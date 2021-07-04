من درر السلف...الحلقة رقم 373

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنَ المسائل والدرر وفوائدِ الفوائد ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا : أَدْوِيَةٌ نَافِعَةٌ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا مَرَضُ الْقُلُوبِ ..
وَهِيَ : مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ..
فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لِرَأْفَةِ يَجِدُهَا بِالْمَرِيضِ : فَهُوَ الَّذِي أَعَانَ عَلَى عَذَابِهِ وَهَلَاكِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ إلَّا الْخَيْرَ ..
إذْ هُوَ فِي ذَلِكَ : جَاهِلٌ أَحْمَقُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الْجُهَّالِ بِمَرْضَاهُمْ ؛ وَبِمَنْ يُرَبُّونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَغِلْمَانِهِمْ وَغَيْرِهِمْ فِي تَرْكِ تَأْدِيبِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونَهُ مِنْ الشَّرِّ ؛ وَيَتْرُكُونَهُ مِنْ الْخَيْرِ رَأْفَةً بِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 290 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
حُصُول الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ : كَحُصُولِ الطَّعَامِ فِي الْجِسْمِ ..
فَالْجِسْمُ : يُحِسُّ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ..
وَكَذَلِكَ الْقُلُوبُ تُحِسُّ بِمَا يَتَنَزَّلُ إلَيْهَا مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ : طَعَامُهَا وَشَرَابُهَا . ..
أُنْظُرْه / مجموع الفتاوى ج 04 وَرَقَة / 41 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فكل راكب في معصية الله فهو : خَيَّالةُ الشيطان ..
وكل ماشٍ في معصية الله : فمن رَجَّالتِه ..
وكل مالٍ أُخِذ من غير حلِّه ؛ وأُخرِج في غير حقه فهو : شريك صاحبه فيه ..
وكل ولدٍ من نطفة زنا فهو : شريك أبيه فيه ..
فتبارك من جعل كلامه : شِفاءً لصدور المؤمنين ..
وحياةً : لقلوبهم ..
ونورًا : لبصائرهم ..
وغذاءً : لقلوبهم ..
ودواءً : لسقامهم ..
وقرةً : لعيونهم ..
وفتح به منهم : أعينًا عُمْيًا ..
وآذانًا : صُمًّا ..
وقلوبًا : غُلْفًا ..
وأمطر على قلوبهم سحائبَ دِيمهِ : فاهتزَّتْ ورَبَتْ وأنبتتْ من كل زوج بهيج ..
فأشرقتْ : به الوجوه ..
واستنارتْ : به القلوب ..
وانقادتْ : به الجوارح إلى طاعته ومحبته ..
فصبغَ القلوبَ : به معرفةً وإيمانًا ..
وملأها : حكمةً وإيقانًا ..
{ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ } ..
لا كصبغةِ السماع التي تملأُ القلوب : هوى وشهوةً وظلمةً وشركًا ..
وتُعوِرُ : بصيرةَ القلب ..
وتَطْمِسُ : نوره وتُنكِّسه ..
وتُخنِّث : عزمَه ..
فقلَّ أن ترُى سماعيًّا إلاّ وهو : مخنَّث العزيمة ..
يلوحُ التخنيثُ : على شَمَائِلهِ وحركاته . ..
أنظره / الكلام عَلَى السَمَاع وَرَقَة / 257 - 258 ...
ومنها ...
قال الْعَلاَّمة الْإِمَام محمّد البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن جلّ أبنائنا الذين التقطتهم أروبا لتعلّمهم : عكسوا آية فرعون مع موسى ..
ففرعون التقط موسى : لينفعه ويتّخذه ولدًا ..
وربّاه صغيرًا : وأحسن إليه ..
فكان موسى له : عدوًا وحزنًا وسخنة عين ..
أمَّا أبناؤنا فقد التقطتهم : أروبا وعلّمته وربّتهم فكانوا عدوًا لدينهم ..
وحزنًا : لأهله ..
وسخنة عين : لأهليهم وأوطانهم ..
إلا قليلًا منهم دخل النار : فما احترق ..
وغشي اللُجَّ : فأمن الغرق . ..
