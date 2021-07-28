من درر السلف...الحلقة رقم 384

الحمد لله ...ومن فرائدِ الفوائدِ ...منها ...قال الإمام أبو حيان التوحيديّ علي ابن محمد ابن العبّاس عليه رَحَمَات الله /أن الله تعالى جعل للمؤمن نورين :أحدهما : ظاهر ..والآخر : باطن ..فظاهره : آلةٌ لباطنه ..وباطنه : عدّةٌ لآخرته ومعاده ..فمن أفاعيل الظاهر : طلب معاشه ..واستصلاح : أموره ..ودفع المضارّ : عن بدنه ..والتحفّظ من الموارد المخوفة : في عاجلته ..ومن أفاعيل الباطن : طهارة قلبه ..وإخلاص نيّته : لربّه ..وتوهّم ما وعده : على طاعته من ثوابه ..واختيار العفو : في الإنتقام ..والأناة : على الإقدام ..ونفي : الأحقاد ..وإطفاء : نار الجسد ..وإيثار الصّدق وإن ظنّه : لا ينجيه من عدوّه ..والوفاء : لمن وثق به ..والحياء : من كشف أحدٍ عن ذنبه ..وخلع : طاعة الشّهوات ..وقمع : حومة الشّهوة ..واستشعار : القناعة ..ورفض معاشرة : الحرص ..وإجلال : العلماء ..وتفضيل : العلم ..وأخذ النّفس بوظائف : الكرم ؛ وفرائض الذّمام ..وهذا النّور الرّوحانيّ على حسب ما يعطي الإنسان منه : يكون مرغبه في العمل الصالح ..وحبّه للسلامة : من الأدناس ..وتمسّكه : بمحاسن الخصال . ..أنظره / البصائر والذخائر ج 08 ورقة / 08 ...ومنها ...قال الحافظ زين الدّين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /وَمِنْ لَطَائِفِ أَسْرَارِ اقْتِرَانِ الْفَرَجِ بِالْكَرْبِ وَالْيُسْرِ بِالْعُسْرِ أَنَّ الْكَرْبَ إِذَا اشْتَدَّ وَعَظُمَ وَتَنَاهَى وَحَصَلَ لِلْعَبْدِ الْإِيَاسُ مِنْ كَشْفِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَخْلُوقِينَ ؛ وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ؛ وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ ؛ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُطْلَبُ بِهَا الْحَوَائِجُ : فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ . ..أنظُرْه / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 01 وَرَقَة / 493 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ الْفُضَيْلُ / لَوْ يَئِسْتَ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى لَا تُرِيدَ مِنْهُمْ شَيْئًا : لَأَعْطَاكَ مَوْلَاكَ كُلَّ مَا تُرِيدُ . ..أنظُرْه / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 01 وَرَقَة / 494 ...ومنها ...وقال أيضاً في ضوءٍ جميلٍ /فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اسْتَبْطَأَ الْفَرَجَ ؛ وَأَيِسَ مِنْهُ بَعْدَ كَثْرَةِ دُعَائِهِ وَتَضَرُّعِهِ ؛ وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ أَثَرُ الْإِجَابَةِ ؛ فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ بِاللَّائِمَةِ وَقَالَ لَهَا : إِنَّمَا أُتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ ؛ وَلَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ : لَأُجِبْتُ ..وَهَذَا اللَّوْمُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ : مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الطَّاعَاتِ ..فَإِنَّهُ يُوجِبُ انْكِسَارَ الْعَبْدِ : لِمَوْلَاهُ ..وَاعْتِرَافَهُ لَهُ بِأَنَّهُ : أَهْلٌ لِمَا نَزَلَ مِنَ الْبَلَاءِ ..وَأَنَّهُ لَيْسَ بِأهلٍ : لإِجَابَةِ الدُّعَاءِ ..فَلِذَلِكَ تُسْرِعُ إِلَيْهِ حِينَئِذٍ : إِجَابَةُ الدُّعَاءِ ..وَتَفْرِيجُ : الْكُرَبِ ..فَإِنَّهُ تَعَالَى عِنْدَ : الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِهِ . ..أنظُرْه / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 01 وَرَقَة / 494 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِيّة الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /لا شيء أقبحَ بالإنسان مِنْ أنْ يكونَ : غافلاً عن الفضائلِ الدينِّية ..والعُلومِ : النَّافِعةِ ..والأعمال : الصَّالِحةِ . ..أنظره / مفتاح دار السعاة ج 01 ورقة / 177 ...