من درر السلف....الحلقة رقم 378

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد المنتقاة ...
منها ...
و قال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدينوري المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعْضُ الحُكَمَاءِ / مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِطُولِ الْبَقَاءِ : فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَصَائِب ..
ومع الغَفْلَةِ : اسْتِلابُ النِّعَمِ ..
وما أَصْغَرُ المُصِيبَةِ الْيَوْمَ : مَعَ عِظَمِ الْفِتْنَةِ غَدًا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 ورقة / 346 رقم / 2746 ...
ومنها ...
و قـــــال الشــيخ العـلاّمة شيخنا محمـد ابـن صــالح الـ؏ـثيمين عليه رَحَمَات الله تـعالـى /
وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم : وجدنا كثيراً منهم لا يبر بوالديه ..
بل هو : عاق ..
تجده يحسن إلي أصحابه : ولا يمل الجلوس معهم ..
لكن لو يجلس إلي أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته : متململاً كأنما هو على الجمر ..
فهذا ليس : ببار ..
بل البار :؟من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه ..
ويحرص غاية الحرص : على رضاهما بكل ما يستطيع . ..
أنظره / شرح العقيدة الواسطية ورقة / 530 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله عليه /
فَشَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ بِصِدقٍ ويَقينٍ : تُذهِبُ الشِّركَ كُلَّهُ دِقَّهُ وجُلَّهُ خَطَأهُ وعَمدَهُ أوَّلَهُ وآخِرَهُ سِرَّهُ وعَلانِيَتَهُ ..
وَتَأتِي عَلى جَميعِ : صِفاتِهِ وخَفايَاهُ ودَقائِقِهِ ..
والإستِغفارُ : يَمحُو مَا بَقِيَ مِن عَثَراتِهِ ..
ويَمحُو الذَّنبَ الَّذي هُوَ : مِن شُعَبِ الشِّركِ ..
فإنَّ الذُّنوبَ كُلَّها : مِن شُعَبِ الشِّركِ ..
فَالتَّوحِيدُ : يُذهِبُ أَصْلَ الشِّركِ ..
والإستِغفارُ : يَمحُو فُرُوعَهُ ..
فَأبلَغُ الثَّناءِ قَولُ : لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَأَبلَغُ الدُّعاءِ قَولُ : أستَغفِرُ اللَّهَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى الشيخ ج 06 ورقة / 380 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
روى عَن عمر بن الْخطاب أَنه أَمر بتعزيز شَاهد الزُّور بِأَن : يُسَود وَجهه ؛ ويركب مقلوباً على الدَّابَّة ..
فَإِن الْعقُوبَة : من جنس الذَّنب ..
فَلَمَّا اسود وَجهه بِالْكَذِبِ ؛ وقلب الحَدِيث : سود وَجهه وقلب فِي ركُوبه ..
وَهَذَا أَمر : محسوسٌ لمن لَهُ قلب ..
فَإِن مَا فِي الْقلب من النُّور والظلمة وَالْخَيْر وَالشَّر يسرى كثيرا : إِلَى الْوَجْه وَالْعين ..
وهما : أعظم الْأَشْيَاء ارتباطاً بِالْقَلْبِ ..
وَلِهَذَا يرْوى عَن عُثْمَان أَو غَيره أَنه قَالَ : مَا أسر أحدٌ بسريرة إِلَّا أبداها الله على صفحات وَجهه وفلتات لِسَانه .. .
وَالله قد أخبر فِي الْقُرْآن أَن ذَلِك : قد يظْهر فِي الْوَجْه ..
فَقَالَ : ( وَلَو نشَاء لأريناكم فَلَعَرَفْتهمْ بِسِيمَاهُمْ ) . ..
أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 355 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ /
مَن علتْ هِمتهُ ؛ وخَشعتْ نَفسهُ : اتّصف بِكُل خلقٍ جميلٍ ..
وَمن دنت همته ؛ وطغت نَفسه : اتّصف بِكُل خلق رذيلٍ . ..
أنظره / الـفـوائـد ج 01 ورقة / 144 ...
