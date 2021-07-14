من درر السلف...الحلقة رقم 375

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والأثرِ ...

🥀🥀 منها ...
‏قال الحافظ الإمام زين الدين ابن رجب الحنبليّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأما نوافل ‎عشر ذي الحجة : فأفضل من نوافل عشر رمضان ..
وكذلك فرائض عشر ذي الحجة : تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره ..
وقال : ولا شك في ذلك . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 16 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
و الْقَلْبُ لَهُ قُوَّتَان : الْعِلْمُ ؛ وَالْقَصْدُ ..
كَمَا أَنَّ لِلْبَدَنِ : الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ الْإِرَادِيَّةَ ..
فَكَمَا أَنَّهُ مَتَى خَرَجَتْ قُوَى الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ عَنْ الْحَالِ الْفِطْرِيِّ الطَّبِيعِيِّ : فَسَدَتْ ..
فَإِذَا خَرَجَ الْقَلْبُ عَنْ الْحَالِ الْفِطْرِيَّةِ الَّتِي يُولَدُ عَلَيْهَا كُلُّ مَوْلُودٍ وَهِيَ / أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا لِرَبِّهِ مُرِيدًا لَهُ فَيَكُونُ هُوَ مُنْتَهَى قَصْدِهِ وَإِرَادَتِهِ وَذَلِكَ هِيَ : الْعِبَادَةُ ..
إذْ الْعِبَادَةُ : كَمَالُ الْحُبِّ بِكَمَالِ الذُّلِّ ..
فَمَتَى لَمْ تَكُنْ حَرَكَةُ الْقَلْبِ وَوَجْهُهُ وَإِرَادَتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى : كَانَ فَاسِدًا ..
إمَّا بِأَنْ يَكُونَ : مُعْرِضًا عَنْ اللَّهِ وَعَنْ ذَكَرَهُ غَافِلًا عَنْ ذَلِكَ مَعَ تَكْذِيبٍ أَوْ بِدُونِ تَكْذِيبٍ ..
أَوْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ : ذِكْرٌ وَشُعُورٌ وَلَكِنْ قَصْدُهُ وَإِرَادَتُهُ غَيْرَهُ لِكَوْنِ الذِّكْرِ ضَعِيفًا لَمْ يَجْتَذِبْ الْقَلْبَ إلَى إرَادَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ ..
وَإِلَّا / فَمَتَى قَوِيَ عِلْمُ الْقَلْبِ وَذِكْرُهُ : أَوْجَبَ قَصْدَهُ وَعِلْمَهُ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ ..
فَأَمَرَ نَبِيَّهُ بِأَنْ يُعْرِضَ عَمَّنْ كَانَ : مُعْرِضًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُرَادٌ إلَّا مَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا ..
وَهَذِهِ حَالُ : مَنْ فَسَدَ قَلْبُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ رَبَّهُ ؛ وَلَمْ يُنِبْ إلَيْهِ ؛ فَيُرِيدُ وَجْهَهُ وَيُخْلِصُ لَهُ الدِّينَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 164 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
الرفعة : ليست بمجرد العلم ..
وإنما هي : باتباع الحق وإيثاره ؛ وقصد مرضاة الله . ..
🥀 أنظرهُ / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 129 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
أشرف مَا فِي الإنسان مَحل الْعلم مِنْهُ وَهُوَ : قلبه وسَمعه وبصره ..
وَلما كَانَ الْقلب هُوَ مَحل الْعلم ؛ والسمع رَسُوله الَّذِي يأتيه بِهِ ؛ وَالْعين طليعته : كَانَ ملكاً على سَائِر الأعضاء ..
يأمرها : فتأتمر لأمره ..
ويصرفها : فتنقاد لَهُ طَائِعَة بِمَا خص بِهِ من الْعلم دونهَا ..
فَلذَلِك كَانَ : ملكهَا ..
والمطاع : فِيهَا ..
وَهَكَذَا الْعَالمُ فِي النَّاس : كالقلبِ فِي الأعضاءِ ..
وَلما كَانَ صَلَاحُ الأعضاءِ بصلاحِ ملكهَا ومطاعها وفسادها بفساده : كَانَت هَذِه حَال النَّاس مَعَ عُلَمَائهمْ وملوكهم ..
كَمَا قَالَ بعض السّلف /
صنفان إِذا صلحا صلح سَائِر النَّاس ؛ واذا فسدا فسد سَائِر النَّاس : الْعلمَاءُ والامراءُ . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 ورقة / 104 - 105 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ /
أَنَّ الْمَرْءَ كَمَا يَتَدَنَّسُ بِالْأَقْذَارِ الْمَحْسُوسَةِ فِي بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَيُطَهِّرُهُ الْمَاءُ الْكَثِيرُ : فَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تُطَهِّرُ الْعَبْدَ عَنْ أَقْذَارِ الذُّنُوبِ حَتَّى لَا تُبْقِي لَهُ ذَنْبًا إِلَّا أَسْقَطَتْهُ . ..
🥀 أنظره / فتْح الباري ج 02 وَرَقَة / 11 - 12 ... 🌾🌾🌾
 
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