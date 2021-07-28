من درر السلف...الحلقة رقم 384

إلياس
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الحمد لله ...
ومن فرائدِ الفوائدِ ...
منها ...
قال الإمام أبو حيان التوحيديّ علي ابن محمد ابن العبّاس عليه رَحَمَات الله /
أن الله تعالى جعل للمؤمن نورين :
أحدهما : ظاهر ..
والآخر : باطن ..
فظاهره : آلةٌ لباطنه ..
وباطنه : عدّةٌ لآخرته ومعاده ..
فمن أفاعيل الظاهر : طلب معاشه ..
واستصلاح : أموره ..
ودفع المضارّ : عن بدنه ..
والتحفّظ من الموارد المخوفة : في عاجلته ..
ومن أفاعيل الباطن : طهارة قلبه ..
وإخلاص نيّته : لربّه ..
وتوهّم ما وعده : على طاعته من ثوابه ..
واختيار العفو : في الإنتقام ..
والأناة : على الإقدام ..
ونفي : الأحقاد ..
وإطفاء : نار الجسد ..
وإيثار الصّدق وإن ظنّه : لا ينجيه من عدوّه ..
والوفاء : لمن وثق به ..
والحياء : من كشف أحدٍ عن ذنبه ..
وخلع : طاعة الشّهوات ..
وقمع : حومة الشّهوة ..
واستشعار : القناعة ..
ورفض معاشرة : الحرص ..
وإجلال : العلماء ..
وتفضيل : العلم ..
وأخذ النّفس بوظائف : الكرم ؛ وفرائض الذّمام ..
وهذا النّور الرّوحانيّ على حسب ما يعطي الإنسان منه : يكون مرغبه في العمل الصالح ..
وحبّه للسلامة : من الأدناس ..
وتمسّكه : بمحاسن الخصال . ..
أنظره / البصائر والذخائر ج 08 ورقة / 08 ...
ومنها ...
قال الحافظ زين الدّين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وَمِنْ لَطَائِفِ أَسْرَارِ اقْتِرَانِ الْفَرَجِ بِالْكَرْبِ وَالْيُسْرِ بِالْعُسْرِ أَنَّ الْكَرْبَ إِذَا اشْتَدَّ وَعَظُمَ وَتَنَاهَى وَحَصَلَ لِلْعَبْدِ الْإِيَاسُ مِنْ كَشْفِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَخْلُوقِينَ ؛ وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ؛ وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ ؛ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُطْلَبُ بِهَا الْحَوَائِجُ : فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ . ..
أنظُرْه / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 01 وَرَقَة / 493 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ الْفُضَيْلُ / لَوْ يَئِسْتَ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى لَا تُرِيدَ مِنْهُمْ شَيْئًا : لَأَعْطَاكَ مَوْلَاكَ كُلَّ مَا تُرِيدُ . ..
أنظُرْه / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 01 وَرَقَة / 494 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في ضوءٍ جميلٍ /
فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اسْتَبْطَأَ الْفَرَجَ ؛ وَأَيِسَ مِنْهُ بَعْدَ كَثْرَةِ دُعَائِهِ وَتَضَرُّعِهِ ؛ وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ أَثَرُ الْإِجَابَةِ ؛ فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ بِاللَّائِمَةِ وَقَالَ لَهَا : إِنَّمَا أُتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ ؛ وَلَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ : لَأُجِبْتُ ..
وَهَذَا اللَّوْمُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ : مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الطَّاعَاتِ ..
فَإِنَّهُ يُوجِبُ انْكِسَارَ الْعَبْدِ : لِمَوْلَاهُ ..
وَاعْتِرَافَهُ لَهُ بِأَنَّهُ : أَهْلٌ لِمَا نَزَلَ مِنَ الْبَلَاءِ ..
وَأَنَّهُ لَيْسَ بِأهلٍ : لإِجَابَةِ الدُّعَاءِ ..
فَلِذَلِكَ تُسْرِعُ إِلَيْهِ حِينَئِذٍ : إِجَابَةُ الدُّعَاءِ ..
وَتَفْرِيجُ : الْكُرَبِ ..
فَإِنَّهُ تَعَالَى عِنْدَ : الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِهِ . ..
أنظُرْه / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 01 وَرَقَة / 494 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
لا شيء أقبحَ بالإنسان مِنْ أنْ يكونَ : غافلاً عن الفضائلِ الدينِّية ..
والعُلومِ : النَّافِعةِ ..
والأعمال : الصَّالِحةِ . ..
