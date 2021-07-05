رسالة من الاخت sanaya للادارة

السلام عليكم ورحمة الله



وصلتني رسالة من الاخت سنايا @sanaya حابة تبلغ ادارة اللمة مشكلـتها

هي من قبل كانت طلبت من algeria dz بش يحذف لها عضويتها وكان في بالها كي تتحذف عضويتها يتحذفو كل المواضيع والردود الخاصة بها

هي تريد ان تحذف المواضيع والردود تعها

وتبقى عضويتها