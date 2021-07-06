من درر السلف ....الحلقة رقم 375

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد المُنْتقات ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ما انتقم أحدٌ قطٌ لنفسه : إلاّ أورثه ذلك ذلاً يجده في نفسه ..
فإذا عفا : أعزه الله تعالى ..
وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول : ما زاد الله عبداً بعفو إلاّ عزا" .. .
فالعز الحاصل له بالعفو : أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالإنتقام ..
فإن هذا عزٌ : في الظاهر ..
وهو يورث في الباطن : ذلاًّ ..
والعفو : ذل في الباطن ..
وهو يورث العز : باطناً وظاهراً . ..
أنظره / جامع المسائل ج 01 ورقة / 170 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من جُمِعَ فيه الصِّدق والعدل و الإحسان :
لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..
أنظره / الأصفهانية ج 01 ورقة / 541 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالفقيه الذي تفقّه قلبه : غير الخطيب الذي يخطب بلسانه ..
وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة : ولا يكون صاحبه مخاطِباً بذلك لغيره ..
وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالها : وهو عارِِ عن ذلك فارغ منه . ..
أنظره / درء التعارض النقل والعقل ج 07 ورقة / 453 - 454 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالنَّاسُ إذَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ : أَبْغَضَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا فَعَلُوهُ بِتَرَاضِيهِمْ ..
قَالَ طَاوُوسٌ / مَا اجْتَمَعَ رَجُلَانِ عَلَى غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ : إلَّا تَفَرَّقَا عَنْ تَقَالٍ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 128 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَحْتَمِ فَإِنَّ ذَلِكَ : سَبَبٌ لِضَرَرِهِ فِي الْعَاقِبَةِ ..
وَمَنْ تَنَاوَلَ مَا يَنْفَعُهُ مَعَ يَسِيرٍ مِنْ التَّخْلِيطِ : فَهُوَ أَصْلَحُ مِمَّنْ احْتَمَى حَمِيَّةً كَامِلَةً وَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْأَشْيَاءَ سِرًّا ..
فَإِنَّ الْحَمِيَّةَ التَّامَّةَ بِلَا اغْتِذَاءٍ : تُمْرِضُ ..
فَهَكَذَا مَنْ تَرَكَ السَّيِّئَاتِ : وَلَمْ يَفْعَلْ الْحَسَنَاتِ ..
وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي قَاعِدَةٍ كَبِيرَةٍ /
أَنَّ جِنْسَ الْحَسَنَاتِ : أَنْفَعُ مَنْ جِنْسِ تَرْكِ السَّيِّئَاتِ ..
كَمَا أَنَّ جِنْسَ الإغْتِذَاءِ : مِنْ جِنْسِ الإحْتِمَاءِ ..
وَبَيَّنَّا أَنَّ هَذَا مَقْصُودٌ : لِنَفْسِهِ ..
وَذَلِكَ مَقْصُودٌ : لِغَيْرِهِ بِالإنْضِمَامِ إلَى غَيْرِهِ ..
وَكَمَا أَنَّ الْوَاجِبَ الإحْتِمَاءُ عَنْ سَبَبِ الْمَرَضِ قَبْلَ حُصُولِهِ وَإِزَالَتِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ ؛ فَهَكَذَا أَمْرَاضُ الْقَلْبِ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى : حِفْظِ الصِّحَّةِ ابْتِدَاءً ؛ وَإِلَى إعَادَتِهَا ( بِأَنْ عَرَضَ لَهُ الْمَرَضُ ) دَوَامًا ..
وَالصِّحَّةُ تُحْفَظُ : بِالْمِثْلِ ..
وَالْمَرَضُ يَزُولُ : بِالضِّدِّ ..
فَصِحَّةُ الْقَلْبِ : تُحْفَظُ بِاسْتِعْمَالِ أَمْثَالِ مَا فِيهَا ؛ أَوْ هُوَ مَا يُقَوِّي الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مِنْ الذِّكْرِ وَالتَّفَكُّرِ وَالْعِبَادَاتِ الْمَشْرُوعَةِ ..
وَتَزُولُ : بِالضِّدِّ ..
فَتُزَالُ الشُّبُهَاتُ : بِالْبَيِّنَاتِ ..
وَتُزَالُ مَحَبَّةُ الْبَاطِلِ : بِبُغْضِهِ وَمَحَبَّةِ الْحَقِّ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 145 ...
