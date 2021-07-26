من درر السلف.....الحلقة رقم 383

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر الحِسَان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ودُعاءُ الغائِبِ لِلْغائِبِ : أعْظَمُ إجابَةً مِن دُعاءِ الحاضِرِ ..
لِأنَّهُ : أكْمَلُ إخْلاصًا ..
وأبْعَدُ : عَنْ الشِّرْكِ ..
فَكَيْفَ يُشْبِهُ دُعاءَ مَن يَدْعُو لِغَيْرِهِ بِلا سُؤالٍ مِنهُ إلى دُعاءِ مَن يَدْعُو اللَّهَ بِسُؤالِهِ وهُوَ حاضِرٌ ؟؟؟
وفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ / ما مِن رَجُلٍ يَدْعُو لِأخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ بِدَعْوَةٍ : إلّاوكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا ..
كُلَّما دَعا لِأخِيهِ بِدَعْوَةٍ قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ ولَك بِمِثْلِهِ .. .
أنظره / قاعدة في التوسل والوسيلة ورقة / 286 ...
ومنها ...
وقال عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
فِي قِصَةِ يُوسُف تَنبِيهٌ عَلى أنَّ مَن كَادَ كَيدًا مُحَرَّمًا : فَإنَّ الله يَكِيدُهُ ..
وهَذهِ سُنَّةُ اللَّهِ : فِي مُرتَكِبِ الحِيَلِ المُحَرَّمَة ..
فَإنَّه لا يُبَارِكُ لَهُ : فِي هَذهِ الحِيَلِ كَمَا هو الوَاقِع ..
وفِيهَا تَنبِيهٌ عَلى أنَّ المُؤمِنُ المُتَوكِلُ عَلى اللهِ إذَا كادَهُ الخَلقُ : فَإنَّ اللهَ يَكِيدُ لَهُ ويَنتَصِرُ لهُ بغَيرِ حَولٍ مِنهُ ولا قُوة . ..
أنظره / إقَامَةُ الدَلِيلِ عَلى إبطَالِ التَحلِيلِ ج 01 وَرَقَة / 178 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والأطفال الصغــار يثــابون على ما يفعلونه : من الحسنات وإن كان القلم مرفوعاً عنهم في السيئات كما ثبت في الصحيح ..
فالصبيّ يثاب : على صلاته و صومه و حجه و غير ذلك من أعماله ..
و يفضّل بذالك : على من لم يعمل كعمله . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 04 ورقة / 278 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليه رَحَمَات الله /
اللذة المحرمة ممزوجة : بالقبح حال تناولها ..
مثمرة للألم : بعد انقضائها ..
فإذا اشتدت الداعية منك إليها : ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها . ..
أنظره / فوائد الفوائد ورقة / 414 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الذكر هو قوت قلوب الذي متى فارقها : صارت الأجساد لها قبورًا . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 395 ...
ومن الفوائد والدرر الحِسَان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ودُعاءُ الغائِبِ لِلْغائِبِ : أعْظَمُ إجابَةً مِن دُعاءِ الحاضِرِ ..
لِأنَّهُ : أكْمَلُ إخْلاصًا ..
وأبْعَدُ : عَنْ الشِّرْكِ ..
فَكَيْفَ يُشْبِهُ دُعاءَ مَن يَدْعُو لِغَيْرِهِ بِلا سُؤالٍ مِنهُ إلى دُعاءِ مَن يَدْعُو اللَّهَ بِسُؤالِهِ وهُوَ حاضِرٌ ؟؟؟
وفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ / ما مِن رَجُلٍ يَدْعُو لِأخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ بِدَعْوَةٍ : إلّاوكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا ..
كُلَّما دَعا لِأخِيهِ بِدَعْوَةٍ قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ ولَك بِمِثْلِهِ .. .
أنظره / قاعدة في التوسل والوسيلة ورقة / 286 ...
ومنها ...
وقال عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
فِي قِصَةِ يُوسُف تَنبِيهٌ عَلى أنَّ مَن كَادَ كَيدًا مُحَرَّمًا : فَإنَّ الله يَكِيدُهُ ..
وهَذهِ سُنَّةُ اللَّهِ : فِي مُرتَكِبِ الحِيَلِ المُحَرَّمَة ..
فَإنَّه لا يُبَارِكُ لَهُ : فِي هَذهِ الحِيَلِ كَمَا هو الوَاقِع ..
وفِيهَا تَنبِيهٌ عَلى أنَّ المُؤمِنُ المُتَوكِلُ عَلى اللهِ إذَا كادَهُ الخَلقُ : فَإنَّ اللهَ يَكِيدُ لَهُ ويَنتَصِرُ لهُ بغَيرِ حَولٍ مِنهُ ولا قُوة . ..
أنظره / إقَامَةُ الدَلِيلِ عَلى إبطَالِ التَحلِيلِ ج 01 وَرَقَة / 178 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والأطفال الصغــار يثــابون على ما يفعلونه : من الحسنات وإن كان القلم مرفوعاً عنهم في السيئات كما ثبت في الصحيح ..
فالصبيّ يثاب : على صلاته و صومه و حجه و غير ذلك من أعماله ..
و يفضّل بذالك : على من لم يعمل كعمله . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 04 ورقة / 278 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليه رَحَمَات الله /
اللذة المحرمة ممزوجة : بالقبح حال تناولها ..
مثمرة للألم : بعد انقضائها ..
فإذا اشتدت الداعية منك إليها : ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها . ..
أنظره / فوائد الفوائد ورقة / 414 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الذكر هو قوت قلوب الذي متى فارقها : صارت الأجساد لها قبورًا . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 395 ...