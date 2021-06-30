تحميل تطبيق show Box برابط مباشر

ابو طارق احمد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 جوان 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
يعد ShowBox هو تطبيق غير مدفوع اطلاقا لأجهرة الاندرويد لرؤية الافلام والبرامج التلفزيونية على الهواء. ويظل احد اروع التطبيقات المجانية لنظام اندرويد لانه يتيح للمستهلكين استخدامه بمشاهدة الافلام والعروض والمسلسلات بدقة عالية HD مجانا .
ان تطبيق ShowBox غير موجود في متجر غوغل بلاي لذلك على الراغبين ان يقوموا بتحميله بشكل خاص وتنصيبه على أجهزتهم .
ميزات show box .
تحميل البرنامج من هنا
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ان تطبيق ShowBox غير موجود في متجر غوغل بلاي لذلك على الراغبين ان يقوموا بتحميله بشكل خاص وتنصيبه على أجهزتهم .
ميزات show box .
- غير مدفوع يمكنك من مسايرة افلامك وبرامج التلفزيونية المحبزة بصورة تلقائية
- . يتيح لك تنصيب العروض المفضلة على جوالك
- . يتيح لك استخدام العديدمن اللغات من ضمنها العربية
- لوصول لاخبار السوشيال ميديا
- .اخطارك بكل جديد
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تحميل البرنامج من هنا
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