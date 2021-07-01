من درر السلف...الحلقة رقم 371

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَاهَدَ مِنْ نَفْسِهِ ثَلَاثًا :
أَنْ لَا يَدَعَ الْمَشْيَ ؛ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ يَوْمًا : قَدَرَ عَلَيْهِ ..
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدَعَ الْأَكْلَ : فَإِنَّ أَمْعَاءَهُ تَضِيقُ ..
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدَعَ الْجِمَاعَ : فَإِنَّ الْبِئْرَ إِذَا لَمْ تُنْزَحْ ذَهَبَ مَاؤُهَا .. .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا / مَنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ مُدَّةً طَوِيلَةً : ضَعُفَتْ قُوَى أَعْصَابِهِ ؛ وَانْسَدَّتْ مَجَارِيهَا ؛ وَتَقَلَّصَ ذَكَرُهُ ..
قَالَ : وَرَأَيْتُ جَمَاعَةً تَرَكُوهُ لِنَوْعٍ مِنَ التَّقَشُّفِ : فَبَرُدَتْ أَبْدَانُهُمْ ؛ وَعَسُرَتْ حَرَكَاتُهُمْ ..
وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ : كَآبَةٌ بِلَا سَبَبٍ ..
وَقَلَّتْ : شَهَوَاتُهُمْ وَهَضْمُهُمْ . ..
🥀 أنظرهُ / زاد المعاد في هدي خير العِباد ج 04 وَرَقَة / 228 - 229 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهى : رحمةً وحميةً ؛ لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به ..
فهو : الغنى الحميد ..
ولا بُخلاً منه عليهم : بما نهاهم عنه ..
فهو : الجواد الكريم ..
ومن رحمته أن نَغَّصَ عليهم الدنيا وكدرها : لئلاَّ يسكنوا إليها ..
ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا : فى النعيم المقيم فى داره وجواره ..
فساقهم إلى ذلك : بسياط الإبتلاء والإمتحان ..
فمنعهم : ليعطيهم ..
وابتلاهم : ليعافيهم ..
وأماتهم : ليحييهم ..
ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لِئَلاَّ يغتروا به : فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به كما قال تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوف بِالْعِبًادِ ﴾ . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 175 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو : بالهدى والرحمة ..
كان لهما : ضدان ..
الضلال ..
والغضب ..
فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم : أولو الهدى والرحمة ..
يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم : ضد المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين ..
ولهذا كان هذا الدعاء : من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه وبالله التوفيق . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 193 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الإنسان : مدنى بالطبع ؛ لا بد له أن يعيش مع الناس ..
والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ؛ فإن لم يوافقهم : آذوه وعذبوه ..
وإن وافقهم : حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر ..
فلا بد له : من الناس ومخالطتهم ..
ولا ينفك : عن موافقتهم أو مخالفتهم ..
وفى الموافقة : ألم وعذاب إذا كانت على باطل ..
وفى المخالفة : ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم وإراداتهم ..
ولا ريب أن ألم المخالفة لهم فى باطلهم : أسهل من الألم المترتب على موافقتهم . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 193 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ / خَيْرُ عَيْشٍ أَدْرَكْنَاهُ : بِالصَّبْرِ .. .
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ الْمُكْتَسَبِ فِي الْعَالَمِ رَأَيْتَهَا كُلَّهَا مَنُوطَةً : بِالصَّبْرِ ..
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ النُّقْصَانَ الَّذِي يُذَمُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ رَأَيْتَهُ كُلَّهُ : مِنْ عَدَمِ الصَّبْرِ ..
فَالشَّجَاعَةُ وَالْعِفَّةُ وَالْجُودُ وَالْإِيثَارُ : كُلُّهُ صَبْرُ سَاعَةٍ ..
فَالصَّبْرُ طِلَّسْمٌ عَلَى كَنْزِ الْعُلَى .. مَنْ حَلَّ ذَا الطِّلَّسْمَ فَازَ بِكَنْزِهِ ..
وَأَكْثَرُ أَسْقَامِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ : إِنَّمَا تَنْشَأُ عَنْ عَدَمِ الصَّبْرِ ..
فَمَا حُفِظَتْ صِحَّةُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ : بِمِثْلِ الصَّبْرِ ..
فَهُوَ : الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ ..
وَالتِّرْيَاقُ : الْأَعْظَمُ ..
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ : إِلَّا مَعِيَّةُ اللَّهِ مَعَ أَهْلِهِ ..
فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَمَحَبَّتَهُ لَهُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ . ..
🥀 أنظرهُ / زاد المعاد في هدي خير العِباد ج 04 وَرَقَة / 305 - 306 ... 🌾🌾🌾
 
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