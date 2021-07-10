من درر السلف...الحلقة رقم 374

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 15,665
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الْحَمْدُ لله ...
ومن الدرر ومسائل الأثرِ ...
منها ...
قَالَ شَيْخ الْإِسْلام النُميريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
فَالْحُرِّيَّةُ : حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ ..
وَالْعُبُودِيَّةُ : عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ ..
كَمَا أَنَّ الْغِنَى : غِنَى النَّفْسِ ..
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ؛ وَإِنَّمَا الْغِنَى : غِنَى النَّفْسِ .. .
وَهَذَا لَعَمْرِي إذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ : صُورَةً مُبَاحَةً ؟؟؟
فَأَمَّا مَنْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُحَرَّمَةً امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا : فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانُ فِيهِ ..
وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : عَذَابًا ..
وَأَقَلِّهِمْ : ثَوَابًا ..
فَإِنَّ الْعَاشِقَ لِصُورَةِ إذَا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا مُسْتَعْبَدًا لَهَا : اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ ..
وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى ؛ فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ : أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ ؛ وَيَزُولُ أَثَرُهُ مِنْ قَلْبِهِ ..
وَهَؤُلَاءِ يُشَبَّهُونَ : بِالسُّكَارَى وَالْمَجَانِينِ ..
كَمَا قِيلَ /
سكرانُ سُكْرُ هَوًى وَسُكْرُ مُدَامَةٍ وَمَتَى .. إفَاقَةُ مَنْ بِهِ سُكْران ..
وَقِيلَ /
قَالُوا : جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ .. الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ ..
الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ .. وَإِنَّمَا يُصْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحِينِ .. .
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 186 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ : إعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنْ اللَّهِ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ ..
وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا : إلَّا بِمَحْبُوبِ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْهُ ..
أَوْ خَوْفًا : مِنْ مَكْرُوهٍ ..
فَالْحُبُّ الْفَاسِدُ : إنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ ؛ أَوْ بِالْخَوْفِ مِنْ الضَّرَرِ . ...
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /187 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ لَهُ : مِنْ الْمَعَاصِي أَوْ بَعْضِهَا ..
وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ : جُنَّةٌ ..
وَكَذَلِكَ نَفْسُ الْإِيمَانِ بِتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ وَبِعَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا : بِصَدِّ الْقَلْبِ عَنْ إرَادَتِهَا . ..
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة /123 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَالْحَسَنَاتُ إمَّا ضِدُّ : السَّيِّئَاتِ ..
وَإِمَّا : مَانِعَةٌ مِنْهَا ..
فَهِيَ إمَّا : ضِدٌّ ..
وَإِمَّا : صَدٌّ ..
وَإِنَّمَا تَكُونُ السَّيِّئَاتُ : عِنْدَ ضَعْفِ الْحَسَنَاتِ الْمَانِعَةِ مِنْهَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي : وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..
وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ : وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..
وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا : وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. .
فَإِنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَتَهُ : يَمْنَعُ ذَلِكَ ..
فَلَا يَقَعُ : إلَّا عِنْدَ نَوْعِ ضَعْفٍ فِي الْإِيمَانِ يُزِيلُ كَمَالِهِ . ..
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة /124 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا ﺍﺷﺘﺪﺕ ﻏﺮبةُ ﺍﻹﺳﻼﻡ : ﻗﻞَ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ؛ ﻭﻏﻠﺐَ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ . ..
أنظره / زاد المعاد ج 03 ورقة / 443 ...
ومن الدرر ومسائل الأثرِ ...
منها ...
قَالَ شَيْخ الْإِسْلام النُميريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
فَالْحُرِّيَّةُ : حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ ..
وَالْعُبُودِيَّةُ : عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ ..
كَمَا أَنَّ الْغِنَى : غِنَى النَّفْسِ ..
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ؛ وَإِنَّمَا الْغِنَى : غِنَى النَّفْسِ .. .
وَهَذَا لَعَمْرِي إذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ : صُورَةً مُبَاحَةً ؟؟؟
فَأَمَّا مَنْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُحَرَّمَةً امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا : فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانُ فِيهِ ..
وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : عَذَابًا ..
وَأَقَلِّهِمْ : ثَوَابًا ..
فَإِنَّ الْعَاشِقَ لِصُورَةِ إذَا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا مُسْتَعْبَدًا لَهَا : اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ ..
وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى ؛ فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ : أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ ؛ وَيَزُولُ أَثَرُهُ مِنْ قَلْبِهِ ..
وَهَؤُلَاءِ يُشَبَّهُونَ : بِالسُّكَارَى وَالْمَجَانِينِ ..
كَمَا قِيلَ /
سكرانُ سُكْرُ هَوًى وَسُكْرُ مُدَامَةٍ وَمَتَى .. إفَاقَةُ مَنْ بِهِ سُكْران ..
وَقِيلَ /
قَالُوا : جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ .. الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ ..
الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ .. وَإِنَّمَا يُصْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحِينِ .. .
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 186 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ : إعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنْ اللَّهِ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ ..
وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا : إلَّا بِمَحْبُوبِ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْهُ ..
أَوْ خَوْفًا : مِنْ مَكْرُوهٍ ..
فَالْحُبُّ الْفَاسِدُ : إنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ ؛ أَوْ بِالْخَوْفِ مِنْ الضَّرَرِ . ...
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة /187 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ لَهُ : مِنْ الْمَعَاصِي أَوْ بَعْضِهَا ..
وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ : جُنَّةٌ ..
وَكَذَلِكَ نَفْسُ الْإِيمَانِ بِتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ وَبِعَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهَا : بِصَدِّ الْقَلْبِ عَنْ إرَادَتِهَا . ..
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة /123 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَالْحَسَنَاتُ إمَّا ضِدُّ : السَّيِّئَاتِ ..
وَإِمَّا : مَانِعَةٌ مِنْهَا ..
فَهِيَ إمَّا : ضِدٌّ ..
وَإِمَّا : صَدٌّ ..
وَإِنَّمَا تَكُونُ السَّيِّئَاتُ : عِنْدَ ضَعْفِ الْحَسَنَاتِ الْمَانِعَةِ مِنْهَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي : وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..
وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ : وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..
وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا : وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. .
فَإِنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَتَهُ : يَمْنَعُ ذَلِكَ ..
فَلَا يَقَعُ : إلَّا عِنْدَ نَوْعِ ضَعْفٍ فِي الْإِيمَانِ يُزِيلُ كَمَالِهِ . ..
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة /124 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا ﺍﺷﺘﺪﺕ ﻏﺮبةُ ﺍﻹﺳﻼﻡ : ﻗﻞَ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ؛ ﻭﻏﻠﺐَ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ . ..
أنظره / زاد المعاد ج 03 ورقة / 443 ...