من درر السلف....الحلقة رقم 382

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فَالدَّاعِي وَالسَّاجِدُ : يُوَجِّهُ رُوحَهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ..
وَالرُّوحُ لَهَا : عُرُوجٌ يُنَاسِبُهَا ..
فتقرب إلَى اللَّهِ بِلَا رَيْبٍ بِحَسَبِ تَخَلُّصِهَا مِنْ الشَّوَائِبِ ؛ فَيَكُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا : قَرِيبًا قُرْبًا يَلْزَمُ مِنْ تَقَرُّبِهَا ..
وَيَكُونُ مِنْهُ قُرْبٌ آخَرُ : كَقُرْبِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَفِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَإِلَى مَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُ شِبْرًا تَقَرَّبَ مِنْهُ ذِرَاعًا ..
وَالنَّاسُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ يَكُونُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ التَّوَجُّهِ وَالتَّقَرُّبِ وَالرِّقَّةِ : مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 وَرَقَة / 130 - 131 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ دقيقٍ ؛ وتَنَبَهْ لهُ رعاكَ اللهُ قال /
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ / كَيْفَ يُكَلِّمُهُمْ ( يُريدُ الله تعالى ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ؟؟؟
قَالَ : كَمَا يَرْزُقُهُمْ كُلَّهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ .. .
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الدُّنْيَا : يَسْمَعُ دُعَاءَ الدَّاعِينَ ..
وَيُجِيبُ : السَّائِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِ اللُّغَاتِ وَفُنُونِ الْحَاجَاتِ ..
وَالْوَاحِدُ مِنَّا : قَدْ يَكُونُ لَهُ قُوَّةُ سَمْعٍ يَسْمَعُ كَلَامَ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ..
كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْمُقْرِئِينَ : يَسْمَعُ قِرَاءَةً عِدَّةً ؛ لَكِنْ لَا يَكُونُ إلَّا عَدَدًا قَلِيلًا قَرِيبًا مِنْهُ ؛ وَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ قُرْبًا وَدُنُوًّا وَمَيْلًا إلَى بَعْضِ النَّاسِ الْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبِينَ دُونَ بَعْضٍ ؛ وَيَجِدُ تَفَاوُتَ ذَلِكَ الدُّنُوِّ وَالْقُرْبِ ..
وَ الرَّبُّ تَعَالَى : وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ كُلَّهَا ؛ وَعَطَاؤُهُ الْحَاجَاتِ كُلَّهَا . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 وَرَقَة / 133 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
من عرف الله : أحبّه ولا بد ..
ومن أحبه : انقشعت عنه سحائب الظلمات ..
وانكشفت عن قلبه : الهموم والغموم ..
فإنه : لا حزن مع الله أبدًا . ..
أنظره / طريق الهجرتين وَرَقَة / 556 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
إِذَا غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْمَحَبَّةِ فِيٰ الْقَلْبِ ؛ وَ سُقِيَتْ بِمَاءِ الْإِخْلَاصِ وَ مُتَابَعَةِ الْحَبِيبِ : أَثْمَرَتْ أَنْوَاعُ الثِّمَارِ ..
وَ آتَتْ أُكُلَهَا : كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ؛ أَصْلُهَا ثَابِتٌ فِيٰ قَرَارِ الْقَلْبِ ؛ وَ فَرْعُهَا مُتَّصِلٌ بِسِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ . ..
🥀 أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكِينَ ج 03 ورقة / 09 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
غَلَبَ الشِّرْكُ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُوسِ : لِظُهُورِ الْجَهْلِ ؛ وَخَفَاءِ الْعِلْمِ ..
فَصَارَ الْمَعْرُوفُ : مُنْكَرًا ..
وَالْمُنْكَرُ : مَعْرُوفًا ..
وَالسُّنَّةُ : بِدْعَةً ..
وَالْبِدْعَةُ : سُنَّةً ..
وَنَشَأَ فِي ذَلِكَ : الصَّغِيرُ ..
وَهَرِمَ عَلَيْهِ : الْكَبِيرُ ..
وَطُمِسَتِ : الْأَعْلَامُ ..
وَاشْتَدَّتْ : غَرْبَةُ الْإِسْلَامِ ..
وَقَلَّ : الْعُلَمَاءُ ..
وَغَلَبَ : السَّفَهَاءُ ..
وَتَفَاقَمَ : الْأَمْرُ ..
وَاشْتَدَّ : الْبَأْسُ ..
وَظَهَرَ الْفَسَادُ : فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ..
وَلَكِنْ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعِصَابَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ : بِالْحَقِّ قَائِمِينَ ..
وَلِأَهْلِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ : مُجَاهِدِينَ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ج 03 ورقة / 443 ... 🌾🌾🌾
 
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