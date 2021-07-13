أفضل مواقع استرداد النقود CashBack بعد الشراء وتوفر بطاقة مصرفية credit card وشركة استثمار وثبت صدقهما

موقع AI.marketing

الموقع الثاني Spikbuy

بالتوفيق للجميع

هي شركة استثمار تعمل في مجال التسويق الالكتروني وبنك الكتروني في نفس الوقت مثل Payeer و advcash ولديها سجل تجاري تابع لشركة Wexford Alliance Limited ومقرها في Hong Kong ومتعاقدة مع أكثر من 20000 شركة تجارية عالمية وعلى رأسها eBay و Amazon و Ali Express و Banggood و GearBest تتعامل معها في الدعاية والاعلان لمنتوجاتها مقابل الحصول على الاسترداد النقدي CashBack والذي يختلف من موقع لآخر من 3% الى 10% وفي بعض الاحيان اكثرهذا الموقع لديه برنامج يسمى بالربوت صمم مسبقا بستعمال الذكاء الصناعي ليقوم بالترويج والاعلان بالنيابة عنك وبدون تدخل المستثمر يسوق للمنتوجات المختلفة على مواقع التسويق المتعاقدة معها ويحصل هذا الاخير على CashBack تضاف الى رصيدهيجب على المستثمر فقط أن يستأجر هذا الربوت بمبلغ من المال ليقوم بإنشاء اعلانات وحملات اعلانية حسب مقدار المال المنفق ويحصل على العائد الشهري والارباح التي تقدر بـ حوالي 60% وهي قابلة للزيادة او النقصان حسب حركة السوق.مثلا اذا استثمرت 50 دولار يكون العائد 80 دولار يعني 30 دولار ارباحواذا استثمرت 100 دولار يكون العائد 160 دولار يعني 60 دولار ارباحواذا استثمرت 500 دولار يكون العائد 800 دولار يعني 300 دولار ارباحلقد استثمرت أكثر من 5000 دولار في الموقع عن قناعة شخصية والا لما كنت استثمرت كل اموالي في هذا الموقع ونسبة الارباح الظاهرة في الصورة أكثر من 70% لأننا في موسم الاصطياف والسياحة ويكثر الشراء والتسويق ولهذا سوف يكون العائد 9000 دولار والارباح الصافية تكون 4000 دولارهذا الموقع موجود منذ 2019 وهو ناجح وفي تطور مستمر سنة بعد سنة وأصبح افضل من ذي قبل بسبب مشروعه الجيد وارباحه الكثيرة.وللأستفادة اكثر يوفر لك الموقع بدوره بطاقة مصرفية للشراء من الأنترنات وتستفيد من الكاش باك على المشترياتك الشخصية، يعني كل المواقع استرداد النقود الأخرى المنافسة أصبحت غير لازمة.يوفر الموقع طرق عديدة للسحب من الموقع وعمولات ثابتة ومنخفضة مهما كان المبلغوإما تعيد استثمارها من جديد وتحصل على ارباح اكثريوفر الموقع للمستثمرين الجدد gift certificate يعني هو قرض و هدية روبوت بقيمة 50 دولار تستثمرها في الموقع قبل ما تستثمر بأموالك الحقيقية وبعد مدة لما يكمل الربوت حملاته الاعلانية يرجعلك بالعائد 80 دولار وهنا تعيد القرض 50 دولار وتستخرج 30 دولار ارباحك الصافية او تعيد استثمارها من جديدرابط التسجيل للحصول على 50 دولار هديةله نفس خطط الموقع السابق ولكنه يروج فقط لموقعه الخاص الضخم بمنتوجاته و زبائنه وارباحه بصفة عامة متقاربة مع AI.marketing أو اكثر بشرط اذا استثمرت في spikbuy بـ 10000دولار لأن نسبة الربح هنا هي 100%والشي الجيد في spikbuy انك تحصل على ارباحك يوميا تضاف الى رصيدك بدون انتظار على عكس AI.marketing تتعامل مع مواقع تسويقية تطبق قوانين منضمة حماية المستهلك والتي تفرض على منتوجاتها مدة حماية لما يصل المنتوج للمستلم ليتحول الرصيد من قيد الانتظار الى الكاش باكرابط التسجيل في موقع Spikbuy