من درر السلف...الحلقة رقم 370

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 15,491
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ عليه /
فذكر الله : يقمع الشيطان ..
ويؤلمه ويؤذيه : كالسياطِ والمقامعِ التي تؤذي من يضربُ بها ..
ولهذا يكون شيطانُ المؤمنِ : هزيلاً ضئيلاً مُضنى مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته ..
وفي أثر عن بعض السلف /
أن المؤمن : يُنضي شيطانه كما يُنضي الرجل بعيره في السفر ..
لأنه كلما اعترضه : صبَّ عليه سياط الذكر والتوجه والإستغفار والطاعة ..
فشيطانه : معه في عذابٍ شديدٍ ..
ليس بمنزلة : شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ..
ولهذا يكون : قوياً عاتياً شديداً ..
فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته : عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار ..
فلا بد لكل أحد : أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 256 ...
( قلْتُ / معنى يُنضي : يجعله ضعيفًا مهزولاً )
ومنها ...
وقال أيضاً /
الشَّجَرَةَ لَا تَبْقَى حَيَّةً : إلَّا بِمَادَّةٍ تُسْقِيهَا وَتُنَمِّيها ..
فَإِذَا قُطِعَ عَنْهَا السَّقْيُ : أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ ..
فَهَكَذَا شَجَرَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْقَلْبِ إنْ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا صَاحِبُهَا بِسَقْيِهَا كُلَّ وَقْتٍ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعَوْدِ بِالتَّذَكُّرِ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالتَّفَكُّرِ عَلَى التَّذَكُّرِ : وَإِلَّا أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ . ..
أنْظُرهُ / إعْلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 134 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
اللِّسَانَ الْكَذُوبَ : بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الَّذِي قَدْ تَعَطَّلَ نَفْعُهُ ..
بَلْ : هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ..
فَشَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ : لِسَانٌ كَذُوبٌ ..
وَلِهَذَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ شِعَارَ الْكَاذِبِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِعَارَ الْكَاذِبِ عَلَى رَسُولِهِ : سَوَادَ وُجُوهِهِمْ ..
وَالْكَذِبُ لَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ : فِي سَوَادِ الْوَجْهِ ..
وَيَكْسُوهُ : بُرْقُعًا مِنْ الْمَقْتِ يَرَاهُ كُلُّ صَادِقٍ ..
فَسِيَّمَا الْكَاذِبُ فِي وَجْهِهِ : يُنَادَى عَلَيْهِ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ ..
وَالصَّادِقُ يَرْزُقُهُ اللَّهُ : مَهَابَةً وَجَلَالَةً ..
فَمَنْ رَآهُ : هَابَهُ وَأَحَبَّهُ ..
وَالْكَاذِبُ يَرْزُقُهُ : إهَانَةً وَمَقْتًا ..
فَمَنْ رَآهُ : مَقَتَهُ وَاحْتَقَرَهُ . ..
أنْظُرهُ / إعْلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 95 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
مُحَرِّكَاتِ الْقُلُوبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ /
الْمَحَبَّةُ ..
وَالْخَوْفُ ..
وَالرَّجَاءُ ..
وَأَقْوَاهَا : الْمَحَبَّةُ ..
وَهِيَ مَقْصُودَةٌ : تُرَادُ لِذَاتِهَا ..
لِأَنَّهَا تُرَادُ : فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..
بِخِلَافِ : الْخَوْفِ ؛ فَإِنَّهُ يَزُولُ فِي الْآخِرَةِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ أَلَا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..
وَالْخَوْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ : الزَّجْرُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الطَّرِيقِ ..
فَالْمَحَبَّةُ : تَلْقَى الْعَبْدَ فِي السَّيْرِ إلَى مَحْبُوبِهِ ..
وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وَقُوَّتِهَا : يَكُونُ سَيْرُهُ إلَيْهِ ..
وَالْخَوْفُ يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْرُجَ : عَنْ طَرِيقِ الْمَحْبُوبِ ..
وَالرَّجَاءُ : يَقُودُهُ ..
فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ بِدُونِهِ ؛ وَكُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ : عَبْدًا لِلَّهِ لَا لِغَيْرِهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 95 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْإِسْرَافُ فِي الْأَكْلِ : مَذْمُومٌ ..
وَهُوَ : مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ..
وَمَنْ أَكَلَ بِنِيَّةِ الِإسْتِعَانَةِ عَلَى عِبَادَةٍ : كَانَ مَأْجُورًا عَلَى ذَلِكَ ..
وَكَذَلِكَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : نَفَقَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً .. .
وَقَالَ لِسَعْدِ : إنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا ازْدَدْت بِهَا دَرَجَةً وَرِفْعَةً ؛ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَضَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِك . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 32 وَرَقَة / 212 ...
ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ عليه /
فذكر الله : يقمع الشيطان ..
ويؤلمه ويؤذيه : كالسياطِ والمقامعِ التي تؤذي من يضربُ بها ..
ولهذا يكون شيطانُ المؤمنِ : هزيلاً ضئيلاً مُضنى مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته ..
وفي أثر عن بعض السلف /
أن المؤمن : يُنضي شيطانه كما يُنضي الرجل بعيره في السفر ..
لأنه كلما اعترضه : صبَّ عليه سياط الذكر والتوجه والإستغفار والطاعة ..
فشيطانه : معه في عذابٍ شديدٍ ..
ليس بمنزلة : شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ..
ولهذا يكون : قوياً عاتياً شديداً ..
فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته : عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار ..
فلا بد لكل أحد : أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 256 ...
( قلْتُ / معنى يُنضي : يجعله ضعيفًا مهزولاً )
ومنها ...
وقال أيضاً /
الشَّجَرَةَ لَا تَبْقَى حَيَّةً : إلَّا بِمَادَّةٍ تُسْقِيهَا وَتُنَمِّيها ..
فَإِذَا قُطِعَ عَنْهَا السَّقْيُ : أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ ..
فَهَكَذَا شَجَرَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْقَلْبِ إنْ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا صَاحِبُهَا بِسَقْيِهَا كُلَّ وَقْتٍ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعَوْدِ بِالتَّذَكُّرِ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالتَّفَكُّرِ عَلَى التَّذَكُّرِ : وَإِلَّا أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ . ..
أنْظُرهُ / إعْلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 134 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
اللِّسَانَ الْكَذُوبَ : بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الَّذِي قَدْ تَعَطَّلَ نَفْعُهُ ..
بَلْ : هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ..
فَشَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ : لِسَانٌ كَذُوبٌ ..
وَلِهَذَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ شِعَارَ الْكَاذِبِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِعَارَ الْكَاذِبِ عَلَى رَسُولِهِ : سَوَادَ وُجُوهِهِمْ ..
وَالْكَذِبُ لَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ : فِي سَوَادِ الْوَجْهِ ..
وَيَكْسُوهُ : بُرْقُعًا مِنْ الْمَقْتِ يَرَاهُ كُلُّ صَادِقٍ ..
فَسِيَّمَا الْكَاذِبُ فِي وَجْهِهِ : يُنَادَى عَلَيْهِ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ ..
وَالصَّادِقُ يَرْزُقُهُ اللَّهُ : مَهَابَةً وَجَلَالَةً ..
فَمَنْ رَآهُ : هَابَهُ وَأَحَبَّهُ ..
وَالْكَاذِبُ يَرْزُقُهُ : إهَانَةً وَمَقْتًا ..
فَمَنْ رَآهُ : مَقَتَهُ وَاحْتَقَرَهُ . ..
أنْظُرهُ / إعْلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 95 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
مُحَرِّكَاتِ الْقُلُوبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ /
الْمَحَبَّةُ ..
وَالْخَوْفُ ..
وَالرَّجَاءُ ..
وَأَقْوَاهَا : الْمَحَبَّةُ ..
وَهِيَ مَقْصُودَةٌ : تُرَادُ لِذَاتِهَا ..
لِأَنَّهَا تُرَادُ : فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..
بِخِلَافِ : الْخَوْفِ ؛ فَإِنَّهُ يَزُولُ فِي الْآخِرَةِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ أَلَا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..
وَالْخَوْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ : الزَّجْرُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الطَّرِيقِ ..
فَالْمَحَبَّةُ : تَلْقَى الْعَبْدَ فِي السَّيْرِ إلَى مَحْبُوبِهِ ..
وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وَقُوَّتِهَا : يَكُونُ سَيْرُهُ إلَيْهِ ..
وَالْخَوْفُ يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْرُجَ : عَنْ طَرِيقِ الْمَحْبُوبِ ..
وَالرَّجَاءُ : يَقُودُهُ ..
فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ بِدُونِهِ ؛ وَكُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ : عَبْدًا لِلَّهِ لَا لِغَيْرِهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 95 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْإِسْرَافُ فِي الْأَكْلِ : مَذْمُومٌ ..
وَهُوَ : مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ..
وَمَنْ أَكَلَ بِنِيَّةِ الِإسْتِعَانَةِ عَلَى عِبَادَةٍ : كَانَ مَأْجُورًا عَلَى ذَلِكَ ..
وَكَذَلِكَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : نَفَقَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً .. .
وَقَالَ لِسَعْدِ : إنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا ازْدَدْت بِهَا دَرَجَةً وَرِفْعَةً ؛ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَضَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِك . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 32 وَرَقَة / 212 ...