من درر السلف...الحلقة رقم 375

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والأثرِ ...
منها ...
قال الحافظ الإمام زين الدين ابن رجب الحنبليّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأما نوافل عشر ذي الحجة : فأفضل من نوافل عشر رمضان ..
وكذلك فرائض عشر ذي الحجة : تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره ..
وقال : ولا شك في ذلك . ..
أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 16 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
و الْقَلْبُ لَهُ قُوَّتَان : الْعِلْمُ ؛ وَالْقَصْدُ ..
كَمَا أَنَّ لِلْبَدَنِ : الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ الْإِرَادِيَّةَ ..
فَكَمَا أَنَّهُ مَتَى خَرَجَتْ قُوَى الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ عَنْ الْحَالِ الْفِطْرِيِّ الطَّبِيعِيِّ : فَسَدَتْ ..
فَإِذَا خَرَجَ الْقَلْبُ عَنْ الْحَالِ الْفِطْرِيَّةِ الَّتِي يُولَدُ عَلَيْهَا كُلُّ مَوْلُودٍ وَهِيَ / أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا لِرَبِّهِ مُرِيدًا لَهُ فَيَكُونُ هُوَ مُنْتَهَى قَصْدِهِ وَإِرَادَتِهِ وَذَلِكَ هِيَ : الْعِبَادَةُ ..
إذْ الْعِبَادَةُ : كَمَالُ الْحُبِّ بِكَمَالِ الذُّلِّ ..
فَمَتَى لَمْ تَكُنْ حَرَكَةُ الْقَلْبِ وَوَجْهُهُ وَإِرَادَتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى : كَانَ فَاسِدًا ..
إمَّا بِأَنْ يَكُونَ : مُعْرِضًا عَنْ اللَّهِ وَعَنْ ذَكَرَهُ غَافِلًا عَنْ ذَلِكَ مَعَ تَكْذِيبٍ أَوْ بِدُونِ تَكْذِيبٍ ..
أَوْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ : ذِكْرٌ وَشُعُورٌ وَلَكِنْ قَصْدُهُ وَإِرَادَتُهُ غَيْرَهُ لِكَوْنِ الذِّكْرِ ضَعِيفًا لَمْ يَجْتَذِبْ الْقَلْبَ إلَى إرَادَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ ..
وَإِلَّا / فَمَتَى قَوِيَ عِلْمُ الْقَلْبِ وَذِكْرُهُ : أَوْجَبَ قَصْدَهُ وَعِلْمَهُ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ ..
فَأَمَرَ نَبِيَّهُ بِأَنْ يُعْرِضَ عَمَّنْ كَانَ : مُعْرِضًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُرَادٌ إلَّا مَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا ..
وَهَذِهِ حَالُ : مَنْ فَسَدَ قَلْبُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ رَبَّهُ ؛ وَلَمْ يُنِبْ إلَيْهِ ؛ فَيُرِيدُ وَجْهَهُ وَيُخْلِصُ لَهُ الدِّينَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 164 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
الرفعة : ليست بمجرد العلم ..
وإنما هي : باتباع الحق وإيثاره ؛ وقصد مرضاة الله . ..
أنظرهُ / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 129 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أشرف مَا فِي الإنسان مَحل الْعلم مِنْهُ وَهُوَ : قلبه وسَمعه وبصره ..
وَلما كَانَ الْقلب هُوَ مَحل الْعلم ؛ والسمع رَسُوله الَّذِي يأتيه بِهِ ؛ وَالْعين طليعته : كَانَ ملكاً على سَائِر الأعضاء ..
يأمرها : فتأتمر لأمره ..
ويصرفها : فتنقاد لَهُ طَائِعَة بِمَا خص بِهِ من الْعلم دونهَا ..
فَلذَلِك كَانَ : ملكهَا ..
والمطاع : فِيهَا ..
وَهَكَذَا الْعَالمُ فِي النَّاس : كالقلبِ فِي الأعضاءِ ..
وَلما كَانَ صَلَاحُ الأعضاءِ بصلاحِ ملكهَا ومطاعها وفسادها بفساده : كَانَت هَذِه حَال النَّاس مَعَ عُلَمَائهمْ وملوكهم ..
كَمَا قَالَ بعض السّلف /
صنفان إِذا صلحا صلح سَائِر النَّاس ؛ واذا فسدا فسد سَائِر النَّاس : الْعلمَاءُ والامراءُ . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 ورقة / 104 - 105 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ /
أَنَّ الْمَرْءَ كَمَا يَتَدَنَّسُ بِالْأَقْذَارِ الْمَحْسُوسَةِ فِي بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَيُطَهِّرُهُ الْمَاءُ الْكَثِيرُ : فَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تُطَهِّرُ الْعَبْدَ عَنْ أَقْذَارِ الذُّنُوبِ حَتَّى لَا تُبْقِي لَهُ ذَنْبًا إِلَّا أَسْقَطَتْهُ . ..
أنظره / فتْح الباري ج 02 وَرَقَة / 11 - 12 ...
