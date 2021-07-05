من درر السلف...الحلقة رقم 374

إلياس
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الْحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْميّة الْحَرَاني النُميريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
إِنَّ أَعْظَمَ النِّعْمَةِ : الْإِقْبَالُ وَالتَّعَبُّدُ ..
وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ : حَاسِدٌ عَلَى قَدْرِهَا ؛ دَقَّتْ أَوْ جَلَّتْ ..
وَلَا نِعْمَةَ أَعْظَمُ : مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ ..
فَإِنَّ أَنْفُسَ الْحَاسِدِينَ : مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا ..
وَلَيْسَ لِلْمَحْسُودِ أَسْلَمُ : مِنْ إخْفَاءِ نِعْمَتِهِ عَنْ الْحَاسِدِ ..
وَقَدْ قَالَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ :
{ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا } ..
وَكَمْ مِنْ صَاحِبِ قَلْبٍ وَجَمْعِيَّةٍ ؛ وَحَالٍ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ قَدْ تَحَدَّثَ بِهَا ؛ وَأَخْبَرَ بِهَا : فَسَلَبَهُ إيَّاهَا الْأَغْيَارُ ..
وَلِهَذَا يُوصِي الْعَارِفُونَ وَالشُّيُوخُ : بِحِفْظِ السِّرِّ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ : وَالْقَوْمُ أَعْظَمُ شَيْئًا كِتْمَانًا لِأَحْوَالِهِمْ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَمَا وَهَبَ اللَّهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَالْأُنْسِ بِهِ وَجَمْعِيَّةِ الْقَلْبِ ؛ وَلَا سِيَّمَا فِعْلُهُ لِلْمُهْتَدِي السَّالِكِ ؛ فَإِذَا تَمَكَّنَ أَحَدُهُمْ وَقَوِيَ وَثَبَّتَ أُصُولَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ فِي قَلْبِهِ - بِحَيْثُ لَا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَوَاصِفِ فَإِنَّهُ إذَا أَبْدَى حَالَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى لِيُقْتَدَى بِهِ وَيُؤْتَمَّ بِهِ - لَمْ يُبَالِ ..
وَهَذَا بَابٌ عَظِيمُ النَّفْعِ إنَّمَا يَعْرِفُهُ أَهْلُهُ ..
أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 15 وَرَقَة / 18 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
إذَا أَعْطَيْت الْمِسْكِينَ فَقَالَ / بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك ؛ فَقُلْ : بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك . ..
أَرَادَ أَنَّهُ إذَا أَثَابَك بِالدُّعَاءِ : فَادْعُ لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الدُّعَاءِ حَتَّى لَا تَكُونَ اعتضت مِنْهُ شَيْئًا ..
هَذَا وَالْعَطَاءُ : لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُمْ ..
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكْرٍ .. .
أَنْفَقَهُ : يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ ..
لَا يَطْلُبُ الْجَزَاءَ : مِنْ مَخْلُوقٍ لَا نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ ؛ لَا بِدُعَاءِ وَلَا شَفَاعَةٍ . ..
أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 11 وَرَقَة / 112 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالسَّعْيُ سعيان :
سَعْيٌ فِيمَا نُصِبَ لِلرِّزْقِ : كَالصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ ..
وَسَعْيٌ : بِالدُّعَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِحْسَانِ إلَى الْخَلْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ : مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ..
فَصْلٌ:
وَالرِّزْقُ يُرَادُ بِهِ شَيْئَان /
أَحَدُهُمَا : مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ ..
وَالثَّانِي : مَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ..
فَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ..
وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ..
وَهَذَا هُوَ الْحَلَالُ : الَّذِي مَلَّكَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ..
وَأَمَّا الْأَوَّلُ : فَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ..
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا .. .
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
وَالْعَبْدُ قَدْ يَأْكُلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَهُوَ رِزْقٌ بِهَذَا الِإعْتِبَارِ : لَا بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي ..
وَمَا اكْتَسَبَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ : هُوَ رِزْقٌ بِالِإعْتِبَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ..
فَإِنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مَالُ وَارِثِهِ : لَا مَالُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 08 وَرَقَة / 541 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليه رَحَمَات الله تعالى /
وإنما الهدية النافعة؟كلمة يهديها الرجل : إلى أخيه المسلم ..
الموتىَ : الأحياءُ ..
والأحياءُ : الموتىَ ..
ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات : الذين هم في العالم أحياء ..
فإنه يبلغ بمرافقتهم : إلى مقصده ..
وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس : أموات ..
فإنهم يقطعون عليه : طريقه ..
فليس لهذا السالك أنفع من تلك : المرافقة ..
وأوْفَقْ له من هذه : المفارقة ..
فقد قال بعض السلف / شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب : بذكرهم ..
وبين أقوام أحياءٌ تموت القلوب : بمخالطتهم ..
فما على العبد أضر : من عشائره وأبناء جنسه ..
فنظره : قاصرٌ ..
وهمته : واقفة عند التشبه بهم ؛ ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا ..
حتى لو دخلوا جحر ضب : لأحب أن يدخله معهم ..
فمتى صرف همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ؛ ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم موجودة ؛ استحدث بذلك : همة أخرى وعملاً آخر ..
وصار بين الناس : غريباً ..
وإن كان فيهم : مشهوراً ونسيباً . ..
