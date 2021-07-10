من درر السلف...الحلقة رقم 374

الْحَمْدُ لله ...ومن الدرر ومسائل الأثرِ ...منها ...قَالَ شَيْخ الْإِسْلام النُميريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /فَالْحُرِّيَّةُ : حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ ..وَالْعُبُودِيَّةُ : عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ ..كَمَا أَنَّ الْغِنَى : غِنَى النَّفْسِ ..قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ؛ وَإِنَّمَا الْغِنَى : غِنَى النَّفْسِ .. .وَهَذَا لَعَمْرِي إذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ : صُورَةً مُبَاحَةً ؟؟؟فَأَمَّا مَنْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُحَرَّمَةً امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا : فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانُ فِيهِ ..وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : عَذَابًا ..وَأَقَلِّهِمْ : ثَوَابًا ..فَإِنَّ الْعَاشِقَ لِصُورَةِ إذَا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا مُسْتَعْبَدًا لَهَا : اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ ..وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى ؛ فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ : أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ ؛ وَيَزُولُ أَثَرُهُ مِنْ قَلْبِهِ ..وَهَؤُلَاءِ يُشَبَّهُونَ : بِالسُّكَارَى وَالْمَجَانِينِ ..كَمَا قِيلَ /سكرانُ سُكْرُ هَوًى وَسُكْرُ مُدَامَةٍ وَمَتَى .. إفَاقَةُ مَنْ بِهِ سُكْران ..وَقِيلَ /قَالُوا : جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ .. الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ ..الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ .. وَإِنَّمَا يُصْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحِينِ .. .أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 186 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ : إعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنْ اللَّهِ ..فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ ..وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا : إلَّا بِمَحْبُوبِ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْهُ ..أَوْ خَوْفًا : مِنْ مَكْرُوهٍ ..فَالْحُبُّ الْفَاسِدُ : إنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ ؛ أَوْ بِالْخَوْفِ مِنْ الضَّرَرِ . ...أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /187 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ لَهُ : مِنْ الْمَعَاصِي أَوْ بَعْضِهَا ..وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ : جُنَّةٌ ..وَكَذَلِكَ نَفْسُ الْإِيمَانِ بِتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ وَبِعَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا : بِصَدِّ الْقَلْبِ عَنْ إرَادَتِهَا . ..أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة /123 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَالْحَسَنَاتُ إمَّا ضِدُّ : السَّيِّئَاتِ ..وَإِمَّا : مَانِعَةٌ مِنْهَا ..فَهِيَ إمَّا : ضِدٌّ ..وَإِمَّا : صَدٌّ ..وَإِنَّمَا تَكُونُ السَّيِّئَاتُ : عِنْدَ ضَعْفِ الْحَسَنَاتِ الْمَانِعَةِ مِنْهَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي : وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ : وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا : وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. .فَإِنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَتَهُ : يَمْنَعُ ذَلِكَ ..فَلَا يَقَعُ : إلَّا عِنْدَ نَوْعِ ضَعْفٍ فِي الْإِيمَانِ يُزِيلُ كَمَالِهِ . ..أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة /124 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /إذا ﺍﺷﺘﺪﺕ ﻏﺮبةُ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ : ﻗﻞَ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ؛ ﻭﻏﻠﺐَ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ . ..أنظره / زاد المعاد ج 03 ورقة / 443 ...