستعد مسبقًا ، فراجع قسم الملاحظات للحصول على تعليمات التجميد.]
سخن الفرن والبيتزا الصلب أو الحجر: ضع فولاذ البيتزا (أو الحجر) على الرف المركزي (أو الثلث العلوي) من الفرن ، وقم بتسخين الفرن وحجر البيتزا مسبقًا إلى 550 درجة فهرنهايت (لمدة ساعة واحدة على الأقل). إذا لم يرتفع فرنك إلى 550 درجة أو كنت تستخدم حجرًا رقيقًا ورقيقًا ، أوصي بتسخينه إلى 500 درجة فهرنهايت كحد أقصى.
أثناء التسخين المسبق للفرن ، قم بتجميع المكونات. في وعاء صغير ، اخلطي الطماطم المهروسة مع الثوم المفروم وزيت الزيتون البكر الممتاز والفلفل والملح. ضعي جانباً وعاءً صغيرًا آخر مع مكعبات جبنة الموزاريلا (ربتي على الجبن بمنشفة ورقية لإزالة أي رطوبة زائدة). توضع أوراق الريحان جانباً وجبنة بارميجيانو ريجيانو المبشورة لسهولة الإمساك بها.
افصل العجينة إلى جزأين متساويين الحجم. سوف ينكمش قليلاً ، لكن هذا جيد. توضع العجينة على طبق كبير أو سطح منضدة مطحونة ، وتغطى برفق بغلاف بلاستيكي ، وتترك العجين يرتاح لمدة 5 إلى 10 دقائق.
قم بتجميع البيتزا: رش قشر البيتزا (بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام ظهر صينية الخبز - لكن سيكون الأمر أكثر صعوبة!) مع ملعقة كبيرة من السميد. قم بتمديد كرة واحدة من عجينة البيتزا برفق إلى دائرة حوالي 10 بوصات (لا تقلق إذا لم تكن موحدة تمامًا). إذا ارتد العجين للخلف أو كان شديد المرونة ، اتركه يرتاح لمدة خمس دقائق إضافية. يمكن أن تكون حواف العجين أكثر سمكًا قليلاً ، لكن تأكد من أن منتصف العجين رفيع (يجب أن تتمكن من رؤية بعض الضوء من خلاله إذا رفعته). انقل العجينة برفق إلى قشر البيتزا أو صينية الخبز المغطاة بغبار السميد.
رشي العجينة أو ادهنها برفق بزيت الزيتون (ملعقة صغيرة أو نحو ذلك). باستخدام ملعقة كبيرة ، أضيفي ما يقرب من نصف كوب من صلصة الطماطم على عجينة البيتزا ، مع ترك حدود 1/2 بوصة أو 3/4 بوصة من جميع الجوانب. استخدمي ظهر الملعقة لفردها بشكل متساوٍ ورفيع. رش ملعقة كبيرة من جبن بارميجيانو ريجيانو على صلصة البيتزا. أضف نصف مكعبات الموتزاريلا ووزعها بالتساوي على البيتزا بأكملها. باستخدام يديك ، قم بتمزيق بعض أوراق الريحان الكبيرة ورش الريحان فوق البيتزا. في هذه المرحلة ، أقوم أحيانًا بتمديد جوانب العجين قليلاً لجعله أرق. ضع البيتزا برفق من القشر على حجر الخبز الساخن. اخبزيها لمدة 7 إلى 8 دقائق ، أو حتى تصبح القشرة ذهبية اللون والجبن تغلي بالكراميل وتصبح حواف البيتزا ذهبية اللون. قم بإخراج البيتزا بعناية من الفرن مع قشر البيتزا ، وانقلها إلى لوح تقطيع خشبي أو ورق قصدير ، ورش الجزء العلوي بزيت الزيتون ، وبعض جبن بارميجيانو ريجيانو المبشور ، وشيفونيد من الريحان الطازج. قطعيها إلى شرائح وقدميها على الفور و / أو حضري البيتزا الثانية.