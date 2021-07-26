من درر السلف.....الحلقة رقم 383

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحِسَان ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /ودُعاءُ الغائِبِ لِلْغائِبِ : أعْظَمُ إجابَةً مِن دُعاءِ الحاضِرِ ..لِأنَّهُ : أكْمَلُ إخْلاصًا ..وأبْعَدُ : عَنْ الشِّرْكِ ..فَكَيْفَ يُشْبِهُ دُعاءَ مَن يَدْعُو لِغَيْرِهِ بِلا سُؤالٍ مِنهُ إلى دُعاءِ مَن يَدْعُو اللَّهَ بِسُؤالِهِ وهُوَ حاضِرٌ ؟؟؟وفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ / ما مِن رَجُلٍ يَدْعُو لِأخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ بِدَعْوَةٍ : إلّاوكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا ..كُلَّما دَعا لِأخِيهِ بِدَعْوَةٍ قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ ولَك بِمِثْلِهِ .. .أنظره / قاعدة في التوسل والوسيلة ورقة / 286 ...ومنها ...وقال عليه رَحَمَات ربِّ عليه /فِي قِصَةِ يُوسُف تَنبِيهٌ عَلى أنَّ مَن كَادَ كَيدًا مُحَرَّمًا : فَإنَّ الله يَكِيدُهُ ..وهَذهِ سُنَّةُ اللَّهِ : فِي مُرتَكِبِ الحِيَلِ المُحَرَّمَة ..فَإنَّه لا يُبَارِكُ لَهُ : فِي هَذهِ الحِيَلِ كَمَا هو الوَاقِع ..وفِيهَا تَنبِيهٌ عَلى أنَّ المُؤمِنُ المُتَوكِلُ عَلى اللهِ إذَا كادَهُ الخَلقُ : فَإنَّ اللهَ يَكِيدُ لَهُ ويَنتَصِرُ لهُ بغَيرِ حَولٍ مِنهُ ولا قُوة . ..أنظره / إقَامَةُ الدَلِيلِ عَلى إبطَالِ التَحلِيلِ ج 01 وَرَقَة / 178 ...ومنها ...وقال أيضاً /والأطفال الصغــار يثــابون على ما يفعلونه : من الحسنات وإن كان القلم مرفوعاً عنهم في السيئات كما ثبت في الصحيح ..فالصبيّ يثاب : على صلاته و صومه و حجه و غير ذلك من أعماله ..و يفضّل بذالك : على من لم يعمل كعمله . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 04 ورقة / 278 ...ومنها ...وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليه رَحَمَات الله /اللذة المحرمة ممزوجة : بالقبح حال تناولها ..مثمرة للألم : بعد انقضائها ..فإذا اشتدت الداعية منك إليها : ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها . ..أنظره / فوائد الفوائد ورقة / 414 ...ومنها ...وقال أيضاً /الذكر هو قوت قلوب الذي متى فارقها : صارت الأجساد لها قبورًا . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 395 ...