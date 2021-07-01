من درر السلف...الحلقة رقم 371

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَاهَدَ مِنْ نَفْسِهِ ثَلَاثًا :
أَنْ لَا يَدَعَ الْمَشْيَ ؛ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ يَوْمًا : قَدَرَ عَلَيْهِ ..
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدَعَ الْأَكْلَ : فَإِنَّ أَمْعَاءَهُ تَضِيقُ ..
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدَعَ الْجِمَاعَ : فَإِنَّ الْبِئْرَ إِذَا لَمْ تُنْزَحْ ذَهَبَ مَاؤُهَا .. .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا / مَنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ مُدَّةً طَوِيلَةً : ضَعُفَتْ قُوَى أَعْصَابِهِ ؛ وَانْسَدَّتْ مَجَارِيهَا ؛ وَتَقَلَّصَ ذَكَرُهُ ..
قَالَ : وَرَأَيْتُ جَمَاعَةً تَرَكُوهُ لِنَوْعٍ مِنَ التَّقَشُّفِ : فَبَرُدَتْ أَبْدَانُهُمْ ؛ وَعَسُرَتْ حَرَكَاتُهُمْ ..
وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ : كَآبَةٌ بِلَا سَبَبٍ ..
وَقَلَّتْ : شَهَوَاتُهُمْ وَهَضْمُهُمْ . ..
أنظرهُ / زاد المعاد في هدي خير العِباد ج 04 وَرَقَة / 228 - 229 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهى : رحمةً وحميةً ؛ لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به ..
فهو : الغنى الحميد ..
ولا بُخلاً منه عليهم : بما نهاهم عنه ..
فهو : الجواد الكريم ..
ومن رحمته أن نَغَّصَ عليهم الدنيا وكدرها : لئلاَّ يسكنوا إليها ..
ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا : فى النعيم المقيم فى داره وجواره ..
فساقهم إلى ذلك : بسياط الإبتلاء والإمتحان ..
فمنعهم : ليعطيهم ..
وابتلاهم : ليعافيهم ..
وأماتهم : ليحييهم ..
ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لِئَلاَّ يغتروا به : فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به كما قال تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوف بِالْعِبًادِ ﴾ . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 175 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو : بالهدى والرحمة ..
كان لهما : ضدان ..
الضلال ..
والغضب ..
فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم : أولو الهدى والرحمة ..
يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم : ضد المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين ..
ولهذا كان هذا الدعاء : من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه وبالله التوفيق . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 193 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الإنسان : مدنى بالطبع ؛ لا بد له أن يعيش مع الناس ..
والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ؛ فإن لم يوافقهم : آذوه وعذبوه ..
وإن وافقهم : حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر ..
فلا بد له : من الناس ومخالطتهم ..
ولا ينفك : عن موافقتهم أو مخالفتهم ..
وفى الموافقة : ألم وعذاب إذا كانت على باطل ..
وفى المخالفة : ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم وإراداتهم ..
ولا ريب أن ألم المخالفة لهم فى باطلهم : أسهل من الألم المترتب على موافقتهم . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 193 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ / خَيْرُ عَيْشٍ أَدْرَكْنَاهُ : بِالصَّبْرِ .. .
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ الْمُكْتَسَبِ فِي الْعَالَمِ رَأَيْتَهَا كُلَّهَا مَنُوطَةً : بِالصَّبْرِ ..
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ النُّقْصَانَ الَّذِي يُذَمُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ رَأَيْتَهُ كُلَّهُ : مِنْ عَدَمِ الصَّبْرِ ..
فَالشَّجَاعَةُ وَالْعِفَّةُ وَالْجُودُ وَالْإِيثَارُ : كُلُّهُ صَبْرُ سَاعَةٍ ..
فَالصَّبْرُ طِلَّسْمٌ عَلَى كَنْزِ الْعُلَى .. مَنْ حَلَّ ذَا الطِّلَّسْمَ فَازَ بِكَنْزِهِ ..
وَأَكْثَرُ أَسْقَامِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ : إِنَّمَا تَنْشَأُ عَنْ عَدَمِ الصَّبْرِ ..
فَمَا حُفِظَتْ صِحَّةُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ : بِمِثْلِ الصَّبْرِ ..
فَهُوَ : الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ ..
وَالتِّرْيَاقُ : الْأَعْظَمُ ..
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ : إِلَّا مَعِيَّةُ اللَّهِ مَعَ أَهْلِهِ ..
فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَمَحَبَّتَهُ لَهُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ . ..
أنظرهُ / زاد المعاد في هدي خير العِباد ج 04 وَرَقَة / 305 - 306 ...
ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَاهَدَ مِنْ نَفْسِهِ ثَلَاثًا :
أَنْ لَا يَدَعَ الْمَشْيَ ؛ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ يَوْمًا : قَدَرَ عَلَيْهِ ..
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدَعَ الْأَكْلَ : فَإِنَّ أَمْعَاءَهُ تَضِيقُ ..
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدَعَ الْجِمَاعَ : فَإِنَّ الْبِئْرَ إِذَا لَمْ تُنْزَحْ ذَهَبَ مَاؤُهَا .. .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا / مَنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ مُدَّةً طَوِيلَةً : ضَعُفَتْ قُوَى أَعْصَابِهِ ؛ وَانْسَدَّتْ مَجَارِيهَا ؛ وَتَقَلَّصَ ذَكَرُهُ ..
قَالَ : وَرَأَيْتُ جَمَاعَةً تَرَكُوهُ لِنَوْعٍ مِنَ التَّقَشُّفِ : فَبَرُدَتْ أَبْدَانُهُمْ ؛ وَعَسُرَتْ حَرَكَاتُهُمْ ..
وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ : كَآبَةٌ بِلَا سَبَبٍ ..
وَقَلَّتْ : شَهَوَاتُهُمْ وَهَضْمُهُمْ . ..
أنظرهُ / زاد المعاد في هدي خير العِباد ج 04 وَرَقَة / 228 - 229 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهى : رحمةً وحميةً ؛ لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به ..
فهو : الغنى الحميد ..
ولا بُخلاً منه عليهم : بما نهاهم عنه ..
فهو : الجواد الكريم ..
ومن رحمته أن نَغَّصَ عليهم الدنيا وكدرها : لئلاَّ يسكنوا إليها ..
ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا : فى النعيم المقيم فى داره وجواره ..
فساقهم إلى ذلك : بسياط الإبتلاء والإمتحان ..
فمنعهم : ليعطيهم ..
وابتلاهم : ليعافيهم ..
وأماتهم : ليحييهم ..
ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لِئَلاَّ يغتروا به : فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به كما قال تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوف بِالْعِبًادِ ﴾ . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 175 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو : بالهدى والرحمة ..
كان لهما : ضدان ..
الضلال ..
والغضب ..
فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم : أولو الهدى والرحمة ..
يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم : ضد المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين ..
ولهذا كان هذا الدعاء : من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه وبالله التوفيق . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 193 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الإنسان : مدنى بالطبع ؛ لا بد له أن يعيش مع الناس ..
والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ؛ فإن لم يوافقهم : آذوه وعذبوه ..
وإن وافقهم : حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر ..
فلا بد له : من الناس ومخالطتهم ..
ولا ينفك : عن موافقتهم أو مخالفتهم ..
وفى الموافقة : ألم وعذاب إذا كانت على باطل ..
وفى المخالفة : ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم وإراداتهم ..
ولا ريب أن ألم المخالفة لهم فى باطلهم : أسهل من الألم المترتب على موافقتهم . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 193 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ / خَيْرُ عَيْشٍ أَدْرَكْنَاهُ : بِالصَّبْرِ .. .
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ الْمُكْتَسَبِ فِي الْعَالَمِ رَأَيْتَهَا كُلَّهَا مَنُوطَةً : بِالصَّبْرِ ..
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ النُّقْصَانَ الَّذِي يُذَمُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ رَأَيْتَهُ كُلَّهُ : مِنْ عَدَمِ الصَّبْرِ ..
فَالشَّجَاعَةُ وَالْعِفَّةُ وَالْجُودُ وَالْإِيثَارُ : كُلُّهُ صَبْرُ سَاعَةٍ ..
فَالصَّبْرُ طِلَّسْمٌ عَلَى كَنْزِ الْعُلَى .. مَنْ حَلَّ ذَا الطِّلَّسْمَ فَازَ بِكَنْزِهِ ..
وَأَكْثَرُ أَسْقَامِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ : إِنَّمَا تَنْشَأُ عَنْ عَدَمِ الصَّبْرِ ..
فَمَا حُفِظَتْ صِحَّةُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ : بِمِثْلِ الصَّبْرِ ..
فَهُوَ : الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ ..
وَالتِّرْيَاقُ : الْأَعْظَمُ ..
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ : إِلَّا مَعِيَّةُ اللَّهِ مَعَ أَهْلِهِ ..
فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَمَحَبَّتَهُ لَهُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ . ..
أنظرهُ / زاد المعاد في هدي خير العِباد ج 04 وَرَقَة / 305 - 306 ...