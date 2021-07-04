من درر السلف...الحلقة رقم 373

الحَمْدُ لله ...ومنَ المسائل والدرر وفوائدِ الفوائد ...منها ...قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا : أَدْوِيَةٌ نَافِعَةٌ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا مَرَضُ الْقُلُوبِ ..وَهِيَ : مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ..فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لِرَأْفَةِ يَجِدُهَا بِالْمَرِيضِ : فَهُوَ الَّذِي أَعَانَ عَلَى عَذَابِهِ وَهَلَاكِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ إلَّا الْخَيْرَ ..إذْ هُوَ فِي ذَلِكَ : جَاهِلٌ أَحْمَقُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الْجُهَّالِ بِمَرْضَاهُمْ ؛ وَبِمَنْ يُرَبُّونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَغِلْمَانِهِمْ وَغَيْرِهِمْ فِي تَرْكِ تَأْدِيبِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونَهُ مِنْ الشَّرِّ ؛ وَيَتْرُكُونَهُ مِنْ الْخَيْرِ رَأْفَةً بِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 290 ...ومنها ...وقال أيضاً /حُصُول الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ : كَحُصُولِ الطَّعَامِ فِي الْجِسْمِ ..فَالْجِسْمُ : يُحِسُّ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ..وَكَذَلِكَ الْقُلُوبُ تُحِسُّ بِمَا يَتَنَزَّلُ إلَيْهَا مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ : طَعَامُهَا وَشَرَابُهَا . ..أُنْظُرْه / مجموع الفتاوى ج 04 وَرَقَة / 41 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فكل راكب في معصية الله فهو : خَيَّالةُ الشيطان ..وكل ماشٍ في معصية الله : فمن رَجَّالتِه ..وكل مالٍ أُخِذ من غير حلِّه ؛ وأُخرِج في غير حقه فهو : شريك صاحبه فيه ..وكل ولدٍ من نطفة زنا فهو : شريك أبيه فيه ..فتبارك من جعل كلامه : شِفاءً لصدور المؤمنين ..وحياةً : لقلوبهم ..ونورًا : لبصائرهم ..وغذاءً : لقلوبهم ..ودواءً : لسقامهم ..وقرةً : لعيونهم ..وفتح به منهم : أعينًا عُمْيًا ..وآذانًا : صُمًّا ..وقلوبًا : غُلْفًا ..وأمطر على قلوبهم سحائبَ دِيمهِ : فاهتزَّتْ ورَبَتْ وأنبتتْ من كل زوج بهيج ..فأشرقتْ : به الوجوه ..واستنارتْ : به القلوب ..وانقادتْ : به الجوارح إلى طاعته ومحبته ..فصبغَ القلوبَ : به معرفةً وإيمانًا ..وملأها : حكمةً وإيقانًا ..{ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ } ..لا كصبغةِ السماع التي تملأُ القلوب : هوى وشهوةً وظلمةً وشركًا ..وتُعوِرُ : بصيرةَ القلب ..وتَطْمِسُ : نوره وتُنكِّسه ..وتُخنِّث : عزمَه ..فقلَّ أن ترُى سماعيًّا إلاّ وهو : مخنَّث العزيمة ..يلوحُ التخنيثُ : على شَمَائِلهِ وحركاته . ..أنظره / الكلام عَلَى السَمَاع وَرَقَة / 257 - 258 ...ومنها ...قال الْعَلاَّمة الْإِمَام محمّد البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إن جلّ أبنائنا الذين التقطتهم أروبا لتعلّمهم : عكسوا آية فرعون مع موسى ..ففرعون التقط موسى : لينفعه ويتّخذه ولدًا ..وربّاه صغيرًا : وأحسن إليه ..فكان موسى له : عدوًا وحزنًا وسخنة عين ..أمَّا أبناؤنا فقد التقطتهم : أروبا وعلّمته وربّتهم فكانوا عدوًا لدينهم ..وحزنًا : لأهله ..وسخنة عين : لأهليهم وأوطانهم ..إلا قليلًا منهم دخل النار : فما احترق ..وغشي اللُجَّ : فأمن الغرق . ..أنظره / آثار الْإِمَام محمد بشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 312 ...