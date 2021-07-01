من درر السلف...الحلقة رقم 370

الحمد لله ...ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ عليه /فذكر الله : يقمع الشيطان ..ويؤلمه ويؤذيه : كالسياطِ والمقامعِ التي تؤذي من يضربُ بها ..ولهذا يكون شيطانُ المؤمنِ : هزيلاً ضئيلاً مُضنى مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته ..وفي أثر عن بعض السلف /أن المؤمن : يُنضي شيطانه كما يُنضي الرجل بعيره في السفر ..لأنه كلما اعترضه : صبَّ عليه سياط الذكر والتوجه والإستغفار والطاعة ..فشيطانه : معه في عذابٍ شديدٍ ..ليس بمنزلة : شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ..ولهذا يكون : قوياً عاتياً شديداً ..فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته : عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار ..فلا بد لكل أحد : أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 256 ...( قلْتُ / معنى يُنضي : يجعله ضعيفًا مهزولاً )ومنها ...وقال أيضاً /الشَّجَرَةَ لَا تَبْقَى حَيَّةً : إلَّا بِمَادَّةٍ تُسْقِيهَا وَتُنَمِّيها ..فَإِذَا قُطِعَ عَنْهَا السَّقْيُ : أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ ..فَهَكَذَا شَجَرَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْقَلْبِ إنْ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا صَاحِبُهَا بِسَقْيِهَا كُلَّ وَقْتٍ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعَوْدِ بِالتَّذَكُّرِ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالتَّفَكُّرِ عَلَى التَّذَكُّرِ : وَإِلَّا أَوْشَكَ أَنْ تَيْبَسَ . ..أنْظُرهُ / إعْلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 134 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /اللِّسَانَ الْكَذُوبَ : بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الَّذِي قَدْ تَعَطَّلَ نَفْعُهُ ..بَلْ : هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ..فَشَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ : لِسَانٌ كَذُوبٌ ..وَلِهَذَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ شِعَارَ الْكَاذِبِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِعَارَ الْكَاذِبِ عَلَى رَسُولِهِ : سَوَادَ وُجُوهِهِمْ ..وَالْكَذِبُ لَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ : فِي سَوَادِ الْوَجْهِ ..وَيَكْسُوهُ : بُرْقُعًا مِنْ الْمَقْتِ يَرَاهُ كُلُّ صَادِقٍ ..فَسِيَّمَا الْكَاذِبُ فِي وَجْهِهِ : يُنَادَى عَلَيْهِ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ ..وَالصَّادِقُ يَرْزُقُهُ اللَّهُ : مَهَابَةً وَجَلَالَةً ..فَمَنْ رَآهُ : هَابَهُ وَأَحَبَّهُ ..وَالْكَاذِبُ يَرْزُقُهُ : إهَانَةً وَمَقْتًا ..فَمَنْ رَآهُ : مَقَتَهُ وَاحْتَقَرَهُ . ..أنْظُرهُ / إعْلام الموقعين عن رب العالمين ج 01 وَرَقَة / 95 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /مُحَرِّكَاتِ الْقُلُوبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ /الْمَحَبَّةُ ..وَالْخَوْفُ ..وَالرَّجَاءُ ..وَأَقْوَاهَا : الْمَحَبَّةُ ..وَهِيَ مَقْصُودَةٌ : تُرَادُ لِذَاتِهَا ..لِأَنَّهَا تُرَادُ : فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..بِخِلَافِ : الْخَوْفِ ؛ فَإِنَّهُ يَزُولُ فِي الْآخِرَةِ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى / ﴿ أَلَا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ..وَالْخَوْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ : الزَّجْرُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الطَّرِيقِ ..فَالْمَحَبَّةُ : تَلْقَى الْعَبْدَ فِي السَّيْرِ إلَى مَحْبُوبِهِ ..وَعَلَى قَدْرِ ضَعْفِهَا وَقُوَّتِهَا : يَكُونُ سَيْرُهُ إلَيْهِ ..وَالْخَوْفُ يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْرُجَ : عَنْ طَرِيقِ الْمَحْبُوبِ ..وَالرَّجَاءُ : يَقُودُهُ ..فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ بِدُونِهِ ؛ وَكُلُّ أَحَدٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ : عَبْدًا لِلَّهِ لَا لِغَيْرِهِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 95 ...ومنها ...وقال أيضاً /الْإِسْرَافُ فِي الْأَكْلِ : مَذْمُومٌ ..وَهُوَ : مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ..وَمَنْ أَكَلَ بِنِيَّةِ الِإسْتِعَانَةِ عَلَى عِبَادَةٍ : كَانَ مَأْجُورًا عَلَى ذَلِكَ ..وَكَذَلِكَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : نَفَقَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً .. .وَقَالَ لِسَعْدِ : إنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا ازْدَدْت بِهَا دَرَجَةً وَرِفْعَةً ؛ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَضَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِك . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 32 وَرَقَة / 212 ...