من درر السلف....الحلقة رقم 378

الحمد لله ...ومن الفوائد المنتقاة ...منها ...و ‌‏قال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدينوري المالكيّ عليه رَحَمَات الله /قال بعْضُ الحُكَمَاءِ / مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِطُولِ الْبَقَاءِ : فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَصَائِب ..ومع الغَفْلَةِ : اسْتِلابُ النِّعَمِ ..وما أَصْغَرُ المُصِيبَةِ الْيَوْمَ : مَعَ عِظَمِ الْفِتْنَةِ غَدًا . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 ورقة / 346 رقم / 2746 ...ومنها ...و قـــــال‏ الشــيخ العـلاّمة شيخنا محمـد ابـن صــالح الـ؏ـثيمين عليه رَحَمَات الله تـعالـى /وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم : وجدنا كثيراً منهم لا يبر بوالديه ..بل هو : عاق ..تجده يحسن إلي أصحابه : ولا يمل الجلوس معهم ..لكن لو يجلس إلي أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته : متململاً كأنما هو على الجمر ..فهذا ليس : ببار ..بل البار :؟من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه ..ويحرص غاية الحرص : على رضاهما بكل ما يستطيع . ..أنظره / شرح العقيدة الواسطية ورقة / 530 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله عليه /فَشَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ بِصِدقٍ ويَقينٍ : تُذهِبُ الشِّركَ كُلَّهُ دِقَّهُ وجُلَّهُ خَطَأهُ وعَمدَهُ أوَّلَهُ وآخِرَهُ سِرَّهُ وعَلانِيَتَهُ ..وَتَأتِي عَلى جَميعِ : صِفاتِهِ وخَفايَاهُ ودَقائِقِهِ ..والإستِغفارُ : يَمحُو مَا بَقِيَ مِن عَثَراتِهِ ..ويَمحُو الذَّنبَ الَّذي هُوَ : مِن شُعَبِ الشِّركِ ..فإنَّ الذُّنوبَ كُلَّها : مِن شُعَبِ الشِّركِ ..فَالتَّوحِيدُ : يُذهِبُ أَصْلَ الشِّركِ ..والإستِغفارُ : يَمحُو فُرُوعَهُ ..فَأبلَغُ الثَّناءِ قَولُ : لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ ..وَأَبلَغُ الدُّعاءِ قَولُ : أستَغفِرُ اللَّهَ . ..أنظره / مجموع الفتاوى الشيخ ج 06 ورقة / 380 ...ومنها ...وقال أيضاً /روى عَن عمر بن الْخطاب أَنه أَمر بتعزيز شَاهد الزُّور بِأَن : يُسَود وَجهه ؛ ويركب مقلوباً على الدَّابَّة ..فَإِن الْعقُوبَة : من جنس الذَّنب ..فَلَمَّا اسود وَجهه بِالْكَذِبِ ؛ وقلب الحَدِيث : سود وَجهه وقلب فِي ركُوبه ..وَهَذَا أَمر : محسوسٌ لمن لَهُ قلب ..فَإِن مَا فِي الْقلب من النُّور والظلمة وَالْخَيْر وَالشَّر يسرى كثيرا : إِلَى الْوَجْه وَالْعين ..وهما : أعظم الْأَشْيَاء ارتباطاً بِالْقَلْبِ ..وَلِهَذَا يرْوى عَن عُثْمَان أَو غَيره أَنه قَالَ : مَا أسر أحدٌ بسريرة إِلَّا أبداها الله على صفحات وَجهه وفلتات لِسَانه .. .وَالله قد أخبر فِي الْقُرْآن أَن ذَلِك : قد يظْهر فِي الْوَجْه ..فَقَالَ : ( وَلَو نشَاء لأريناكم فَلَعَرَفْتهمْ بِسِيمَاهُمْ ) . ..أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 355 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات ربّ /مَن علتْ هِمتهُ ؛ وخَشعتْ نَفسهُ : اتّصف بِكُل خلقٍ جميلٍ ..وَمن دنت همته ؛ وطغت نَفسه : اتّصف بِكُل خلق رذيلٍ . ..أنظره / الـفـوائـد ج 01 ورقة / 144 ...