ومن الدرر والفوائد والأثرِ ...
منها ...
قال الحافظ الإمام زين الدين ابن رجب الحنبليّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأما نوافل عشر ذي الحجة : فأفضل من نوافل عشر رمضان ..
وكذلك فرائض عشر ذي الحجة : تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره ..
وقال : ولا شك في ذلك . ..
أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 16 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
و الْقَلْبُ لَهُ قُوَّتَان : الْعِلْمُ ؛ وَالْقَصْدُ ..
كَمَا أَنَّ لِلْبَدَنِ : الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ الْإِرَادِيَّةَ ..
فَكَمَا أَنَّهُ مَتَى خَرَجَتْ قُوَى الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ عَنْ الْحَالِ الْفِطْرِيِّ الطَّبِيعِيِّ : فَسَدَتْ ..
فَإِذَا خَرَجَ الْقَلْبُ عَنْ الْحَالِ الْفِطْرِيَّةِ الَّتِي يُولَدُ عَلَيْهَا كُلُّ مَوْلُودٍ وَهِيَ / أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا لِرَبِّهِ مُرِيدًا لَهُ فَيَكُونُ هُوَ مُنْتَهَى قَصْدِهِ وَإِرَادَتِهِ وَذَلِكَ هِيَ : الْعِبَادَةُ ..
إذْ الْعِبَادَةُ : كَمَالُ الْحُبِّ بِكَمَالِ الذُّلِّ ..
فَمَتَى لَمْ تَكُنْ حَرَكَةُ الْقَلْبِ وَوَجْهُهُ وَإِرَادَتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى : كَانَ فَاسِدًا ..
إمَّا بِأَنْ يَكُونَ : مُعْرِضًا عَنْ اللَّهِ وَعَنْ ذَكَرَهُ غَافِلًا عَنْ ذَلِكَ مَعَ تَكْذِيبٍ أَوْ بِدُونِ تَكْذِيبٍ ..
أَوْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ : ذِكْرٌ وَشُعُورٌ وَلَكِنْ قَصْدُهُ وَإِرَادَتُهُ غَيْرَهُ لِكَوْنِ الذِّكْرِ ضَعِيفًا لَمْ يَجْتَذِبْ الْقَلْبَ إلَى إرَادَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ ..
وَإِلَّا / فَمَتَى قَوِيَ عِلْمُ الْقَلْبِ وَذِكْرُهُ : أَوْجَبَ قَصْدَهُ وَعِلْمَهُ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ ..
فَأَمَرَ نَبِيَّهُ بِأَنْ يُعْرِضَ عَمَّنْ كَانَ : مُعْرِضًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُرَادٌ إلَّا مَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا ..
وَهَذِهِ حَالُ : مَنْ فَسَدَ قَلْبُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ رَبَّهُ ؛ وَلَمْ يُنِبْ إلَيْهِ ؛ فَيُرِيدُ وَجْهَهُ وَيُخْلِصُ لَهُ الدِّينَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 164 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
الرفعة : ليست بمجرد العلم ..
وإنما هي : باتباع الحق وإيثاره ؛ وقصد مرضاة الله . ..
أنظرهُ / إعلام الموقعين ج 01 ورقة / 129 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أشرف مَا فِي الإنسان مَحل الْعلم مِنْهُ وَهُوَ : قلبه وسَمعه وبصره ..
وَلما كَانَ الْقلب هُوَ مَحل الْعلم ؛ والسمع رَسُوله الَّذِي يأتيه بِهِ ؛ وَالْعين طليعته : كَانَ ملكاً على سَائِر الأعضاء ..
يأمرها : فتأتمر لأمره ..
ويصرفها : فتنقاد لَهُ طَائِعَة بِمَا خص بِهِ من الْعلم دونهَا ..
فَلذَلِك كَانَ : ملكهَا ..
والمطاع : فِيهَا ..
وَهَكَذَا الْعَالمُ فِي النَّاس : كالقلبِ فِي الأعضاءِ ..
وَلما كَانَ صَلَاحُ الأعضاءِ بصلاحِ ملكهَا ومطاعها وفسادها بفساده : كَانَت هَذِه حَال النَّاس مَعَ عُلَمَائهمْ وملوكهم ..
كَمَا قَالَ بعض السّلف /
صنفان إِذا صلحا صلح سَائِر النَّاس ؛ واذا فسدا فسد سَائِر النَّاس : الْعلمَاءُ والامراءُ . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 01 ورقة / 104 - 105 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ /
أَنَّ الْمَرْءَ كَمَا يَتَدَنَّسُ بِالْأَقْذَارِ الْمَحْسُوسَةِ فِي بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَيُطَهِّرُهُ الْمَاءُ الْكَثِيرُ : فَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تُطَهِّرُ الْعَبْدَ عَنْ أَقْذَارِ الذُّنُوبِ حَتَّى لَا تُبْقِي لَهُ ذَنْبًا إِلَّا أَسْقَطَتْهُ . ..
أنظره / فتْح الباري ج 02 وَرَقَة / 11 - 12 ...