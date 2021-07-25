من درر السلف....الحلقة رقم 382

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر الحِسَان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فَالدَّاعِي وَالسَّاجِدُ : يُوَجِّهُ رُوحَهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ..
وَالرُّوحُ لَهَا : عُرُوجٌ يُنَاسِبُهَا ..
فتقرب إلَى اللَّهِ بِلَا رَيْبٍ بِحَسَبِ تَخَلُّصِهَا مِنْ الشَّوَائِبِ ؛ فَيَكُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا : قَرِيبًا قُرْبًا يَلْزَمُ مِنْ تَقَرُّبِهَا ..
وَيَكُونُ مِنْهُ قُرْبٌ آخَرُ : كَقُرْبِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَفِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَإِلَى مَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ شِبْرًا تَقَرَّبَ مِنْهُ ذِرَاعًا ..
وَالنَّاسُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ يَكُونُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ التَّوَجُّهِ وَالتَّقَرُّبِ وَالرِّقَّةِ : مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 وَرَقَة / 130 - 131 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ دقيقٍ ؛ وتَنَبَهْ لهُ رعاكَ اللهُ قال /
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ / كَيْفَ يُكَلِّمُهُمْ ( يُريدُ الله تعالى ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ؟؟؟
قَالَ : كَمَا يَرْزُقُهُمْ كُلَّهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ .. .
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الدُّنْيَا : يَسْمَعُ دُعَاءَ الدَّاعِينَ ..
وَيُجِيبُ : السَّائِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِ اللُّغَاتِ وَفُنُونِ الْحَاجَاتِ ..
وَالْوَاحِدُ مِنَّا : قَدْ يَكُونُ لَهُ قُوَّةُ سَمْعٍ يَسْمَعُ كَلَامَ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ..
كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْمُقْرِئِينَ : يَسْمَعُ قِرَاءَةً عِدَّةً ؛ لَكِنْ لَا يَكُونُ إلَّا عَدَدًا قَلِيلًا قَرِيبًا مِنْهُ ؛ وَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ قُرْبًا وَدُنُوًّا وَمَيْلًا إلَى بَعْضِ النَّاسِ الْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبِينَ دُونَ بَعْضٍ ؛ وَيَجِدُ تَفَاوُتَ ذَلِكَ الدُّنُوِّ وَالْقُرْبِ ..
وَ الرَّبُّ تَعَالَى : وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ كُلَّهَا ؛ وَعَطَاؤُهُ الْحَاجَاتِ كُلَّهَا . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 وَرَقَة / 133 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
من عرف الله : أحبّه ولا بد ..
ومن أحبه : انقشعت عنه سحائب الظلمات ..
وانكشفت عن قلبه : الهموم والغموم ..
فإنه : لا حزن مع الله أبدًا . ..
أنظره / طريق الهجرتين وَرَقَة / 556 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إِذَا غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْمَحَبَّةِ فِيٰ الْقَلْبِ ؛ وَ سُقِيَتْ بِمَاءِ الْإِخْلَاصِ وَ مُتَابَعَةِ الْحَبِيبِ : أَثْمَرَتْ أَنْوَاعُ الثِّمَارِ ..
وَ آتَتْ أُكُلَهَا : كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ؛ أَصْلُهَا ثَابِتٌ فِيٰ قَرَارِ الْقَلْبِ ؛ وَ فَرْعُهَا مُتَّصِلٌ بِسِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ . ..
أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكِينَ ج 03 ورقة / 09 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
غَلَبَ الشِّرْكُ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُوسِ : لِظُهُورِ الْجَهْلِ ؛ وَخَفَاءِ الْعِلْمِ ..
فَصَارَ الْمَعْرُوفُ : مُنْكَرًا ..
وَالْمُنْكَرُ : مَعْرُوفًا ..
وَالسُّنَّةُ : بِدْعَةً ..
وَالْبِدْعَةُ : سُنَّةً ..
وَنَشَأَ فِي ذَلِكَ : الصَّغِيرُ ..
وَهَرِمَ عَلَيْهِ : الْكَبِيرُ ..
وَطُمِسَتِ : الْأَعْلَامُ ..
وَاشْتَدَّتْ : غَرْبَةُ الْإِسْلَامِ ..
وَقَلَّ : الْعُلَمَاءُ ..
وَغَلَبَ : السَّفَهَاءُ ..
وَتَفَاقَمَ : الْأَمْرُ ..
وَاشْتَدَّ : الْبَأْسُ ..
وَظَهَرَ الْفَسَادُ : فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ..
وَلَكِنْ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعِصَابَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ : بِالْحَقِّ قَائِمِينَ ..
وَلِأَهْلِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ : مُجَاهِدِينَ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ . ..
أنظره / زاد المعاد ج 03 ورقة / 443 ...
