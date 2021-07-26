عملية تكميم المعده بالمنظار

مؤمن حراجي
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تكميم المعدة بالمنظار
عملية تكميم المعدة بالمنظار إحدى أفضل العمليات في مجال علاج السمنة وإنقاص الوزن؛
نظرًا لعدم الحاجة إلى إجراء جراحة عادية مصحوبة بمضاعفات قد تكون خطيرة على صحة الإنسان، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن بعض النقاط المهمة التي تخص هذه العملية.
ما هي عملية تكميم المعدة بالمنظار؟
هي إحدى عمليات السمنة التي يتم فيها استخدام المنظار لاستئصال جزء كبير من المعدة قد يصل إلى ثلثيها أو ثلاثة أرباعها؛ ومن ثم تقليل الحجم الكلي للمعدة بدرجة كبيرة؛ وبالتالي زيادة سرعة امتلاء المعدة بالطعام مع أقل كمية ممكنة.
من مميزات هذه العملية أيضًا أنها تقلل من فرصة الشعور بالجوع، مع زيادة سرعة الشعور بالشبع عند الأكل؛ ومن ثم تقليل الحجم الكلي من الطعام الذي يتم تناوله وامتصاصه في من المعدة.
مميزات إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار
هناك العديد من الخصائص التي تميز هذه العملية، ومن أهمها ما يلي:
- فترة تعافي قصيرة جدًّا مقارنةً بالعملية عند إجراؤها بالجراحة العادية؛ حيث إن من يقوم بإجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار يستطيع أن يعودَ إلى ممارسة أنشطة حياته الطبيعية في خلال أسبوعين من إجراء العملية.
- نتائج جمالية بدرجة كبيرة؛ حيث إنها لا تحتاج لإغلاق جرح كبير بالبطن، بل تقتصر فقط على إغلاق بعض الجروح الصغيرة التي يتم عملها لإدخال وإخراج الأدوات من خلالها، وعادةً ما يتم إغلاق كل هذه الجروح تجميليًّا؛ ومن ثم عدم وجود أي أثار أو ندوب مكان إجراء العملية.
- يستطيع الشخص من خلالها فقدان كمية كبيرة من وزنه بالإضافة إلى تقليل شعور الجوع لديه.
- عملية ذات مضاعفات قليلة جدًّا إذا ما تمت مقارنتها بالعمليات الأخرى التي يتم إجراؤها بالجراحة العادية.
- نظرًا لاستخدام المنظار في هذه العملية واقتصارها على عمل بعض الجروح الصغيرة فقط؛ فإنه عادةً ما تقل احتمالية الشعور بالألم بعد الانتهاء من إجراء العملية.
- نظرًا لقدرة هذه العملية على إنقاص وزن الجسم؛ فإنها تعالج العديد من المشاكل التي قد
يكون الوزن الزائد سببًا فيها، وإن مرض السكر أحد أهم هذه المشاكل التي تتحسن
بدرجة كبيرة بعد إنقاص الوزن.
عملية تكميم المعدة بالمنظار إحدى أفضل العمليات في مجال علاج السمنة وإنقاص الوزن؛
نظرًا لعدم الحاجة إلى إجراء جراحة عادية مصحوبة بمضاعفات قد تكون خطيرة على صحة الإنسان، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن بعض النقاط المهمة التي تخص هذه العملية.
ما هي عملية تكميم المعدة بالمنظار؟
هي إحدى عمليات السمنة التي يتم فيها استخدام المنظار لاستئصال جزء كبير من المعدة قد يصل إلى ثلثيها أو ثلاثة أرباعها؛ ومن ثم تقليل الحجم الكلي للمعدة بدرجة كبيرة؛ وبالتالي زيادة سرعة امتلاء المعدة بالطعام مع أقل كمية ممكنة.
من مميزات هذه العملية أيضًا أنها تقلل من فرصة الشعور بالجوع، مع زيادة سرعة الشعور بالشبع عند الأكل؛ ومن ثم تقليل الحجم الكلي من الطعام الذي يتم تناوله وامتصاصه في من المعدة.
مميزات إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار
هناك العديد من الخصائص التي تميز هذه العملية، ومن أهمها ما يلي:
- فترة تعافي قصيرة جدًّا مقارنةً بالعملية عند إجراؤها بالجراحة العادية؛ حيث إن من يقوم بإجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار يستطيع أن يعودَ إلى ممارسة أنشطة حياته الطبيعية في خلال أسبوعين من إجراء العملية.
- نتائج جمالية بدرجة كبيرة؛ حيث إنها لا تحتاج لإغلاق جرح كبير بالبطن، بل تقتصر فقط على إغلاق بعض الجروح الصغيرة التي يتم عملها لإدخال وإخراج الأدوات من خلالها، وعادةً ما يتم إغلاق كل هذه الجروح تجميليًّا؛ ومن ثم عدم وجود أي أثار أو ندوب مكان إجراء العملية.
- يستطيع الشخص من خلالها فقدان كمية كبيرة من وزنه بالإضافة إلى تقليل شعور الجوع لديه.
- عملية ذات مضاعفات قليلة جدًّا إذا ما تمت مقارنتها بالعمليات الأخرى التي يتم إجراؤها بالجراحة العادية.
- نظرًا لاستخدام المنظار في هذه العملية واقتصارها على عمل بعض الجروح الصغيرة فقط؛ فإنه عادةً ما تقل احتمالية الشعور بالألم بعد الانتهاء من إجراء العملية.
- نظرًا لقدرة هذه العملية على إنقاص وزن الجسم؛ فإنها تعالج العديد من المشاكل التي قد
يكون الوزن الزائد سببًا فيها، وإن مرض السكر أحد أهم هذه المشاكل التي تتحسن
بدرجة كبيرة بعد إنقاص الوزن.