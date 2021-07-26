من درر السلف.....الحلقة رقم 383

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ودُعاءُ الغائِبِ لِلْغائِبِ : أعْظَمُ إجابَةً مِن دُعاءِ الحاضِرِ ..
لِأنَّهُ : أكْمَلُ إخْلاصًا ..
وأبْعَدُ : عَنْ الشِّرْكِ ..
فَكَيْفَ يُشْبِهُ دُعاءَ مَن يَدْعُو لِغَيْرِهِ بِلا سُؤالٍ مِنهُ إلى دُعاءِ مَن يَدْعُو اللَّهَ بِسُؤالِهِ وهُوَ حاضِرٌ ؟؟؟
وفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ / ما مِن رَجُلٍ يَدْعُو لِأخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ بِدَعْوَةٍ : إلّاوكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا ..
كُلَّما دَعا لِأخِيهِ بِدَعْوَةٍ قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ ولَك بِمِثْلِهِ .. .
🥀 أنظره / قاعدة في التوسل والوسيلة ورقة / 286 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
فِي قِصَةِ يُوسُف تَنبِيهٌ عَلى أنَّ مَن كَادَ كَيدًا مُحَرَّمًا : فَإنَّ الله يَكِيدُهُ ..
وهَذهِ سُنَّةُ اللَّهِ : فِي مُرتَكِبِ الحِيَلِ المُحَرَّمَة ..
فَإنَّه لا يُبَارِكُ لَهُ : فِي هَذهِ الحِيَلِ كَمَا هو الوَاقِع ..
وفِيهَا تَنبِيهٌ عَلى أنَّ المُؤمِنُ المُتَوكِلُ عَلى اللهِ إذَا كادَهُ الخَلقُ : فَإنَّ اللهَ يَكِيدُ لَهُ ويَنتَصِرُ لهُ بغَيرِ حَولٍ مِنهُ ولا قُوة . ..
🥀 أنظره / إقَامَةُ الدَلِيلِ عَلى إبطَالِ التَحلِيلِ ج 01 وَرَقَة / 178 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والأطفال الصغــار يثــابون على ما يفعلونه : من الحسنات وإن كان القلم مرفوعاً عنهم في السيئات كما ثبت في الصحيح ..
فالصبيّ يثاب : على صلاته و صومه و حجه و غير ذلك من أعماله ..
و يفضّل بذالك : على من لم يعمل كعمله . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 04 ورقة / 278 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليه رَحَمَات الله /
اللذة المحرمة ممزوجة : بالقبح حال تناولها ..
مثمرة للألم : بعد انقضائها ..
فإذا اشتدت الداعية منك إليها : ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها . ..
🥀 أنظره / فوائد الفوائد ورقة / 414 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الذكر هو قوت قلوب الذي متى فارقها : صارت الأجساد لها قبورًا . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 395 ... 🌾🌾🌾
 
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