من درر السلف....الحلقة رقم 375

الحمد لله ...ومن الفوائد وفوائد الآثارِ ...منها ...قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله ربّ العالمين /اللَّهُ أَكْبَرُ ؛ اللَّهُ أَكْبَرُ ..لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ..اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ..ولله الحمد ..يَجْهَرُ بِهَا : الرِّجَالُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْبُيُوتِ ..وَتُسَرُّ بِهَا : النِّسَاءُ . ..أنظره / فَتَاوَى الْعَثِيمِينَ ج 25 ورقة 190 ...منها ..وقال أيضاً /إصابة السنة : أفضل من كثرة العملِ ..ولهذا قال الله تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ) ..ولم يقل : أكثر ..مثال / سنة الفجر ؛ يسن فيها التخفيف ؛ فلو قال إنسان : أنا أريد أن أطيل القراءة ؛ وأطيل الركوع والسجود ..وقال آخر : أنا أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين ..فالثاني : أفضل ..لأنه : أصاب السنة ..واتباع السنة : أفضل . ..أنظره / صـفـة الـصـلاة ورقة / 169 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ /أتباع الرسل وأهل الحق : أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن ..وأقروا بوجود : الجن والشياطين ..وأثبتوا : ما أثبته الله تعالى من صفاتهما وشرهما ..واستعاذوا بالله تعالى : منه ..وعلموا أنه لا يعيذهم منه ولا يجيرهم : إلاّ الله تعالى ..فهؤلاء : أهل الحق ..ومن عداهم : مفرط في الباطل ؛ أو معه باطل وحق . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 778 ...ومنها ...وقال أيضاً /ينبغي لمن دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يسأل : في كل مطلوب ..ويتوسل إليه بالإسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى كأن الداعي : مستشفع إليه ؛ متوسل إليه به . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 615 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /جَاءَ فِي الْحَدِيثِ / الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ : أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ .. .وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الرِّيَاءِ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..وَكَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يَقُولُ /يَا بَقَايَا الْعَرَبِ يَا بَقَايَا الْعَرَبِ : إنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّة .. .قَالَ أَبُو دَاوُد السجستاني صَاحِبُ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ : الْخَفِيَّةُ حُبُّ الرِّيَاسَةِ ..وَذَلِكَ أَنَّ حُبَّ الرِّيَاسَةِ : هُوَ أَصْلُ الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ ..كَمَا أَنَّ الرِّيَاءَ : هُوَ مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِ أَوْ مَبْدَأُ الشِّرْكِ ..وَالشِّرْكُ : أَعْظَمُ الْفَسَادِ ..كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ : أَعْظَمُ الصَّلَاحِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 18 ورقة / 162 ...