من درر السلف...الحلقة رقم 377

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائدِ والدرر الحِسَان ...
منها ...
قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ ُ الواعظ عليه رَحَمَات الله /
العاقل من دَارَى نفسه : في الصبر بوعد الأجر وتسهيل ؛ الأمر حتى يذهب زمان البلاء سالماً من الشكوى إلى الناس . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 234 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
رأيت أقوَاماً أهمَلوا نَظر الله إليهم في الخَلوات : فَمَحا الله مَحَاسن ذِكرهم ..
فَكَانوا مَوجودين كَالمَعدومين : لا حَلاوة لرؤيتهم ..
ولا القَلب : يَحنّ إليهم . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 43 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
واعلموا أنه ما مِن عبد مسلم أكثر الصلاة على محمدٍ عليه الصلاة والسلام : إلاّ نوَّر الله قلبه ..
وغفر : ذنبه ..
وشرح : صدره ..
ويسَّر : أمره ..
فأكثروا من الصلاة : لعل الله يجعلكم من أهل مِلَّته ..
ويستعملكم : بسُنته ..
ويجعله : رفيقنا جميعًا في جنته ..
فهو المتفضل علينا : برحمته . ..
أنظره / بستان الواعظين ورقة / 297 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
تأمَّلوا عواقب الذُّنوب : تَفنى اللَّذَّة وتبقى العيوب ..
احذروا المعاصي : فبئس المطلوب ..
ما أقبح آثارها : في الوجوه والقلوب . ..
أنظره / التبصرة ج 01 ورقة 231 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كم أفسدت الْغيْبَة : من أَعمال الصَّالِحين ..
وَكم أحبطت : من أجور العاملين ..
وَكم جلبت : من سخط رب الْعَالمين ..
فالغيبة : فاكهة الأرذلين ..
وسلاح : العاجزين ..
مضغة طالما لفظتها : أفواه المتقين ..
ومَجّتها : أسماع الأكرمين . ..
أنظره / التذكرة ورقة / 124 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةٍ /
ورزقُ الله قد يكون : بتيسير الصبر على البلاءِ والأيام تندفع ..
وعاقبة الصبر الجميلِ : جميلةٌ .. .
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 379 ...
ومن الفوائدِ والدرر الحِسَان ...
منها ...
قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ ُ الواعظ عليه رَحَمَات الله /
العاقل من دَارَى نفسه : في الصبر بوعد الأجر وتسهيل ؛ الأمر حتى يذهب زمان البلاء سالماً من الشكوى إلى الناس . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 234 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
رأيت أقوَاماً أهمَلوا نَظر الله إليهم في الخَلوات : فَمَحا الله مَحَاسن ذِكرهم ..
فَكَانوا مَوجودين كَالمَعدومين : لا حَلاوة لرؤيتهم ..
ولا القَلب : يَحنّ إليهم . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 43 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
واعلموا أنه ما مِن عبد مسلم أكثر الصلاة على محمدٍ عليه الصلاة والسلام : إلاّ نوَّر الله قلبه ..
وغفر : ذنبه ..
وشرح : صدره ..
ويسَّر : أمره ..
فأكثروا من الصلاة : لعل الله يجعلكم من أهل مِلَّته ..
ويستعملكم : بسُنته ..
ويجعله : رفيقنا جميعًا في جنته ..
فهو المتفضل علينا : برحمته . ..
أنظره / بستان الواعظين ورقة / 297 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
تأمَّلوا عواقب الذُّنوب : تَفنى اللَّذَّة وتبقى العيوب ..
احذروا المعاصي : فبئس المطلوب ..
ما أقبح آثارها : في الوجوه والقلوب . ..
أنظره / التبصرة ج 01 ورقة 231 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كم أفسدت الْغيْبَة : من أَعمال الصَّالِحين ..
وَكم أحبطت : من أجور العاملين ..
وَكم جلبت : من سخط رب الْعَالمين ..
فالغيبة : فاكهة الأرذلين ..
وسلاح : العاجزين ..
مضغة طالما لفظتها : أفواه المتقين ..
ومَجّتها : أسماع الأكرمين . ..
أنظره / التذكرة ورقة / 124 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةٍ /
ورزقُ الله قد يكون : بتيسير الصبر على البلاءِ والأيام تندفع ..
وعاقبة الصبر الجميلِ : جميلةٌ .. .
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 379 ...