ومن الفوائد المنتقاة ...
منها ...
و قال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدينوري المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعْضُ الحُكَمَاءِ / مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِطُولِ الْبَقَاءِ : فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَصَائِب ..
ومع الغَفْلَةِ : اسْتِلابُ النِّعَمِ ..
وما أَصْغَرُ المُصِيبَةِ الْيَوْمَ : مَعَ عِظَمِ الْفِتْنَةِ غَدًا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 ورقة / 346 رقم / 2746 ...
ومنها ...
و قـــــال الشــيخ العـلاّمة شيخنا محمـد ابـن صــالح الـ؏ـثيمين عليه رَحَمَات الله تـعالـى /
وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم : وجدنا كثيراً منهم لا يبر بوالديه ..
بل هو : عاق ..
تجده يحسن إلي أصحابه : ولا يمل الجلوس معهم ..
لكن لو يجلس إلي أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته : متململاً كأنما هو على الجمر ..
فهذا ليس : ببار ..
بل البار :؟من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه ..
ويحرص غاية الحرص : على رضاهما بكل ما يستطيع . ..
أنظره / شرح العقيدة الواسطية ورقة / 530 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله عليه /
فَشَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ بِصِدقٍ ويَقينٍ : تُذهِبُ الشِّركَ كُلَّهُ دِقَّهُ وجُلَّهُ خَطَأهُ وعَمدَهُ أوَّلَهُ وآخِرَهُ سِرَّهُ وعَلانِيَتَهُ ..
وَتَأتِي عَلى جَميعِ : صِفاتِهِ وخَفايَاهُ ودَقائِقِهِ ..
والإستِغفارُ : يَمحُو مَا بَقِيَ مِن عَثَراتِهِ ..
ويَمحُو الذَّنبَ الَّذي هُوَ : مِن شُعَبِ الشِّركِ ..
فإنَّ الذُّنوبَ كُلَّها : مِن شُعَبِ الشِّركِ ..
فَالتَّوحِيدُ : يُذهِبُ أَصْلَ الشِّركِ ..
والإستِغفارُ : يَمحُو فُرُوعَهُ ..
فَأبلَغُ الثَّناءِ قَولُ : لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَأَبلَغُ الدُّعاءِ قَولُ : أستَغفِرُ اللَّهَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى الشيخ ج 06 ورقة / 380 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
روى عَن عمر بن الْخطاب أَنه أَمر بتعزيز شَاهد الزُّور بِأَن : يُسَود وَجهه ؛ ويركب مقلوباً على الدَّابَّة ..
فَإِن الْعقُوبَة : من جنس الذَّنب ..
فَلَمَّا اسود وَجهه بِالْكَذِبِ ؛ وقلب الحَدِيث : سود وَجهه وقلب فِي ركُوبه ..
وَهَذَا أَمر : محسوسٌ لمن لَهُ قلب ..
فَإِن مَا فِي الْقلب من النُّور والظلمة وَالْخَيْر وَالشَّر يسرى كثيرا : إِلَى الْوَجْه وَالْعين ..
وهما : أعظم الْأَشْيَاء ارتباطاً بِالْقَلْبِ ..
وَلِهَذَا يرْوى عَن عُثْمَان أَو غَيره أَنه قَالَ : مَا أسر أحدٌ بسريرة إِلَّا أبداها الله على صفحات وَجهه وفلتات لِسَانه .. .
وَالله قد أخبر فِي الْقُرْآن أَن ذَلِك : قد يظْهر فِي الْوَجْه ..
فَقَالَ : ( وَلَو نشَاء لأريناكم فَلَعَرَفْتهمْ بِسِيمَاهُمْ ) . ..
أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 355 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ /
مَن علتْ هِمتهُ ؛ وخَشعتْ نَفسهُ : اتّصف بِكُل خلقٍ جميلٍ ..
وَمن دنت همته ؛ وطغت نَفسه : اتّصف بِكُل خلق رذيلٍ . ..
أنظره / الـفـوائـد ج 01 ورقة / 144 ...