ومن الفوائد المُنْتقات ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ما انتقم أحدٌ قطٌ لنفسه : إلاّ أورثه ذلك ذلاً يجده في نفسه ..
فإذا عفا : أعزه الله تعالى ..
وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول : ما زاد الله عبداً بعفو إلاّ عزا" .. .
فالعز الحاصل له بالعفو : أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالإنتقام ..
فإن هذا عزٌ : في الظاهر ..
وهو يورث في الباطن : ذلاًّ ..
والعفو : ذل في الباطن ..
وهو يورث العز : باطناً وظاهراً . ..
أنظره / جامع المسائل ج 01 ورقة / 170 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من جُمِعَ فيه الصِّدق والعدل و الإحسان :
لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..
أنظره / الأصفهانية ج 01 ورقة / 541 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالفقيه الذي تفقّه قلبه : غير الخطيب الذي يخطب بلسانه ..
وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة : ولا يكون صاحبه مخاطِباً بذلك لغيره ..
وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالها : وهو عارِِ عن ذلك فارغ منه . ..
أنظره / درء التعارض النقل والعقل ج 07 ورقة / 453 - 454 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالنَّاسُ إذَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ : أَبْغَضَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا فَعَلُوهُ بِتَرَاضِيهِمْ ..
قَالَ طَاوُوسٌ / مَا اجْتَمَعَ رَجُلَانِ عَلَى غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ : إلَّا تَفَرَّقَا عَنْ تَقَالٍ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 128 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَحْتَمِ فَإِنَّ ذَلِكَ : سَبَبٌ لِضَرَرِهِ فِي الْعَاقِبَةِ ..
وَمَنْ تَنَاوَلَ مَا يَنْفَعُهُ مَعَ يَسِيرٍ مِنْ التَّخْلِيطِ : فَهُوَ أَصْلَحُ مِمَّنْ احْتَمَى حَمِيَّةً كَامِلَةً وَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْأَشْيَاءَ سِرًّا ..
فَإِنَّ الْحَمِيَّةَ التَّامَّةَ بِلَا اغْتِذَاءٍ : تُمْرِضُ ..
فَهَكَذَا مَنْ تَرَكَ السَّيِّئَاتِ : وَلَمْ يَفْعَلْ الْحَسَنَاتِ ..
وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي قَاعِدَةٍ كَبِيرَةٍ /
أَنَّ جِنْسَ الْحَسَنَاتِ : أَنْفَعُ مَنْ جِنْسِ تَرْكِ السَّيِّئَاتِ ..
كَمَا أَنَّ جِنْسَ الإغْتِذَاءِ : مِنْ جِنْسِ الإحْتِمَاءِ ..
وَبَيَّنَّا أَنَّ هَذَا مَقْصُودٌ : لِنَفْسِهِ ..
وَذَلِكَ مَقْصُودٌ : لِغَيْرِهِ بِالإنْضِمَامِ إلَى غَيْرِهِ ..
وَكَمَا أَنَّ الْوَاجِبَ الإحْتِمَاءُ عَنْ سَبَبِ الْمَرَضِ قَبْلَ حُصُولِهِ وَإِزَالَتِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ ؛ فَهَكَذَا أَمْرَاضُ الْقَلْبِ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى : حِفْظِ الصِّحَّةِ ابْتِدَاءً ؛ وَإِلَى إعَادَتِهَا ( بِأَنْ عَرَضَ لَهُ الْمَرَضُ ) دَوَامًا ..
وَالصِّحَّةُ تُحْفَظُ : بِالْمِثْلِ ..
وَالْمَرَضُ يَزُولُ : بِالضِّدِّ ..
فَصِحَّةُ الْقَلْبِ : تُحْفَظُ بِاسْتِعْمَالِ أَمْثَالِ مَا فِيهَا ؛ أَوْ هُوَ مَا يُقَوِّي الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مِنْ الذِّكْرِ وَالتَّفَكُّرِ وَالْعِبَادَاتِ الْمَشْرُوعَةِ ..
وَتَزُولُ : بِالضِّدِّ ..
فَتُزَالُ الشُّبُهَاتُ : بِالْبَيِّنَاتِ ..
وَتُزَالُ مَحَبَّةُ الْبَاطِلِ : بِبُغْضِهِ وَمَحَبَّةِ الْحَقِّ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 145 ...