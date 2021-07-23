هاذوك لي يحبو الجميلات ! القبائليلات الحسنوات ؟

Andy_Delort
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وهذوك لي يقلك نجيبوهم قبايليات و لقبايليات ما يتشرطوش
لازم تفهم بلي كوسيلا كي تزيدلو طفلة زلة يسميها ميليسا ولا صونيا و يبعثها لفرنسا تكمل قرايتها و تتزوج ثم
اما هذيك لي تزيد فيها ضربة افروا ولا معاودة على نقاوة راح يسميها تسعديت و مع تكبر شويا يبعثها تبيع الفخار و المطلوع على طرف الطريق و تقعد على هذا المنوال حتى تجي انت تخطبها وتحسب روحك داير لافير
#لي_عجبك_رخسو_تخلي_نصو..
المهم الموضوع فاكهي هزلي له طابع واقعي وفيه وعليه ... تبقة اشياء لاحظناها في الواقع قمت بتحليلها وسردها بطريقتي لا تتحمل الصواب الكلي ولا تتحمل التعميم ..
لازم تفهم بلي كوسيلا كي تزيدلو طفلة زلة يسميها ميليسا ولا صونيا و يبعثها لفرنسا تكمل قرايتها و تتزوج ثم
اما هذيك لي تزيد فيها ضربة افروا ولا معاودة على نقاوة راح يسميها تسعديت و مع تكبر شويا يبعثها تبيع الفخار و المطلوع على طرف الطريق و تقعد على هذا المنوال حتى تجي انت تخطبها وتحسب روحك داير لافير
#لي_عجبك_رخسو_تخلي_نصو..
المهم الموضوع فاكهي هزلي له طابع واقعي وفيه وعليه ... تبقة اشياء لاحظناها في الواقع قمت بتحليلها وسردها بطريقتي لا تتحمل الصواب الكلي ولا تتحمل التعميم ..
#وزير القلاليل ديلور