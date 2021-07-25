من درر السلف....الحلقة رقم 382

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحِسَان ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /فَالدَّاعِي وَالسَّاجِدُ : يُوَجِّهُ رُوحَهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ..وَالرُّوحُ لَهَا : عُرُوجٌ يُنَاسِبُهَا ..فتقرب إلَى اللَّهِ بِلَا رَيْبٍ بِحَسَبِ تَخَلُّصِهَا مِنْ الشَّوَائِبِ ؛ فَيَكُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا : قَرِيبًا قُرْبًا يَلْزَمُ مِنْ تَقَرُّبِهَا ..وَيَكُونُ مِنْهُ قُرْبٌ آخَرُ : كَقُرْبِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَفِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَإِلَى مَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ شِبْرًا تَقَرَّبَ مِنْهُ ذِرَاعًا ..وَالنَّاسُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ يَكُونُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ التَّوَجُّهِ وَالتَّقَرُّبِ وَالرِّقَّةِ : مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 وَرَقَة / 130 - 131 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ دقيقٍ ؛ وتَنَبَهْ لهُ رعاكَ اللهُ قال /قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ / كَيْفَ يُكَلِّمُهُمْ ( يُريدُ الله تعالى ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ؟؟؟قَالَ : كَمَا يَرْزُقُهُمْ كُلَّهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ .. .وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الدُّنْيَا : يَسْمَعُ دُعَاءَ الدَّاعِينَ ..وَيُجِيبُ : السَّائِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِ اللُّغَاتِ وَفُنُونِ الْحَاجَاتِ ..وَالْوَاحِدُ مِنَّا : قَدْ يَكُونُ لَهُ قُوَّةُ سَمْعٍ يَسْمَعُ كَلَامَ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ..كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْمُقْرِئِينَ : يَسْمَعُ قِرَاءَةً عِدَّةً ؛ لَكِنْ لَا يَكُونُ إلَّا عَدَدًا قَلِيلًا قَرِيبًا مِنْهُ ؛ وَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ قُرْبًا وَدُنُوًّا وَمَيْلًا إلَى بَعْضِ النَّاسِ الْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبِينَ دُونَ بَعْضٍ ؛ وَيَجِدُ تَفَاوُتَ ذَلِكَ الدُّنُوِّ وَالْقُرْبِ ..وَ الرَّبُّ تَعَالَى : وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ كُلَّهَا ؛ وَعَطَاؤُهُ الْحَاجَاتِ كُلَّهَا . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 وَرَقَة / 133 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /من عرف الله : أحبّه ولا بد ..ومن أحبه : انقشعت عنه سحائب الظلمات ..وانكشفت عن قلبه : الهموم والغموم ..فإنه : لا حزن مع الله أبدًا . ..أنظره / طريق الهجرتين وَرَقَة / 556 ...ومنها ...وقال أيضاً /إِذَا غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْمَحَبَّةِ فِيٰ الْقَلْبِ ؛ وَ سُقِيَتْ بِمَاءِ الْإِخْلَاصِ وَ مُتَابَعَةِ الْحَبِيبِ : أَثْمَرَتْ أَنْوَاعُ الثِّمَارِ ..وَ آتَتْ أُكُلَهَا : كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ؛ أَصْلُهَا ثَابِتٌ فِيٰ قَرَارِ الْقَلْبِ ؛ وَ فَرْعُهَا مُتَّصِلٌ بِسِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ . ..أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكِينَ ج 03 ورقة / 09 ...ومنها ...وقال أيضاً /غَلَبَ الشِّرْكُ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُوسِ : لِظُهُورِ الْجَهْلِ ؛ وَخَفَاءِ الْعِلْمِ ..فَصَارَ الْمَعْرُوفُ : مُنْكَرًا ..وَالْمُنْكَرُ : مَعْرُوفًا ..وَالسُّنَّةُ : بِدْعَةً ..وَالْبِدْعَةُ : سُنَّةً ..وَنَشَأَ فِي ذَلِكَ : الصَّغِيرُ ..وَهَرِمَ عَلَيْهِ : الْكَبِيرُ ..وَطُمِسَتِ : الْأَعْلَامُ ..وَاشْتَدَّتْ : غَرْبَةُ الْإِسْلَامِ ..وَقَلَّ : الْعُلَمَاءُ ..وَغَلَبَ : السَّفَهَاءُ ..وَتَفَاقَمَ : الْأَمْرُ ..وَاشْتَدَّ : الْبَأْسُ ..وَظَهَرَ الْفَسَادُ : فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ..وَلَكِنْ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعِصَابَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ : بِالْحَقِّ قَائِمِينَ ..وَلِأَهْلِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ : مُجَاهِدِينَ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ . ..أنظره / زاد المعاد ج 03 ورقة / 443 ...