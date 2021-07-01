من درر السلف...الحلقة رقم 371

الحمد لله ...ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَاهَدَ مِنْ نَفْسِهِ ثَلَاثًا :أَنْ لَا يَدَعَ الْمَشْيَ ؛ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ يَوْمًا : قَدَرَ عَلَيْهِ ..وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدَعَ الْأَكْلَ : فَإِنَّ أَمْعَاءَهُ تَضِيقُ ..وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدَعَ الْجِمَاعَ : فَإِنَّ الْبِئْرَ إِذَا لَمْ تُنْزَحْ ذَهَبَ مَاؤُهَا .. .وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا / مَنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ مُدَّةً طَوِيلَةً : ضَعُفَتْ قُوَى أَعْصَابِهِ ؛ وَانْسَدَّتْ مَجَارِيهَا ؛ وَتَقَلَّصَ ذَكَرُهُ ..قَالَ : وَرَأَيْتُ جَمَاعَةً تَرَكُوهُ لِنَوْعٍ مِنَ التَّقَشُّفِ : فَبَرُدَتْ أَبْدَانُهُمْ ؛ وَعَسُرَتْ حَرَكَاتُهُمْ ..وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ : كَآبَةٌ بِلَا سَبَبٍ ..وَقَلَّتْ : شَهَوَاتُهُمْ وَهَضْمُهُمْ . ..أنظرهُ / زاد المعاد في هدي خير العِباد ج 04 وَرَقَة / 228 - 229 ...ومنها ...وقال أيضاً /فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهى : رحمةً وحميةً ؛ لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به ..فهو : الغنى الحميد ..ولا بُخلاً منه عليهم : بما نهاهم عنه ..فهو : الجواد الكريم ..ومن رحمته أن نَغَّصَ عليهم الدنيا وكدرها : لئلاَّ يسكنوا إليها ..ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا : فى النعيم المقيم فى داره وجواره ..فساقهم إلى ذلك : بسياط الإبتلاء والإمتحان ..فمنعهم : ليعطيهم ..وابتلاهم : ليعافيهم ..وأماتهم : ليحييهم ..ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لِئَلاَّ يغتروا به : فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به كما قال تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوف بِالْعِبًادِ ﴾ . ..أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 175 ...ومنها ...وقال أيضاً /ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو : بالهدى والرحمة ..كان لهما : ضدان ..الضلال ..والغضب ..فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم : أولو الهدى والرحمة ..يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم : ضد المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين ..ولهذا كان هذا الدعاء : من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه وبالله التوفيق . ..أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 193 ...ومنها ...وقال أيضاً /الإنسان : مدنى بالطبع ؛ لا بد له أن يعيش مع الناس ..والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ؛ فإن لم يوافقهم : آذوه وعذبوه ..وإن وافقهم : حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر ..فلا بد له : من الناس ومخالطتهم ..ولا ينفك : عن موافقتهم أو مخالفتهم ..وفى الموافقة : ألم وعذاب إذا كانت على باطل ..وفى المخالفة : ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم وإراداتهم ..ولا ريب أن ألم المخالفة لهم فى باطلهم : أسهل من الألم المترتب على موافقتهم . ..أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 193 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ / خَيْرُ عَيْشٍ أَدْرَكْنَاهُ : بِالصَّبْرِ .. .وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ الْمُكْتَسَبِ فِي الْعَالَمِ رَأَيْتَهَا كُلَّهَا مَنُوطَةً : بِالصَّبْرِ ..وَإِذَا تَأَمَّلْتَ النُّقْصَانَ الَّذِي يُذَمُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ رَأَيْتَهُ كُلَّهُ : مِنْ عَدَمِ الصَّبْرِ ..فَالشَّجَاعَةُ وَالْعِفَّةُ وَالْجُودُ وَالْإِيثَارُ : كُلُّهُ صَبْرُ سَاعَةٍ ..فَالصَّبْرُ طِلَّسْمٌ عَلَى كَنْزِ الْعُلَى .. مَنْ حَلَّ ذَا الطِّلَّسْمَ فَازَ بِكَنْزِهِ ..وَأَكْثَرُ أَسْقَامِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ : إِنَّمَا تَنْشَأُ عَنْ عَدَمِ الصَّبْرِ ..فَمَا حُفِظَتْ صِحَّةُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ : بِمِثْلِ الصَّبْرِ ..فَهُوَ : الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ ..وَالتِّرْيَاقُ : الْأَعْظَمُ ..وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ : إِلَّا مَعِيَّةُ اللَّهِ مَعَ أَهْلِهِ ..فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَمَحَبَّتَهُ لَهُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ . ..أنظرهُ / زاد المعاد في هدي خير العِباد ج 04 وَرَقَة / 305 - 306 ...