من درر السلف...الحلقة رقم 373

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ المسائل والدرر وفوائدِ الفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا : أَدْوِيَةٌ نَافِعَةٌ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا مَرَضُ الْقُلُوبِ ..
وَهِيَ : مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ..
فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لِرَأْفَةِ يَجِدُهَا بِالْمَرِيضِ : فَهُوَ الَّذِي أَعَانَ عَلَى عَذَابِهِ وَهَلَاكِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ إلَّا الْخَيْرَ ..
إذْ هُوَ فِي ذَلِكَ : جَاهِلٌ أَحْمَقُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الْجُهَّالِ بِمَرْضَاهُمْ ؛ وَبِمَنْ يُرَبُّونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَغِلْمَانِهِمْ وَغَيْرِهِمْ فِي تَرْكِ تَأْدِيبِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونَهُ مِنْ الشَّرِّ ؛ وَيَتْرُكُونَهُ مِنْ الْخَيْرِ رَأْفَةً بِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 290 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
حُصُول الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ : كَحُصُولِ الطَّعَامِ فِي الْجِسْمِ ..
فَالْجِسْمُ : يُحِسُّ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ..
وَكَذَلِكَ الْقُلُوبُ تُحِسُّ بِمَا يَتَنَزَّلُ إلَيْهَا مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ : طَعَامُهَا وَشَرَابُهَا . ..
🥀 أُنْظُرْه / مجموع الفتاوى ج 04 وَرَقَة / 41 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فكل راكب في معصية الله فهو : خَيَّالةُ الشيطان ..
وكل ماشٍ في معصية الله : فمن رَجَّالتِه ..
وكل مالٍ أُخِذ من غير حلِّه ؛ وأُخرِج في غير حقه فهو : شريك صاحبه فيه ..
وكل ولدٍ من نطفة زنا فهو : شريك أبيه فيه ..
فتبارك من جعل كلامه : شِفاءً لصدور المؤمنين ..
وحياةً : لقلوبهم ..
ونورًا : لبصائرهم ..
وغذاءً : لقلوبهم ..
ودواءً : لسقامهم ..
وقرةً : لعيونهم ..
وفتح به منهم : أعينًا عُمْيًا ..
وآذانًا : صُمًّا ..
وقلوبًا : غُلْفًا ..
وأمطر على قلوبهم سحائبَ دِيمهِ : فاهتزَّتْ ورَبَتْ وأنبتتْ من كل زوج بهيج ..
فأشرقتْ : به الوجوه ..
واستنارتْ : به القلوب ..
وانقادتْ : به الجوارح إلى طاعته ومحبته ..
فصبغَ القلوبَ : به معرفةً وإيمانًا ..
وملأها : حكمةً وإيقانًا ..
{ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ } ..
لا كصبغةِ السماع التي تملأُ القلوب : هوى وشهوةً وظلمةً وشركًا ..
وتُعوِرُ : بصيرةَ القلب ..
وتَطْمِسُ : نوره وتُنكِّسه ..
وتُخنِّث : عزمَه ..
فقلَّ أن ترُى سماعيًّا إلاّ وهو : مخنَّث العزيمة ..
يلوحُ التخنيثُ : على شَمَائِلهِ وحركاته . ..
🥀 أنظره / الكلام عَلَى السَمَاع وَرَقَة / 257 - 258 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الْعَلاَّمة الْإِمَام محمّد البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن جلّ أبنائنا الذين التقطتهم أروبا لتعلّمهم : عكسوا آية فرعون مع موسى ..
ففرعون التقط موسى : لينفعه ويتّخذه ولدًا ..
وربّاه صغيرًا : وأحسن إليه ..
فكان موسى له : عدوًا وحزنًا وسخنة عين ..
أمَّا أبناؤنا فقد التقطتهم : أروبا وعلّمته وربّتهم فكانوا عدوًا لدينهم ..
وحزنًا : لأهله ..
وسخنة عين : لأهليهم وأوطانهم ..
إلا قليلًا منهم دخل النار : فما احترق ..
وغشي اللُجَّ : فأمن الغرق . ..
🥀 أنظره / آثار الْإِمَام محمد بشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 312 ... 🌾🌾🌾
 
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