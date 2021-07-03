من درر السلف...الحلقة 372

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحِرّانيّ النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وَالدِّينُ : هُوَ الطَّاعَةُ ..
فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الدِّينِ لِلَّهِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ : وَجَبَ الْقِتَالُ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ..
وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ..
وَهَذِهِ الْآيَةُ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الطَّائِفِ لَمَّا دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ؛،وَالْتَزَمُوا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ ؛ لَكِنْ امْتَنَعُوا مِنْ تَرْكِ الرِّبَا ..
فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّهُمْ : مُحَارِبُونَ لَهُ وَلِرَسُولِهِ إذَا لَمْ يَنْتَهُوا عَنْ الرِّبَا ..
وَالرِّبَا : هُوَ آخِرُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ ..
وَهُوَ مَالٌ : يُؤْخَذُ بِرِضَا صَاحِبِهِ ..
فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ مُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَجِبُ جِهَادُهُمْ : فَكَيْفَ بِمَنْ يَتْرُكُ كَثِيرًا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ؛ أَوْ أَكْثَرَهَا كَالتَّتَارِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 ورَقة / 544 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
و قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ..
نَهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ : عُمُومًا ؛ وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ خُصُوصًا ..
فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ : عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ..
حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ : فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضُ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ ؛؟أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ..
أَوْ رَأَى لَهُ : مَحَبَّةً ..
أَوْ : مَيْلًا ..
وَصَبَابَةً وَعِشْقًا وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ دِيَاثَةٌ وَمَهَانَةٌ وَعَدَمُ دِينٍ وَضَعْفُ إيمَانٍ وَإِعَانَةٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؛ وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . ..
🥀 أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 287 - 288 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
السَّكِينَة : هي عدم الحركة الكثيرة ..
وعدم : الطَّيش ..
بل : يكون ساكنًا في قلبه ..
وفي : جوارحه ..
وفي : مقاله ..
ولا شكَّ أنَّ هذين الوصفين / الوَقَار والسَّكِينَة : من خير الخصال التي يمنُّ الله بها على العبد ..
لأنَّ ضدَّ ذلك أن يكون الإنسان : لا شخصيَّة له ولا هيبة له ؛ وليس وقورًا ذا هيبة ..
بل هو : مَهِين ..
قد : وضع نفسه ونزَّلها ..
وكذلك السَّكِينَة ضدُّها : أن يكون الإنسان كثير الحركات ..
كثير : التَّلفت ..
لا يُــرَى عليه : أثر سَكِينة قلبه ..
ولا : قوله ولا فعله ..
فإذا مَنَّ الله على العبد بذلك فإنَّه ينال بذلك : خُلُقين كريمين . ..
🥀 أنظره : شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 90 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلامة عبد الحميد ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى /
في ربط الصلاة بالأوقات تعليم لنا لنربط أمورنا : بالأوقات ..
ونجعل لكل عمل : وقته ..
فللنوم : وقته ..
وللأكل : وقته ..
وللراحة : وقتها ..
ولكل شيء : وقته.
ولذلك يضبط للإنسان : أمر حياته ..
وتطرد له : أعماله ..
ويسهل عليه : القيام بالكثير من الأعمال ..
أما إذا ترك أعماله غير مرتبطة بوقت فإنه لا بد : أن يضطرب عليه أمره ..
ويتشوش : باله ..
ولا يأتي إلاّ : بالعمل القليل ..
ويحرم : لذة العمل ..
وإذا حرم لذة العمل أصابه : الكسل والضجر فقَلَّ سعيه ..
وكان ما يأتي به من عمل على قلته وتشويشه : بعيداً عن أي إتقان . ..
🥀 أنظرهُ : مجالس التذكير ورقة / 136 ... 🌾🌾🌾
 
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