أنظره / الرسالة التبوكية ورقة / 74 ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْميّة الْحَرَاني النُميريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
إِنَّ أَعْظَمَ النِّعْمَةِ : الْإِقْبَالُ وَالتَّعَبُّدُ ..
وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ : حَاسِدٌ عَلَى قَدْرِهَا ؛ دَقَّتْ أَوْ جَلَّتْ ..
وَلَا نِعْمَةَ أَعْظَمُ : مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ ..
فَإِنَّ أَنْفُسَ الْحَاسِدِينَ : مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا ..
وَلَيْسَ لِلْمَحْسُودِ أَسْلَمُ : مِنْ إخْفَاءِ نِعْمَتِهِ عَنْ الْحَاسِدِ ..
وَقَدْ قَالَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ :
{ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا } ..
وَكَمْ مِنْ صَاحِبِ قَلْبٍ وَجَمْعِيَّةٍ ؛ وَحَالٍ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ قَدْ تَحَدَّثَ بِهَا ؛ وَأَخْبَرَ بِهَا : فَسَلَبَهُ إيَّاهَا الْأَغْيَارُ ..
وَلِهَذَا يُوصِي الْعَارِفُونَ وَالشُّيُوخُ : بِحِفْظِ السِّرِّ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ : وَالْقَوْمُ أَعْظَمُ شَيْئًا كِتْمَانًا لِأَحْوَالِهِمْ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَمَا وَهَبَ اللَّهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَالْأُنْسِ بِهِ وَجَمْعِيَّةِ الْقَلْبِ ؛ وَلَا سِيَّمَا فِعْلُهُ لِلْمُهْتَدِي السَّالِكِ ؛ فَإِذَا تَمَكَّنَ أَحَدُهُمْ وَقَوِيَ وَثَبَّتَ أُصُولَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ فِي قَلْبِهِ - بِحَيْثُ لَا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَوَاصِفِ فَإِنَّهُ إذَا أَبْدَى حَالَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى لِيُقْتَدَى بِهِ وَيُؤْتَمَّ بِهِ - لَمْ يُبَالِ ..
وَهَذَا بَابٌ عَظِيمُ النَّفْعِ إنَّمَا يَعْرِفُهُ أَهْلُهُ ..
أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 15 وَرَقَة / 18 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /
إذَا أَعْطَيْت الْمِسْكِينَ فَقَالَ / بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك ؛ فَقُلْ : بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك . ..
أَرَادَ أَنَّهُ إذَا أَثَابَك بِالدُّعَاءِ : فَادْعُ لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الدُّعَاءِ حَتَّى لَا تَكُونَ اعتضت مِنْهُ شَيْئًا ..
هَذَا وَالْعَطَاءُ : لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُمْ ..
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكْرٍ .. .
أَنْفَقَهُ : يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ ..
لَا يَطْلُبُ الْجَزَاءَ : مِنْ مَخْلُوقٍ لَا نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ ؛ لَا بِدُعَاءِ وَلَا شَفَاعَةٍ . ..
أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 11 وَرَقَة / 112 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالسَّعْيُ سعيان :
سَعْيٌ فِيمَا نُصِبَ لِلرِّزْقِ : كَالصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ ..
وَسَعْيٌ : بِالدُّعَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِحْسَانِ إلَى الْخَلْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ : مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ..
فَصْلٌ:
وَالرِّزْقُ يُرَادُ بِهِ شَيْئَان /
أَحَدُهُمَا : مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ ..
وَالثَّانِي : مَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ..
فَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ..
وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ..
وَهَذَا هُوَ الْحَلَالُ : الَّذِي مَلَّكَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ..
وَأَمَّا الْأَوَّلُ : فَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ..
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا .. .
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
وَالْعَبْدُ قَدْ يَأْكُلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَهُوَ رِزْقٌ بِهَذَا الِإعْتِبَارِ : لَا بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي ..
وَمَا اكْتَسَبَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ : هُوَ رِزْقٌ بِالِإعْتِبَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ..
فَإِنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مَالُ وَارِثِهِ : لَا مَالُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 08 وَرَقَة / 541 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليه رَحَمَات الله تعالى /
وإنما الهدية النافعة؟كلمة يهديها الرجل : إلى أخيه المسلم ..
الموتىَ : الأحياءُ ..
والأحياءُ : الموتىَ ..
ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات : الذين هم في العالم أحياء ..
فإنه يبلغ بمرافقتهم : إلى مقصده ..
وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس : أموات ..
فإنهم يقطعون عليه : طريقه ..
فليس لهذا السالك أنفع من تلك : المرافقة ..
وأوْفَقْ له من هذه : المفارقة ..
فقد قال بعض السلف / شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب : بذكرهم ..
وبين أقوام أحياءٌ تموت القلوب : بمخالطتهم ..
فما على العبد أضر : من عشائره وأبناء جنسه ..
فنظره : قاصرٌ ..
وهمته : واقفة عند التشبه بهم ؛ ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا ..
حتى لو دخلوا جحر ضب : لأحب أن يدخله معهم ..
فمتى صرف همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ؛ ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم موجودة ؛ استحدث بذلك : همة أخرى وعملاً آخر ..
وصار بين الناس : غريباً ..
وإن كان فيهم : مشهوراً ونسيباً . ..
أنظره / الرسالة التبوكية ورقة / 74 ...