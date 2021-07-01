من درر السلف...الحلقة رقم 370

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,491
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ عليه /
فذكر الله : يقمع الشيطان ..
ويؤلمه ويؤذيه : كالسياطِ والمقامعِ التي تؤذي من يضربُ بها ..
ولهذا يكون شيطانُ المؤمنِ : هزيلاً ضئيلاً مُضنى مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته ..
وفي أثر عن بعض السلف /
أن المؤمن : يُنضي شيطانه كما يُنضي الرجل بعيره في السفر ..
لأنه كلما اعترضه : صبَّ عليه سياط الذكر والتوجه والإستغفار والطاعة ..
فشيطانه : معه في عذابٍ شديدٍ ..
ليس بمنزلة : شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ..
ولهذا يكون : قوياً عاتياً شديداً ..
فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته : عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار ..
فلا بد لكل أحد : أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 256 ... 🌾🌾🌾
( قلْتُ / معنى يُنضي : يجعله ضعيفًا مهزولاً )

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الشَّجَرَةَ لَا تَبْقَى حَيَّةً : إلَّا بِمَادَّةٍ تُسْقِيهَا وَتُنَمِّيها ..
فَإِذَا قُطِعَ عَنْهَا السَّقْيُ : أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ ..
فَهَكَذَا شَجَرَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْقَلْبِ إنْ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا صَاحِبُهَا بِسَقْيِهَا كُلَّ وَقْتٍ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعَوْدِ بِالتَّذَكُّرِ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالتَّفَكُّرِ عَلَى التَّذَكُّرِ : وَإِلَّا أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / إعْلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 134 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
اللِّسَانَ الْكَذُوبَ : بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الَّذِي قَدْ تَعَطَّلَ نَفْعُهُ ..
بَلْ : هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ..
فَشَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ : لِسَانٌ كَذُوبٌ ..
وَلِهَذَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ شِعَارَ الْكَاذِبِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِعَارَ الْكَاذِبِ عَلَى رَسُولِهِ : سَوَادَ وُجُوهِهِمْ ..
وَالْكَذِبُ لَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ : فِي سَوَادِ الْوَجْهِ ..
وَيَكْسُوهُ : بُرْقُعًا مِنْ الْمَقْتِ يَرَاهُ كُلُّ صَادِقٍ ..
فَسِيَّمَا الْكَاذِبُ فِي وَجْهِهِ : يُنَادَى عَلَيْهِ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ ..
وَالصَّادِقُ يَرْزُقُهُ اللَّهُ : مَهَابَةً وَجَلَالَةً ..
فَمَنْ رَآهُ : هَابَهُ وَأَحَبَّهُ ..
وَالْكَاذِبُ يَرْزُقُهُ : إهَانَةً وَمَقْتًا ..
فَمَنْ رَآهُ : مَقَتَهُ وَاحْتَقَرَهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / إعْلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 95 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
مُحَرِّكَاتِ الْقُلُوبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ /
الْمَحَبَّةُ ..
وَالْخَوْفُ ..
وَالرَّجَاءُ ..
وَأَقْوَاهَا : الْمَحَبَّةُ ..
وَهِيَ مَقْصُودَةٌ : تُرَادُ لِذَاتِهَا ..
لِأَنَّهَا تُرَادُ : فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..
بِخِلَافِ : الْخَوْفِ ؛ فَإِنَّهُ يَزُولُ فِي الْآخِرَةِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ أَلَا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..
وَالْخَوْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ : الزَّجْرُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الطَّرِيقِ ..
فَالْمَحَبَّةُ : تَلْقَى الْعَبْدَ فِي السَّيْرِ إلَى مَحْبُوبِهِ ..
وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وَقُوَّتِهَا : يَكُونُ سَيْرُهُ إلَيْهِ ..
وَالْخَوْفُ يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْرُجَ : عَنْ طَرِيقِ الْمَحْبُوبِ ..
وَالرَّجَاءُ : يَقُودُهُ ..
فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ بِدُونِهِ ؛ وَكُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ : عَبْدًا لِلَّهِ لَا لِغَيْرِهِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 95 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الْإِسْرَافُ فِي الْأَكْلِ : مَذْمُومٌ ..
وَهُوَ : مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ..
وَمَنْ أَكَلَ بِنِيَّةِ الِإسْتِعَانَةِ عَلَى عِبَادَةٍ : كَانَ مَأْجُورًا عَلَى ذَلِكَ ..
وَكَذَلِكَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : نَفَقَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً .. .
وَقَالَ لِسَعْدِ : إنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا ازْدَدْت بِهَا دَرَجَةً وَرِفْعَةً ؛ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَضَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِك . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 32 وَرَقَة / 212 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top