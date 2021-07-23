هاذوك لي يحبو الجميلات ! القبائليلات الحسنوات ؟

Andy_Delort

Andy_Delort

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وهذوك لي يقلك نجيبوهم قبايليات و لقبايليات ما يتشرطوش
لازم تفهم بلي كوسيلا كي تزيدلو طفلة زلة يسميها ميليسا ولا صونيا و يبعثها لفرنسا تكمل قرايتها و تتزوج ثم

اما هذيك لي تزيد فيها ضربة افروا ولا معاودة على نقاوة راح يسميها تسعديت و مع تكبر شويا يبعثها تبيع الفخار و المطلوع على طرف الطريق و تقعد على هذا المنوال حتى تجي انت تخطبها وتحسب روحك داير لافير

#لي_عجبك_رخسو_تخلي_نصو..

المهم الموضوع فاكهي هزلي له طابع واقعي وفيه وعليه ... تبقة اشياء لاحظناها في الواقع قمت بتحليلها وسردها بطريقتي لا تتحمل الصواب الكلي ولا تتحمل التعميم ..

#وزير القلاليل ديلور​
 
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