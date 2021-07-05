من درر السلف...الحلقة رقم 374

الْحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والدرر ...منها ...قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْميّة الْحَرَاني النُميريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /إِنَّ أَعْظَمَ النِّعْمَةِ : الْإِقْبَالُ وَالتَّعَبُّدُ ..وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ : حَاسِدٌ عَلَى قَدْرِهَا ؛ دَقَّتْ أَوْ جَلَّتْ ..وَلَا نِعْمَةَ أَعْظَمُ : مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ ..فَإِنَّ أَنْفُسَ الْحَاسِدِينَ : مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا ..وَلَيْسَ لِلْمَحْسُودِ أَسْلَمُ : مِنْ إخْفَاءِ نِعْمَتِهِ عَنْ الْحَاسِدِ ..وَقَدْ قَالَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ :{ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا } ..وَكَمْ مِنْ صَاحِبِ قَلْبٍ وَجَمْعِيَّةٍ ؛ وَحَالٍ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ قَدْ تَحَدَّثَ بِهَا ؛ وَأَخْبَرَ بِهَا : فَسَلَبَهُ إيَّاهَا الْأَغْيَارُ ..وَلِهَذَا يُوصِي الْعَارِفُونَ وَالشُّيُوخُ : بِحِفْظِ السِّرِّ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ..وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ : وَالْقَوْمُ أَعْظَمُ شَيْئًا كِتْمَانًا لِأَحْوَالِهِمْ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..وَمَا وَهَبَ اللَّهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَالْأُنْسِ بِهِ وَجَمْعِيَّةِ الْقَلْبِ ؛ وَلَا سِيَّمَا فِعْلُهُ لِلْمُهْتَدِي السَّالِكِ ؛ فَإِذَا تَمَكَّنَ أَحَدُهُمْ وَقَوِيَ وَثَبَّتَ أُصُولَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ فِي قَلْبِهِ - بِحَيْثُ لَا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَوَاصِفِ فَإِنَّهُ إذَا أَبْدَى حَالَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى لِيُقْتَدَى بِهِ وَيُؤْتَمَّ بِهِ - لَمْ يُبَالِ ..وَهَذَا بَابٌ عَظِيمُ النَّفْعِ إنَّمَا يَعْرِفُهُ أَهْلُهُ ..أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 15 وَرَقَة / 18 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ /إذَا أَعْطَيْت الْمِسْكِينَ فَقَالَ / بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك ؛ فَقُلْ : بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك . ..أَرَادَ أَنَّهُ إذَا أَثَابَك بِالدُّعَاءِ : فَادْعُ لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الدُّعَاءِ حَتَّى لَا تَكُونَ اعتضت مِنْهُ شَيْئًا ..هَذَا وَالْعَطَاءُ : لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُمْ ..وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكْرٍ .. .أَنْفَقَهُ : يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ ..لَا يَطْلُبُ الْجَزَاءَ : مِنْ مَخْلُوقٍ لَا نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ ؛ لَا بِدُعَاءِ وَلَا شَفَاعَةٍ . ..أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 11 وَرَقَة / 112 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وَالسَّعْيُ سعيان :سَعْيٌ فِيمَا نُصِبَ لِلرِّزْقِ : كَالصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ ..وَسَعْيٌ : بِالدُّعَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِحْسَانِ إلَى الْخَلْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ : مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ..فَصْلٌ:وَالرِّزْقُ يُرَادُ بِهِ شَيْئَان /أَحَدُهُمَا : مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ ..وَالثَّانِي : مَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ..فَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ..وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ..وَهَذَا هُوَ الْحَلَالُ : الَّذِي مَلَّكَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ..وَأَمَّا الْأَوَّلُ : فَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ..وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا .. .وَنَحْوِ ذَلِكَ ..وَالْعَبْدُ قَدْ يَأْكُلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَهُوَ رِزْقٌ بِهَذَا الِإعْتِبَارِ : لَا بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي ..وَمَا اكْتَسَبَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ : هُوَ رِزْقٌ بِالِإعْتِبَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ..فَإِنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مَالُ وَارِثِهِ : لَا مَالُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..أُنْظُرهُ / المَجْمُوع ج 08 وَرَقَة / 541 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليه رَحَمَات الله تعالى /وإنما الهدية النافعة؟كلمة يهديها الرجل : إلى أخيه المسلم ..الموتىَ : الأحياءُ ..والأحياءُ : الموتىَ ..ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات : الذين هم في العالم أحياء ..فإنه يبلغ بمرافقتهم : إلى مقصده ..وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس : أموات ..فإنهم يقطعون عليه : طريقه ..فليس لهذا السالك أنفع من تلك : المرافقة ..وأوْفَقْ له من هذه : المفارقة ..فقد قال بعض السلف / شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب : بذكرهم ..وبين أقوام أحياءٌ تموت القلوب : بمخالطتهم ..فما على العبد أضر : من عشائره وأبناء جنسه ..فنظره : قاصرٌ ..وهمته : واقفة عند التشبه بهم ؛ ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا ..حتى لو دخلوا جحر ضب : لأحب أن يدخله معهم ..فمتى صرف همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ؛ ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم موجودة ؛ استحدث بذلك : همة أخرى وعملاً آخر ..وصار بين الناس : غريباً ..وإن كان فيهم : مشهوراً ونسيباً . ..أنظره / الرسالة التبوكية ورقة / 74 ...