أنظره / مفتاح دار السعاة ج 01 ورقة / 177 ...
ومن فرائدِ الفوائدِ ...
منها ...
قال الإمام أبو حيان التوحيديّ علي ابن محمد ابن العبّاس عليه رَحَمَات الله /
أن الله تعالى جعل للمؤمن نورين :
أحدهما : ظاهر ..
والآخر : باطن ..
فظاهره : آلةٌ لباطنه ..
وباطنه : عدّةٌ لآخرته ومعاده ..
فمن أفاعيل الظاهر : طلب معاشه ..
واستصلاح : أموره ..
ودفع المضارّ : عن بدنه ..
والتحفّظ من الموارد المخوفة : في عاجلته ..
ومن أفاعيل الباطن : طهارة قلبه ..
وإخلاص نيّته : لربّه ..
وتوهّم ما وعده : على طاعته من ثوابه ..
واختيار العفو : في الإنتقام ..
والأناة : على الإقدام ..
ونفي : الأحقاد ..
وإطفاء : نار الجسد ..
وإيثار الصّدق وإن ظنّه : لا ينجيه من عدوّه ..
والوفاء : لمن وثق به ..
والحياء : من كشف أحدٍ عن ذنبه ..
وخلع : طاعة الشّهوات ..
وقمع : حومة الشّهوة ..
واستشعار : القناعة ..
ورفض معاشرة : الحرص ..
وإجلال : العلماء ..
وتفضيل : العلم ..
وأخذ النّفس بوظائف : الكرم ؛ وفرائض الذّمام ..
وهذا النّور الرّوحانيّ على حسب ما يعطي الإنسان منه : يكون مرغبه في العمل الصالح ..
وحبّه للسلامة : من الأدناس ..
وتمسّكه : بمحاسن الخصال . ..
أنظره / البصائر والذخائر ج 08 ورقة / 08 ...
ومنها ...
قال الحافظ زين الدّين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وَمِنْ لَطَائِفِ أَسْرَارِ اقْتِرَانِ الْفَرَجِ بِالْكَرْبِ وَالْيُسْرِ بِالْعُسْرِ أَنَّ الْكَرْبَ إِذَا اشْتَدَّ وَعَظُمَ وَتَنَاهَى وَحَصَلَ لِلْعَبْدِ الْإِيَاسُ مِنْ كَشْفِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَخْلُوقِينَ ؛ وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ؛ وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ ؛ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُطْلَبُ بِهَا الْحَوَائِجُ : فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ . ..
أنظُرْه / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 01 وَرَقَة / 493 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ الْفُضَيْلُ / لَوْ يَئِسْتَ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى لَا تُرِيدَ مِنْهُمْ شَيْئًا : لَأَعْطَاكَ مَوْلَاكَ كُلَّ مَا تُرِيدُ . ..
أنظُرْه / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 01 وَرَقَة / 494 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في ضوءٍ جميلٍ /
فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اسْتَبْطَأَ الْفَرَجَ ؛ وَأَيِسَ مِنْهُ بَعْدَ كَثْرَةِ دُعَائِهِ وَتَضَرُّعِهِ ؛ وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ أَثَرُ الْإِجَابَةِ ؛ فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ بِاللَّائِمَةِ وَقَالَ لَهَا : إِنَّمَا أُتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ ؛ وَلَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ : لَأُجِبْتُ ..
وَهَذَا اللَّوْمُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ : مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الطَّاعَاتِ ..
فَإِنَّهُ يُوجِبُ انْكِسَارَ الْعَبْدِ : لِمَوْلَاهُ ..
وَاعْتِرَافَهُ لَهُ بِأَنَّهُ : أَهْلٌ لِمَا نَزَلَ مِنَ الْبَلَاءِ ..
وَأَنَّهُ لَيْسَ بِأهلٍ : لإِجَابَةِ الدُّعَاءِ ..
فَلِذَلِكَ تُسْرِعُ إِلَيْهِ حِينَئِذٍ : إِجَابَةُ الدُّعَاءِ ..
وَتَفْرِيجُ : الْكُرَبِ ..
فَإِنَّهُ تَعَالَى عِنْدَ : الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِهِ . ..
أنظُرْه / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 01 وَرَقَة / 494 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
لا شيء أقبحَ بالإنسان مِنْ أنْ يكونَ : غافلاً عن الفضائلِ الدينِّية ..
والعُلومِ : النَّافِعةِ ..
والأعمال : الصَّالِحةِ . ..
أنظره / مفتاح دار السعاة ج 01 ورقة / 177 ...