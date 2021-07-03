من درر السلف...الحلقة 372

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحِرّانيّ النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وَالدِّينُ : هُوَ الطَّاعَةُ ..
فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الدِّينِ لِلَّهِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ : وَجَبَ الْقِتَالُ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ..
وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ..
وَهَذِهِ الْآيَةُ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الطَّائِفِ لَمَّا دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ؛،وَالْتَزَمُوا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ ؛ لَكِنْ امْتَنَعُوا مِنْ تَرْكِ الرِّبَا ..
فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّهُمْ : مُحَارِبُونَ لَهُ وَلِرَسُولِهِ إذَا لَمْ يَنْتَهُوا عَنْ الرِّبَا ..
وَالرِّبَا : هُوَ آخِرُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ ..
وَهُوَ مَالٌ : يُؤْخَذُ بِرِضَا صَاحِبِهِ ..
فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ مُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَجِبُ جِهَادُهُمْ : فَكَيْفَ بِمَنْ يَتْرُكُ كَثِيرًا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ؛ أَوْ أَكْثَرَهَا كَالتَّتَارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 ورَقة / 544 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
و قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ..
نَهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ : عُمُومًا ؛ وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ خُصُوصًا ..
فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ : عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ..
حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ : فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضُ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ ؛؟أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ..
أَوْ رَأَى لَهُ : مَحَبَّةً ..
أَوْ : مَيْلًا ..
وَصَبَابَةً وَعِشْقًا وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ دِيَاثَةٌ وَمَهَانَةٌ وَعَدَمُ دِينٍ وَضَعْفُ إيمَانٍ وَإِعَانَةٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؛ وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 287 - 288 ...
ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
السَّكِينَة : هي عدم الحركة الكثيرة ..
وعدم : الطَّيش ..
بل : يكون ساكنًا في قلبه ..
وفي : جوارحه ..
وفي : مقاله ..
ولا شكَّ أنَّ هذين الوصفين / الوَقَار والسَّكِينَة : من خير الخصال التي يمنُّ الله بها على العبد ..
لأنَّ ضدَّ ذلك أن يكون الإنسان : لا شخصيَّة له ولا هيبة له ؛ وليس وقورًا ذا هيبة ..
بل هو : مَهِين ..
قد : وضع نفسه ونزَّلها ..
وكذلك السَّكِينَة ضدُّها : أن يكون الإنسان كثير الحركات ..
كثير : التَّلفت ..
لا يُــرَى عليه : أثر سَكِينة قلبه ..
ولا : قوله ولا فعله ..
فإذا مَنَّ الله على العبد بذلك فإنَّه ينال بذلك : خُلُقين كريمين . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 90 ...
ومنها ...
قال العلامة عبد الحميد ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى /
في ربط الصلاة بالأوقات تعليم لنا لنربط أمورنا : بالأوقات ..
ونجعل لكل عمل : وقته ..
فللنوم : وقته ..
وللأكل : وقته ..
وللراحة : وقتها ..
ولكل شيء : وقته.
ولذلك يضبط للإنسان : أمر حياته ..
وتطرد له : أعماله ..
ويسهل عليه : القيام بالكثير من الأعمال ..
أما إذا ترك أعماله غير مرتبطة بوقت فإنه لا بد : أن يضطرب عليه أمره ..
ويتشوش : باله ..
ولا يأتي إلاّ : بالعمل القليل ..
ويحرم : لذة العمل ..
وإذا حرم لذة العمل أصابه : الكسل والضجر فقَلَّ سعيه ..
وكان ما يأتي به من عمل على قلته وتشويشه : بعيداً عن أي إتقان . ..
أنظرهُ : مجالس التذكير ورقة / 136 ...
ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحِرّانيّ النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وَالدِّينُ : هُوَ الطَّاعَةُ ..
فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الدِّينِ لِلَّهِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ : وَجَبَ الْقِتَالُ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ..
وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ..
وَهَذِهِ الْآيَةُ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الطَّائِفِ لَمَّا دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ؛،وَالْتَزَمُوا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ ؛ لَكِنْ امْتَنَعُوا مِنْ تَرْكِ الرِّبَا ..
فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّهُمْ : مُحَارِبُونَ لَهُ وَلِرَسُولِهِ إذَا لَمْ يَنْتَهُوا عَنْ الرِّبَا ..
وَالرِّبَا : هُوَ آخِرُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ ..
وَهُوَ مَالٌ : يُؤْخَذُ بِرِضَا صَاحِبِهِ ..
فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ مُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَجِبُ جِهَادُهُمْ : فَكَيْفَ بِمَنْ يَتْرُكُ كَثِيرًا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ؛ أَوْ أَكْثَرَهَا كَالتَّتَارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 ورَقة / 544 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
و قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ..
نَهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ : عُمُومًا ؛ وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ خُصُوصًا ..
فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ : عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ..
حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ : فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضُ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ ؛؟أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ..
أَوْ رَأَى لَهُ : مَحَبَّةً ..
أَوْ : مَيْلًا ..
وَصَبَابَةً وَعِشْقًا وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ دِيَاثَةٌ وَمَهَانَةٌ وَعَدَمُ دِينٍ وَضَعْفُ إيمَانٍ وَإِعَانَةٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؛ وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 287 - 288 ...
ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
السَّكِينَة : هي عدم الحركة الكثيرة ..
وعدم : الطَّيش ..
بل : يكون ساكنًا في قلبه ..
وفي : جوارحه ..
وفي : مقاله ..
ولا شكَّ أنَّ هذين الوصفين / الوَقَار والسَّكِينَة : من خير الخصال التي يمنُّ الله بها على العبد ..
لأنَّ ضدَّ ذلك أن يكون الإنسان : لا شخصيَّة له ولا هيبة له ؛ وليس وقورًا ذا هيبة ..
بل هو : مَهِين ..
قد : وضع نفسه ونزَّلها ..
وكذلك السَّكِينَة ضدُّها : أن يكون الإنسان كثير الحركات ..
كثير : التَّلفت ..
لا يُــرَى عليه : أثر سَكِينة قلبه ..
ولا : قوله ولا فعله ..
فإذا مَنَّ الله على العبد بذلك فإنَّه ينال بذلك : خُلُقين كريمين . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 90 ...
ومنها ...
قال العلامة عبد الحميد ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى /
في ربط الصلاة بالأوقات تعليم لنا لنربط أمورنا : بالأوقات ..
ونجعل لكل عمل : وقته ..
فللنوم : وقته ..
وللأكل : وقته ..
وللراحة : وقتها ..
ولكل شيء : وقته.
ولذلك يضبط للإنسان : أمر حياته ..
وتطرد له : أعماله ..
ويسهل عليه : القيام بالكثير من الأعمال ..
أما إذا ترك أعماله غير مرتبطة بوقت فإنه لا بد : أن يضطرب عليه أمره ..
ويتشوش : باله ..
ولا يأتي إلاّ : بالعمل القليل ..
ويحرم : لذة العمل ..
وإذا حرم لذة العمل أصابه : الكسل والضجر فقَلَّ سعيه ..
وكان ما يأتي به من عمل على قلته وتشويشه : بعيداً عن أي إتقان . ..
أنظرهُ : مجالس التذكير ورقة / 136 ...