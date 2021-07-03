من درر السلف...الحلقة 372

الحمد لله ...ومن المسائل الحسان والفوائد والدررِ العظام ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحِرّانيّ النُميريّ عليه رَحَمَات الله /وَالدِّينُ : هُوَ الطَّاعَةُ ..فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الدِّينِ لِلَّهِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ : وَجَبَ الْقِتَالُ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ..وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ..وَهَذِهِ الْآيَةُ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الطَّائِفِ لَمَّا دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ؛،وَالْتَزَمُوا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ ؛ لَكِنْ امْتَنَعُوا مِنْ تَرْكِ الرِّبَا ..فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّهُمْ : مُحَارِبُونَ لَهُ وَلِرَسُولِهِ إذَا لَمْ يَنْتَهُوا عَنْ الرِّبَا ..وَالرِّبَا : هُوَ آخِرُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ ..وَهُوَ مَالٌ : يُؤْخَذُ بِرِضَا صَاحِبِهِ ..فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ مُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَجِبُ جِهَادُهُمْ : فَكَيْفَ بِمَنْ يَتْرُكُ كَثِيرًا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ؛ أَوْ أَكْثَرَهَا كَالتَّتَارِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 ورَقة / 544 ...ومنها ...وقال أيضاً /و قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ..نَهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ : عُمُومًا ؛ وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ خُصُوصًا ..فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ : عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ..حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ : فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضُ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ ؛؟أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ..أَوْ رَأَى لَهُ : مَحَبَّةً ..أَوْ : مَيْلًا ..وَصَبَابَةً وَعِشْقًا وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ دِيَاثَةٌ وَمَهَانَةٌ وَعَدَمُ دِينٍ وَضَعْفُ إيمَانٍ وَإِعَانَةٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؛ وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . ..أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 287 - 288 ...ومنها ...قال العلاّمة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /السَّكِينَة : هي عدم الحركة الكثيرة ..وعدم : الطَّيش ..بل : يكون ساكنًا في قلبه ..وفي : جوارحه ..وفي : مقاله ..ولا شكَّ أنَّ هذين الوصفين / الوَقَار والسَّكِينَة : من خير الخصال التي يمنُّ الله بها على العبد ..لأنَّ ضدَّ ذلك أن يكون الإنسان : لا شخصيَّة له ولا هيبة له ؛ وليس وقورًا ذا هيبة ..بل هو : مَهِين ..قد : وضع نفسه ونزَّلها ..وكذلك السَّكِينَة ضدُّها : أن يكون الإنسان كثير الحركات ..كثير : التَّلفت ..لا يُــرَى عليه : أثر سَكِينة قلبه ..ولا : قوله ولا فعله ..فإذا مَنَّ الله على العبد بذلك فإنَّه ينال بذلك : خُلُقين كريمين . ..أنظره : شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 90 ...ومنها ...قال العلامة عبد الحميد ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى /في ربط الصلاة بالأوقات تعليم لنا لنربط أمورنا : بالأوقات ..ونجعل لكل عمل : وقته ..فللنوم : وقته ..وللأكل : وقته ..وللراحة : وقتها ..ولكل شيء : وقته.ولذلك يضبط للإنسان : أمر حياته ..وتطرد له : أعماله ..ويسهل عليه : القيام بالكثير من الأعمال ..أما إذا ترك أعماله غير مرتبطة بوقت فإنه لا بد : أن يضطرب عليه أمره ..ويتشوش : باله ..ولا يأتي إلاّ : بالعمل القليل ..ويحرم : لذة العمل ..وإذا حرم لذة العمل أصابه : الكسل والضجر فقَلَّ سعيه ..وكان ما يأتي به من عمل على قلته وتشويشه : بعيداً عن أي إتقان . ..أنظرهُ : مجالس التذكير ورقة / 136 ...