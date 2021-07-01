معلومات هامة لصحتك

fatmanaira1992
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تكبير الصدر ، أو عملية تجميل الثدي ، أو هي عملية جراحية تهدف إلى زيادة حجم أو شكل أو امتلاء الثدي، يضع الجراح ثدي سيليكون أو محلول ملحي أو بديل مركب تحت عضلات الصدر أو أنسجة الثدي. تستمر عمليات الزرع من 7 إلى 12 عامًا في المتوسط، لاحظت الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل (ASPS) أنه في عام 2015 ، كان هناك 279143 عملية تكبير للثدي في الولايات المتحدة، وكان هذا أقل بنسبة 2 في المائة عن العام السابق ولكنه أعلى بنسبة 31 في المائة مما كان عليه في عام 2000.
لماذا تختار عملية تكبير الثدي؟
يتضمن الإجراء عمل شق وإدخال الغرسات، يتم إجراء عملية تكبير الثدي من أجل:
يعد الاختبار العشوائي للجلوكوز في البلازما طريقة جيدة للأطباء للحصول على إشعار سريع، الاختبار ليس جيدًا في تشخيص مرض السكري لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم ، ولكنه جيد لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم وقد يحتاجون إلى علاج بشكل عاجل ويكون رمز تحليل السكر العشوائي هو RBS
لذلك ، يعد اختبار الجلوكوز في البلازما العشوائي اختبارًا مفيدًا لتشخيص مرض السكري من النوع الأول حيث يمكن أن يؤدي التأخير في التشخيص إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بحالة خطيرة تُعرف باسم تطور الحماض الكيتوني ، وسيتم أخذ عينة دم وتحليلها لتركيز الجلوكوز في الدم ، وليست هناك حاجة للصيام لإجراء اختبار جلوكوز عشوائي في البلازما.
يمكن أن يكون الصداع غير المبرر الذي يؤثر على الجانب الأيسر من الرأس في بعض الأحيان علامة على مشاكل أساسية خطيرة ويستدعي العلاج "الصحيح". النبأ السار هو أن العدد الهائل من الأشخاص الذين يعانون من الصداع (حوالي 50 بالمائة من البالغين في جميع أنحاء العالم) فقط عدد قليل جدًا منهم يكون بسبب شيء خطير. تقول دراسة جديدة: "لكن هذا لا يعني أنه يمكنك الاستخفاف بالصداع الأيسر".
يمكن أن يساعد فهم أسباب وأعراض الصداع الأولي الذي قد يسبب الألم في الجانب الأيسر في التمييز بينها وبين الحالات الأكثر خطورة وتحديد علاج الصداع النصفي الأيسر ، الذي يتضمن علاجًا مباشرًا ، هو بشكل عام الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر والصداع العنقودي، وقد تُعزى الحالات الأكثر خطورة إلى الإصابات والأمراض الالتهابية والأوعية الدموية والإفراط في استخدام الأدوية.
يرتبط الصداع النصفي ، الذي يصيب النساء أكثر من الرجال ، بصداع حاد نابض ، وعادة ما يكون في جانب واحد من الرأس قد يبدأ حول العين ثم ينتشر عبر الرأس. يصاحب الصداع النصفي واحد أو أكثر من الأعراض مثل تغييرات في الرؤية والاستفراغ و غثيان والدوخة والحساسية الشديدة للصوت أو الضوء أو اللمس أو الرائحة والخدر أو إحساس بالوخز في الوجه أو الأطراف
لماذا تختار عملية تكبير الثدي؟
يتضمن الإجراء عمل شق وإدخال الغرسات، يتم إجراء عملية تكبير الثدي من أجل:
- تكبير الصدر الصغير بشكل طبيعي
- استعادة حجم وشكل الثدي بعد الحمل أو فقدان الوزن أو الرضاعة الطبيعية
- استعادة التناسق عندما يكون الثديان غير متماثلين
- ترميم الثدي أو الثدي بعد الجراحة
يعد الاختبار العشوائي للجلوكوز في البلازما طريقة جيدة للأطباء للحصول على إشعار سريع، الاختبار ليس جيدًا في تشخيص مرض السكري لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم ، ولكنه جيد لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم وقد يحتاجون إلى علاج بشكل عاجل ويكون رمز تحليل السكر العشوائي هو RBS
لذلك ، يعد اختبار الجلوكوز في البلازما العشوائي اختبارًا مفيدًا لتشخيص مرض السكري من النوع الأول حيث يمكن أن يؤدي التأخير في التشخيص إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بحالة خطيرة تُعرف باسم تطور الحماض الكيتوني ، وسيتم أخذ عينة دم وتحليلها لتركيز الجلوكوز في الدم ، وليست هناك حاجة للصيام لإجراء اختبار جلوكوز عشوائي في البلازما.
يمكن أن يكون الصداع غير المبرر الذي يؤثر على الجانب الأيسر من الرأس في بعض الأحيان علامة على مشاكل أساسية خطيرة ويستدعي العلاج "الصحيح". النبأ السار هو أن العدد الهائل من الأشخاص الذين يعانون من الصداع (حوالي 50 بالمائة من البالغين في جميع أنحاء العالم) فقط عدد قليل جدًا منهم يكون بسبب شيء خطير. تقول دراسة جديدة: "لكن هذا لا يعني أنه يمكنك الاستخفاف بالصداع الأيسر".
يمكن أن يساعد فهم أسباب وأعراض الصداع الأولي الذي قد يسبب الألم في الجانب الأيسر في التمييز بينها وبين الحالات الأكثر خطورة وتحديد علاج الصداع النصفي الأيسر ، الذي يتضمن علاجًا مباشرًا ، هو بشكل عام الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر والصداع العنقودي، وقد تُعزى الحالات الأكثر خطورة إلى الإصابات والأمراض الالتهابية والأوعية الدموية والإفراط في استخدام الأدوية.
يرتبط الصداع النصفي ، الذي يصيب النساء أكثر من الرجال ، بصداع حاد نابض ، وعادة ما يكون في جانب واحد من الرأس قد يبدأ حول العين ثم ينتشر عبر الرأس. يصاحب الصداع النصفي واحد أو أكثر من الأعراض مثل تغييرات في الرؤية والاستفراغ و غثيان والدوخة والحساسية الشديدة للصوت أو الضوء أو اللمس أو الرائحة والخدر أو إحساس بالوخز في الوجه أو الأطراف