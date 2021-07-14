من درر السلف...الحلقة رقم 375

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والأثرِ ...منها ...‏قال الحافظ الإمام زين الدين ابن رجب الحنبليّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وأما نوافل ‎عشر ذي الحجة : فأفضل من نوافل عشر رمضان ..وكذلك فرائض عشر ذي الحجة : تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره ..وقال : ولا شك في ذلك . ..أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 16 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /و الْقَلْبُ لَهُ قُوَّتَان : الْعِلْمُ ؛ وَالْقَصْدُ ..كَمَا أَنَّ لِلْبَدَنِ : الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ الْإِرَادِيَّةَ ..فَكَمَا أَنَّهُ مَتَى خَرَجَتْ قُوَى الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ عَنْ الْحَالِ الْفِطْرِيِّ الطَّبِيعِيِّ : فَسَدَتْ ..فَإِذَا خَرَجَ الْقَلْبُ عَنْ الْحَالِ الْفِطْرِيَّةِ الَّتِي يُولَدُ عَلَيْهَا كُلُّ مَوْلُودٍ وَهِيَ / أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا لِرَبِّهِ مُرِيدًا لَهُ فَيَكُونُ هُوَ مُنْتَهَى قَصْدِهِ وَإِرَادَتِهِ وَذَلِكَ هِيَ : الْعِبَادَةُ ..إذْ الْعِبَادَةُ : كَمَالُ الْحُبِّ بِكَمَالِ الذُّلِّ ..فَمَتَى لَمْ تَكُنْ حَرَكَةُ الْقَلْبِ وَوَجْهُهُ وَإِرَادَتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى : كَانَ فَاسِدًا ..إمَّا بِأَنْ يَكُونَ : مُعْرِضًا عَنْ اللَّهِ وَعَنْ ذَكَرَهُ غَافِلًا عَنْ ذَلِكَ مَعَ تَكْذِيبٍ أَوْ بِدُونِ تَكْذِيبٍ ..أَوْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ : ذِكْرٌ وَشُعُورٌ وَلَكِنْ قَصْدُهُ وَإِرَادَتُهُ غَيْرَهُ لِكَوْنِ الذِّكْرِ ضَعِيفًا لَمْ يَجْتَذِبْ الْقَلْبَ إلَى إرَادَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ ..وَإِلَّا / فَمَتَى قَوِيَ عِلْمُ الْقَلْبِ وَذِكْرُهُ : أَوْجَبَ قَصْدَهُ وَعِلْمَهُ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ ..فَأَمَرَ نَبِيَّهُ بِأَنْ يُعْرِضَ عَمَّنْ كَانَ : مُعْرِضًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُرَادٌ إلَّا مَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا ..وَهَذِهِ حَالُ : مَنْ فَسَدَ قَلْبُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ رَبَّهُ ؛ وَلَمْ يُنِبْ إلَيْهِ ؛ فَيُرِيدُ وَجْهَهُ وَيُخْلِصُ لَهُ الدِّينَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 164 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /الرفعة : ليست بمجرد العلم ..وإنما هي : باتباع الحق وإيثاره ؛ وقصد مرضاة الله . ..أنظرهُ / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 129 ...ومنها ...وقال أيضاً /أشرف مَا فِي الإنسان مَحل الْعلم مِنْهُ وَهُوَ : قلبه وسَمعه وبصره ..وَلما كَانَ الْقلب هُوَ مَحل الْعلم ؛ والسمع رَسُوله الَّذِي يأتيه بِهِ ؛ وَالْعين طليعته : كَانَ ملكاً على سَائِر الأعضاء ..يأمرها : فتأتمر لأمره ..ويصرفها : فتنقاد لَهُ طَائِعَة بِمَا خص بِهِ من الْعلم دونهَا ..فَلذَلِك كَانَ : ملكهَا ..والمطاع : فِيهَا ..وَهَكَذَا الْعَالمُ فِي النَّاس : كالقلبِ فِي الأعضاءِ ..وَلما كَانَ صَلَاحُ الأعضاءِ بصلاحِ ملكهَا ومطاعها وفسادها بفساده : كَانَت هَذِه حَال النَّاس مَعَ عُلَمَائهمْ وملوكهم ..كَمَا قَالَ بعض السّلف /صنفان إِذا صلحا صلح سَائِر النَّاس ؛ واذا فسدا فسد سَائِر النَّاس : الْعلمَاءُ والامراءُ . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 ورقة / 104 - 105 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ /أَنَّ الْمَرْءَ كَمَا يَتَدَنَّسُ بِالْأَقْذَارِ الْمَحْسُوسَةِ فِي بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَيُطَهِّرُهُ الْمَاءُ الْكَثِيرُ : فَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تُطَهِّرُ الْعَبْدَ عَنْ أَقْذَارِ الذُّنُوبِ حَتَّى لَا تُبْقِي لَهُ ذَنْبًا إِلَّا أَسْقَطَتْهُ . ..أنظره / فتْح الباري ج 02 وَرَقَة / 11 - 12 ...