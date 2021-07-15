من درر السلف...الحلقة رقم 377

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائدِ والدرر الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ ُ الواعظ عليه رَحَمَات الله /
العاقل من دَارَى نفسه : في الصبر بوعد الأجر وتسهيل ؛ الأمر حتى يذهب زمان البلاء سالماً من الشكوى إلى الناس . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 234 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
رأيت أقوَاماً أهمَلوا نَظر الله إليهم في الخَلوات : فَمَحا الله مَحَاسن ذِكرهم ..
فَكَانوا مَوجودين كَالمَعدومين : لا حَلاوة لرؤيتهم ..
ولا القَلب : يَحنّ إليهم . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 43 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
واعلموا أنه ما مِن عبد مسلم أكثر الصلاة على محمدٍ عليه الصلاة والسلام : إلاّ نوَّر الله قلبه ..
وغفر : ذنبه ..
وشرح : صدره ..
ويسَّر : أمره ..
فأكثروا من الصلاة : لعل الله يجعلكم من أهل مِلَّته ..
ويستعملكم : بسُنته ..
ويجعله : رفيقنا جميعًا في جنته ..
فهو المتفضل علينا : برحمته . ..
أنظره / بستان الواعظين ورقة / 297 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
تأمَّلوا عواقب الذُّنوب : تَفنى اللَّذَّة وتبقى العيوب ..
احذروا المعاصي : فبئس المطلوب ..
ما أقبح آثارها : في الوجوه والقلوب . ..
أنظره / التبصرة ج 01 ورقة 231 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كم أفسدت الْغيْبَة : من أَعمال الصَّالِحين ..
وَكم أحبطت : من أجور العاملين ..
وَكم جلبت : من سخط رب الْعَالمين ..
فالغيبة : فاكهة الأرذلين ..
وسلاح : العاجزين ..
مضغة طالما لفظتها : أفواه المتقين ..
ومَجّتها : أسماع الأكرمين . ..
أنظره / التذكرة ورقة / 124 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةٍ /
ورزقُ الله قد يكون : بتيسير الصبر على البلاءِ والأيام تندفع ..
وعاقبة الصبر الجميلِ : جميلةٌ .. .
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 379 ... 🌾🌾🌾
 
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