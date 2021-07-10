من درر السلف...الحلقة رقم 374

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
📚 الْحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر ومسائل الأثرِ ...

🥀🥀 منها ...
قَالَ شَيْخ الْإِسْلام النُميريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
فَالْحُرِّيَّةُ : حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ ..
وَالْعُبُودِيَّةُ : عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ ..
كَمَا أَنَّ الْغِنَى : غِنَى النَّفْسِ ..
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ؛ وَإِنَّمَا الْغِنَى : غِنَى النَّفْسِ .. .
وَهَذَا لَعَمْرِي إذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ : صُورَةً مُبَاحَةً ؟؟؟
فَأَمَّا مَنْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُحَرَّمَةً امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا : فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانُ فِيهِ ..
وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : عَذَابًا ..
وَأَقَلِّهِمْ : ثَوَابًا ..
فَإِنَّ الْعَاشِقَ لِصُورَةِ إذَا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا مُسْتَعْبَدًا لَهَا : اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ ..
وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى ؛ فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ : أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ ؛ وَيَزُولُ أَثَرُهُ مِنْ قَلْبِهِ ..
وَهَؤُلَاءِ يُشَبَّهُونَ : بِالسُّكَارَى وَالْمَجَانِينِ ..
كَمَا قِيلَ /
سكرانُ سُكْرُ هَوًى وَسُكْرُ مُدَامَةٍ وَمَتَى .. إفَاقَةُ مَنْ بِهِ سُكْران ..
وَقِيلَ /
قَالُوا : جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ .. الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ ..
الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ .. وَإِنَّمَا يُصْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحِينِ .. .
🥀 أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 186 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ : إعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنْ اللَّهِ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ ..
وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا : إلَّا بِمَحْبُوبِ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْهُ ..
أَوْ خَوْفًا : مِنْ مَكْرُوهٍ ..
فَالْحُبُّ الْفَاسِدُ : إنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ ؛ أَوْ بِالْخَوْفِ مِنْ الضَّرَرِ . ...
🥀 أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /187 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ لَهُ : مِنْ الْمَعَاصِي أَوْ بَعْضِهَا ..
وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ : جُنَّةٌ ..
وَكَذَلِكَ نَفْسُ الْإِيمَانِ بِتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ وَبِعَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا : بِصَدِّ الْقَلْبِ عَنْ إرَادَتِهَا . ..
🥀 أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة /123 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فَالْحَسَنَاتُ إمَّا ضِدُّ : السَّيِّئَاتِ ..
وَإِمَّا : مَانِعَةٌ مِنْهَا ..
فَهِيَ إمَّا : ضِدٌّ ..
وَإِمَّا : صَدٌّ ..
وَإِنَّمَا تَكُونُ السَّيِّئَاتُ : عِنْدَ ضَعْفِ الْحَسَنَاتِ الْمَانِعَةِ مِنْهَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي : وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..
وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ : وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..
وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا : وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. .
فَإِنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَتَهُ : يَمْنَعُ ذَلِكَ ..
فَلَا يَقَعُ : إلَّا عِنْدَ نَوْعِ ضَعْفٍ فِي الْإِيمَانِ يُزِيلُ كَمَالِهِ . ..
🥀 أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة /124 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا ﺍﺷﺘﺪﺕ ﻏﺮبةُ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ : ﻗﻞَ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ؛ ﻭﻏﻠﺐَ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ج 03 ورقة / 443 ... 🌾🌾🌾
 
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