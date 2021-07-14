من درر السلف....الحلقة رقم 375

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد وفوائد الآثارِ ...
منها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله ربّ العالمين /
اللَّهُ أَكْبَرُ ؛ اللَّهُ أَكْبَرُ ..
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ..
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ..
ولله الحمد ..
يَجْهَرُ بِهَا : الرِّجَالُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْبُيُوتِ ..
وَتُسَرُّ بِهَا : النِّسَاءُ . ..
أنظره / فَتَاوَى الْعَثِيمِينَ ج 25 ورقة 190 ...
منها ..
وقال أيضاً /
إصابة السنة : أفضل من كثرة العملِ ..
ولهذا قال الله تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ) ..
ولم يقل : أكثر ..
مثال / سنة الفجر ؛ يسن فيها التخفيف ؛ فلو قال إنسان : أنا أريد أن أطيل القراءة ؛ وأطيل الركوع والسجود ..
وقال آخر : أنا أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين ..
فالثاني : أفضل ..
لأنه : أصاب السنة ..
واتباع السنة : أفضل . ..
أنظره / صـفـة الـصـلاة ورقة / 169 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ /
أتباع الرسل وأهل الحق : أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن ..
وأقروا بوجود : الجن والشياطين ..
وأثبتوا : ما أثبته الله تعالى من صفاتهما وشرهما ..
واستعاذوا بالله تعالى : منه ..
وعلموا أنه لا يعيذهم منه ولا يجيرهم : إلاّ الله تعالى ..
فهؤلاء : أهل الحق ..
ومن عداهم : مفرط في الباطل ؛ أو معه باطل وحق . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 778 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ينبغي لمن دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يسأل : في كل مطلوب ..
ويتوسل إليه بالإسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى كأن الداعي : مستشفع إليه ؛ متوسل إليه به . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 615 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
جَاءَ فِي الْحَدِيثِ / الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ : أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ .. .
وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الرِّيَاءِ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..
وَكَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يَقُولُ /
يَا بَقَايَا الْعَرَبِ يَا بَقَايَا الْعَرَبِ : إنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّة .. .
قَالَ أَبُو دَاوُد السجستاني صَاحِبُ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ : الْخَفِيَّةُ حُبُّ الرِّيَاسَةِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ حُبَّ الرِّيَاسَةِ : هُوَ أَصْلُ الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ ..
كَمَا أَنَّ الرِّيَاءَ : هُوَ مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِ أَوْ مَبْدَأُ الشِّرْكِ ..
وَالشِّرْكُ : أَعْظَمُ الْفَسَادِ ..
كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ : أَعْظَمُ الصَّلَاحِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 18 ورقة / 162 ...
ومن الفوائد وفوائد الآثارِ ...
منها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله ربّ العالمين /
اللَّهُ أَكْبَرُ ؛ اللَّهُ أَكْبَرُ ..
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ..
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ..
ولله الحمد ..
يَجْهَرُ بِهَا : الرِّجَالُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْبُيُوتِ ..
وَتُسَرُّ بِهَا : النِّسَاءُ . ..
أنظره / فَتَاوَى الْعَثِيمِينَ ج 25 ورقة 190 ...
منها ..
وقال أيضاً /
إصابة السنة : أفضل من كثرة العملِ ..
ولهذا قال الله تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ) ..
ولم يقل : أكثر ..
مثال / سنة الفجر ؛ يسن فيها التخفيف ؛ فلو قال إنسان : أنا أريد أن أطيل القراءة ؛ وأطيل الركوع والسجود ..
وقال آخر : أنا أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين ..
فالثاني : أفضل ..
لأنه : أصاب السنة ..
واتباع السنة : أفضل . ..
أنظره / صـفـة الـصـلاة ورقة / 169 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ /
أتباع الرسل وأهل الحق : أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن ..
وأقروا بوجود : الجن والشياطين ..
وأثبتوا : ما أثبته الله تعالى من صفاتهما وشرهما ..
واستعاذوا بالله تعالى : منه ..
وعلموا أنه لا يعيذهم منه ولا يجيرهم : إلاّ الله تعالى ..
فهؤلاء : أهل الحق ..
ومن عداهم : مفرط في الباطل ؛ أو معه باطل وحق . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 778 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ينبغي لمن دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يسأل : في كل مطلوب ..
ويتوسل إليه بالإسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى كأن الداعي : مستشفع إليه ؛ متوسل إليه به . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 615 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
جَاءَ فِي الْحَدِيثِ / الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ : أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ .. .
وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الرِّيَاءِ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ..
وَكَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يَقُولُ /
يَا بَقَايَا الْعَرَبِ يَا بَقَايَا الْعَرَبِ : إنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّة .. .
قَالَ أَبُو دَاوُد السجستاني صَاحِبُ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ : الْخَفِيَّةُ حُبُّ الرِّيَاسَةِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ حُبَّ الرِّيَاسَةِ : هُوَ أَصْلُ الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ ..
كَمَا أَنَّ الرِّيَاءَ : هُوَ مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِ أَوْ مَبْدَأُ الشِّرْكِ ..
وَالشِّرْكُ : أَعْظَمُ الْفَسَادِ ..
كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ : أَعْظَمُ الصَّلَاحِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 18 ورقة / 162 ...