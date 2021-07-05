رسالة من الاخت sanaya للادارة

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
وصلتني رسالة من الاخت سنايا @sanaya حابة تبلغ ادارة اللمة مشكلـتها
هي من قبل كانت طلبت من algeria dz بش يحذف لها عضويتها وكان في بالها كي تتحذف عضويتها يتحذفو كل المواضيع والردود الخاصة بها
هي تريد ان تحذف المواضيع والردود تعها وتبقى عضويتها
اذا ماتقدروش تحذفوهم راهي تطلب منكم ترجعولها عضويتها وتفعلوها
قالت لكم تواصلو معي في الفيسبوك اذا امكن
وصلتني رسالة من الاخت سنايا @sanaya حابة تبلغ ادارة اللمة مشكلـتها
هي من قبل كانت طلبت من algeria dz بش يحذف لها عضويتها وكان في بالها كي تتحذف عضويتها يتحذفو كل المواضيع والردود الخاصة بها
هي تريد ان تحذف المواضيع والردود تعها وتبقى عضويتها
اذا ماتقدروش تحذفوهم راهي تطلب منكم ترجعولها عضويتها وتفعلوها
قالت لكم تواصلو معي في الفيسبوك اذا امكن