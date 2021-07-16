من درر السلف....الحلقة رقم 378

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد المنتقاة ...

🥀🥀 منها ...
و ‌‏قال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدينوري المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعْضُ الحُكَمَاءِ / مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِطُولِ الْبَقَاءِ : فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَصَائِب ..
ومع الغَفْلَةِ : اسْتِلابُ النِّعَمِ ..
وما أَصْغَرُ المُصِيبَةِ الْيَوْمَ : مَعَ عِظَمِ الْفِتْنَةِ غَدًا . ..
🥀 أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 ورقة / 346 رقم / 2746 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قـــــال‏ الشــيخ العـلاّمة شيخنا محمـد ابـن صــالح الـ؏ـثيمين عليه رَحَمَات الله تـعالـى /
وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم : وجدنا كثيراً منهم لا يبر بوالديه ..
بل هو : عاق ..
تجده يحسن إلي أصحابه : ولا يمل الجلوس معهم ..
لكن لو يجلس إلي أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته : متململاً كأنما هو على الجمر ..
فهذا ليس : ببار ..
بل البار :؟من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه ..
ويحرص غاية الحرص : على رضاهما بكل ما يستطيع . ..
🥀 أنظره / شرح العقيدة الواسطية ورقة / 530 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله عليه /
فَشَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ بِصِدقٍ ويَقينٍ : تُذهِبُ الشِّركَ كُلَّهُ دِقَّهُ وجُلَّهُ خَطَأهُ وعَمدَهُ أوَّلَهُ وآخِرَهُ سِرَّهُ وعَلانِيَتَهُ ..
وَتَأتِي عَلى جَميعِ : صِفاتِهِ وخَفايَاهُ ودَقائِقِهِ ..
والإستِغفارُ : يَمحُو مَا بَقِيَ مِن عَثَراتِهِ ..
ويَمحُو الذَّنبَ الَّذي هُوَ : مِن شُعَبِ الشِّركِ ..
فإنَّ الذُّنوبَ كُلَّها : مِن شُعَبِ الشِّركِ ..
فَالتَّوحِيدُ : يُذهِبُ أَصْلَ الشِّركِ ..
والإستِغفارُ : يَمحُو فُرُوعَهُ ..
فَأبلَغُ الثَّناءِ قَولُ : لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَأَبلَغُ الدُّعاءِ قَولُ : أستَغفِرُ اللَّهَ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى الشيخ ج 06 ورقة / 380 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
روى عَن عمر بن الْخطاب أَنه أَمر بتعزيز شَاهد الزُّور بِأَن : يُسَود وَجهه ؛ ويركب مقلوباً على الدَّابَّة ..
فَإِن الْعقُوبَة : من جنس الذَّنب ..
فَلَمَّا اسود وَجهه بِالْكَذِبِ ؛ وقلب الحَدِيث : سود وَجهه وقلب فِي ركُوبه ..
وَهَذَا أَمر : محسوسٌ لمن لَهُ قلب ..
فَإِن مَا فِي الْقلب من النُّور والظلمة وَالْخَيْر وَالشَّر يسرى كثيرا : إِلَى الْوَجْه وَالْعين ..
وهما : أعظم الْأَشْيَاء ارتباطاً بِالْقَلْبِ ..
وَلِهَذَا يرْوى عَن عُثْمَان أَو غَيره أَنه قَالَ : مَا أسر أحدٌ بسريرة إِلَّا أبداها الله على صفحات وَجهه وفلتات لِسَانه .. .
وَالله قد أخبر فِي الْقُرْآن أَن ذَلِك : قد يظْهر فِي الْوَجْه ..
فَقَالَ : ( وَلَو نشَاء لأريناكم فَلَعَرَفْتهمْ بِسِيمَاهُمْ ) . ..
🥀 أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 355 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ /
مَن علتْ هِمتهُ ؛ وخَشعتْ نَفسهُ : اتّصف بِكُل خلقٍ جميلٍ ..
وَمن دنت همته ؛ وطغت نَفسه : اتّصف بِكُل خلق رذيلٍ . ..
🥀 أنظره / الـفـوائـد ج 01 ورقة / 144 ... 🌾🌾🌾
 
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