تحميل تطبيق توكلنا Tawakkalna للاندرويد والايفون

ابو طارق احمد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 جوان 2021
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
تطبيق توكلنا قامت بانشائه المملكة العربية السعودية منعا لانتشار الشاائعات فى ظل جائحة كورونا ايمانا منها بموقع المسؤلية تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي السعودي الذى بمثابة مركز احصاء لجائحة كورونا وبه كل الاحصائيات الخاصة بالمواطنين السعوديين بصورة دقسقة ولا يستطيع ان يشكك بها احد لانه تابع لوزارة الصحة السعودية ومراكز الاحصاء الرسمية
اهم ميزات تطبيق توكلنا العديدة :
يمكنك تطبيق توكلنا من اخذ اذن من السلطات السعودية للخروج وقت الحظر مع ذكر اسبابك التى خرجت بسببها فى ظل هذه الجائحة يكون تطبيق توكلنا بمثابة وسيط يمكنك من الخروج وقت الحظر المنزلى باسباب مشكلتك عليك الان تحميل التطبيق السحرى توكلنا
واهم الميزات تطبيق توكلنا ايضا فى حالة الاشتباع فى اعراض فيروس كورونا مراسلة السلطات والجهات الحكومية و الرسمية لاتخاذ اللازم وفق التتعامل مع الحالة او الحالات المشتبه بها تحميل التطبيق من هنا
اهم ميزات تطبيق توكلنا العديدة :
يمكنك تطبيق توكلنا من اخذ اذن من السلطات السعودية للخروج وقت الحظر مع ذكر اسبابك التى خرجت بسببها فى ظل هذه الجائحة يكون تطبيق توكلنا بمثابة وسيط يمكنك من الخروج وقت الحظر المنزلى باسباب مشكلتك عليك الان تحميل التطبيق السحرى توكلنا
واهم الميزات تطبيق توكلنا ايضا فى حالة الاشتباع فى اعراض فيروس كورونا مراسلة السلطات والجهات الحكومية و الرسمية لاتخاذ اللازم وفق التتعامل مع الحالة او الحالات المشتبه بها تحميل التطبيق من هنا