من درر السلف ....الحلقة رقم 375

الحمد لله ...ومن الفوائد المُنْتقات ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /ما انتقم أحدٌ قطٌ لنفسه : إلاّ أورثه ذلك ذلاً يجده في نفسه ..فإذا عفا : أعزه الله تعالى ..وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول : ما زاد الله عبداً بعفو إلاّ عزا" .. .فالعز الحاصل له بالعفو : أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالإنتقام ..فإن هذا عزٌ : في الظاهر ..وهو يورث في الباطن : ذلاًّ ..والعفو : ذل في الباطن ..وهو يورث العز : باطناً وظاهراً . ..أنظره / جامع المسائل ج 01 ورقة / 170 ...ومنها ...وقال أيضاً /من جُمِعَ فيه الصِّدق والعدل و الإحسان :لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..أنظره / الأصفهانية ج 01 ورقة / 541 ...ومنها ...وقال أيضاً /فالفقيه الذي تفقّه قلبه : غير الخطيب الذي يخطب بلسانه ..وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة : ولا يكون صاحبه مخاطِباً بذلك لغيره ..وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالها : وهو عارِِ عن ذلك فارغ منه . ..أنظره / درء التعارض النقل والعقل ج 07 ورقة / 453 - 454 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَالنَّاسُ إذَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ : أَبْغَضَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا فَعَلُوهُ بِتَرَاضِيهِمْ ..قَالَ طَاوُوسٌ / مَا اجْتَمَعَ رَجُلَانِ عَلَى غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ : إلَّا تَفَرَّقَا عَنْ تَقَالٍ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 128 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَحْتَمِ فَإِنَّ ذَلِكَ : سَبَبٌ لِضَرَرِهِ فِي الْعَاقِبَةِ ..وَمَنْ تَنَاوَلَ مَا يَنْفَعُهُ مَعَ يَسِيرٍ مِنْ التَّخْلِيطِ : فَهُوَ أَصْلَحُ مِمَّنْ احْتَمَى حَمِيَّةً كَامِلَةً وَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْأَشْيَاءَ سِرًّا ..فَإِنَّ الْحَمِيَّةَ التَّامَّةَ بِلَا اغْتِذَاءٍ : تُمْرِضُ ..فَهَكَذَا مَنْ تَرَكَ السَّيِّئَاتِ : وَلَمْ يَفْعَلْ الْحَسَنَاتِ ..وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي قَاعِدَةٍ كَبِيرَةٍ /أَنَّ جِنْسَ الْحَسَنَاتِ : أَنْفَعُ مَنْ جِنْسِ تَرْكِ السَّيِّئَاتِ ..كَمَا أَنَّ جِنْسَ الإغْتِذَاءِ : مِنْ جِنْسِ الإحْتِمَاءِ ..وَبَيَّنَّا أَنَّ هَذَا مَقْصُودٌ : لِنَفْسِهِ ..وَذَلِكَ مَقْصُودٌ : لِغَيْرِهِ بِالإنْضِمَامِ إلَى غَيْرِهِ ..وَكَمَا أَنَّ الْوَاجِبَ الإحْتِمَاءُ عَنْ سَبَبِ الْمَرَضِ قَبْلَ حُصُولِهِ وَإِزَالَتِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ ؛ فَهَكَذَا أَمْرَاضُ الْقَلْبِ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى : حِفْظِ الصِّحَّةِ ابْتِدَاءً ؛ وَإِلَى إعَادَتِهَا ( بِأَنْ عَرَضَ لَهُ الْمَرَضُ ) دَوَامًا ..وَالصِّحَّةُ تُحْفَظُ : بِالْمِثْلِ ..وَالْمَرَضُ يَزُولُ : بِالضِّدِّ ..فَصِحَّةُ الْقَلْبِ : تُحْفَظُ بِاسْتِعْمَالِ أَمْثَالِ مَا فِيهَا ؛ أَوْ هُوَ مَا يُقَوِّي الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مِنْ الذِّكْرِ وَالتَّفَكُّرِ وَالْعِبَادَاتِ الْمَشْرُوعَةِ ..وَتَزُولُ : بِالضِّدِّ ..فَتُزَالُ الشُّبُهَاتُ : بِالْبَيِّنَاتِ ..وَتُزَالُ مَحَبَّةُ الْبَاطِلِ : بِبُغْضِهِ وَمَحَبَّةِ الْحَقِّ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 145 ...