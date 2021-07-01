تحميل تطبيق سيجنال signal للكمبيوتر والايفون والاندرويد

ابو طارق احمد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 جوان 2021
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- محل الإقامة
- مصر
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- ذكر
تطبيق سيجنال signal يعد اهم مايميزه عن غيره من التطبيقات تشفير الرسائل والحفاظ على خصوصيتك من اى متجسس كثير من الناس يريدون ان يشعرو بالامان من خلال استخداف تطبيقات المحادثات ان كانت مكتوبة او صوتية وحماية دردشاتك والحفاظ عليها حتى من مسؤلى الدول اى محادثة يمكنك تطبيق سيجنال تشفيرها زادت شعبية تطبيق سيجنال بصورة ملحوظة فى الاونة الاخيرة بعد ما حدث لتطبيق واتساب ويمكنك ايضا تطبيق سيجنال من الدردشة الجماعية وتشفيرها ايضا والتمتع بكامل الخصوصية
ونسرد لكم من خلال هذه الكلمات اهم مايميز تطبيق سيجنال: انفتاح مجاله لا يهدف لتحقيق ارباح ويتيح لك ايضا : و
ونسرد لكم من خلال هذه الكلمات اهم مايميز تطبيق سيجنال: انفتاح مجاله لا يهدف لتحقيق ارباح ويتيح لك ايضا : و
- تشفير تلك البيانات المكتوبة والمسموعةتشفير تلك البيانات المكتوبة
- غير معقد حتى لايطلب منك ربط معلوماتك وبياناتك
- يدعم تلك المحادثات فى صور مجموعات او جروبات وتشفير رسائلها ايضا مع كامل حريتك بالانضمام لتلك المجموعة او لا تحميل التطبيق من هنا