من درر السلف....الحلقة رقم 375

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد وفوائد الآثارِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله ربّ العالمين /
اللَّهُ أَكْبَرُ ؛ اللَّهُ أَكْبَرُ ..
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ..
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ..
ولله الحمد ..
يَجْهَرُ بِهَا : الرِّجَالُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْبُيُوتِ ..
وَتُسَرُّ بِهَا : النِّسَاءُ . ..
🥀 أنظره / فَتَاوَى الْعَثِيمِينَ ج 25 ورقة 190 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ..
وقال أيضاً /
إصابة السنة : أفضل من كثرة العملِ ..
ولهذا قال الله تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ) ..
ولم يقل : أكثر ..
مثال / سنة الفجر ؛ يسن فيها التخفيف ؛ فلو قال إنسان : أنا أريد أن أطيل القراءة ؛ وأطيل الركوع والسجود ..
وقال آخر : أنا أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين ..
فالثاني : أفضل ..
لأنه : أصاب السنة ..
واتباع السنة : أفضل . ..
🥀 أنظره / صـفـة الـصـلاة ورقة / 169 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ /
أتباع الرسل وأهل الحق : أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن ..
وأقروا بوجود : الجن والشياطين ..
وأثبتوا : ما أثبته الله تعالى من صفاتهما وشرهما ..
واستعاذوا بالله تعالى : منه ..
وعلموا أنه لا يعيذهم منه ولا يجيرهم : إلاّ الله تعالى ..
فهؤلاء : أهل الحق ..
ومن عداهم : مفرط في الباطل ؛ أو معه باطل وحق . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 778 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ينبغي لمن دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يسأل : في كل مطلوب ..
ويتوسل إليه بالإسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى كأن الداعي : مستشفع إليه ؛ متوسل إليه به . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 615 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
جَاءَ فِي الْحَدِيثِ / الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ : أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ .. .
وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الرِّيَاءِ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..
وَكَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يَقُولُ /
يَا بَقَايَا الْعَرَبِ يَا بَقَايَا الْعَرَبِ : إنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّة .. .
قَالَ أَبُو دَاوُد السجستاني صَاحِبُ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ : الْخَفِيَّةُ حُبُّ الرِّيَاسَةِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ حُبَّ الرِّيَاسَةِ : هُوَ أَصْلُ الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ ..
كَمَا أَنَّ الرِّيَاءَ : هُوَ مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِ أَوْ مَبْدَأُ الشِّرْكِ ..
وَالشِّرْكُ : أَعْظَمُ الْفَسَادِ ..
كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ : أَعْظَمُ الصَّلَاحِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 18 ورقة / 162 ... 🌾🌾🌾
 
sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُتميز ::
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الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً لله الحمد على ما هدانا وجعلنا من الشاكرين لا اله إلا الله
 
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