ومن الفوائد والدرر الحِسَان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فَالدَّاعِي وَالسَّاجِدُ : يُوَجِّهُ رُوحَهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ..
وَالرُّوحُ لَهَا : عُرُوجٌ يُنَاسِبُهَا ..
فتقرب إلَى اللَّهِ بِلَا رَيْبٍ بِحَسَبِ تَخَلُّصِهَا مِنْ الشَّوَائِبِ ؛ فَيَكُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا : قَرِيبًا قُرْبًا يَلْزَمُ مِنْ تَقَرُّبِهَا ..
وَيَكُونُ مِنْهُ قُرْبٌ آخَرُ : كَقُرْبِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَفِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَإِلَى مَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ شِبْرًا تَقَرَّبَ مِنْهُ ذِرَاعًا ..
وَالنَّاسُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ يَكُونُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ التَّوَجُّهِ وَالتَّقَرُّبِ وَالرِّقَّةِ : مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 وَرَقَة / 130 - 131 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ دقيقٍ ؛ وتَنَبَهْ لهُ رعاكَ اللهُ قال /
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ / كَيْفَ يُكَلِّمُهُمْ ( يُريدُ الله تعالى ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ؟؟؟
قَالَ : كَمَا يَرْزُقُهُمْ كُلَّهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ .. .
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الدُّنْيَا : يَسْمَعُ دُعَاءَ الدَّاعِينَ ..
وَيُجِيبُ : السَّائِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِ اللُّغَاتِ وَفُنُونِ الْحَاجَاتِ ..
وَالْوَاحِدُ مِنَّا : قَدْ يَكُونُ لَهُ قُوَّةُ سَمْعٍ يَسْمَعُ كَلَامَ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ..
كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْمُقْرِئِينَ : يَسْمَعُ قِرَاءَةً عِدَّةً ؛ لَكِنْ لَا يَكُونُ إلَّا عَدَدًا قَلِيلًا قَرِيبًا مِنْهُ ؛ وَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ قُرْبًا وَدُنُوًّا وَمَيْلًا إلَى بَعْضِ النَّاسِ الْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبِينَ دُونَ بَعْضٍ ؛ وَيَجِدُ تَفَاوُتَ ذَلِكَ الدُّنُوِّ وَالْقُرْبِ ..
وَ الرَّبُّ تَعَالَى : وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ كُلَّهَا ؛ وَعَطَاؤُهُ الْحَاجَاتِ كُلَّهَا . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 وَرَقَة / 133 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
من عرف الله : أحبّه ولا بد ..
ومن أحبه : انقشعت عنه سحائب الظلمات ..
وانكشفت عن قلبه : الهموم والغموم ..
فإنه : لا حزن مع الله أبدًا . ..
أنظره / طريق الهجرتين وَرَقَة / 556 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إِذَا غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْمَحَبَّةِ فِيٰ الْقَلْبِ ؛ وَ سُقِيَتْ بِمَاءِ الْإِخْلَاصِ وَ مُتَابَعَةِ الْحَبِيبِ : أَثْمَرَتْ أَنْوَاعُ الثِّمَارِ ..
وَ آتَتْ أُكُلَهَا : كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ؛ أَصْلُهَا ثَابِتٌ فِيٰ قَرَارِ الْقَلْبِ ؛ وَ فَرْعُهَا مُتَّصِلٌ بِسِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ . ..
أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكِينَ ج 03 ورقة / 09 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
غَلَبَ الشِّرْكُ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُوسِ : لِظُهُورِ الْجَهْلِ ؛ وَخَفَاءِ الْعِلْمِ ..
فَصَارَ الْمَعْرُوفُ : مُنْكَرًا ..
وَالْمُنْكَرُ : مَعْرُوفًا ..
وَالسُّنَّةُ : بِدْعَةً ..
وَالْبِدْعَةُ : سُنَّةً ..
وَنَشَأَ فِي ذَلِكَ : الصَّغِيرُ ..
وَهَرِمَ عَلَيْهِ : الْكَبِيرُ ..
وَطُمِسَتِ : الْأَعْلَامُ ..
وَاشْتَدَّتْ : غَرْبَةُ الْإِسْلَامِ ..
وَقَلَّ : الْعُلَمَاءُ ..
وَغَلَبَ : السَّفَهَاءُ ..
وَتَفَاقَمَ : الْأَمْرُ ..
وَاشْتَدَّ : الْبَأْسُ ..
وَظَهَرَ الْفَسَادُ : فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ..
وَلَكِنْ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعِصَابَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ : بِالْحَقِّ قَائِمِينَ ..
وَلِأَهْلِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ : مُجَاهِدِينَ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ . ..
أنظره / زاد المعاد ج 03 ورقة / 443 ...