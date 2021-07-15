من درر السلف...الحلقة رقم 377

الحمد لله ...ومن الفوائدِ والدرر الحِسَان ...منها ...قال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ ُ الواعظ عليه رَحَمَات الله /العاقل من دَارَى نفسه : في الصبر بوعد الأجر وتسهيل ؛ الأمر حتى يذهب زمان البلاء سالماً من الشكوى إلى الناس . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 234 ...ومنها ...وقال أيضاً /رأيت أقوَاماً أهمَلوا نَظر الله إليهم في الخَلوات : فَمَحا الله مَحَاسن ذِكرهم ..فَكَانوا مَوجودين كَالمَعدومين : لا حَلاوة لرؤيتهم ..ولا القَلب : يَحنّ إليهم . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 43 ...ومنها ...وقال أيضاً /واعلموا أنه ما مِن عبد مسلم أكثر الصلاة على محمدٍ عليه الصلاة والسلام : إلاّ نوَّر الله قلبه ..وغفر : ذنبه ..وشرح : صدره ..ويسَّر : أمره ..فأكثروا من الصلاة : لعل الله يجعلكم من أهل مِلَّته ..ويستعملكم : بسُنته ..ويجعله : رفيقنا جميعًا في جنته ..فهو المتفضل علينا : برحمته . ..أنظره / بستان الواعظين ورقة / 297 ...ومنها ...وقال أيضاً /تأمَّلوا عواقب الذُّنوب : تَفنى اللَّذَّة وتبقى العيوب ..احذروا المعاصي : فبئس المطلوب ..ما أقبح آثارها : في الوجوه والقلوب . ..أنظره / التبصرة ج 01 ورقة 231 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /كم أفسدت الْغيْبَة : من أَعمال الصَّالِحين ..وَكم أحبطت : من أجور العاملين ..وَكم جلبت : من سخط رب الْعَالمين ..فالغيبة : فاكهة الأرذلين ..وسلاح : العاجزين ..مضغة طالما لفظتها : أفواه المتقين ..ومَجّتها : أسماع الأكرمين . ..أنظره / التذكرة ورقة / 124 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةٍ /ورزقُ الله قد يكون : بتيسير الصبر على البلاءِ والأيام تندفع ..وعاقبة الصبر الجميلِ : جميلةٌ .. .أنظره / صيد الخاطر ورقة / 379 ...