أنظره / آثار الْإِمَام محمد بشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 312 ...
ومنَ المسائل والدرر وفوائدِ الفوائد ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا : أَدْوِيَةٌ نَافِعَةٌ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا مَرَضُ الْقُلُوبِ ..
وَهِيَ : مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ..
فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لِرَأْفَةِ يَجِدُهَا بِالْمَرِيضِ : فَهُوَ الَّذِي أَعَانَ عَلَى عَذَابِهِ وَهَلَاكِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ إلَّا الْخَيْرَ ..
إذْ هُوَ فِي ذَلِكَ : جَاهِلٌ أَحْمَقُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الْجُهَّالِ بِمَرْضَاهُمْ ؛ وَبِمَنْ يُرَبُّونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَغِلْمَانِهِمْ وَغَيْرِهِمْ فِي تَرْكِ تَأْدِيبِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونَهُ مِنْ الشَّرِّ ؛ وَيَتْرُكُونَهُ مِنْ الْخَيْرِ رَأْفَةً بِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 290 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
حُصُول الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ : كَحُصُولِ الطَّعَامِ فِي الْجِسْمِ ..
فَالْجِسْمُ : يُحِسُّ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ..
وَكَذَلِكَ الْقُلُوبُ تُحِسُّ بِمَا يَتَنَزَّلُ إلَيْهَا مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ : طَعَامُهَا وَشَرَابُهَا . ..
أُنْظُرْه / مجموع الفتاوى ج 04 وَرَقَة / 41 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فكل راكب في معصية الله فهو : خَيَّالةُ الشيطان ..
وكل ماشٍ في معصية الله : فمن رَجَّالتِه ..
وكل مالٍ أُخِذ من غير حلِّه ؛ وأُخرِج في غير حقه فهو : شريك صاحبه فيه ..
وكل ولدٍ من نطفة زنا فهو : شريك أبيه فيه ..
فتبارك من جعل كلامه : شِفاءً لصدور المؤمنين ..
وحياةً : لقلوبهم ..
ونورًا : لبصائرهم ..
وغذاءً : لقلوبهم ..
ودواءً : لسقامهم ..
وقرةً : لعيونهم ..
وفتح به منهم : أعينًا عُمْيًا ..
وآذانًا : صُمًّا ..
وقلوبًا : غُلْفًا ..
وأمطر على قلوبهم سحائبَ دِيمهِ : فاهتزَّتْ ورَبَتْ وأنبتتْ من كل زوج بهيج ..
فأشرقتْ : به الوجوه ..
واستنارتْ : به القلوب ..
وانقادتْ : به الجوارح إلى طاعته ومحبته ..
فصبغَ القلوبَ : به معرفةً وإيمانًا ..
وملأها : حكمةً وإيقانًا ..
{ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ } ..
لا كصبغةِ السماع التي تملأُ القلوب : هوى وشهوةً وظلمةً وشركًا ..
وتُعوِرُ : بصيرةَ القلب ..
وتَطْمِسُ : نوره وتُنكِّسه ..
وتُخنِّث : عزمَه ..
فقلَّ أن ترُى سماعيًّا إلاّ وهو : مخنَّث العزيمة ..
يلوحُ التخنيثُ : على شَمَائِلهِ وحركاته . ..
أنظره / الكلام عَلَى السَمَاع وَرَقَة / 257 - 258 ...
ومنها ...
قال الْعَلاَّمة الْإِمَام محمّد البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن جلّ أبنائنا الذين التقطتهم أروبا لتعلّمهم : عكسوا آية فرعون مع موسى ..
ففرعون التقط موسى : لينفعه ويتّخذه ولدًا ..
وربّاه صغيرًا : وأحسن إليه ..
فكان موسى له : عدوًا وحزنًا وسخنة عين ..
أمَّا أبناؤنا فقد التقطتهم : أروبا وعلّمته وربّتهم فكانوا عدوًا لدينهم ..
وحزنًا : لأهله ..
وسخنة عين : لأهليهم وأوطانهم ..
إلا قليلًا منهم دخل النار : فما احترق ..
وغشي اللُجَّ : فأمن الغرق . ..
أنظره / آثار الْإِمَام محمد بشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 312 ...