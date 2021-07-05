من درر السلف...الحلقة رقم 374

إلياس

إلياس

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📚 الْحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 منها ...
قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْميّة الْحَرَاني النُميريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
إِنَّ أَعْظَمَ النِّعْمَةِ : الْإِقْبَالُ وَالتَّعَبُّدُ ..
وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ : حَاسِدٌ عَلَى قَدْرِهَا ؛ دَقَّتْ أَوْ جَلَّتْ ..
وَلَا نِعْمَةَ أَعْظَمُ : مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ ..
فَإِنَّ أَنْفُسَ الْحَاسِدِينَ : مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا ..
وَلَيْسَ لِلْمَحْسُودِ أَسْلَمُ : مِنْ إخْفَاءِ نِعْمَتِهِ عَنْ الْحَاسِدِ ..
وَقَدْ قَالَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ :
{ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا } ..
وَكَمْ مِنْ صَاحِبِ قَلْبٍ وَجَمْعِيَّةٍ ؛ وَحَالٍ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ قَدْ تَحَدَّثَ بِهَا ؛ وَأَخْبَرَ بِهَا : فَسَلَبَهُ إيَّاهَا الْأَغْيَارُ ..
وَلِهَذَا يُوصِي الْعَارِفُونَ وَالشُّيُوخُ : بِحِفْظِ السِّرِّ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ : وَالْقَوْمُ أَعْظَمُ شَيْئًا كِتْمَانًا لِأَحْوَالِهِمْ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَمَا وَهَبَ اللَّهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَالْأُنْسِ بِهِ وَجَمْعِيَّةِ الْقَلْبِ ؛ وَلَا سِيَّمَا فِعْلُهُ لِلْمُهْتَدِي السَّالِكِ ؛ فَإِذَا تَمَكَّنَ أَحَدُهُمْ وَقَوِيَ وَثَبَّتَ أُصُولَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ فِي قَلْبِهِ - بِحَيْثُ لَا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَوَاصِفِ فَإِنَّهُ إذَا أَبْدَى حَالَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى لِيُقْتَدَى بِهِ وَيُؤْتَمَّ بِهِ - لَمْ يُبَالِ ..
وَهَذَا بَابٌ عَظِيمُ النَّفْعِ إنَّمَا يَعْرِفُهُ أَهْلُهُ ..
أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 15 وَرَقَة / 18 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
إذَا أَعْطَيْت الْمِسْكِينَ فَقَالَ / بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك ؛ فَقُلْ : بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك . ..
أَرَادَ أَنَّهُ إذَا أَثَابَك بِالدُّعَاءِ : فَادْعُ لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الدُّعَاءِ حَتَّى لَا تَكُونَ اعتضت مِنْهُ شَيْئًا ..
هَذَا وَالْعَطَاءُ : لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُمْ ..
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكْرٍ .. .
أَنْفَقَهُ : يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ ..
لَا يَطْلُبُ الْجَزَاءَ : مِنْ مَخْلُوقٍ لَا نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ ؛ لَا بِدُعَاءِ وَلَا شَفَاعَةٍ . ..
أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 11 وَرَقَة / 112 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالسَّعْيُ سعيان :
سَعْيٌ فِيمَا نُصِبَ لِلرِّزْقِ : كَالصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ ..
وَسَعْيٌ : بِالدُّعَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِحْسَانِ إلَى الْخَلْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ : مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ..
فَصْلٌ:
وَالرِّزْقُ يُرَادُ بِهِ شَيْئَان /
أَحَدُهُمَا : مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ ..
وَالثَّانِي : مَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ..
فَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ..
وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ..
وَهَذَا هُوَ الْحَلَالُ : الَّذِي مَلَّكَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ..
وَأَمَّا الْأَوَّلُ : فَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ..
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا .. .
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
وَالْعَبْدُ قَدْ يَأْكُلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَهُوَ رِزْقٌ بِهَذَا الِإعْتِبَارِ : لَا بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي ..
وَمَا اكْتَسَبَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ : هُوَ رِزْقٌ بِالِإعْتِبَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ..
فَإِنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مَالُ وَارِثِهِ : لَا مَالُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 08 وَرَقَة / 541 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليه رَحَمَات الله تعالى /
وإنما الهدية النافعة؟كلمة يهديها الرجل : إلى أخيه المسلم ..
الموتىَ : الأحياءُ ..
والأحياءُ : الموتىَ ..
ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات : الذين هم في العالم أحياء ..
فإنه يبلغ بمرافقتهم : إلى مقصده ..
وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس : أموات ..
فإنهم يقطعون عليه : طريقه ..
فليس لهذا السالك أنفع من تلك : المرافقة ..
وأوْفَقْ له من هذه : المفارقة ..
فقد قال بعض السلف / شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب : بذكرهم ..
وبين أقوام أحياءٌ تموت القلوب : بمخالطتهم ..
فما على العبد أضر : من عشائره وأبناء جنسه ..
فنظره : قاصرٌ ..
وهمته : واقفة عند التشبه بهم ؛ ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا ..
حتى لو دخلوا جحر ضب : لأحب أن يدخله معهم ..
فمتى صرف همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ؛ ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم موجودة ؛ استحدث بذلك : همة أخرى وعملاً آخر ..
وصار بين الناس : غريباً ..
وإن كان فيهم : مشهوراً ونسيباً . ..
أنظره / الرسالة التبوكية ورقة / 74 ... 🌾🌾🌾
 
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